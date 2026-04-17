మీ ఇంట్లో వాళ్లు హెచ్​పీవీ వ్యాక్సిన్ తీసుకున్నారా? - తప్పక ఇప్పించాలట!

- గర్భాశయ ముఖద్వార క్యాన్సర్‌ కట్టడికి హెచ్‌.పి.వి టీకాలు - భయం కంటే, అవగాహన ముఖ్యమంటున్న నిపుణులు

By ETV Bharat Telugu Team

Published : April 17, 2026 at 3:07 PM IST

Detailed Infornation About HPV Vaccine : హ్యూమన్ ప్యాపిలోమా వైరస్ - HPV వ్యాక్సిన్ గురించి ఇప్పుడు చాలా చర్చ నడుస్తోంది. కేంద్ర ప్రభుత్వం బాలికలకు వ్యాక్సిన్లు వేయించడం అందుకో కారణం. ఇది సర్వైకల్ క్యాన్సర్​కు దారితీస్తుంది. సాధారణంగా, మహిళల్లో రొమ్ము క్యాన్సర్ తర్వాత ఎక్కువగా వచ్చేది ఇదే. అయితే, ఈ క్యాన్సర్​ని వ్యాక్సిన్​తో నివారించే అవకాశం ఉందంటున్నారు నిపుణులు. అందుకే, దీని విషయంలో భయం కంటే, అవగాహన ముఖ్యమని చెబుతున్నారు.

HPV వ్యాప్తికి ప్రధానంగా 3 కారణాలు :

  • జననాంగాల శుభ్రత పాటించకపోవడం.
  • లైంగిక చర్య ద్వారా, అసురక్షిత శృంగారంలో పాల్గొనడం.
  • వ్యాధి నిరోధకత తక్కువగా ఉండటం

ఈ క్రమంలో HPV వ్యాక్సిన్​ మీద పట్టణ, మధ్య తరగతి, ధనిక వర్గాల్లో అవగాహన ఉంటోంది. ఆరోగ్య సదుపాయాలు అందుబాటులో ఉన్నాయి. దీంతో గ్రామీణ, పేద కుటుంబాలకు చెందిన వాళ్లలోననే ఈ కేసులు ఎక్కువగా నమోదవుతున్నాయి.

ఎలా గుర్తించాలి? : సాధారణం కంటే ఎక్కువగా పీరియడ్స్ ఎక్కువ అవుతున్నట్లయితే HPVని అనుమానించి గైనకాలజిస్టుని సంప్రదించాలంటున్నారు నిపుణులు. వాళ్లు అవసరమైన టెస్ట్​లు చేస్తారని చెబుతున్నారు. 21 నుంచి 65 ఏళ్ల వయసు వాళ్లు ఏడాదికోసారి పాప్​స్మియర్ టెస్ట్ చేయించుకోవాలని పేర్కొంటున్నారు. దీనిద్వారా క్యాన్సర్ లక్షణాలను గుర్తించవచ్చని వివరిస్తున్నారు.

షుగర్ బారిన పడకుండా - ఈ జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలంటున్న నిపుణులు!

చికిత్స ఎప్పుడు అవసరం? : HPV జర్నీని 1-100 స్కేలు మీద లెక్కించినప్పుడు... 1-70 వరకూ క్యాన్సర్​కు ముందు దశగా భావించాలని ప్రముఖ గైనకాలజిస్ట్ డాక్టర్ చీపురుపల్లి వసుంధర చెబుతున్నారు. 70-80, లేదా 85 ఉన్నప్పుడు క్యాన్సర్ ప్రాథమిక దశని అంటున్నారు. 85-100 క్యాన్సర్ దశ. ప్రాథమిక దశలో గుర్తించి చికిత్స ప్రారంభిస్తే క్యాన్సర్ ముప్పును తగ్గించవచ్చని తెలియజేస్తున్నారు. ఎంత వరకూ సమస్య ఉందో ఆ భాగాన్ని, అవసరమైతే గర్భాశయాన్నీ తొలగిస్తారని పేర్కొంటున్నారు.

సర్వైకల్ క్యాన్సర్ వ్యాక్సిన్​తో నివారించదగ్గది. గతంతో పోల్చితే ఇప్పుడు ప్రజల్లో అవగాహన పెరిగింది. దీంతో తాముగా వచ్చి HPV వ్యాక్సిన్ గురించి అడిగేవాళ్లు ఎక్కువ అయ్యారు. కేంద్రం కూడా దీని తీవ్రతను గుర్తించి, 15 ఏళ్ల పిల్లలకు వ్యాక్సిన్​ను ఉచితంగా వేయడానికి ముందుకు వచ్చింది - డా. చీపురుపల్లి వసుంధర, గైనకాలజిస్ట్

ఏ రకం వేసుకోవాలి? : HPVలో దాదాపు 100 రకాలు ఉన్నాయట. మన దేశంలో 6, 11, 16, 18 రకాలు ఎక్కువగా నిర్ధారణవుతున్నాయని నిపుణులు చెబుతున్నారు. ఎన్ని రకాల వేరియెంట్ల నుంచి రక్షణ లభిస్తుందన్న దాన్నిబట్టి టీకాలు నానోవేలెంట్, క్వాడ్రివేలంట్, బైవేలంట్ అని వస్తున్నాయని అంటున్నారు. డాక్టర్లు సూచన మేరకు ఎంపిక చేసుకోవడం మంచిదని తెలియజేస్తున్నారు.

ఇతర క్యాన్సర్లనీ నివారిస్తుంది : HPV గర్భాశయ ముఖద్వార క్యాన్సర్​నే కాదు.. గొంతు, పొట్టలో క్యాన్సర్​లకూ దారితీస్తుందంటున్నారు నిపుణులు. అందుకే, ఈ వ్యాక్సిన్ వేసుకోవడం వల్ల వాటి నుంచి రక్షణ లభిస్తుందని అంటున్నారు. దీంతో ఎలాంటి సైడ్ ఎఫెక్ట్స్ ఉండవని సూచిస్తున్నారు. కాకపోతే, గర్భిణులు, తీవ్రమైన జ్వరం ఉన్నవాళ్లూ వేసుకోకూడదని పేర్కొంటున్నారు. పీరియడ్స్​లో ఉన్నవాళ్లూ, పాలిచ్చే తల్లులూ నిర్భయంగా వేసుకోవచ్చని తెలియజేస్తున్నారు.

ఎవరిని సంప్రదించాలి? : గైనకాలజిస్టును సంప్రదిస్తే పిల్లలకు సాధారణంగా ఒక మోతాదు టీకా ఇస్తారని నిపుణులు చెబుతున్నారు. పెద్దవాళ్లకు పాప్​స్మియర్ టెస్టులు రాస్తారట. ఏదో జరుగుతుందని భయపడుతూ ఉండటం కంటే ఏమీ లేదని నిర్ధారించుకోవడానికే ఈ టెస్ట్​లని అంటున్నారు. ప్రత్యుత్పత్తి దశలో ఉన్నవాళ్లు కచ్చితంగా ఈ పరీక్షలు చేయించుకోవాలని తెలియజేస్తున్నారు. వ్యాక్సిన్ తీసుకున్నాక పాప్​స్మియర్ చేయించుకుంటూ ఉండాలని పేర్కొంటున్నారు. 21 నుంచి 65-70 ఏళ్ల వరకూ టెస్ట్​లు చేయించుకోవాలని సలహా ఇస్తున్నారు. 60 దాటిన వాళ్లలో వరసగా మూడేళ్లు పాప్​స్మియర్ నెగెటివ్ వస్తే, నాలుగైదేళ్లు గ్యాప్ ఇచ్చి పరీక్ష చేయించుకోవచ్చని సూచిస్తున్నారు.

తప్పనిసరిగా వేసుకోవాలా? : వ్యాక్సిన్ వేసుకోకపోతే క్యాన్సర్ వస్తుందని కాదు. ఇది నివారణ కోసం అని నిపుణులు చెబుతున్నారు. వ్యాక్సిన్ వేసుకోలేదు కాబట్టి ఏదో అయిపోతుందన్న భయమూ వద్దంటున్నారు. మహిళలు, పిల్లలు వ్యాక్సిన్ వేసుకునే వయసు పరిధిలో ఉంటే మాత్రం వేసుకోవడం మంచిదని పేర్కొంటున్నారు.

టీకా ఎలా వేసుకోవాలి? : 9-45 ఏళ్ల మధ్య వయసు మహిళలు వేసుకోవచ్చని నిపుణులు చెబుతున్నారు. 15 ఏళ్లలోపు బాలికలకు ఒక మోతాదు చాలంటున్నారు. 15 ఏళ్లు దాటిన నుంచి 20 ఏళ్లు వచ్చే వరకూ రెండు మోతాదులు ఉండాలని పేర్కొంటున్నారు. లైంగిక జీవితంలో అడుగు పెట్టిన వాళ్లకు మూడు మోతాదులు అవసరమని తెలియజేస్తున్నారు. రెండు డోస్​లు వేసుకుంటే 0-1 లేదా 0-2 విధానంలో వేసుకోవాలని వివరిస్తున్నారు. మొదటి వ్యాక్సిన్ వేసుకున్నాక నెల లేదా రెండు నెలలకు బూస్టర్ డోస్ వేసుకోవాలని పేర్కొంటున్నారు.

మూడు డోస్​లు వేసుకునే వాళ్లు 0-1-6 లేదా 0-2-6 విధానంలో వ్యాక్సిన్ వేసుకోవాలంటున్నారు నిపుణులు. అంటే, మూడో డోస్ ఆరు నెలలకు వేసుకోవాలని తెలియజేస్తున్నారు. 50 ఏళ్ల వరకూ వేసుకోవచ్చని అంటున్నారు. అది దాటిన వాళ్లకు వాళ్ల ఇష్టమని సలహా ఇస్తున్నారు.

NOTE : ఇక్కడ మీకు అందించిన ఆరోగ్య సమాచారం, సూచనలు అన్నీ మీ అవగాహన కోసం మాత్రమే. శాస్త్ర పరిశోధనలు, అధ్యయనాలు, వైద్య, ఆరోగ్య నిపుణుల సూచనల ప్రకారమే మేము ఈ సమాచారాన్ని అందిస్తున్నాం. వీటిని పాటించే ముందు కచ్చితంగా మీ వ్యక్తిగత వైద్యుల సలహాలు తీసుకోవడమే మంచిది.

మీకు నిత్యం 'అజీర్తిగా' అనిపిస్తోందా? - అయితే మీలో 'ఆ సమస్య' ఉండొచ్చట!

రోజూ గుడ్డు తినొచ్చా? - అందులోని కొలెస్ట్రాల్ మంచిదేనా?

