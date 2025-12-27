ETV Bharat / health

Vaccines in 2025 : ఈ ఏడాది కొత్తగా వచ్చిన వ్యాక్సిన్లు ఇవే!

- 2025లో టీకాల తయారీలో భారత్ పురోగతి - నూతన వ్యాక్సిన్లను రూపొందించిన పలు సంస్థలు

vaccine in 2025
vaccine in 2025 (ETV Bharat)
By ETV Bharat Health Team

Published : December 27, 2025 at 4:52 PM IST

Year Ender 2025 : శరీరంలో వ్యాధి నిరోధకతను పెంచడానికి వాడేవే వ్యాక్సిన్లు. ముఖ్యంగా వైరస్, బ్యాక్టీరియాల ద్వారా వ్యాపించే వ్యాధుల నుంచి ఇవి సమర్థంగా రక్షిస్తాయి. ఇవి అంటువ్యాధుల నుంచి కాపాడుతూ అనారోగ్యాన్ని దరి చేయనీయవు. శక్తిమంతమైన సహజ నిర్మాణానికి దోహదపడతాయి. నిర్ణీత వ్యాధులను ఎదుర్కొనే విధంగా శరీరంలో యాంటీబాడీలను ఉత్పత్తి చేస్తాయి. ఈ క్రమంలో 2025లో కొత్తగా వచ్చిన వ్యాక్సిన్ల గురించి ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం!

lumpivaxin
lumpivaxin (ETV Bharat)

Biolumpivaxin : భారత్ బయోటెక్ ఇంటర్నేషనల్ అనుబంధ సంస్థ అయిన 'బయోవెట్', పాడి పశువులలో వచ్చే లంపీ స్కిన్ వ్యాధి (LSD) నివారణకు 'BIOLUMPIVAXIN' అనే వ్యాక్సిన్‌ను అభివృద్ధి చేసింది. ఈ టీకా మనదేశంలో మొదటిది కావడం ప్రత్యేకత. దీనికి సెంట్రల్ డ్రగ్ స్టాండర్స్ కంట్రోల్ ఆర్గనైజేషన్ (CDSCO) అనుమతి లభించింది. ఇది వ్యాధి సోకిన పశువులకు, వ్యాక్సిన్ వేయించుకున్న పశువులకు మధ్య తేడాను గుర్తించే 'DIVA' సాంకేతికతతో తయారైంది. ఈ వ్యాక్సిన్​ను పశువులకు వేస్తే, LSD వ్యాధి తీవ్రత తగ్గుముఖం పట్టి, పాల ఉత్పత్తి పెరిగే అవకాశం ఉంటుందట. ఫలితంగా, గ్రామీణ ఆర్థిక వ్యవస్థకు మేలు జరుగుతుంది. ఈ క్రమంలో ఆంధ్రప్రదేశ్ ముఖ్యమంత్రి నారా చంద్రబాబు నాయుడు విజయవాడలో జరిగిన పశుసంవర్థక సదస్సులో 'బయోలంపివాక్సిన్'ను ప్రారంభించారు. దేశీయంగా తయారైన ఈ వ్యాక్సిన్ పశువుల ఆరోగ్యాన్ని కాపాడి రైతులకు ఎంతో మేలు చేస్తుందని ఆయన పేర్కొన్నారు.

Influenza Vaccine
Influenza Vaccine (Getty Images)

Influenza Vaccine : ప్రపంచ వ్యాప్తంగా సీజనల్ ఇన్‌ఫ్లుయెంజా కారణంగా చాలా మంది ఆరోగ్య సమస్యలు ఎదుర్కొంటున్నారు. దీన్ని సాధారణంగా ఫ్లూ అని పిలుస్తారు. ఇది ఇన్‌ఫ్లుయెంజా వైరస్​ల వల్ల కలిగే అంటు వ్యాధి. అయితే, కొత్త రకం ఇన్‌ఫ్లుయెంజా వైరస్​ల నుంచి రక్షణ కల్పించేందుకు అహ్మదాబాద్​కు చెందిన ప్రముఖ డ్రగ్​ కంపెనీ జైడస్ లైఫ్ సైన్సెస్ 'VaxiFlu-4' అనే క్వాడ్రివాలెంట్ అనే కొత్త వ్యాక్సిన్‌ను తీసుకొచ్చింది. WHO సిఫార్సుల ప్రకారం రూపొందించిన ఈ వ్యాక్సిన్, ఇన్‌ఫ్లుయెంజా A, B రకాలకు చెందిన నాలుగు కొత్త స్ట్రెయిన్ల నుంచి రక్షణ ఇస్తుంది.

Hillchol Vaccine
Hillchol Vaccine (ETV Bharat)

Hillchol Vaccine : భారత్ బయోటెక్ అభివృద్ధి చేసిన కలరా టీకా 'హిల్​కాల్' మూడో దశ క్లినికల్ ట్రయల్స్​ను విజయవంతంగా పూర్తి చేసుకుంది. ఇది ఒగావా, ఇనవా సెరోటైప్ అనే రెండు రకాల కలరా స్ట్రెయిన్లపై సమర్థవంతంగా పనిచేస్తున్నట్లు నిర్ధారణ అయింది. దీంతో పెద్దలు, పిల్లలను కలరా వ్యాధి నుంచి కాపాడే అవకాశం లభిస్తుంది. 'హిల్​కాల్' అనేది నోటి ద్వారా తీసుకునే కలరా టీకా (oral cholera vaccine) కావడం మరో ప్రత్యేకత. ఈ టీకా తీసుకున్న వారిలో రోగ నిరోధక శక్తి పెరిగి, ఎటువంటి ఆరోగ్య సమస్యలూ ఉత్పన్నం కాకపోవడంతో ఈ టీకా భద్రమైందని శాస్త్రవేత్తలు ధ్రువీకరించారు.

TB
క్షయ (ETV Bharat)

క్షయ (TB) నివారణకు సరికొత్త వ్యాక్సిన్ : ఐఐటీ భువనేశ్వర్, ఇన్​స్టిట్యూట్ ఆఫ్ లైఫ్ సైన్సెస్ (ILS) శాస్త్రవేత్తలు 'HSP 16.3DC4' అనే నెక్ట్స్ జనరేషన్ టీబీ వ్యాక్సిన్‌ను అభివృద్ధి చేశారు. ప్రస్తుతం వాడుకలో ఉన్న BCG వ్యాక్సిన్ ప్రధానంగా పసిపిల్లలకు మాత్రమే రక్షణ ఇస్తుంది. కానీ, పెద్దవారిలో ఊపిరితిత్తులకు సంబంధించిన టీబీ (Pulmonary TB)ని నివారించడంలో అది అంతగా ప్రభావం చూపదు. ఈ లోపాన్ని అధిగమించడానికి 'HSP 16.3DC4' ను అభివృద్ధి చేశారు. ఎలుకలపై జరిపిన ప్రాథమిక పరీక్షల్లో ఈ వ్యాక్సిన్ అత్యంత సమర్థవంతంగా పనిచేసి, బలమైన రోగనిరోధక శక్తిని అందించినట్లు శాస్త్రవేత్తలు గుర్తించారు. ఈ క్రమంలో 2030 నాటికి టీబీని అంతం చేయాలనే ఐక్యరాజ్యసమితి లక్ష్యానికి(SDG) ఈ వ్యాక్సిన్ ఒక పెద్ద ముందడుగుగా పరిశోధకులు పరిగణిస్తున్నారు.

NOTE : ఇక్కడ మీకు అందించిన సమాచారం, సూచనలు అన్నీ మీ అవగాహన కోసం మాత్రమే. శాస్త్ర పరిశోధనలు, అధ్యయనాలు, వైద్య, ఆరోగ్య నిపుణుల సూచనల ప్రకారమే మేము ఈ సమాచారాన్ని అందిస్తున్నాం. వీటిని పాటించే ముందు కచ్చితంగా మీ వ్యక్తిగత వైద్యుల సలహాలు తీసుకోవడమే మంచిది.

