తరచూ కడుపునొప్పి వస్తోందా? - నిర్లక్ష్యం చేయొద్దంటున్న నిపుణులు

- నెలసరి సమయంలో కాకుండా మహిళల్లో కడుపు నొప్పా? - వివిధ రకాల అనారోగ్యాలకు ఈ నొప్పి సూచన!

Stomach Pains (Getty Images)
By ETV Bharat Health Team

Published : March 14, 2026 at 3:56 PM IST

Types of Stomach Pains in Women : సాధారణంగా మహిళల్లో పీరియడ్స్ టైంలో పొత్తి కడుపులో నొప్పి వస్తుంటుంది. అయితే, ఇలా నెలసరి సమయంలోనే కాకుండా.. అప్పుడప్పుడూ కూడా కడుపునొప్పి రావడం గమనిస్తుంటాం. ఇది చిన్న సమస్యే కదా అని చాలామంది అశ్రద్ధ చేస్తుంటారు. కానీ, ఈ నొప్పి వివిధ రకాల అనారోగ్యాలకు సూచన కావచ్చని నిపుణులు హెచ్చరిస్తున్నారు. ఈ క్రమంలో నొప్పి వచ్చే ప్రదేశాన్ని బట్టి అది ఎలాంటి ఆరోగ్య సమస్యను సూచిస్తుందో తెలుసుకోవడం ముఖ్యమంటున్నారు. మరి, అదెలాగో ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం!

ఇన్ఫెక్షన్ కావచ్చు : మూత్రనాళంలో మొదలై పొత్తి కడుపు వరకు నొప్పి చేరుకొంటే దాన్ని మూత్రనాళ సంబంధిత ఇన్ఫెక్షన్లకు సూచనగా భావించాలంటున్నారు నిపుణులు. కడుపు నొప్పితోపాటు యూరిన్​కి వెళ్లేటప్పుడు మంట, నొప్పి కూడా యూరిన్ ఇన్ఫెక్షన్ లక్షణాలే అని పేర్కొంటున్నారు. కొంతమందిలో మూత్రంతోపాటు రక్తం కూడా పడుతుంటే, అసలు నిర్లక్ష్యం చేయవద్దని తెలియజేస్తున్నారు. ఈ ఇన్ఫెక్షన్ ప్రభావం కిడ్నీల వరకు వ్యాపిస్తుందని హెచ్చరిస్తున్నారు. అప్పుడప్పుడూ మూత్ర వ్యవస్థలో కణితులు (గడ్డలు) ఏర్పడటం వల్ల కూడా ఇలా నొప్పి వచ్చే అవకాశం ఉంటుందని అంటున్నారు. కాబట్టి, ఇలా మూత్రనాళం నుంచి పొత్తికడుపు వరకు నొప్పి వస్తున్నట్లయితే వెంటనే సంబంధిత డాక్టర్లును సంప్రదించడం మంచిదని తెలియజేస్తున్నారు. మూత్రపరీక్ష ద్వారా డాక్టర్లు మూత్ర సంబంధిత ఇన్ఫెక్షన్ ఉందో, లేదో తెలుసుకొని, దాన్ని బట్టి చికిత్స చేస్తారని చెబుతున్నారు. యూరినరీ ట్రాక్ట్ ఇన్ఫెక్షన్ ఉన్నప్పుడు పొత్తికడుపు దిగువ భాగంలో నొప్పిగా ఉంటుందని clevelandclinic పేర్కొంది.

పొత్తికడుపు మధ్య భాగంలో : కొంతమంది మహిళలకు పొత్తికడుపు మధ్య భాగంలో నొప్పి వస్తుంటుంది. అంటే, గర్భాశయం, ఫెలోపియన్ ట్యూబ్స్, అండాశయాల్లో ఏదో ఒక దానిలో నొప్పి వస్తున్నట్లు భావించాలని నిపుణులు చెబుతున్నారు. ఇది అండాశయాల్లో సిస్టులు, ఎండోమెట్రియోసిస్, ఫైబ్రాయిడ్స్, పెల్విక్ ఇన్​ఫ్లమేటరీ డిసీజ్ వంటి సమస్యలకు సూచన కావచ్చంటున్నారు. కాబట్టి, పొత్తికడుపు మధ్య భాగంలో తరచూ నొప్పి వస్తుంటే మాత్రం డాక్టర్లును సంప్రదించి అసలు సమస్య ఏంటో నిర్ధరించుకోవాలని పేర్కొంటున్నారు.

బొడ్డు దగ్గర మొదలైతే : కొన్ని సార్లు కడుపు నొప్పి బొడ్డు దగ్గర మొదలై ఛాతీ వరకు పాకుతుంది. దీంతోపాటు కడుపులో మంటగానూ అనిపిస్తే అది పెప్టిక్ అల్సర్​కి సూచనగా భావించాలని నిపుణులు చెబుతున్నారు. ముఖ్యంగా, ఇది రాత్రివేళల్లో ఇబ్బంది పెడుతూ ఉంటుందట. దీంతో పాటు ఒక్కసారిగా బరువు తగ్గడం, ఆహారం జీర్ణం కాకపోవడం, వాంతులవడం వంటి ఇతర లక్షణాలూ ఈ సమస్య ఉన్న వారిలో కనిపిస్తాయని పేర్కొంటున్నారు. కడుపు నొప్పి అనేది పెప్టిక్ అల్సర్ అత్యంత సాధారణ లక్షణమని NIH పేర్కొంది.

కటిభాగంలో : కొంతమంది మహిళలలో కటిభాగంలో నొప్పి వస్తుంటుంది. నొప్పి తీవ్రత తక్కువగా ఉన్నా నిర్లక్ష్యం చేయవద్దంటున్నారు నిపుణులు. కానీ, మూడు నెలలు లేదా అంతకు మించి ఈ నొప్పి ఉన్నట్లయితే దాన్ని పెల్విక్ కంజెషన్ సిండ్రోమ్​కి సూచనగా భావించాలని చెబుతున్నారు. దీనికి సత్వరమే చికిత్స తీసుకోవాలని సూచిస్తున్నారు. కాబట్టి, నొప్పి తీవ్రస్థాయికి చేరుకోకముందే డాక్టర్లును సంప్రదించడం మేలని తెలియజేస్తున్నారు. ఈ క్రమంలో కటి అవయవాల నుంచి వచ్చే నొప్పికి ఎండోమెట్రియోసిస్, అండాశయ తిత్తులు, పెల్విక్ ఇన్​ఫ్లమేటరీ వ్యాధి, ఫిట్జ్ హ్యూ కర్టిస్ సిండ్రోమ్, ఎక్టోపిక్ గర్భం కారణం కావొచ్చని clevelandclinic పేర్కొంది.

NOTE : ఇక్కడ మీకు అందించిన ఆరోగ్య సమాచారం, సూచనలు అన్నీ మీ అవగాహన కోసం మాత్రమే. శాస్త్ర పరిశోధనలు, అధ్యయనాలు, వైద్య, ఆరోగ్య నిపుణుల సూచనల ప్రకారమే మేము ఈ సమాచారాన్ని అందిస్తున్నాం. వీటిని పాటించే ముందు కచ్చితంగా మీ వ్యక్తిగత వైద్యుల సలహాలు తీసుకోవడమే మంచిది.

