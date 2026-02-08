విటమిన్ 'D' రిచ్ ఫుడ్! - ఎందులో ఎక్కువగా లభిస్తుందో తెలుసా?
- విటమిన్ డి లోపంతో ఎన్నో ఆరోగ్య సమస్యలు - ఆహారంలో ఇవి తప్పనిసరిగా ఉండాలంటున్న నిపుణులు!
Published : February 8, 2026 at 4:04 PM IST
Ways to Increase Vitamin D Levels : సంపూర్ణ ఆరోగ్యానికి, ఇమ్యూనిటీని మెరుగుపరచుకోవడానికి మనం తీసుకునే ఆహారం చాలా ప్రధానం. ముఖ్యంగా, రోగనిరోధక శక్తిని పెంచడంలో విటమిన్ డి పాత్ర కీలకమంటున్నారు నిపుణులు. ఈ క్రమంలో విటమిన్ డి లోపం లేకుండా ఉండాలంటే ఏయే ఆహార పదార్థాల్ని మెనూలో చేర్చుకోవాలో ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం!
ఎముకల్ని దృఢంగా ఉంచడంలో విటమిన్ ‘డి’ కీలక పాత్ర పోషిస్తుంది. అయితే, ఈ విటమిన్ లోపిస్తే అలసట, ఆందోళన, ఒత్తిడితోపాటు కండరాల నొప్పులు, కండరాల బలహీనత, కీళ్ల నొప్పులు, జుట్టు రాలడం, దీర్ఘకాలిక జీర్ణ సంబంధిత సమస్యలు వంటివి తలెత్తే అవకాశం ఉందంటున్నారు నిపుణులు. అందుకే విటమిన్ డి అధికంగా ఉండే ఆహార పదార్థాలు తీసుకోవాలని సూచిస్తున్నారు.
పుట్టగొడుగులు : ఇందులో విటమిన్ ‘డి’ స్థాయులు అధికంగా ఉంటాయంటున్నారు. దీంతో పాటు బి1, బి2, బి5, కాపర్ వంటి పోషకాలు కూడా వీటలో అధికంగా ఉంటాయని చెబుతున్నారు. అయితే, పుట్టగొడుగుల్లోనూ బటన్ మష్రూమ్స్, స్ట్రా మష్రూమ్స్.. ఇలా వివిధ రకాలుంటాయని, ఆయా రకాలను బట్టి విటమిన్ ‘డి’ స్థాయులు మారుతూ ఉంటాయని తెలియజేస్తున్నారు.
గుడ్డు : ఇందులో ప్రొటీన్లతో పాటు విటమిన్ డి కూడా సమృద్ధిగా లభిస్తుందని నిపుణులు చెబుతున్నారు. అలాగే, గుడ్డులో కొవ్వులు కూడా ఎక్కువగా ఉండటం వల్ల రోజుకు ఒకటి కంటే ఎక్కువ తీసుకోవద్దని సూచిస్తున్నారు. కావాలంటే ఇందులో రుచి కోసం కొన్ని కాయగూర ముక్కల్ని కలుపుకొని ఆమ్లెట్ లేదా కర్రీలాగా చేసుకోవాలని సలహా ఇస్తున్నారు.
చేపలు : వీటిలో విటమిన్ డి పుష్కలంగా ఉంటుందని నిపుణులు చెబుతున్నారు. సాల్మన్, ట్యూనా, మాకేరెల్ వంటి కొవ్వు చేపలు విటమిన్ Dకి చాలా మంచి వనరులు అని medlineplus అధ్యయనం పేర్కొంది. అలాగే, చేపల్లో ఉండే ప్రొటీన్లు, క్యాల్షియం, ఫాస్ఫరస్ వంటి పోషకాలు సంపూర్ణ ఆరోగ్యానికి సహకరిస్తాయని చెబుతుంది.
పాలు, పెరుగు : ఆవుపాలలో విటమిన్ డి అధికంగా ఉంటుంది. ఈ క్రమంలో ఒక గ్లాసు వెన్నతో కూడిన ఆవుపాలు తాగడం వల్ల రోజులో కావాల్సిన మొత్తంలో 20 శాతం దాకా విటమిన్ డి శరీరానికి అందుతుందని పలు అధ్యయనాల్లో వెల్లడైంది. అంతేకాకుండా, పాలలో ఉండే క్యాల్షియం కూడా ఎముకల ఆరోగ్యానికి మంచిదంటున్నారు నిపుణులు. అలాగే పెరుగులో కూడా ప్రొటీన్లతో పాటు విటమిన్ డి ఎక్కువగా ఉంటుందని చెబుతున్నారు.
పావుగంట ఎండలో! : సూర్యరశ్మి నుంచి మన శరీరానికి అధిక మొత్తంలో విటమిన్ ‘డి’ అందుతుందని తెలిసిన విషయమే. ఇది శరీరం క్యాల్షియాన్ని గ్రహించడంలో సహకరిస్తుందంటున్నారు నిపుణులు. తద్వారా ఎముకలు ఆరోగ్యంగా ఉంటాయని చెబుతున్నారు. అలాగే ‘డి’ విటమిన్ నాడులు, కండరాల ఆరోగ్యానికి అవసరమని పేర్కొంటున్నారు. అంతేకాదు, రోగనిరోధక వ్యవస్థ పనితీరును మెరుగుపరచడంలోనూ దీనికిదే సాటి అని అంటున్నారు. ఈ క్రమంలో విటమిన్ డి శరీరం ఆహారం నుంచి క్యాల్షియం, భాస్వరం గ్రహించడానికి, ఎముకల అభివృద్ధికి సహాయపడుతుందని CDC అధ్యయనంలో పేర్కొంది. వారానికి 2 నుంచి 3 సార్లు 5 నుంచి 15 నిమిషాలు సూర్యరశ్మి అందేలా ఉండాలని ప్రపంచ ఆరోగ్య సంస్థ (WHO) సిఫార్సు చేసినట్లు వెల్లడించింది. అలాగే, సూర్యుడి నుంచి సరైన విటమిన్ D సప్లిమెంట్ పొందడానికి, సూర్యరశ్మికి ఉత్తమ సమయం మధ్యాహ్నం అని National Library of Medicine అధ్యయనం పేర్కొంది.
NOTE : ఇక్కడ మీకు అందించిన ఆరోగ్య సమాచారం, సూచనలు అన్నీ మీ అవగాహన కోసం మాత్రమే. శాస్త్ర పరిశోధనలు, అధ్యయనాలు, వైద్య, ఆరోగ్య నిపుణుల సూచనల ప్రకారమే మేము ఈ సమాచారాన్ని అందిస్తున్నాం. వీటిని పాటించే ముందు కచ్చితంగా మీ వ్యక్తిగత వైద్యుల సలహాలు తీసుకోవడమే మంచిది.
