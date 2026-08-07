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కిడ్నీలో రాళ్లు ఉన్నాయా? - ఈ నేచురల్ డ్రింక్స్​తో చెక్ పెట్టొచ్చట!

- మీ కిడ్నీల ఆరోగ్యం కోసం ఈ జాగ్రత్తలు తప్పనిసరంటున్న నిపుణులు!

kidney stones
kidney stones (Getty Images)
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By ETV Bharat Health Team

Published : August 7, 2026 at 4:36 PM IST

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Kidney Health : ప్రస్తుతం చాలామంది ఎదుర్కొంటున్న ఆరోగ్య సమస్యల్లో కిడ్నీలో రాళ్లు ఒకటి. జీవనశైలి మార్పులు, ఆహారపు అలవాట్లు, తక్కువ నీరు తాగడం కారణంగా చాలామంది ఈ సమస్యను ఎదుర్కొంటున్నారు. అయితే, రాళ్లు ఏర్పడినప్పుడు కడుపు, నడుము భాగంలో తీవ్రమైన నొప్పి, మూత్ర విసర్జన సమయంలో మంట, పదేపదే మూత్రానికి వెళ్లాల్సి రావడం వంటి సమస్యలు మొదలవుతాయని నిపుణులు చెబుతున్నారు. ఈ క్రమంలో కొన్ని రకాల సహజ పానీయాలను సరైన పద్ధతిలో తీసుకోవడం వల్ల కిడ్నీలను ఆరోగ్యంగా ఉంచుకోవచ్చట. అలాగే, రాళ్లు ఏర్పడకుండా జాగ్రత్త పడొచ్చని సూచిస్తున్నారు.

క్యారెట్ జ్యూస్ : క్యారెట్ కిడ్నీల ఆరోగ్యానికి మంచిదట. ఇందులో ఉండే యాంటీ ఆక్సిడెంట్లు శరీరంలో వాపును తగ్గించడంలో సహాయపడతాయని పలు అధ్యయనాల్లో వెల్లడైంది. అలాగే, క్యారెట్లు కిడ్నీలు దెబ్బతినకుండా కాపాడటంతో పాటు రాళ్లు ఏర్పడే ప్రమాదాన్ని తగ్గిస్తాయని కొన్ని జంతువులపై చేసిన పరిశోధనల్లో తేలింది. ఈ క్రమంలో రోజుకు దాదాపు రెండు గ్లాసుల క్యారెట్ రసం తాగడం మంచిదంటున్నారు నిపుణులు. క్యారెట్ మూత్రపిండాలలో రాళ్లను నిరోధించే ప్రభావాన్ని కలిగి ఉందని National Library of Medicine పేర్కొంది.

బీట్​రూట్ రసం : బీట్​రూట్ రసంలో యాంటీ ఆక్సిడెంట్లు సమృద్ధిగా ఉండటం వల్ల కిడ్నీల ఆరోగ్యానికి మంచిదంటున్నారు నిపుణులు. ఇది కిడ్నీలు దెబ్బతినకుండా కాపాడటంతోపాటు బీపీని నియంత్రించడంలో సహాయపడుతుందని చెబుతున్నారు. అయితే, బీట్​రూట్​లో ఆక్సలేట్​ పరిమాణం ఎక్కువగా ఉంటుందట. అందుకే, కాల్షియం- ఆక్సలేట్ రాళ్ల సమస్య ఉన్నవారు బీట్​రూట్​ రసాన్ని చాలా పరిమిత పరిమాణంలో మాత్రమే తీసుకోవాలని సూచిస్తున్నారు. బీట్‌రూట్‌లు లివర్, కిడ్నీలను శుభ్రపరచడంలో చాలా శక్తివంతంగా పనిచేస్తాయని, ఇది రక్త ప్రసరణ వ్యవస్థను శుద్ధి చేయడంలో సహాయపడుతుందని International Journal of Nursing Education and Research పేర్కొంది.

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నిమ్మరసం : కిడ్నీలో రాళ్ల సమస్య ఉన్నవారికి నిమ్మరసం ఎంతో మేలు చేస్తుందట. ఇందులో ఉండే 'సిట్రేట్' మూత్రంలోని ఆమ్లత్వాన్ని తగ్గించడంలో సహాయపడుతుందని నిపుణులు చెబుతున్నారు. ఇది రాళ్లు ఏర్పడే ప్రమాదాన్ని తగ్గిస్తుందని అంటున్నారు. ఈ క్రమంలో రోజుకు రెండుసార్లు దాదాపు 2 ఔన్సుల (సుమారు 60 మి.లీ) తాజా నిమ్మరసాన్ని తీసుకోవడం వల్ల కొందరిలో మళ్లీ రాళ్లు ఏర్పడే ప్రమాదం తగ్గినట్లు National Library of Medicine పేర్కొంది.

ఈ జాగ్రత్తలు తప్పనిసరి : క్యారెట్, బీట్​రూట్, నిమ్మరసాన్ని సరైన పద్ధతిలో తయారు చేసుకోవడం చాలా ముఖ్యం. జ్యూస్​లలో ఎక్కువ చక్కెరను చేర్చడం వల్ల వాటి ప్రయోజనాలు తగ్గిపోతాయని నిపుణులు చెబుతున్నారు. వీలైనంత వరకు ఉప్పు తక్కువగా తీసుకోవడం, చక్కెర లేకుండా తాజా జ్యూస్​లను తాగాలని సూచిస్తున్నారు. అలాగే, తగినంత నీరు తీసుకోవాలని సలహా ఇస్తున్నారు. ఎందుకంటే, కిడ్నీలో రాళ్లను నివారించడంలో సరైన హైడ్రేషన్ కీలక పాత్ర పోషిస్తుందట. అంతేకాకుండా, కిడ్నీలో రాళ్లు పదే పదే ఏర్పడినా లేదా తీవ్రమైన నొప్పిని కలిగించినా డాక్టర్​ను సంప్రదించాలని పేర్కొంటున్నారు.

NOTE : ఇక్కడ మీకు అందించిన ఆరోగ్య సమాచారం, సూచనలు అన్నీ మీ అవగాహన కోసం మాత్రమే. శాస్త్ర పరిశోధనలు, అధ్యయనాలు, వైద్య, ఆరోగ్య నిపుణుల సూచనల ప్రకారమే మేము ఈ సమాచారాన్ని అందిస్తున్నాం. కానీ, వీటిని పాటించే ముందు కచ్చితంగా మీ వ్యక్తిగత వైద్యుల సలహాలు తీసుకోవడమే మంచిది.

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