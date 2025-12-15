Telangana Panchayat Elections Results2025

ఆహారాన్ని ఉడికిస్తున్నారా?, ఫ్రై చేస్తున్నారా? - ఆరోగ్యానికి ఏది మంచిదంటే!

- ఒక్కో తీరులో వండితే.. ఒక్కో రకమైన ప్రభావాలు - ఎలా కుక్​ చేసుకోవాలో సూచిస్తున్న నిపుణులు!

Cooking Method
Cooking Method (Getty Images)
author img

By ETV Bharat Health Team

Published : December 15, 2025 at 3:27 PM IST

5 Min Read
Which Cooking Method Preserves the Most Nutrients : ఉప్పూకారం దట్టించి, భగభగలాడే నూనెలో వేయించి, కణకణమండే నిప్పులపై కాల్చేసి తయారుచేసిన ఆహారమంటే తెగ ఇష్టపడతారు చాలామంది. నార్మల్​గా కుక్​ చేసుకుని ఆరగిస్తుంటారు మరికొందరు. స్టీమింగ్, బేకింగ్ అంటారు ఇంకొందరు. మరి, ఇందులో ఏ పద్ధతి మంచిది? దీనిపై సీనియర్‌ న్యూట్రిషనిస్ట్‌ డాక్టర్‌ లతాశశి కీలక సూచనలు చేస్తున్నారు. మరి, అవేంటో ఇప్పుడు చూద్దాం.

ఉడకబెట్టడం : ఇది సాధారణ వంట పద్ధతి. ఆరోగ్యానికి మంచిది కూడా. ఈ పద్ధతిలో పప్పులు, బియ్యం, కూరగాయలు,.. ఇలా ఏది వండినా నూనె వినియోగం శూన్యంగా లేదా తక్కువగా అవసరమవుతాయని ఆమె చెబుతున్నారు. ఈ పక్రియలో పోషకాలు కూడా 90 శాతం వరకు నిల్వ ఉండటంతో పాటు సులభంగా జీర్ణమవుతాయని అంటున్నారు. ఈ క్రమంలో ఉడకబెట్టిన ఆహారాలు.. జీర్ణశక్తి మెరుగుపర్చటంతోపాటు గుండె సంబంధిత వ్యాధుల ప్రమాదాన్నీ తగ్గిస్తాయని పేర్కొంటున్నారు. కానీ, ఎక్కువమంది ఉడకబెట్టిన తర్వాత నీళ్లను పారబోస్తారని, దీనివల్ల పోషకాలు వెళ్లిపోతాయని తెలియజేస్తున్నారు. ఎంత నీరు అవసరమో, అంతే నీటితో ఉడకబెట్టుకోవడం మేలని సూచిస్తున్నారు. 15 నిమిషాలు ఉడకబెట్టడం వల్ల యాంటీన్యూట్రియెంట్స్ గణనీయంగా తగ్గడం ద్వారా ఇన్ విట్రో ప్రోటీన్ జీర్ణశక్తి మెరుగుపడుతుందని National Library of Medicine అధ్యయనం కూడా పేర్కొంది.

Pressure cooking
ప్రెషర్‌ కుకింగ్‌ (Getty Images)

స్టీమింగ్‌ : ఆధునిక భారతీయ వంట గదుల్లో దీనికి చాలా ప్రాధాన్యముంది. ఇడ్లీ, ఢోక్లా వంటి సంప్రదాయ వంటకాలతో పాటు క్యారెట్, బ్రకోలీ, ఫిష్‌ వంటి పదార్థాలనూ ఆవిరిపై వండుతున్నారు. ఈ ప్రక్రియ వల్ల పోషకాల నష్టం తక్కువగా ఉంటుందంటున్నారు నిపుణులు. ఈ పద్ధతి డయాబెటిస్ పేషెంట్స్​కు మంచిదని, నూనె వాడకుండా వండొచ్చని తెలియజేస్తున్నారు. కానీ, ఈ విధానంలో విటమిన్ సి, కె, మినరల్స్ ఎక్కువగా నిల్వ ఉంటాయని వెల్లడిస్తున్నారు.

ప్రెషర్‌ కుకింగ్‌ : భారతీయ కుటుంబాల్లో ఎక్కువ మంది సాధారణంగా ఉపయోగించే వంట విధానంలో ఒకటి. తక్కువ సమయంలో వంట పూర్తవడంతోపాటు ఇంధనం కూడా ఆదా అవుతుందంటున్నారు నిపుణులు. అలాగే పోషకాలు కూడా అందుతాయని చెబుతున్నారు. కానీ, చాలా ఎక్కువగా ఉడకబెడితే పోషకాల నష్టం కూడా అదే స్థాయిలో ఉంటుందని తెలియజేస్తున్నారు.

Boiling method
ఉడకబెట్టడం (Getty Images)

ఒకే వంటశైలి వద్దు : గ్రిల్లింగ్‌ అండ్‌ రోస్టింగ్, ఎయిర్‌ ఫ్రయర్‌ వంటి విధానాల వల్ల నూనె వాడకం తక్కువగా ఉంటుంది. తద్వారా కొవ్వు మోతాదు తగ్గుతుంది. కానీ, ఈ విధానాల్లో ఆహారాన్ని వారంలో ఎన్నిసార్లు? ఎంత మోతాదులో తింటున్నారనేది చాలా ముఖ్యమంటున్నారు నిపుణులు. తరచూ ఎక్కువ మోతాదులో.. ఈ విధానాల్లో వంట చేసుకొని తినడం ఆరోగ్యానికి మంచిది కాదంటున్నారు. ఎలాగంటే, అప్పడాలను నూనెలో వేయించకుండా రోస్ట్‌ చేసి తినొచ్చు.. కానీ, వీటిల్లో ఉండే ఉప్పు మోతాదు తగ్గదు కదా! అందుకని ఎలా వండినా తక్కువ మోతాదులో తినడమే మేలని సూచిస్తున్నారు

తక్కువ నూనెతో తాలింపు : ఈ పద్ధతి కూడా భారతీయుల ప్రత్యేక వంట. ఆవాలు, వెల్లుల్లి, కరివేపాకు, జీలకర్ర, అల్లం వాడే ఈ తాలింపు పద్ధతి భారతీయులకు ప్రత్యేకం. ఇలా వండడం వల్ల రుచి పెరగడంతోపాటు తక్కువ నూనెతో చేయవచ్చంటున్నారు నిపుణులు. అంతేకాకుండా, ఇలా చేస్తే ఆరోగ్యకరమైన ఫైటోకెమికల్స్ సొంతమవుతాయని చెబుతున్నారు.

Grilling
గ్రిల్లింగ్‌ (Getty Images)

గ్రిల్లింగ్‌ అండ్‌ రోస్టింగ్‌ : ప్రస్తుతం నగరాల్లో గ్రిల్లింగ్ అండ్ రోస్టింగ్ ట్రెండ్ పెరుగుతోంది. గ్రిల్ చేయడం ఇప్పుడు చాలామంది ఇష్టపడుతున్నారు. ఈ విధానంలో కూరగాయలు, పనీర్, చికెన్, ఫిష్ తక్కువ కొవ్వుతో రుచికరంగా తినొచ్చంటున్నారు నిపుణులు. ఈ పద్ధతి వల్ల అధిక కొవ్వు బయటకు వస్తుందని చెబుతున్నారు. అంతేకాకుండా, రుచితోపాటు తేలికైన ఆహారం తీసుకోవచ్చని సూచిస్తున్నారు. కానీ, ఈ విధానంలో రోజూ వండే ఆహారం మితంగానే తినడం మేలంటున్నారు. అలాగే, బొగ్గు మీద గ్రిల్​ చేస్తే కార్సినోజెన్స్ వచ్చే అవకాశం ఉందని హెచ్చరిస్తున్నారు.

షాలో ఫ్రై : పద్ధతిలో తక్కువ నూనెను వినియోగిస్తారు. కట్​లెట్లు, ఫిష్​, బ్రెడ్​ టోస్ట్ వంటి వాటికోసం ఈ విధానాన్ని వాడొచ్చంటున్నారు నిపుణులు. నూనెను తక్కువగా వినియోగించడం వల్ల ఆరోగ్యానికి మంచిదని సూచిస్తున్నారు. ఈ పద్ధతిలో వంట తొందరగా పూర్తి అవుతుందని చెబుతున్నారు. ఆలివ్, రైస్​ బ్రాన్ ఆయిల్ వంటి నూనెలతో షాలో ఫ్రై చేస్తే ఆరోగ్యానికి మంచిదని పేర్కొంటున్నారు. కానీ, ఈ విధానాన్ని కూడా తరచూ వినియోగించొద్దని తెలియజేస్తున్నారు.
బేకింగ్‌ : ఇది నాన్‌ఫ్రైడ్‌ స్నాక్స్‌కు ప్రత్యామ్నాయం. కుకీస్, కేక్ మాత్రమే కాదు.. ఇప్పుడు బేక్డ్‌ కట్లెట్, బేక్డ్‌ సమోసా, బేక్డ్‌ పనీర్‌ టిక్కా వంటి ఆరోగ్యకరమైన వంటలు కూడా ప్రాచుర్యంలో ఉన్నాయి. ఈ పద్ధతిలో నూనె లేకుండా లేదా చాలా తక్కువ నూనెతో వంట పూర్తవుతుందంటున్నారు నిపుణులు. బేకింగ్ వంటలు ప్రాసెస్డ్ ఫుడ్ కంటే ఆరోగ్యకరమని చెబుతున్నారు. అయితే, ఎంత తక్కువ సమయంలో, ఎంత తక్కువ ఉష్ణోగ్రత వద్ద వండుకున్నామనేది చాలా ముఖ్యమంటున్నారు. బేకింగ్​లో ఫ్యాట్ ఇన్​టేక్ 40 శాతం వరకు తగ్గుతుందని న్యూట్రిషన్ ఫౌండేషన్ ఆఫ్ ఇండియా అధ్యయనం పేర్కొంది. కానీ, బేక్డ్ సమోసా వంటి వాటిల్లో ఉప్పు, కొవ్వు మోతాదుపై దృష్టి పెట్టాలని నిపుణులు సలహా ఇస్తున్నారు.

Fermentation
ఫర్మెంటేషన్‌ (Getty Images)

ఫర్మెంటేషన్‌ : దీన్ని పులియబెట్టడం, ఉప్పు పెట్టడమని పిలుస్తుంటారు మనవాళ్లు. పెరుగుతో చేసిన చద్దన్నం ఇందులో చాలా ముఖ్యమంటున్నారు నిపుణులు. అలాగే, దోసె, ఇడ్లీ పిండి, పెరుగు, పచ్చళ్లలో ఫర్మెంటేషన్​ ప్రధాన పాత్ర పోషిస్తుందని చెబుతున్నారు. ఈ విధానం వల్ల ప్రోబయోటిక్ లాభాలు కలుగుతాయని తెలియజేస్తున్నారు. అందుకే, అప్పుడప్పుడూ ఫర్మెంటేషన్ విధానంలోనూ తినాలని సూచిస్తున్నారు. ఈ పద్ధతి వల్ల జీర్ణశక్తి మెరుగువుతుందని, రోగ నిరోధక శక్తి పెరుగుతుందని పేర్కొంటున్నారు. అలాగే పోషకాల శోషణ అధికమవుతుందని చెబుతున్నారు. పులియబెట్టిన ఆహారాలు యాంటీ-ఆక్సిడెంట్, యాంటీ-మైక్రోబయల్, యాంటీ-ఫంగల్, యాంటీ-ఇన్ఫ్లమేటరీ, యాంటీ-డయాబెటిక్, యాంటీ-అథెరోస్క్లెరోటిక్ యాక్టివిటీ వంటి అనేక ఆరోగ్య ప్రయోజనాలను అందిస్తాయని National Library of Medicine అధ్యయనం పేర్కొంది.

ఎయిర్‌ ఫ్రయింగ్‌ : ఫ్రైడ్ ఫుడ్​ను ఆరోగ్యకరంగా మార్చే పద్ధతి. డీప్ ఫ్రై కాకుండా ఇలా వండుకుంటే ప్రయోజనం ఎక్కువగా ఉంటుంది. ఎయిర్​ ఫ్రైయర్​ల వినియోగం గత 5 ఏళ్లలో బాగా పెరిగిందని పలు అధ్యయనాల్లో వెల్లడైంది. ఈ విధానంలో నూనె వాడకం 80-90 శాతం తగ్గిపోతుందంటున్నారు నిపుణులు. ఈ పద్ధతిలో పిల్లలకు స్నాక్స్ తేలికగా చేసెయొచ్చని సలహా ఇస్తున్నారు. అలాగే, డయాబెటిస్ లేదా బీపీ ఉన్న వారికి మెరుగైన ప్రత్యామ్నాయం ఉందని చెబుతున్నారు. ఈ క్రమంలో ఎయిర్ ఫ్రైయింగ్ ఫుడ్ తినేవాళ్లు కొన్ని జాగ్రత్తలు తీసుకోవడం మంచిదని సూచిస్తున్నారు. దీనివల్ల నూనె తగ్గింపు ప్రయోజనం కలుగుతుంది కానీ, ఎక్కువ ఉష్ణోగ్రత వద్ద ఆహారాన్ని తయారు చేయడం వల్ల హానికారకాలు ఉత్పత్తయ్యే ముప్పుంటుందని పేర్కొంటున్నారు. అందువల్ల పదే పదే ఇదే విధానంలో తినొద్దని సలహా ఇస్తున్నారు.

NOTE : ఇక్కడ మీకు అందించిన ఆరోగ్య సమాచారం, సూచనలు అన్నీ మీ అవగాహన కోసం మాత్రమే. శాస్త్ర పరిశోధనలు, అధ్యయనాలు, వైద్య, ఆరోగ్య నిపుణుల సూచనల ప్రకారమే మేము ఈ సమాచారాన్ని అందిస్తున్నాం. వీటిని పాటించే ముందు కచ్చితంగా మీ వ్యక్తిగత వైద్యుల సలహాలు తీసుకోవడమే మంచిది.

