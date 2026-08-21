క్యాన్సర్ పరిశోధనల్లో కీలక మలుపు - 'స్రవతి ఏఐ' సరికొత్త డిజిటల్ వ్యూహం!
సైన్స్ ప్రపంచంలో సంచలనం - క్యాన్సర్ ప్రొటీన్ అడ్డుకోవడంలో బెంగళూరు సంస్థ సరికొత్త ప్రయోగం!
Published : August 21, 2026 at 2:38 PM IST
Bengaluru AI Cancer Drug : క్యాన్సర్ ఔషధాల పరిశోధనలో శాస్త్రవేత్తలు ఎన్నో సవాళ్లు ఎదుర్కొంటున్నారు. కొన్ని ప్రోటీన్లు క్యాన్సర్ కారణమవుతాయని తెలిసినప్పటికీ, వాటిని సమర్థవంతంగా అడ్డుకునే మందులను కనుగొనడం సాధ్యం కాలేదు. అలాంటి వాటిలో 'GIPC1' ఒకటి. ఇది కణితి పెరుగుదలకు, చికిత్సను తట్టుకునే శక్తిని క్యాన్సర్ కణాలకు అందించడంలో కీలక పాత్ర పోషిస్తుంది. ముఖ్యంగా అత్యంత ప్రమాదకరమైన క్యాన్సర్ రూపాల్లో ఒకటైన 'ప్యాంక్రియాటిక్ డక్టల్ అడెనోకార్సినోమా' (PDAC - క్లోమగ్రంథి క్యాన్సర్) లో ఈ ప్రోటీన్ చాలా చురుకుగా ఉంటుంది.
బెంగళూరుకు చెందిన ఒక స్టార్టప్ సంస్థ ఈ ప్రొటీన్ను లక్ష్యంగా చేసుకుని సరికొత్త మందును కనుగొనడంలో కీలక అడుగు వేసింది. గుర్రం కిషన్, జీవీ రామనారాయణన్, ఎస్ శివకుమార్ అనే త్రయం 2020లో 'స్రవతి ఏఐ' సంస్థను స్థాపించారు. ఈ సంస్థ అమెరికాలోని ప్రముఖ 'మాయో క్లినిక్' పరిశోధకులతో కలిసి పనిచేసి, GIPC1 ప్రోటీన్ను అడ్డుకునే ఒక చిన్న-అణువు నిరోధకాన్ని గుర్తించింది. దీనికి సంబంధించిన పరిశోధన ఫలితాలు తాజా 'సెల్ రిపోర్ట్స్' జర్నల్లో ప్రచురితమయ్యాయి.
ఈ ప్రయోగాత్మక అణువు ప్యాంక్రియాటిక్ క్యాన్సర్ ముందస్తు నమూనాలలో కణితి పెరుగుదలను నిరోధించిందని, జీవన కాలాన్ని పెంచిందని ఈ ఫలితాలు వెల్లడించాయి. అంతేకాకుండా, క్యాన్సర్ చికిత్సలో వాడే 'జెమ్సిటాబిన్' అనే కీమోథెరపీ మందు ప్రభావాన్ని కూడా ఇది మరింత పెంచింది. అయితే, ఇది ఇంకా ప్రాథమిక పరిశోధన దశలోనే ఉంది. ఈ మందును ఇంకా మనుషులపై పరీక్షించలేదు. క్లినికల్ ట్రయల్స్ ప్రారంభించడానికి ముందు మరిన్ని విస్తృత అధ్యయనాలు జరగాల్సి ఉంది.
భోజన సమయంలో నీరు తాగొచ్చా? - నిపుణులు ఏమంటున్నారంటే!
GIPC1 అంటే ఏమిటి? : GIPC1 అనేది ఒక 'స్కాఫోల్డింగ్ ప్రోటీన్'. ఇది ప్యాంక్రియాటిక్ డక్టల్ అడెనోకార్సినోమా (PDAC) క్యాన్సర్లో విపరీతంగా పెరిగిపోతుంది. ఇది కణితి వృద్ధి చెందడంలో, చికిత్సకు లొంగకుండా మొండిగా మారడంలో కీలక పాత్ర పోషిస్తుంది. అయితే, దీనిలోని 'PDZ డొమైన్'ను సాధారణ చిన్న అణువుల మందులతో లక్ష్యంగా చేసుకోవడం శాస్త్రవేత్తలకు చాలా కాలంగా ఒక పెద్ద సవాలుగా మారింది. కానీ, తాజా అధ్యయనం ప్రకారం, ఈ ప్రోటీన్ PDZ డొమైన్పై నేరుగా దాడి చేయగల ఒక ప్రత్యేకమైన GIPC1 నిరోధకాన్ని పరిశోధకులు గుర్తించారు. సరిగ్గా ఈ దశలోనే వేలాది అణువులను ఒక్కొక్కటిగా పరీక్షించే సంప్రదాయ పద్ధతికి భిన్నంగా, పరిశోధకులు ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ ఉపయోగించి అణువుల ఎంపికను సులభతరం చేశారు.
మాయో క్లినిక్ తెలిపిన వివరాల ప్రకారం : ఈ ఉమ్మడి పరిశోధనలో భాగంగా GIPC1 ప్రోటీన్ను అడ్డుకోగల ఒకే ఒక్క అణువును గుర్తించడానికి ముందు, దాదాపు '40,000 సంభావ్య సమ్మేళనాలను' AI ద్వారా స్క్రీనింగ్ చేశారు. అలాగే, కేవలం ప్రస్తుతం అందుబాటులో ఉన్న మందులను విశ్లేషించడమే కాకుండా, "కొత్త అణువులను రూపొందించడానికి, వాటిని కనుగొనడానికి" ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ను ఉపయోగించడమే ఈ సంస్థ ప్రధాన లక్ష్యం.
AI ఈ అణువును కనుగొనడంలో ఎలా సహాయపడింది : ఈ ఆవిష్కరణ ప్రక్రియలో కంప్యూటర్ ఆధారిత స్క్రీనింగ్ పలు దశల్లో జరిగింది. మొదటగా, సంభావ్యత కలిగిన లక్షలాది అణువులను సృష్టించడానికి 'జెనరేటివ్ AI' ను ఉపయోగించారు. ఆ తర్వాత 'ప్రిడిక్టివ్ మోడల్స్' రకరకాల ఫిల్టర్లను ఉపయోగించి ఆ అణువుల సంఖ్యను తగ్గించారు. 'మాలిక్యులర్ మోడలింగ్' ద్వారా అర్హత గల అణువులను మరింతగా ఫిల్టర్ చేయగా, ఫిజిక్స్-ఆధారిత పద్ధతులు ఆ అణువులు నిజంగానే లక్ష్యిత ప్రోటీన్తో బంధాన్ని ఏర్పరచగలవో? లేదో? పరిశీలించారు. అనంతరం, అణు నిర్మాణాన్ని అర్థం చేసుకోవడానికి, ఏ పరమాణువులు ఆశించిన రసాయన చర్యను చేయగలవో గుర్తించడానికి 'క్వాంటం కెమిస్ట్రీ'ని ఉపయోగించారు. దీని ఫలితంగా ప్రయోగశాల పరీక్షల కోసం చాలా తక్కువ సంఖ్యలో అణువులు ఎంపికయ్యాయి. స్రవతి ఏఐ అత్యంత ఆశాజనకమైన అణువును గుర్తించిన తర్వాత, మాయో క్లినిక్ పరిశోధకులు దానిని ల్యాబ్లో కృత్రిమంగా తయారు చేసి, కణాలు, జంతు నమూనాలలో పరీక్షించారు. ఈ పరీక్షల ఫలితాలు చాలా ఆశాజనకంగా కనిపించాయి. 'GIPC1' అణువు ప్యాంక్రియాటిక్ క్యాన్సర్ ముందస్తు నమూనాల్లో కణితి పెరుగుదలను తగ్గించడమే కాకుండా జీవన కాలాన్ని మెరుగుపరిచింది. అయితే, మానవులపై ప్రయోగాలు చేపట్టే ముందు, ఈ అణువు మరిన్ని ముందస్తు భద్రత, సమర్థత అధ్యయనాలను విజయవంతంగా పూర్తి చేయాల్సి ఉంది.
ప్యాంక్రియాటిక్ క్యాన్సర్ను అడ్డుకోవడం ఎందుకు అంత కష్టం? : ప్యాంక్రియాటిక్ డక్టల్ అడెనోకార్సినోమా (PDAC) అనేది అత్యంత వేగంగా విస్తరించే ప్రమాదకరమైన క్యాన్సర్లలో ఒకటి. పైగా, ఇది చాలా సందర్భాల్లో చివరి దశలోనే బయటపడుతుంది. ఇది అతి వేగంగా పెరగడం, చికిత్సలకు లొంగకుండా మొండిగా మారడం వల్ల రోగులు కోలుకునే అవకాశాలు చాలా తక్కువగా ఉంటాయి.
'సెల్ రిపోర్ట్స్' అధ్యయనం ఏం చెబుతుంది : క్లోమగ్రంథి క్యాన్సర్ (PDAC) బారిన పడిన వారు ఐదేళ్ల పాటు బతికే రేటు కేవలం 13.3% కంటే తక్కువగా ఉంది. అందుకే, ప్రస్తుతం అందుబాటులో ఉన్న చికిత్సలు అడ్డుకోలేకపోతున్న క్యాన్సర్ కణాల బలహీనతలను గుర్తించడానికి పరిశోధకులు సుదీర్ఘకాలంగా ప్రయత్నిస్తున్నారు. అలాంటి ఒక బలహీనతే ఈ 'GIPC1' ప్రొటీన్. క్యాన్సర్ కణాలు మరింత వేగంగా పెరగడానికి, చికిత్సలను తట్టుకుని జీవించడానికి అవసరమైన మార్గాలను యాక్టివేట్ చేయడంలో ఈ ప్రొటీన్ సహాయపడుతుంది. అయితే, దీని అణు నిర్మాణం కారణంగా సాధారణ పద్ధతుల్లో దీనిని అడ్డుకునే మందులను తయారు చేయడం శాస్త్రవేత్తలకు అత్యంత కష్టతరంగా మారింది. కాబట్టి, పరిశోధకుల లక్ష్యమనేది కేవలం క్యాన్సర్ కణాలను చంపే మరొక అణువును కనుగొనడం మాత్రమే కాదు. 'ఇప్పటివరకు ఔషధాల తయారీ అసాధ్యం అని భావించిన ఒక ప్రొటీన్ను విజయవంతంగా అడ్డుకోగల అణువును గుర్తించడంలో AI-ఆధారిత ఆవిష్కరణలు ఎంతగానో సహాయపడగలవు' అని నిరూపించడమే తాజా విజయం.
ఈ ఆవిష్కరణ ప్రాముఖ్యత కేవలం ఒక అణువును కనుగొనడానికి మాత్రమే పరిమితం కాలేదు, దీని వెనుక ఒక పెద్ద లక్ష్యం ఉంది. జనరిక్ మందుల తయారీలో భారతదేశం ఇప్పటికే ప్రపంచంలోనే ఒక అగ్రగామి శక్తిగా ఉంది. అలాగే ఫార్మాస్యూటికల్ తయారీ, సేవలు, కాంట్రాక్ట్ పరిశోధనలలో దేశానికి అపారమైన సామర్థ్యాలు ఉన్నాయి. కానీ, చారిత్రకంగా చూస్తే పూర్తిగా సరికొత్త మందులను కనుగొనడంలో అంతర్జాతీయంగా భారతదేశ ముద్ర చాలా తక్కువగా ఉంది. ఈ సమీకరణాన్ని మార్చడమే 'స్రవతి ఏఐ' ముఖ్య ఆశయం. - కిషన్ గుర్రం, స్రవతి ఏఐ వ్యవస్థాపకుడు
డ్రగ్ విఫలమైతే ఏం జరుగుతుంది? : డ్రగ్ వైఫల్యం కూడా ఉపయోగకరమైన సమాచారాన్ని అందిస్తుందని వ్యవస్థాపకులు చెబుతున్నారు. ఒక అణువు పని చేయకపోతే, AI-ఆధారిత ఆవిష్కరణ ప్లాట్ఫారమ్, దాని మోడల్స్కు మళ్లీ శిక్షణ ఇవ్వడానికి, కొత్త వాటిని తిరిగి రూపకల్పన చేయడానికి, సంప్రదాయ ఆవిష్కరణ విధానాల కంటే చాలా వేగంగా ఆప్టిమైజేషన్ ప్రక్రియను తిరిగి ప్రారంభించడానికి ఈ కొత్త ప్రయోగాత్మక డేటాను ఉపయోగించుకునే అవకాశం ఉంది. ఇది డ్రగ్ ఆవిష్కరణ ఆర్థిక సమీకరణాలను మార్చగలదు. సంప్రదాయ డ్రగ్ అభివృద్ధిలో సంవత్సరాల తరబడి ప్రయోగశాల పని, పెద్ద సంఖ్యలో విఫలమైన అభ్యర్థులు ఉంటారు. ఒక AI - సహాయక వ్యవస్థ వైఫల్యాన్ని పూర్తిగా తొలగించదు. కానీ, అది డిజైన్ → టెస్ట్ → లెర్న్ → రీడిజైన్ చక్రాన్ని మరింత వేగవంతం చేస్తుంది.
ఇతర లక్ష్యాలు : GIPC1 ప్రోగ్రామ్ అనేది ఈ కంపెనీ ఏకైక ప్రాజెక్ట్ కాదు. ప్యాంక్రియాటిక్ (క్లోమగ్రంథి), కిడ్నీ క్యాన్సర్లు, సాలిడ్ ట్యూమర్లు, ఇమ్యునో-ఆంకాలజీ, ట్రిపుల్-నెగటివ్ బ్రెస్ట్ క్యాన్సర్, ఇతర ఆంకాలజీ లక్ష్యాలకు సంబంధించిన ప్రోగ్రామ్లు ఉన్నాయని స్రవతి AI వెల్లడించింది. ఆయా ప్రాజెక్టులను ఇతరులతో కలిసి స్వతంత్రంగా అభివృద్ధి చేస్తున్నామని పేర్కొంది. ఈ నేపథ్యంలో కంపెనీ 2024 స్టాండర్డ్ ఇండస్ట్రీస్ కెమికల్ ఇన్నోవేషన్ ఛాలెంజ్లో మొదటి నాలుగు స్థానాల్లో చోటు సంపాదించింది. 2025లో జరిగిన లోరియల్ బిగ్ బ్యాంగ్ SAPMENA పోటీలో నలుగురు విజేతలలో ఒకటిగా నిలిచింది. తదుపరి పరిశోధనలు విజయవంతమైతే కొత్త ఔషధాలను కనుగొనడంలోనూ ఇండియా కీర్తి గడిస్తుంది.
పరిశోధన మూలాలు :
https://www.cell.com/cell-reports/fulltext/S2211-1247(26)00855-7
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2211124726008557
NOTE : ఇక్కడ మీకు అందించిన ఆరోగ్య సమాచారం, సూచనలు అన్నీ మీ అవగాహన కోసం మాత్రమే. శాస్త్ర పరిశోధనలు, అధ్యయనాలు, వైద్య, ఆరోగ్య నిపుణుల సూచనల ప్రకారమే మేము ఈ సమాచారాన్ని అందిస్తున్నాం. వీటిని పాటించే ముందు కచ్చితంగా మీ వ్యక్తిగత వైద్యుల సలహాలు తీసుకోవడమే మంచిది.
పీరియడ్స్ వాయిదా వేస్తున్నారా? - ఈ విషయాలు తప్పక తెలుసుకోవాల్సిందేనట!