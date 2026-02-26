ఒత్తిడిని గుర్తించడమే అసలు సమస్య? - మహిళల్లో ఎలాంటి లక్షణాలు కనిపిస్తాయో తెలుసా?
-మహిళల్లో ఒత్తిడి తగ్గించుకోవాలంటే - ఇలా చేయాలంటున్న నిపుణులు!
Published : February 26, 2026 at 3:41 PM IST
How to Recognize Stress in Women: నేటి తరం ఉద్యోగినుల్లోనే కాదు.. విద్యార్థినులూ, గృహిణుల్లోనూ ఒత్తిడి ఎక్కువగా ఉంటుందని పలు అధయనాల్లో వెల్లడైంది. కాకపోతే, చాలా మంది దాన్ని అసలు ఒత్తిడిగానే గుర్తించరట. అది పెరిగి తీవ్ర రూపం దాల్చక ముందే గుర్తించి అదుపులో ఉంచుకోవాలని నిపుణులు చెబుతున్నారు. ఈ క్రమంలో ఒత్తిడిగా ఉంటే ఎలా లక్షణాలు కనిపిస్తాయో ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం!
నిద్ర పట్టదు : ఒత్తిడి ఎక్కువగా ఉన్నవారిలో అసలు నిద్రపట్టదంటున్నారు నిపుణులు. ఒకవేళ మితిమీరిన అలసట వల్ల త్వరగానే నిద్రపోయినా అంతే త్వరగా మెలకువ వచ్చేస్తుందని చెబుతున్నారు. లేదంటే, తరచూ పీడకలలతో కలత నిద్రకు గురవుతుంటారని పేర్కొంటున్నారు. ఇలాంటి లక్షణాలు మీలోనూ కనిపిస్తే.. ఏదో ఆందోళన, ఒత్తిడి ఉన్నట్లేనని గుర్తించమని సూచిస్తున్నారు. ఈ క్రమంలో ఆందోళన చెందకుండా పని విభజన చేసుకోవడం, రోజూ కాసేపు ధ్యానం చేయడం వంటివి చేస్తే ప్రాథమిక దశలోనే ఒత్తిడి బారిన పడకుండా ఉంటారని సలహా ఇస్తున్నారు. అలసట లేదా నిద్ర పట్టకపోవడం అనేది ఒత్తిడి శారీరక లక్షణామని clevelandclinic అధ్యయనం పేర్కొంది.
ఆకలిలో మార్పులు : సాధారణంగా ఒత్తిడి పెరిగే కొద్దీ ఆహారం.. అందులోనూ తీపి పదార్థాలు ఎక్కువగా తినాలనే ఆలోచన కలుగుతుందని ఇప్పటికే ఎన్నో అధ్యయనాల్లో వెల్లడైంది. కానీ, అదే సమయంలో కొంతమంది ఆకలినీ కోల్పోతారని నిపుణులు చెబుతున్నారు. అతిగా ఆకలి వేస్తే తీపి పదార్థాలకు బదులు తాజా పండ్లు, ఖర్జూరం, ఎండు ఫలాలు, నట్స్, మంచినీళ్లు వంటివి తీసుకోవాలని సూచిస్తున్నారు. అలాగే, ఆకలి లోపిస్తే వ్యాయామంపై దృష్టి పెట్టాలని సలహా ఇస్తున్నారు. కనీసం ఓ ఇరవై నిమిషాలైనా రోజూ శ్రమ చేయగలిగితే అన్ని సమస్యలూ అదుపులోకి వస్తాయని పేర్కొంటున్నారు. ఒత్తిడి, అది విడుదల చేసే హార్మోన్లు, అధిక కొవ్వు, చక్కెర ప్రభావాలు ప్రజలను అతిగా తినడానికి ప్రేరేపిందని Harvard Health Publishing అధ్యయనం పేర్కొంది. అలాగే, కొందరిలో ఒత్తిడి ఆకలిని తగ్గిస్తుందని తెలిపింది.
కోపం ఎక్కువగా రావడం : స్వతహాగా శాంత స్వభావి అయినా, ఒక్కోసారి పట్టలేనంత కోపం వచ్చేస్తుంది. అందులోనూ నెలసరి వేళల్లోనూ, మెనోపాజ్ దశలోనూ ఈ ఇబ్బంది కాస్త ఎక్కువగా ఉంటుందని నిపుణులు చెబుతున్నారు. వాటితో పాటు సాధారణ సందర్భాల్లోనూ చిన్న విషయానికీ ఎక్కువ కోపం వచ్చేస్తోందా? ప్రతి విమర్శనూ తీవ్రంగా తీసుకుంటున్నారా? అయితే ఇది ఒత్తిడి లక్షణమే కావొచ్చంటున్నారు. అలా ఎప్పుడైనా అనిపిస్తుంటే వెంటనే పక్కకు వెళ్లమని సూచిస్తున్నారు. దాన్ని ప్రదర్శించడానికి ముందు ఓ పుస్తకంలో రాయాలని సలహా ఇస్తున్నారు. ఈ స్ట్రెస్ నుంచి బయటపడాలంటే కాసేపు చెప్పుల్లేకుండా బాల్కనీ, ఇసుక, నీళ్లు, గడ్డి ఇలా ఎక్కడైనా నడవాలని సూచిస్తున్నారు. లేకుంటే, ఐదు నుంచి ఆరు సార్లు దీర్ఘంగా శ్వాస తీసుకోవాలని సలహా ఇస్తున్నారు. ఇవన్నీ చేసినా ఫలితం లేదంటే కచ్చితంగా సైకాలజిస్ట్ లేదా సైకియాట్రిస్ట్ని కలిస్తే మంచిదంటున్నారు. వాళ్లు తగిన చికిత్స మీకు అందిస్తారని తెలియజేస్తున్నారు. కాసేపు ప్రశాంతంగా ప్రకృతిలో నడవడం, ధ్యానం, సంగీతం వినడం, పుస్తక చదవడం, డ్యాన్స్ చేయడం ఇలా మనకు ఇష్టమైన పనులను చేయడం లాంటివి దోహదపడతాయని అంటున్నారు. కనీసం 20 నుంచి 30 నిమిషాలు ప్రకృతిలో నడవడం వల్ల కార్టిసాల్ స్థాయిలు ఎక్కువగా తగ్గుతాయని Harvard Health Publishing అధ్యయనం పేర్కొంది. దీంతో ఒత్తిడి తగ్గుతుందని చెబుతుంది.
NOTE : ఇక్కడ మీకు అందించిన ఆరోగ్య సమాచారం, సూచనలు అన్నీ మీ అవగాహన కోసం మాత్రమే. శాస్త్ర పరిశోధనలు, అధ్యయనాలు, వైద్య, ఆరోగ్య నిపుణుల సూచనల ప్రకారమే మేము ఈ సమాచారాన్ని అందిస్తున్నాం. వీటిని పాటించే ముందు కచ్చితంగా మీ వ్యక్తిగత వైద్యుల సలహాలు తీసుకోవడమే మంచిది.
