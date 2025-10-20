మీ పేస్ట్లో 'ముప్పు' ఉందట! - కొనే ముందు ఇవి చూడటం తప్పనిసరంటున్న నిపుణులు!
-టూత్పేస్ట్ల్లో హానికరమైన పదార్థాలు - వీటితో జాగ్రత్తగా ఉండాలంటున్న నిపుణులు!
Published : October 20, 2025 at 11:14 AM IST
Harmful Ingredients in Toothpaste: దంతాలపై పాచిని తొలగించి పళ్లను శుభ్రపరచడం, బ్యాక్టీరియాలను తరిమి పిప్పిపళ్లను రాకుండా చేయడం టూత్పేస్ట్ల ప్రధాన ఉద్దేశం! అంతే తప్ప, పళ్లను మెరిపించడానికో, నురగ అధికంగా రావడానికో ప్రమాదకరమైన పదార్థాలు కలిపిన పేస్ట్లను వినియోగిస్తే, మొదటికే మోసం వస్తుందంటున్నారు నిపుణులు. అందుకే పేస్ట్ను కొనే ముందు హానికర పదార్థాలేమున్నాయో చూడాలని సూచిస్తున్నారు. మరి, అవేంటో ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం!
కేవలం పళ్లను శుభ్రం చేసుకోవడానికి వినియోగించే టూత్పేస్ట్లకు.. రంగు, రుచి, చిక్కదనం, ఉప్పు, బొగ్గు సువాసనలంటూ ప్రజలను ఆకర్షించేందుకు రసాయనాలను మిళితం చేస్తున్నారు. అందుకే, టూత్పేస్ట్లను వినియోగించేటప్పుడు, దాని తయారీలో ఏమేం పదార్థాలు, ఎంత మోతాదులో వినియోగించారనే అవగాహన ప్రతి ఒక్కరికీ ఉండాలని నిపుణులు సూచిస్తున్నారు. నోటిలో ఉండే సహజ బ్యాక్టీరియాకు, ఈ టాక్సిక్ పదార్థాలతో కూడిన టూత్పేస్ట్లు హాని కలిగిస్తున్నాయంటున్నారు. ప్రస్తుతం ఈ హానికారక పదార్థాలను వినియోగించకుండా చేసే టూత్పేస్ట్లపై అనేక పరిశోధనలు జరుగుతున్నాయి. సోడియం లారిల్ సల్ఫేట్(ఎస్ఎల్ఎస్), టైటానియం డయాక్సైడ్ రహిత టూత్పేస్ట్లు సైతం మార్కెట్లో అందుబాటులోకి వచ్చేశాయి.
సబ్బులు, షాంపూల్లో వాడే ఎస్ఎల్ఎస్ : హానికారక పదార్థాలను టూత్పేస్ట్ల్లో వినియోగించడం వల్ల దంతాల శుభ్రత మాట పక్కన పెడితే, నోటిలో లాలాజలం ఇంకి అనారోగ్యం బారిన పడే ప్రమాదం ఉందని నిపుణులు చెబుతున్నారు. ఎందుకంటే ఎస్ఎల్ఎస్ను నురగ రావడానికి వినియోగిస్తున్నారని అంటున్నారు. నిజానికి, దీనిని షాంపూలు, సబ్బుల్లో నురగ వచ్చేందుకు వాడుతుంటారని తెలియజేస్తున్నారు. దీనివల్ల నోటిలోని సున్నితమైన పొరకు హాని కలుగుతుందని వివరిస్తున్నారు. దీంతో నోటి అల్సర్లు అధికంగా వస్తున్నాయని పేర్కొంటున్నారు. ఇది డిటర్జెంట్ కావడంతో నోటిలో ఉండే సెలైవాను(లాలాజలం) పోగొట్టి పొడిగా మార్చేస్తుందని హెచ్చరిస్తున్నారు. టూత్పేస్ట్ లేదా SLS కలిగిన మౌత్వాష్ వాడకం వల్ల కొంతమంది రోగులలో రికరెంట్ ఆప్తస్ అల్సర్ (RAU) తరచుగా వస్తుందని National Library of Medicine అధ్యయనం పేర్కొంది.
లాలాజలం ఇంకిపోయి ప్రమాదకరంగా : నోటిలోని లాలాజలంలో ఉండే ఎంజైమ్స్, చెడు బ్యాక్టీరియాను దూరంగా ఉంచుతాయంటున్నారు నిపుణులు. కానీ, నోరు పొడిబారిపోయి లాలాజలం ఉత్పత్తి కాకపోతే, ఎంజైమ్స్ లేక హానికరమైన బ్యాక్టీరియాలు దాడి చేస్తాయని చెబుతున్నారు. అదే ఎంజైమ్స్ ఆహార అరుగుదలకు సైతం ఉపయోగపడతాయని పేర్కొంటున్నారు. ఈ క్రమంలో నోరు పొడిబారిపోయి ఇరిటేషన్ వల్ల అల్సర్లు పెరిగిపోవడం, శుభ్రత తగ్గిపోవడం, వాసన, పిప్పి పళ్లు, చివరికి దంతాలు పూర్తిగా ఊడిపోవడం జరుగుతుందని వివరిస్తున్నారు.
హానికరమైన పదార్థాలు చాలానే :
టైటానియం డయాక్సైడ్ : పేస్ట్ను తెల్లని రంగులోనికి తీసుకొచ్చేందుకు దీన్ని వాడుతున్నారు. ఇది ఉన్న టూత్పేస్ట్లను వాడితే పిల్లల్లో ఆటిజం సహా అనేక సమస్యలు వస్తాయంటున్నారు నిపుణులు. టైటానియం డయాక్సైడ్ నానోపార్టికల్స్ను పీల్చడం వల్ల క్యాన్సర్ లాంటి సమస్యలు వస్తున్నాయని పలు అధ్యయనాల్లో వెల్లడైంది.
కారగీనన్ : టూత్పేస్ట్ చిక్కగా ఉంచే వాహకంగా దీనిని వినియోగిస్తారు. పేస్ట్ను మృదువుగా, జెల్లా ఉంచడంతో పాటు బ్రష్పై స్థిరంగా అంటుకునేలా చేస్తుంది. కారగీనన్ వినియోగంపై అభ్యంతరాలున్నాయి, ఇది జీర్ణాశయ సమస్యలు పేగు వాపులాంటి అనారోగ్య సమస్యలను కలిగిస్తుందని నిపుణులు చెబుతున్నారు.
పేస్ట్ కొనే ముందు, దానిపై ముద్రించిన వివరాల్ని పూర్తిగా చదవాలి. ఏ పదార్థాలున్నాయి. ఏం కలుపుతున్నారో పేస్టుపై ముద్రించిన వివరాల్లో చూడాలి. అవి ఆరోగ్యంపై ఎంతమేర దుష్ప్రభావం చూపిస్తాయో తెలుసుకోవాలి. ఎస్ఎల్ఎస్, టైటానియం డయాక్సైడ్ లేనివి, పారాబెన్స్, ప్రొపైలిన్, గ్లైకాల్, సింథటిక్ కలర్స్ కలపని, ఫ్లోరైడ్ శాతం తక్కువగా ఉండే టూత్పేస్టులు మనకు సురక్షితం. ప్రస్తుతం మార్కెట్లో సహజసిద్ధమైన పదార్థాలతో చేసిన అనేక టూత్పేస్ట్లు అందుబాటులోకి వచ్చాయి- డాక్టర్ ఎ.శ్రీధర్రెడ్డి, దంత వైద్య నిపుణులు
పారాబెన్ ప్రిజర్వేటివ్ : నోటిలోని సూక్ష్మజీవులను చంపడానికి పేస్ట్లలో పారాబెన్ ప్రిజర్వేటివ్స్ను వాడుతున్నారు. ఇవి శరీరంలోని అత్యంత కీలకమైన ఎండోక్రైన్ వ్యవస్థను అస్తవ్యస్తం చేస్తాయంటున్నారు నిపుణులు. శరీరంలో జీవక్రియ, ఒత్తిడి నియంత్రణ, ఆకలి, నిద్ర, దాహం లాంటివన్నీ ఎండోక్రైన్ వ్యవస్థ మీదే ఆధారపడి ఉంటాయని చెబుతున్నారు.
ఫ్లోరైడ్ : దంతాల సున్నితమైన ఎనామిల్ పూతను రక్షించడానికి ఫ్లోరైడ్ను టూత్పేస్ట్లలో కలుపుతారు. దీన్ని గరిష్టంగా 1500 ppm ఫ్లోరిన్ సాంద్రతను అందించాలని Romanian Journal of Medical and Dental Education లో ప్రచురించింది. కానీ, దీనికంటే అధికంగా కలుపుతున్నారని, ఫ్లోరైడ్ అధికంగా ఉండే పేస్ట్ల వల్ల డెంటల్ ఫ్లోరోసిస్ ప్రమాదం ఉందని, దంతాల రంగు మారిపోతుందని నిపుణులు హెచ్చరిస్తున్నారు.
ప్రాపైలిన్ గ్లైకాల్ : టూత్పేస్ట్ గట్టిపడకుండా, ఎండిపోకుండా ఉండేందుకు ప్రొపైలిన్ గ్లైకాల్ను కలుపుతారు. దీనిని యాంటీఫ్రీజ్ లాంటి ఇతర ఉత్పత్తుల్లోనూ ఉపయోగిస్తారు. ఇది ఘన, ద్రవ పదార్థాలు వేరుకాకుండా కలిపి ఉంచుతుంది. అందుకే దీని వినియోగంపై అనేక అభ్యంతరాలున్నాయంటున్నారు నిపుణులు.
కృత్రిమ రంగులు : ఆకర్షణ కోసం పలురకాల కృత్రిమ రంగులను పేస్ట్లలో కలుపుతున్నారు. వాటిని బ్లూ1, బ్లూ2, ఎల్లో 5, రెడ్ 40 లాంటి పేర్లతో పిలుస్తారని, వీటిని సింథటిక్, పెట్రోలియం, బొగ్గు వంటి వాటితో తయారుచేస్తారని నిపుణులు చెబుతున్నారు. టూత్పేస్ట్లలో కలిపే రంగుల వల్ల, అలెర్జీ, నోటి పుండ్లు లాంటి సమస్యలొస్తాయంటున్నారు.
NOTE : ఇక్కడ మీకు అందించిన ఆరోగ్య సమాచారం, సూచనలు అన్నీ మీ అవగాహన కోసం మాత్రమే. శాస్త్ర పరిశోధనలు, అధ్యయనాలు, వైద్య, ఆరోగ్య నిపుణుల సూచనల ప్రకారమే మేము ఈ సమాచారాన్ని అందిస్తున్నాం. వీటిని పాటించే ముందు కచ్చితంగా మీ వ్యక్తిగత వైద్యుల సలహాలు తీసుకోవడమే మంచిది.
