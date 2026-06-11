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సంతాన భాగ్యానికి ఎన్నెన్ని చిక్కులో! - మంచి జీవనశైలితో సాధ్యమట!

-రోజురోజుకూ పెరుగుతోన్న "సంతాన లేమి సమస్యలు" - కారణాలేంటి? పరిష్కారాలు ఎలా?

Trying to Get Pregnant
Trying to Get Pregnant (Getty Images)
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By ETV Bharat Health Team

Published : June 11, 2026 at 1:17 PM IST

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Trying to Get Pregnant: ఎంత చదువుకున్న, ఏ స్థాయికి ఎదిగిన, ఎన్ని సాధించిన 'అమ్మా, నాన్న' పిలుపును కోరుకోని వారు ఉండరు. కానీ, మారిన జీవన విధానం, ఆహారపు అలవాట్లు, అధిక రేడియేషన్, ఆలస్యంగా వివాహం చేసుకోవడం వంటి కారణాల చేత చాలా మంది ఈ పిలుపుకు దూరమవుతున్నారు. ఈ క్రమంలోనే గర్భధారణ కోసం ఎంత ప్రయత్నిస్తున్నా.. చాలా మందిలో ఫలితం కనిపించడం లేదట. ఇలాంటి సమయంలో జీవనశైలి ఎలా ఉందో చూసుకోవటం మంచిదంటున్నారు నిపుణులు. ఎందుకంటే సంతానం కలగకపోవటం అనేది ఏదో ఒక్క సమస్యతో ముడిపడి ఉండదని తెలియజేస్తున్నారు. ఈ క్రమంలో మంచి జీవనశైలితో సంతాన భాగ్యం ఎలా పొందాలో ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం!

సంతానలేమి పై తీవ్రమైన మానసిక ఒత్తిడి, దీర్ఘకాలంగా నిద్రలేమి, ఎక్కువగా మొబైల్ ఫోన్లు, ల్యాప్​టాప్​లను చూడటం, వేళకు ఆహారం తినకపోవటం, పొగ తాగటం, మద్యం అలవాటు, భార్యభర్తల మధ్య ఆత్మీయత తగ్గటం వంటి రకరకాల అంశాలు ప్రభావం చూపుతాయంటున్నారు నిపుణులు.

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సరైన ఆహారం తీసుకోకపోవడం : ఆరోగ్యవంతమైన అండం, వీర్య కణాల తయారీలో పోషకాహారం కీలక పాత్ర పోషిస్తుందని నిపుణులు చెబుతున్నారు. ప్రస్తుతం ఉరుకుల పరుగుల జీవితాల్లో కాల్స్, మీటింగ్స్ హాజరు కావటం, ప్రయాణాలు చేయటం, లక్ష్యాలను చేరుకోవటం లాంటివి వల్ల సమయానికి భోజనం చేయకుండా ఉంటున్నారట. సమోసాలు, బర్గర్లు, పిజ్జాలు వంటివి తిని అప్పటికి ఆకలిని తీర్చుకుంటారని పేర్కొంటున్నారు. ఇవన్నీ సంతానాన్ని దూరం చేసే అలవాట్లు అని చెబుతున్నారు. అందుకే గర్భం ధరించడానికి ప్రయత్నిస్తున్న మహిళలు తృణధాన్యాలు, ఒమేగా-3 ఫ్యాటీ యాసిడ్లు, చేపలను ఆహారంగా తీసుకోవాలని.. ట్రాన్స్ ఫ్యాట్స్, రెడ్ మీట్ వినియోగాన్ని తగ్గించుకోవాలని Harvard Health Publishing సూచిస్తోంది.

ఆఫీసు ఒత్తిడి : చాలా మంది భార్యాభర్తలు శారీరకంగా దగ్గరగా ఉన్నా ఆలోచనలన్నీ ఉద్యోగ వ్యవహారాల చుట్టే తిరుగుతుంటాయని నిపుణులు చెబుతున్నారు. మెయిల్స్ చెక్ చేసుకోవటం, లక్ష్యాల గురించి చింతించటం ద్వారా పని ఒత్తిడిని పడక గది వద్దకు తీసుకొస్తుంటారని పేర్కొంటున్నారు. ఒత్తిడి ఒక్కటే వంధ్యత్వానికి కారణం కావడం అసంభవం అయినప్పటికీ, అది గర్భం దాల్చే మహిళ సామర్థ్యానికి ఆటంకం కలిగిస్తుందని mayoclinic పేర్కొంది.

ఆందోళనగా ఉంటే : కంటి నిండా నిద్రపోవటం, హార్మోన్ల సమతుల్యత, అండం విడుదల కావటం, వీర్యం ఉత్పత్తి వంటి శారీరక క్రియలు లయ బద్ధంగా సాగుతుంటాయని నిపుణులు చెబుతున్నారు. శరీరం, మనసు ఎప్పుడూ అత్యవసర పరిస్థితిని ఎదుర్కొనేలా, ఆందోళనతో నిండిపోతే లైంగిక ఆరోగ్యమే దెబ్బతింటుందని హెచ్చరిస్తున్నారు. కాబట్టి ఆందోళనను తగ్గించుకోవాలని సూచిస్తున్నారు.

మద్యం : ఈ రోజుల్లో మద్యం తాగటం మాములు విషయంగా మారింది. ఇది ఒత్తిడిని తగ్గిస్తుందో? లేదో? కానీ సంతానం కోసం ప్రయత్నించే వారికి చేటే చేస్తుందంటున్నారు నిపుణులు. అధికంగా మద్యం సేవించడం వల్ల సంతానోత్పత్తి సామర్థ్యం తగ్గవచ్చని mayoclinic పేర్కొంది.

అతిగా చేస్తే : ప్రస్తుతం చాలా మంది ఫిట్​నెట్​పై ఎక్కువ దృష్టి పెడుతున్నారు. ఈ క్రమంలో క్రాష్ డైట్స్, కొవ్వు కరిగించే, టెస్టోస్టిరాన్​ను పెంచే మందులు, నియంత్రణలో లేని జిమ్ సాధనాలు, సామర్థ్యానికి మించి చేసే వ్యాయమాలూ చేస్తున్నారట. ఇవి హార్మోన్ల సమతుల్యతను దెబ్బతీస్తాయని నిపుణులు చెబుతున్నారు. వీర్యం ఉత్పత్తిని అస్తవ్యస్తం చేస్తాయంటున్నారు.

జీవనశైలిలో మార్పు : ఇలాంటి అంశాలను దృష్టిలో పెట్టుకొని చూస్తే జీవనశైలిని సరిదిద్దుకోవటం చాలా ముఖ్యమని నిపుణులు సూచిస్తున్నారు. సరైన పోషకాహారం తినటం, వేళకు భోజనం చేయటం, రాత్రిపూట కంటి నిండా నిద్రించటం మంచిదంటున్నారు. వ్యాయామం, యోగా, ధ్యానం, ప్రాణాయామం, శ్రావ్యమైన సంగీతాన్ని వినటం వంటి వాటితో మానసిక ఒత్తిడిని తగ్గించుకునే ప్రయత్నం చేయాలని సలహా ఇస్తున్నారు. అలాగే, సంతానం కోసం ప్రయత్నించటానికి ముందే డాక్టర్​ను సంప్రదించటమూ మంచిదంటున్నారు. థైరాయిడ్, గ్లూకోజ్, హిమోగ్లోబిన్, విటమిన్ మోతాదులతో పాటు నెలసరి తీరు, వీర్యం ఆరోగ్యం వంటి వాటిని పరిశీలించి తగు జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలని సూచిస్తున్నారు.

NOTE : ఇక్కడ మీకు అందించిన ఆరోగ్య సమాచారం, సూచనలు అన్నీ మీ అవగాహన కోసం మాత్రమే. శాస్త్ర పరిశోధనలు, అధ్యయనాలు, వైద్య, ఆరోగ్య నిపుణుల సూచనల ప్రకారమే మేము ఈ సమాచారాన్ని అందిస్తున్నాం. వీటిని పాటించే ముందు కచ్చితంగా మీ వ్యక్తిగత వైద్యుల సలహాలు తీసుకోవడమే మంచిది.

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