విటమిన్ల లోపంతోనే జ్ఞాపకశక్తి సమస్యలు - 'NIN' అధ్యయనంలో వెల్లడి!!
వృద్ధాప్యంలో మతిమరుపు? - కారణం విటమిన్ల లోపమే అంటున్న NIN పరిశోధకులు!
Published : August 18, 2026 at 3:22 PM IST
Vitamin Deficiency Causes Memory Problems in the Elderly : పెరుగుతున్న వయసుతో పాటు వచ్చే జ్ఞాపకశక్తి సమస్యలకు, శరీరంలోని విటమిన్ల లోపానికి మధ్య బలమైన సంబంధం ఉందని జాతీయ పోషకాహార సంస్థ (NIN) తాజా అధ్యయనంలో వెల్లడైంది. వృద్ధుల రక్తంలోని కీలక విటమిన్లు, న్యూరోనల్ బయోమార్కర్లు, మైల్డ్ కాగ్నిటివ్ ఇంపెయిర్మెంట్ (MCI - జ్ఞాపకశక్తి లోపం ప్రారంభ దశ) మధ్య ఉన్న సంబంధాన్ని ఈ పరిశోధన సృష్టం చేసింది. అంతర్జాతీయ జర్నల్ Nutrientsలో ఈ పరిశోధన వ్యాసం ప్రచురితమైందని NIN పరిశోధకులు తెలిపారు.
హైదరాబాద్లో పరిశోధన : హైదరాబాద్కు చెందిన 55-85 సంవత్సరాల మధ్య వయసున్న 184 మంది వృద్ధులపై ఈ నమూనా అధ్యయనం నిర్వహించారు. వీరిలో 'Montreal Cognitive Assessment (MoCA)' పద్ధతి ద్వారా జ్ఞాపకశక్తి సామర్థ్యాలను పరీక్షించారు. వారి రక్త నమూనాలను సేకరించి విటమిన్ A, D, B1, B2, B6, B9, B12 స్థాయిలతో పాటు మెదడు ఆరోగ్యానికి సంబంధించిన పలు బయో మార్కర్లను (బీటా - అమైలాయిడ్, టోటల్ టౌ మొదలైనవి) విశ్లేషించారు.
- ఈ అధ్యయనంలో పాల్గొన్న వారిలో 36.4 శాతం మంది ప్రారంభ దశ జ్ఞాపకశక్తి లోపంతో బాధపడుతున్నట్లు తేలింది.
- జ్ఞాపకశక్తి సమస్యలున్న వారిలో విటమిన్ D, B1, B2, B6, B9, B12 స్థాయిలు చాలా తక్కువగా ఉన్నట్లు గుర్తించారు. ముఖ్యంగా విటమిన్ D, B2, B9 లోపాలు ఎక్కువగా కనిపించాయి.
- ఈ సమస్య ఉన్నవారిలో రక్తంలో గ్లూకోజ్ స్థాయిలు, సిస్టోలిక్ రక్తపోటు కూడా ఎక్కువగా ఉన్నాయని పరిశోధకులు గమనించారు.
- శరీరంలో విటమిన్ D, B6 స్థాయిలు సమృద్ధిగా ఉన్న వారిలో జ్ఞాపకశక్తి, ఆలోచన సామర్థ్యం మెరుగ్గా ఉన్నట్లు తేలింది.
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నిపుణులు సూచనలు :
- వృద్ధాప్యంలో వ్యాధుల నివారణపైనే కాకుండా, పోషకాహారం సమతౌల్యతపై ప్రత్యేక శ్రద్ధ వహించాలని NIN డైరెక్టర్ డా. భారతి కులకర్ణి సూచిస్తున్నారు.
- వృద్ధుల్లో జ్ఞాపకశక్తి కోల్పోకుండా ఉండటానికి, ఆరోగ్యకరమైన వృద్ధాప్యానికి ప్రారంభ దశలోనే పోషకాహార లోపాలను గుర్తించి తగిన జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలని ఈ పరిశోధనకు నేతృత్వం వహించిన బయో కెమిస్ట్రీ విభాగం అధిపతి డా. జి భాను ప్రకాశ్ రెడ్డి పేర్కొన్నారు.
మెదడును దెబ్బతీసే ప్రధాన విటమిన్ లోపాలు :
విటమిన్ B12 : ఇది మెదడు, నరాల పనితీరుకు అత్యంత కీలకం. దీని లోపం వల్ల మెదడు పరిమాణం తగ్గడం, తీవ్రమైన మతిమరుపు, చేతులు, కాళ్లు తిమ్మిర్లు ఎక్కడం, అయోమయం వంటి సమస్యలు వస్తాయి. చాలా సందర్భాలలో దీనిని అల్జీమర్స్ వ్యాధిగా పొరబడుతుంటారు.
విటమిన్ D : ఇది కేవలం ఎముకలకే కాకుండా మెదడు కణాల రక్షణకు అవసరం. విటమిన్ D లోపం వల్ల ఆలోచనా శక్తి తగ్గడం, మతిమరుపు వచ్చే ప్రమాదం పెరుగుతుంది.
విటమిన్ B9 : శరీరంలో B9, B12 లోపించినప్పుడు 'హోమోసిస్టీన్' అనే టాక్సిన్ పెరుగుతుంది. ఇది మెదడు రక్తనాళాలను, కణాలను దెబ్బతీసి జ్ఞాపకశక్తిని తగ్గిస్తుంది.
పరిశోధన మూలాలు :
https://www.thelancet.com/journals/lansea/article/PIIS2772-3682(26)00079-X/fulltext
https://www.mdpi.com/2072-6643/18/15/2428
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