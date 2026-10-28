టైప్ 2 మాత్రమే కాదు "డయాబెటిస్లో" మరికొన్ని రకాలు! - ఎవరికి ఏది వస్తుందో తెలుసా?
-ప్రపంచవ్యాప్తంగా కొన్ని కోట్లమంది డయాబెటిస్ బాధితులే - అయితే ముందుగానే ఈ వ్యాధి గురించి తెలుసుకోవడం మంచిదంటున్న నిపుణులు!
Published : October 28, 2026 at 2:49 PM IST
Types of Diabetes: ప్రస్తుత రోజుల్లో ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఎక్కువ మందిని ఇబ్బందిపెడుతున్న ప్రధాన ఆరోగ్య సమస్యలలో డయాబెటిస్ ఒకటి. పని ఒత్తిడి, జీవనశైలి మార్పులు వంటివి కారణాలుగా చెప్పుకోవచ్చు. అయితే డయాబెటిస్ అనగానే చాలా మంది టైప్ 2 అనే అనుకుంటారు. కానీ ఇందులో కూడా పలు రకాలు ఉన్నాయంటున్నారు నిపుణులు. ఈ క్రమంలోనే అసలు ఎన్ని రకాల డయాబెటిస్లు ఉన్నాయి? ఎవరికి ఎలాంటి రకం వస్తుంది? తీసుకోవాల్సిన జాగ్రత్తలు? వంటి వివరాలు ఈ స్టోరీలో చూద్దాం.
శరీరం ఇన్సులిన్ను సరైన రీతిలో తయారుచేయనప్పుడు లేదా ఉపయోగించుకోనప్పుడు వచ్చే వ్యాధిని డయాబెటిస్ అంటారని నిపుణులు చెబుతున్నారు. ప్రపంచవ్యాప్తంగా కొన్ని కోట్ల మంది ఈ వ్యాధి బారిన పడుతున్నారు. అయితే ఇక్కడ గమనించాల్సిన విషయం ఏంటంటే డయాబెటిస్ ఉన్న ప్రతి నలుగురిలో ఒకరికి అసలు తమకు ఆ వ్యాధి ఉందనే విషయమే తెలియడం లేదట. ఈ విషయాన్ని సెంటర్స్ ఫర్ డిసీజ్ కంట్రోల్ అండ్ ప్రివెన్షన్ వెల్లడించింది.
డయాబెటిస్ రకాలు: చాలా మందికి డయాబెటిస్ అనగానే టైప్ 2 మాత్రమే తెలుసు. కానీ కేవలం ఇది మాత్రమే కాకుండా టైప్ 1, గర్భధారణ మధుమేహం సహా మరి కొన్ని రకాలు ఉన్నట్లు నిపుణులు చెబుతున్నారు.
టైప్ 1 డయాబెటిస్: రోగనిరోధక వ్యవస్థ ఇన్సులిన్ను తయారుచేసే ప్యాంక్రియాస్ కణాలను నాశనం చేస్తుందని.. దీనివల్ల శరీరంలో ఇన్సులిన్ అస్సలు ఉత్పత్తి కాదంటున్నారు. ఈ పరిస్థితిని టైప్ 1 డయాబెటిస్గా చెబుతున్నారు.
ప్రమాద కారకాలు:
- తల్లిదండ్రులు లేదా తోబుట్టువులలో ఒకరికి టైప్ 1 డయాబెటిస్ ఉంటే, ఆ వ్యక్తికి ఇది వచ్చే అవకాశం ఉందని నిపుణులు చెబుతున్నారు. ఒకవేళ పేరెంట్స్ ఇద్దరికీ ఉంటే ఈ ప్రమాదం మరింత ఎక్కువని వివరిస్తున్నారు.
- ఈ రకం డయాబెటిస్ ఎక్కువగా యువకులలో వస్తుందని, ముఖ్యంగా 14 సంవత్సరాల కంటే కంటే తక్కువ వయసున్న పిల్లలు, యువకుల్లో కనిపిస్తుందంటున్నారు.
- నిర్దిష్ట రకమైన జన్యువులు ఉన్నవారిలో ఈ రకం డయాబెటిస్ వచ్చే ప్రమాదం పెరుగుతుందని చెబుతున్నారు.
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టైప్ 2 డయాబెటిస్: మధుమేహంలో ఇది అత్యంత సాధారణమైన రకంగా చెబుతున్నారు నిపుణులు. ఇందులో శరీరం ఇన్సులిన్ను ఉత్పత్తి చేసినప్పటికీ, కణాలు దాన్ని సరిగ్గా వాడుకోలేవంటున్నారు.
ప్రమాద కారకాలు:
- రక్త సంబంధీకులకు ఇది ఉంటే వచ్చే అవకాశం ఎక్కువంటున్నారు నిపుణులు.
- 45 సంవత్సరాల వయసు పైబడిన వారికి టైప్2 డయాబెటిస్ వచ్చే రిస్క్ ఎక్కువంటున్నారు.
- డిప్రెషన్, పాలీసిస్టిక్ ఓవరీ సిండ్రోమ్(PCOS), క్రమం తప్పకుండా వ్యాయామం చేయలేనివారు, అధిక రక్తపోటు ఊబకాయం లేదా అధిక బరువు, పక్షవాతం, రక్తనాళాల వ్యాధి, మంచి కొలెస్ట్రాల్ తక్కువ ఉన్నవారికి ఈ ముప్పు వచ్చే ప్రమాదం అధికమని చెబుతున్నారు.
జెస్టేషనల్ డయాబెటిస్ (Gestational Diabetes): ఇది కేవలం గర్భధారణ సమయంలో మాత్రమే వచ్చే తాత్కాలిక మధుమేహం అని చెబుతున్నారు నిపుణులు.
ప్రమాద కారకాలు:
- కుటుంబంలో లేదా వ్యక్తిగతంగా మధుమేహం చరిత్ర ఉన్నవారు
- ప్రీడయాబెటిస్
- గర్భం దాల్చక ముందే అధిక బరువు లేదా ఊబకాయం
- అంతకుముందు గర్భధారణలో డయాబెటిస్ వచ్చి ఉండటం లేదా గతంలో 4 కేజీల కంటే ఎక్కువ బరువున్న బిడ్డ పుట్టడం.
తీసుకోవాల్సిన జాగ్రత్తలు: ఒక్కసారి మధుమేహం బారిన పడితే జీవితాంతం మందులు వాడాల్సిందే. అయితే ఏ రకం డయాబెటిస్ అయినా సరే దానిని కంట్రోల్లో ఉంచుకోవడానికి పలు జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలని చెబుతున్నారు నిపుణులు. అవేంటో ఈ స్టోరీలో చూద్దాం.
- సమతుల్య ఆహారం తీసుకోవాలని నిపుణులు సూచిస్తున్నారు. అంటే ప్రాసెస్డ్ ఫుడ్స్, స్వీట్లు, సోడాలు వంటి ఆహారాలను పూర్తిగా మానేయాలని చెబుతున్నారు. ఈ క్రమంలోనే ఆకుకూరలు, తాజా కూరగాయలు, పలు రకాల పండ్లను డైట్లో జాయిన్ చేసుకోవాలని సూచిస్తున్నారు.
- డయాబెటిస్ను కంట్రోల్లో ఉంచుకునేందుకు క్రమం తప్పకుండా వ్యాయామం చేయాలని సూచిస్తున్నారు. కనీసం రోజుకు 30 నిమిషాలు వాకింగ్, జాగింగ్, సైక్లింగ్ వంటివి చేయాలని చెబుతున్నారు.
- డాక్టర్ల సలహాల మేరకు మందులు వాడటంతో పాటు క్రమం తప్పకుండా పరీక్షలు చేయించుకోవాలని వివరిస్తున్నారు.
పరిశోధనలు:
https://www.niddk.nih.gov/health-information/diabetes/overview/what-is-diabetes/type-1-diabetes
https://www.niddk.nih.gov/health-information/diabetes/overview/risk-factors-type-2-diabetes
https://www.diabetes.org.uk/about-diabetes/types-of-diabetes
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