యువకుడిలో 'గర్భాశయం' - దిల్లీ వైద్యులను ఆశ్చర్యానికి గురిచేసిన కేసు!
సంతానలేమి సమస్యతో ఆస్పత్రికి వెళ్లడంతో పరీక్షలు - విజయవంతంగా శస్త్రచికిత్స
Published : September 11, 2026 at 12:32 PM IST
UTERUS FOUND INSIDE MAN DELHI : 26 ఏళ్ల ఓ యువకుడు సంతానలేమి సమస్యతో ఢిల్లీలోని ఓ ఆస్పత్రికి వెళ్లడంతో వైద్యులు అతడి శరీరంలో గర్భాశయం ఉన్నట్లు తేల్చారు. పైగా, శుక్రకణాల్లేవని, వృషణాలు పూర్తిగా అభివృద్ధి చెందలేదని గుర్తించారు.
రాజౌరీ గార్డెన్లోని ఆర్జి హాస్పిటల్స్లో ఒక వ్యక్తి వీర్యంలో శుక్రకణాలు లేకపోవడంపై వైద్యులు పరిశోధిస్తుండగా ఈ వింత విషయం వెలుగులోకి వచ్చింది. తదుపరి పరీక్షలలో పెర్సిస్టెంట్ ముల్లెరియన్ డక్ట్ సిండ్రోమ్ (PMDS) అనే అరుదైన పుట్టుకతో వచ్చే వ్యాధి ఉన్నట్లు తేలింది. ఇక్కడే మరో విషయం కూడా తేలింది. తీవ్రంగా దెబ్బతిన్న అతని వృషణాల్లో ఒకదానిలో క్యాన్సర్ లక్షణాలను గుర్తించారు.
ఆ యువకుడి వీర్యంలో శుక్రకణాలు లేకపోవడాన్ని (అజూస్పెర్మియా) వైద్యులు గుర్తించారు. రెండు వృషణాలు కూడా కిందికి దిగలేదని, వృషణకోశంలో ఉండటానికి బదులుగా పొత్తికడుపులోనే ఉండిపోయాయని వెల్లడించిన వైద్యులు మరింత లోతుగా పరిశోధన చేశారు.
ఈ క్రమంలో ఎంఆర్ఐ స్కాన్ చేసిన వైద్య బృందం ఆశ్చర్యానికి గురైంది. కటివలయంలో గర్భాశయం లాంటి చిన్న నిర్మాణం, దానితో పాటు ఫెలోపియన్ ట్యూబ్లను పోలిన నిర్మాణాలు వారికి కనిపించాయి. జన్యు పరీక్షలో 46, XY క్రోమోజోమ్ నమూనా ఉన్నట్లు తేలింది. ఇది సాధారణంగా పురుషత్వ అభివృద్ధికి సంబంధించినది. ఈ అసాధారణ కలయిక PMDS వ్యాధిని అనుమానించేలా వైద్యులను ఆలోచింపజేసింది.
ఇది చాలా అసాధారణమైన కేసు, ఎందుకంటే రోగి సంతానలేమి సమస్యతో మా వద్దకు వచ్చారు. కానీ, దాని వెనుక ఉన్న సమస్య యుక్తవయస్సు వచ్చేవరకు బయటపడలేదు. అసాధారణమైన శరీర నిర్మాణాన్ని, అలాగే దీర్ఘకాలిక ఆరోగ్య ప్రమాదాలను రెండింటినీ పరిగణనలోకి తీసుకుని, శస్త్రచికిత్సను జాగ్రత్తగా చేపట్టాల్సి వచ్చింది. - డాక్టర్ సుశీల్ ఖర్బందా, ఆర్జీ హాస్పిటల్స్ చీఫ్ యూరాలజిస్ట్, రాజౌరీ గార్డెన్
పురుషుడికి గర్భాశయం ఎలా?
PMDS అనేది అత్యంత అరుదైన పుట్టుకతో వచ్చే పరిస్థితి. ఇందులో, సాధారణంగా గర్భాశయం, ఫెలోపియన్ ట్యూబ్లుగా అభివృద్ధి చెందాల్సిన నిర్మాణాలు, సాధారణంగా పురుష క్రోమోజోమ్లు, పురుషులైనప్పటికీ శరీరంలోనే ఉండిపోతాయి. ఇది అత్యంత అరుదైన పుట్టుకతో వచ్చే పరిస్థితి. వైద్య శాస్త్ర చరిత్రలో 300 కంటే తక్కువ కేసులు మాత్రమే నమోదయ్యాయి. ఈ పరిస్థితి సాధారణంగా బాల్యంలో, వృషణం కిందికి దిగకపోవడంపై పరిశోధన చేస్తున్నప్పుడు తెలుస్తుంది. కానీ, 26 ఏళ్ల వయస్సులో ఈ పరిస్థితి వెలుగుచూడడం ఇదే తొలిసారి అని వైద్యులు వెల్లడించారు.
కేసును మరింత లోతుగా పరిశీలించడానికి వైద్యులు లాపరోస్కోపిక్ శస్త్రచికిత్స చేశారు. వారికి చిన్నగా, అభివృద్ధి చెందని గర్భాశయం, ఫెలోపియన్ ట్యూబ్లను పోలిన గొట్టపు నిర్మాణాలు కనిపించాయి. ఉదరం లోపలే ఉండిపోయిన రెండు వృషణాలు చాలా చిన్నగా, సరిగా అభివృద్ధి చెందకుండా ఉండిపోయాయి. చాలా ఏళ్లుగా అక్కడే ఉండిపోవడం, అవి దెబ్బతినే అవకాశం ఉండడంతో క్యాన్సర్ బారిన పడే ప్రమాదం ఉంటుందని భావించిన వైద్యులు వాటిని తొలగించారు.
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