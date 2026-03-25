'టీబీ'కి మందులు ఎంత కాలం వాడాలి? - ఎలాంటి జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలి?
TB తగ్గాక మళ్లీ వచ్చే ఛాన్స్ ఉందా? - నివారణ మార్గాలేమిటి?
Published : March 25, 2026 at 2:05 PM IST
How Long Does TB Treatment Take : క్షయ చికిత్స గురించి చాలామందికి అవగాహన ఉండదు. మెడిసన్ కొన్ని రోజులు వాడాక కాస్త బాగుందనిపిస్తే కొందరు ఆపేస్తుంటారు. ఇలా చేయడం మంచిది కాదంటున్నారు నిపుణులు. దీనివల్ల TB మరింత ముదిరిపోతుందని హెచ్చరిస్తున్నారు. పరిస్థితిని బట్టి వ్యక్తి వ్యక్తికీ మందులు వాడాల్సిన సమయం మారుతూ ఉంటుందని తెలియజేస్తున్నారు. ఈ క్రమంలో TBకి చికిత్స ఎలా? ఎవరు ఎంతకాలం మందులు వాడాలి? డోసేజ్ ఎలా ఉంటుందో లాంటి విషయాల గురించి ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం!
మైక్రో బ్యాక్టీరియం ట్యుబర్క్యులోసిస్ అనే బ్యాక్టీరియా కారణంగా వచ్చే ఈ వ్యాధి ఊపిరితిత్తుల ద్వారా శరీరంలోకి ప్రవేశిస్తుంది. తర్వాత క్రమంగా శరీరంలోని అన్ని భాగాలకు చేరి ప్రాణాంతక సమస్యగా మారే ప్రమాదం ఉందని నిపుణులు చెబుతున్నారు.
లంగ్స్లో టీబీ రెండు రకాలుగా వస్తుంది. ఒకటి - లంగ్స్ లోపలే టీబీ బ్యాక్టీరియా ఉండి, అవి పెరిగి లంగ్స్ని డామేజ్ చేసినప్పుడు వచ్చే పల్మరీ ట్యుబర్క్యులోసిస్. దీంట్లో ఆకలిగా అనిపించకపోవడం, జ్వరం రావడం, దగ్గు ఎక్కువగా రావడం, కఫం రావడం జరుగుతుంది. దీన్ని ఎక్స్రేలో చాలా ఈజీగా కనుకోవచ్చు. రెండోది - ఎక్స్ట్రా పల్మరీ ట్యుబర్క్యులోసిస్. ఇందులో శ్వాస నాళం చుట్టు పక్కల గడ్డలు రావడం లేదంటే ఊపిరితిత్తులకు పైన ఉండే ప్లూరాలో నీరు వచ్చినప్పుడు ఈ రకం టీబీ రావచ్చు. - మణ ప్రసాద్, పల్మనాలజిస్ట్
టీబీ లక్షణాలు : గాలిలోకి వచ్చే సూక్ష్మ కణాల ద్వారా ఈ వ్యాధి ఇతరులకు వ్యాపిస్తుంది. రోగనిరోధక శక్తి తక్కువగా ఉన్నవారికి ఇది వచ్చే ముప్పు ఎక్కువగా ఉంటుంది. రెండు వారాలకు పైగా దగ్గు, జ్వరం, రాత్రిళ్లు చెమట పట్టడం, బరువు అకస్మాత్తుగా తగ్గడం, అలసట వంటి లక్షణాలు ఉంటే టీబీ పరీక్షలు తప్పనిసరిగా చేయించుకోవాలని mayoclinic పేర్కొంది. టీబీ ఉన్నవారు ప్రతిరోజు ఒకే సమయానికి మందులు వేసుకోవాలి. ఒకరోజు కూడా మిస్ చేయకూడదు. డాక్టర్లు ఇచ్చే కోర్సు పూర్తి చేస్తేనే వ్యాధి పూర్తిగా తగ్గుతుంది. అలాగే, పోషకాహారం తీసుకోవాలి. ఇంట్లోకి స్వచ్ఛమైన గాలి వచ్చేలా జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలి.
టీబీ మెడిసిన్స్ మనిషి వెయిట్ని బట్టి డోసేజ్ మారుతూ ఉంటుంది. అందరికి ఒకే డోస్ మెడిసిన్స్ ఇవ్వడానికి వీలు లేదు. అలా ఇస్తే అవి సరిగ్గా పనిచేయవు. ఫస్ట్ సరైన మోతాదులో వెయిట్ ప్రకారం మందులు ఇస్తారు. పల్మనరీ ట్యుబర్క్యులోసిస్ అయితే సాధారణంగా ఆరు నెలల్లో పూర్తిగా తగ్గిపోతుంది. అలాకాకుండా సెకండ్ లైన్ మెడిసన్స్ డ్రగ్ రెస్టింగ్ ట్యుబర్క్యులోసిస్ అయితే మినిమం 18 నెలలు పడుతుంది. అలాకాకుండా ఊపిరితిత్తుల చుట్టుపక్కల నీరు వచ్చి ఉన్నప్పుడు లేదంటే మధ్యలో గడ్డలు వచ్చి గడ్డల్లో టీబీ ఉంటే, దానికి తొమ్మిది నెలల మెడిసిన్స్ ఇవ్వాల్సి ఉంటుంది. - రమణ ప్రసాద్, పల్మనాలజిస్ట్
తగ్గాక మళ్లీ వస్తుందా: TB వచ్చినవారు కొన్ని నెలల పాటు చికిత్స తీసుకున్నాక తగ్గుతుంది. అలాగని, అది మళ్లీ తిరిగిరాదని అస్సలు భావించకూడదు. శరీరంలోకి ప్రవేశించిన ఇన్ఫెక్షన్ మళ్లీ ఎప్పుడైనా వచ్చే అవకాశాలున్నాయని నిపుణులు చెబుతున్నారు. ముఖ్యంగా రోగనిరోధక వ్యవస్థ బలహీన పడినప్పుడు, మధుమేహం, కిడ్నీ సమస్యలు వంటి దీర్థకాలిక వ్యాధుల బారిన పడినప్పుడు వాటితో పాటు TB మళ్లీ తిరిగి వచ్చే అవకాశం ఉందట. కొన్నిసార్లు TB బ్యాక్టీరియా మళ్లీ కొత్తగా ప్రవేశించే పరిస్థితులు కూడా లేకపోలేవు. కాబట్టి, ఒకసారి TB వచ్చిన వారికి మళ్లీ రాదని కచ్చితంగా చెప్పలేమంటున్నారు నిపుణులు. మళ్లీ ఎప్పుడైనా వచ్చే అవకాశం ఉన్నందున తగిన జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలని సూచిస్తున్నారు.
NOTE : ఇక్కడ మీకు అందించిన ఆరోగ్య సమాచారం, సూచనలు అన్నీ మీ అవగాహన కోసం మాత్రమే. శాస్త్ర పరిశోధనలు, అధ్యయనాలు, వైద్య, ఆరోగ్య నిపుణుల సూచనల ప్రకారమే మేము ఈ సమాచారాన్ని అందిస్తున్నాం. వీటిని పాటించే ముందు కచ్చితంగా మీ వ్యక్తిగత వైద్యుల సలహాలు తీసుకోవడమే మంచిది.
