ఉదయాన్నే కీళ్లు పట్టేసినట్లు అనిపిస్తుందా? - "యూరిక్ యాసిడ్" సమస్య కావొచ్చట!

Published : March 18, 2026 at 3:06 PM IST

Early Signs Body Shows When Uric Acid Level Is Too High : శరీరం సహజంగా విసర్జించే వ్యర్థ పదార్థాల్లో యూరిక్ యాసిడ్ ఒకటి. మనం తినే ఆహారంలో ప్యూరిన్ ఎక్కువ అవ్వడం వల్ల యూరిక్ యాసిడ్ ఏర్పడుందట. అయితే, విసర్జన సరిగా జరగకపోతే యూరిక్ ఆమ్లాలు రక్తంలో కలసిపోతాయని నిపుణులు చెబుతున్నారు. క్రమంగా స్ఫటికాలుగా మారి కీళ్లు, కీళ్ల చుట్టూ ఉండే కణజాలాల్లో పేరుకుపోతాయని అంటున్నారు. దీన్నే గౌట్​/హైపర్ యూరిసెమియా అని కూడా పిలుస్తారు. ఈ క్రమంలో శరీరంలో యూరిక్ యాసిడ్ పేరుకుపోతే ఎలాంటి లక్షణాలు కనిపిస్తాయో ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం!

ప్రతి ఐదుగురిలో ఒకరికి యూరిక్ యాసిడ్ సమస్య ఉంటుందని పలు అధ్యయనాల్లో వెల్లడైంది. ప్రారంభంలో యూరిక్ యాసిడ్ స్థాయిల సంకేతాలు గమనించదగ్గవిగా ఉండకపోవచ్చు. కానీ, కాలక్రమేణా లక్షణాలు కనిపిస్తాయంటున్నారు నిపుణులు. రక్తంలో యూరిక్ యాసిడ్ పేరుకుపోవడం వల్ల శరీరంలో తీవ్రమైన నొప్పిని కలిగిస్తాయని చెబుతున్నారు.

ఉదయాన్నే కీళ్లు పట్టేసినట్లు : అధిక యూరిక్ యాసిడ్ స్థాయిలు ఉన్న వారిలో ఉదయం నిద్రలేవగానే కీళ్లు పట్టేసినట్లు అనిపిస్తుంది. అయితే, కొంచెం నడక మొదటపెట్టిన తర్వాత ఈ సమస్య తగ్గిపోవచ్చట. ఈ క్రమంలో విశ్రాంతి తీసుకున్న సమయంలో యూరిక్ యాసిడ్ స్ఫటికాలు కీళ్లలో పేరుకుపోవడం వల్ల ఉదయాన్నే ఈ అసాధారణమైన బిగుతుగా ఏర్పడుతుందని నిపుణులు చెబుతున్నారు. ఈ క్రమంలో యూరిక్ యాసిడ్ సమస్యకు తగిన జాగ్రత్తలు తీసుకోకపోతే, కాలక్రమేణా ఇది కీళ్ల కదలికల సామర్థ్యాన్ని తగ్గిస్తుందట.

తరచూ మూత్ర విసర్జన : మూత్రపిండాలు ఒత్తిడికి లోనైనప్పుడు, మూత్రం రంగులో లేదా మూత్ర విసర్జన చేసే విధానంలో మార్పులను గమనించవచ్చని clevelandclinic పేర్కొంది. శరీరంలో యూరిక్ యాసిడ్ స్థాయిలు అధికంగా ఉన్నవారు మూత్రవిసర్జన సమయంలో తీవ్రమైన దుర్వాసన లేదా మంటగా అనిపించవచ్చని అంటున్నారు. అంతేకాకుండా, మూత్రం ముదురు రంగులో లేదా నురుగు ఉండచ్చట. ఈ అధిక యూరిక్ స్థాయిలను శరీరం నుంచి బయటకు పంపడానికి, తగినంత నీరు తీసుకోవాలంటున్నారు.

అలసట : ఎటువంటి శారీరక శ్రమ చేయకపోయినా వివరించలేని అలసటగా ఉంటుంది. ఇందుకు అధిక యూరిక్ యాసిడ్ స్థాయిల వల్ల కావచ్చట. శరీరంలో నిరంతరం జరిగే వాపు వల్ల శక్తి ఖర్చయిపోవడం వల్ల అలసటగా లేదా నీరసంగా ఉంటుందట.

కిడ్నీలో రాళ్లు : నడుము కింది భాగంలో లేదా పక్కటెముకల కింద అసౌకర్యం లేదా స్వల్పంగా నొప్పి రావడం అనేది కిడ్నీ సమస్యలకు ఒక ప్రధాన సంకేతం. ఈ క్రమంలో శరీరంలో యూరిక్ యాసిడ్ పరిమాణం ఎక్కువగా ఉన్నప్పుడు, అది కిడ్నీలో రాళ్లు ఏర్పడటానికి దారితీస్తుందని నిపుణులు చెబుతున్నారు. దీంతో మీరు సాధారణం కంటే ఎక్కువసార్లు మూత్ర విసర్జన చేయాల్సి రావచ్చట. ఒకవేళ దీన్ని నిర్లక్ష్యం చేస్తే, ఈ సాధారణ లక్షణాలు కాస్తా దీర్ఘకాలిక కిడ్నీ వ్యాధి వంటి తీవ్రమైన సమస్యలకు దారితీయవచ్చు. ఇది చివరకు కిడ్నీ వైఫల్యానికి కారణం కావచ్చట. యూరిక్ యాసిడ్ పదునైన స్ఫటికాలుగా కలిసిపోతుందని, ఈ స్ఫటికాలు కీళ్లలో స్థిరపడి గౌట్ అనే బాధాకరమైన అర్థరైటిస్‌కు కారణమవుతుందని clevelandclinic పేర్కొంది.

కీళ్ల వాపు, ఎరుపు : అధిక యూరిక్ యాసిడ్ స్థాయిలు ఉన్నవారు కీళ్ల వద్ద వాపు, ఎరుపును గమనించవచ్చు. ఇది హైపర్యూరిసెమియా మరొక ప్రారంభ సంకేతమంటున్నారు నిపుణులు. యూరిక్ యాసిడ్ స్ఫటికాలు కీళ్లలో మంటను కలిగించడం వల్ల ఇలా జరుగుతుందని నిపుణులు చెబుతున్నారు. ప్రభావితమైన చోట చర్మం పైపొర మెరుస్తున్నట్లు కనిపిస్తుంది. సరైన జాగ్రత్తలు తీసుకోకపోతే ఈ లక్షణాలు మరింత తీవ్రమవుతాయి. ప్రభావిత కీలు లేదా కీళ్ళు వాపు, మృదువుగా, వెచ్చగా, ఎరుపుగా మారుతాయని mayoclinic పేర్కొంది.

అకస్మాత్తుగా నొప్పి తీవ్రమవ్వడం : గౌట్ సమస్య ఉన్నవారిలో, శరీరంలో యూరిక్ యాసిడ్ అధికంగా ఉండటం వల్ల అకస్మాత్తుగా నొప్పులు తీవ్రం కావచ్చు. కీళ్లను కలిపే కణజాలాలలో యూరిక్​ యాసిడ్ పేరుకుపోయి వాపును కలిగించడం వల్ల, కీళ్లలో ఈ తీవ్రమైన నొప్పి వస్తుందని నిపుణులు చెబుతున్నారు. తరుచుగా ఈ లక్షణాలతో పాటు జర్వం లేదా చలిగా కూడా ఉండవచ్చట.

కీళ్ల నొప్పి : మూత్రపిండాలు ఒత్తిడికి లోనైనప్పుడు, శరీరంలో అధిక యూరిక్ యాసిడ్ ఉందని చెప్పడానికి కీళ్ల నొప్పి అనేది అత్యంత ప్రాథమిక సంకేతాలలో ఒకటి. గౌట్ అని పిలవబడే సమస్య వల్ల కీళ్లలో వాపు లేదా మంట ఏర్పడినప్పుడు ఈ లక్షణం కనిపిస్తుందంటున్నారు నిపుణులు. సాధారణంగా ఈ నొప్పి రాత్రిపూట ఎక్కువగా ఉంటుంది. ఆ సమయంలో కీళ్లు మంటతో కాలిపోతున్నట్లుగా అనిపించవచ్చు. గౌట్ వ్యాధిలో కొన్ని కీళ్ళు వాపుకు గురై, ఉబ్బి, నొప్పిగా ఉంటాయని National Library of Medicine పేర్కొంది.

NOTE : ఇక్కడ మీకు అందించిన ఆరోగ్య సమాచారం, సూచనలు అన్నీ మీ అవగాహన కోసం మాత్రమే. శాస్త్ర పరిశోధనలు, అధ్యయనాలు, వైద్య, ఆరోగ్య నిపుణుల సూచనల ప్రకారమే మేము ఈ సమాచారాన్ని అందిస్తున్నాం. వీటిని పాటించే ముందు కచ్చితంగా మీ వ్యక్తిగత వైద్యుల సలహాలు తీసుకోవడమే మంచిది.

