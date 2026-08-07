కిడ్నీలో రాళ్లు ఉన్నాయా? - ఈ నేచురల్ డ్రింక్స్తో చెక్ పెట్టొచ్చట!
- మీ కిడ్నీల ఆరోగ్యం కోసం ఈ జాగ్రత్తలు తప్పనిసరంటున్న నిపుణులు!
Published : August 7, 2026 at 4:36 PM IST
Kidney Health : ప్రస్తుతం చాలామంది ఎదుర్కొంటున్న ఆరోగ్య సమస్యల్లో కిడ్నీలో రాళ్లు ఒకటి. జీవనశైలి మార్పులు, ఆహారపు అలవాట్లు, తక్కువ నీరు తాగడం కారణంగా చాలామంది ఈ సమస్యను ఎదుర్కొంటున్నారు. అయితే, రాళ్లు ఏర్పడినప్పుడు కడుపు, నడుము భాగంలో తీవ్రమైన నొప్పి, మూత్ర విసర్జన సమయంలో మంట, పదేపదే మూత్రానికి వెళ్లాల్సి రావడం వంటి సమస్యలు మొదలవుతాయని నిపుణులు చెబుతున్నారు. ఈ క్రమంలో కొన్ని రకాల సహజ పానీయాలను సరైన పద్ధతిలో తీసుకోవడం వల్ల కిడ్నీలను ఆరోగ్యంగా ఉంచుకోవచ్చట. అలాగే, రాళ్లు ఏర్పడకుండా జాగ్రత్త పడొచ్చని సూచిస్తున్నారు.
క్యారెట్ జ్యూస్ : క్యారెట్ కిడ్నీల ఆరోగ్యానికి మంచిదట. ఇందులో ఉండే యాంటీ ఆక్సిడెంట్లు శరీరంలో వాపును తగ్గించడంలో సహాయపడతాయని పలు అధ్యయనాల్లో వెల్లడైంది. అలాగే, క్యారెట్లు కిడ్నీలు దెబ్బతినకుండా కాపాడటంతో పాటు రాళ్లు ఏర్పడే ప్రమాదాన్ని తగ్గిస్తాయని కొన్ని జంతువులపై చేసిన పరిశోధనల్లో తేలింది. ఈ క్రమంలో రోజుకు దాదాపు రెండు గ్లాసుల క్యారెట్ రసం తాగడం మంచిదంటున్నారు నిపుణులు. క్యారెట్ మూత్రపిండాలలో రాళ్లను నిరోధించే ప్రభావాన్ని కలిగి ఉందని National Library of Medicine పేర్కొంది.
బీట్రూట్ రసం : బీట్రూట్ రసంలో యాంటీ ఆక్సిడెంట్లు సమృద్ధిగా ఉండటం వల్ల కిడ్నీల ఆరోగ్యానికి మంచిదంటున్నారు నిపుణులు. ఇది కిడ్నీలు దెబ్బతినకుండా కాపాడటంతోపాటు బీపీని నియంత్రించడంలో సహాయపడుతుందని చెబుతున్నారు. అయితే, బీట్రూట్లో ఆక్సలేట్ పరిమాణం ఎక్కువగా ఉంటుందట. అందుకే, కాల్షియం- ఆక్సలేట్ రాళ్ల సమస్య ఉన్నవారు బీట్రూట్ రసాన్ని చాలా పరిమిత పరిమాణంలో మాత్రమే తీసుకోవాలని సూచిస్తున్నారు. బీట్రూట్లు లివర్, కిడ్నీలను శుభ్రపరచడంలో చాలా శక్తివంతంగా పనిచేస్తాయని, ఇది రక్త ప్రసరణ వ్యవస్థను శుద్ధి చేయడంలో సహాయపడుతుందని International Journal of Nursing Education and Research పేర్కొంది.
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నిమ్మరసం : కిడ్నీలో రాళ్ల సమస్య ఉన్నవారికి నిమ్మరసం ఎంతో మేలు చేస్తుందట. ఇందులో ఉండే 'సిట్రేట్' మూత్రంలోని ఆమ్లత్వాన్ని తగ్గించడంలో సహాయపడుతుందని నిపుణులు చెబుతున్నారు. ఇది రాళ్లు ఏర్పడే ప్రమాదాన్ని తగ్గిస్తుందని అంటున్నారు. ఈ క్రమంలో రోజుకు రెండుసార్లు దాదాపు 2 ఔన్సుల (సుమారు 60 మి.లీ) తాజా నిమ్మరసాన్ని తీసుకోవడం వల్ల కొందరిలో మళ్లీ రాళ్లు ఏర్పడే ప్రమాదం తగ్గినట్లు National Library of Medicine పేర్కొంది.
ఈ జాగ్రత్తలు తప్పనిసరి : క్యారెట్, బీట్రూట్, నిమ్మరసాన్ని సరైన పద్ధతిలో తయారు చేసుకోవడం చాలా ముఖ్యం. జ్యూస్లలో ఎక్కువ చక్కెరను చేర్చడం వల్ల వాటి ప్రయోజనాలు తగ్గిపోతాయని నిపుణులు చెబుతున్నారు. వీలైనంత వరకు ఉప్పు తక్కువగా తీసుకోవడం, చక్కెర లేకుండా తాజా జ్యూస్లను తాగాలని సూచిస్తున్నారు. అలాగే, తగినంత నీరు తీసుకోవాలని సలహా ఇస్తున్నారు. ఎందుకంటే, కిడ్నీలో రాళ్లను నివారించడంలో సరైన హైడ్రేషన్ కీలక పాత్ర పోషిస్తుందట. అంతేకాకుండా, కిడ్నీలో రాళ్లు పదే పదే ఏర్పడినా లేదా తీవ్రమైన నొప్పిని కలిగించినా డాక్టర్ను సంప్రదించాలని పేర్కొంటున్నారు.
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