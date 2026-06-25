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కళ్ల కలక సమస్య - ఈ జాగ్రత్తలు పాటించాలంటున్న నిపుణులు!

- వర్షాకాలంలో కళ్ల కలక ముప్పు - ఈ టిప్స్​ పాటిస్తే మంచిదంటున్న నిపుణులు

Conjunctivitis
Conjunctivitis (Getty Images)
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By ETV Bharat Health Team

Published : June 25, 2026 at 3:11 PM IST

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Conjunctivitis Precautions : వర్షాకాలం రాకతో ఎండ వేడి, ఉక్కపోత తగ్గుతుండొచ్చు. కానీ, దాంతోపాటే కొన్ని ఇన్​ఫెక్షన్లు విజృంభిస్తుంటాయి. వీటిల్లో కళ్ల కలక (కన్​జన్​క్టివైటిస్) ఒకటి. వాతావరణంలో తేమ పెరగటం, వైరస్​ల ఉద్ధృతి, కలుషిత నీరు, ఎక్కువ మంది గుంపులుగా ఉండటం వంటివి దీనికి ఆజ్యం పోస్తుంటాయి. మన కంట్లో రెప్పల లోపల, తెల్లగుడ్డు మీద కంజెక్టైవా (పారదర్శక పొర) ఉంటుంది. దీని వాపే కళ్ల కలకకు దారితీస్తుందంటున్నారు నిపుణులు. ఈ క్రమంలో కళ్లకలక వస్తే ఎలాంటి జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలో ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం!

లక్షణాలు : కళ్ల కలక వైరస్, బ్యాక్టీరియా, అలర్జీల కారణంగా వస్తుందని mayoclinic పేర్కొంది. ప్రధానంగా అడినో వైరస్​లే కారణమవుతుంటాయని నిపుణులు చెబుతున్నారు. దీని బారిన పడినప్పడు కన్ను ఎర్రగా కనిపిస్తుందంటున్నారు. అలాగే, కంటిలో నుంచి నీరు కారటం, లోపలేదో గుచ్చుకుంటున్నట్లు అనిపించటం, దురద, నొప్పి, వెలుతురు చూడలేకపోవడం లాంటి లక్షణాలు కనిపిస్తాయని clevelandclinic పేర్కొంది.

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తీసుకోవాల్సిన జాగ్రత్తలు : కళ్ల కలక తీవ్ర సమస్యేమీ కాదు కానీ, తేలికగా ఇతరులకు వ్యాపిస్తుందని నిపుణులు చెబుతున్నారు. ఇంట్లో ఒకరికి వస్తే అందరికీ రావొచ్చని అంటున్నారు. కాబట్టి, కళ్ల కలక వచ్చినవారు విడిగా ఉండటం చాలా మంచిదని సూచిస్తున్నారు. ఉద్యోగులు, ఆఫీసులకు, విద్యార్థులు బడులకు వెళ్లొద్దని American Academy of Ophthalmology పేర్కొంది. ముఖ్యంగా, మొదటి 5 నుంచి 10 రోజులు ఇంట్లోనే ఉండాలట. అయితే, కళ్ల కలక తగ్గుతున్న సమయంలో ఇతరులతో కలిస్తే ఇబ్బందేమీ ఉండదని నిపుణులు చెబుతున్నారు.

  • కళ్ల కలక వచ్చినవారు నల్ల కళ్లద్దాలను ధరించాలంటున్నారు నిపుణులు. దీంతో కళ్లకు ఎక్కువ వెలుతురు తగలదని చెబుతున్నారు. చేతులతో కళ్లను నులమటమూ తగ్గుతుందట. ఇలా చేయడం వల్ల సమస్య తీవ్రం కాకుండా ఉండటంతో పాటు ఇతరులకు అంటుకోకుండా చూసుకోవచ్చంటున్నారు.
  • కళ్ల కలకకు కారణమయ్యే వైరస్, బ్యాక్టీరియా ఆయా ఉపరితలాల మీద ఎక్కువ సేపు జీవించి ఉంటాయంటున్నారు నిపుణులు. వాటిని తాకిన చేతులతో కళ్లను రుద్దుకుంటే వెంటనే అంటుకుంటాయని హెచ్చరిస్తున్నారు. కాబట్టి, తరచూ చేతులను సబ్బుతో శుభ్రం చేసుకోవాలని సూచిస్తున్నారు. అలాగే చేతులతో కళ్లను తాకటం, రుద్దటం చేయొద్దని cdc.gov పేర్కొంది.
  • కలక వచ్చినవారు తమ దుప్పటి, తువ్వాలు వంటివి విడిగా పెట్టుకోవాలంటున్నారు నిపుణులు. ఇతరులు వాడుకునే వాటితో కలవనీయొద్దని చెబుతున్నారు. ఫోన్ వంటి పరికరాలు కూడా ఎవరికి ఇవ్వదని తెలియజేస్తున్నారు.
  • మామూలుగా వైరల్ కళ్లకలక ఒక కంటికే వస్తుందట. దాన్ని తాకిన చేతిని మరో కంటికి తగలకుండా ఉండాలి. తద్వారా, రెండో కంటికి కలక అంటుకోకుండా కాపాడుకోవచ్చని నిపుణులు చెబుతున్నారు. సమస్యను ఒక కంటికే పరిమితం చేసుకోవచ్చంటున్నారు.
  • కళ్ల కలక గలవారి కళ్లను చూస్తే తమకూ అంటుకుంటుందని కొందరు భావిస్తుంటారు. కానీ, ఇది నిజం కాదంటున్నారు నిపుణులు. చేతులతో లేదా నీటితో వైరస్ కళ్లకు అంటుకుంటే తప్ప కళ్ల కలక సోకదని పేర్కొంటున్నారు.
  • వైరల్ కళ్ల కలకకు యాంటీ వైరల్ మందులేవీ లేవట. కాబట్టి, తరచూ శుభ్రం చేసుకోవటమే ముఖ్యమంటున్నారు నిపుణులు. తాత్కాలిక ఉపశమనానికి లూబ్రికెంట్ చుక్కుల మందు, బ్యాక్టీరియా ఇన్​ఫెక్షన్ తలెత్తకుండా యాంటీ బయాటిక్ చుక్కల మందు ఉపయోగపడతాయని సూచిస్తున్నారు.

NOTE : ఇక్కడ మీకు అందించిన ఆరోగ్య సమాచారం, సూచనలు అన్నీ మీ అవగాహన కోసం మాత్రమే. శాస్త్ర పరిశోధనలు, అధ్యయనాలు, వైద్య, ఆరోగ్య నిపుణుల సూచనల ప్రకారమే మేము ఈ సమాచారాన్ని అందిస్తున్నాం. వీటిని పాటించే ముందు కచ్చితంగా మీ వ్యక్తిగత వైద్యుల సలహాలు తీసుకోవడమే మంచిది.

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