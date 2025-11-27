దంతం తొలగిస్తే కంటికి దెబ్బా! - నిపుణులు ఏమంటున్నారో తెలుసా?
Tooth Extraction Affect Eyesight myths and facts : "ఎన్ని సిరులున్నా.. దంత సిరి లేకుండే దండగే" అని ఫీలవుతుంటారు చాలా మంది. ఇవి లేకపోతే నోరు బోసిపోతుంది. ముఖం కళ తప్పుతుంది. అంతేనా? ఆహారాన్ని నమలటానికి, సృష్టంగా మాట్లాడటానికి కూడా దంతాలు కావాల్సిందే. ఇంతటి కీలకమైన పళ్లు.. పుచ్చిపోయినప్పుడు, పాడైనప్పుడు లేదా తిరిగి బాగుచేయలేనప్పుడు వాటిని మూలం నుంచి శాశ్వతంగా తొలగిస్తారు వైద్యులు. అయితే.. ఇలా దెబ్బతిన్న దంతాలను తొలగించడం వల్ల కళ్లకు హాని కలుగుతుందేమో అనే భయం చాలామందిలో ఉంటుంది. ఈ క్రమంలో పన్ను తీసేస్తే నిజంగానే కళ్లు దెబ్బతింటాయా? నిపుణులు ఏం చెబుతున్నారో ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం!
పళ్లకు, కళ్లకు సంబంధం ఉంటుందా? : "పన్ను తీయడం అనేది ఒక సాధారణ దంత చికిత్స ప్రక్రియ. కానీ, చాలాంది మాత్రం పళ్లు తొలగిస్తే కళ్లు దెబ్బతింటాయనీ, చూపూ తగ్గుతుందనీ నమ్ముతుంటారు. అంతేకాకుండా, నాడులకు, మెదడుకు నష్టం కలుగుతుందని అనుకుంటారు. ఇది పూర్తిగా అపోహే" అంటున్నారు డెంటల్ సర్జన్ డాక్టర్ వికాస్ గౌడ్. పంటికి, కంటికి ఎలాంటి సంబంధమూ ఉండదని పేర్కొంటున్నారు. కింది పళ్లు కావొచ్చు, పై పళ్లు కావొచ్చు.. వేటిని తొలగించినా కళ్లకు గానీ ఇతర అవయవాలకు గానీ ఎలాంటి నష్టమూ కలగదని చెబుతున్నారు. పిల్లల్లో దంతాల అమరికను సరిచేయటానికి క్లిప్స్ వేసే సమయంలో ఎగుడు దిగుడుగా ఉన్నవాటిని కొన్నిసార్లు తొలగిస్తుంటారని తెలియజేస్తున్నారు. వీరిలో ఎవరికీ చూపు తగ్గిన ఉదంతాలు లేవని అంటున్నారు. కంటికి ఇబ్బంది కలిగినట్టు ఎక్కడా ఆధారాలు లేవని పేర్కొంటున్నారు.
నోరు, ముఖంలోని రక్తనాళాలు.. కంటి రక్తనాళాలు రెండూ వేటికవే ప్రత్యేకం అంటున్నారు నిపుణులు. దంత చికిత్సలతో కొన్నిసార్లు ముఖం చుట్టూ ఉబ్బినా కళ్లకు రక్తాన్ని ప్రసారం చేసే నాళాలకు ఎలాంటి ఆటంకమూ కలగదని చెబుతున్నారు. అందువల్ల చూపునకు ఎలాంటి ప్రమాదమూ వాటిల్లదని పేర్కొంటున్నారు. పళ్లకు, కళ్లకు మధ్య సైనస్ (గాలిగదులు) ఉంటాయని వివరిస్తున్నారు. ఒకవేళ పన్ను తొలగించినప్పుడు ఏదైనా ఇన్ఫెక్షన్ తలెత్తితే అది తీవ్రమై సైనస్కు చేరుకోవచ్చని, కంటి కుహరానికి మాత్రం చేరుకోదని వెల్లడిస్తున్నారు. ఇది చాలా పగడ్బందీగా, సురక్షితంగా ఉంటుందని తెలియజేస్తున్నారు. కాబట్టి ఎలాంటి ఇబ్బందీ ఉండదని సూచిస్తున్నారు.
దంతాలు, కళ్లు, ముఖంలోని నాడులు అన్నీ దగ్గర దగ్గరగా ఉండటం వల్ల పన్ను తీసేస్తే చూపు దెబ్బతింటుందనేది అపోహ మాత్రమే. నిజానికి చూపును నియంత్రించే దృశ్యనాడులు దంతాలకు, దవడలకు చాలా దూరంలో ఉంటాయి. ఈ నాడులు అనేవి పరస్పరం సమాచారమేమీ ఇచ్చిపుచ్చుకోవు. దంతాలను తొలగించినా వీటికి ఎలాంటి ఇబ్బంది ఉండదు - డా. వికాస్ గౌడ్, డెంటల్ సర్జన్
అపోహ మాత్రమే : జ్ఞానదంతాలను తొలగించేటప్పుడు మత్తుమందు ఇచ్చే క్రమంలో సూది ఎప్పుడైనా నాడులకు తగిలితే తాత్కాలికంగా ముఖం మొద్దుబారినట్టు అనిపించొచ్చని నిపుణులు చెబుతున్నారు. దీని మూలంగా కళ్లకు ఇబ్బంది కలుగుతున్నట్టు రుజువు కాలేదని వివరిస్తున్నారు. పళ్లు తొలగిస్తే కళ్లు దెబ్బతింటాయాని లేనిపోని అపోహలతో ఆలస్యం చేస్తే దంత ఇన్ఫెక్షన్ తీవ్రమై, చీము పట్టి చిగుళ్లు దెబ్బతినే ప్రమాదముందని హెచ్చరిస్తున్నారు. ఏవైనా సందేహాలుంటే దంత వైద్యులను సంప్రదించి నివృత్తి చేసుకోవాలే తప్ప అపోహలతో వెనకా ముందూ ఆడుతూ తాత్సారం చేయవద్దని సూచిస్తున్నారు.
