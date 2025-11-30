ఆస్తమా పేషెంట్స్కు అలర్ట్ - చలికాలంలో ఈ జాగ్రత్తలు సూచిస్తున్న నిపుణులు!
- ఆస్తమా రోగులు తీసుకోవాల్సిన ఆహారం విషయంలో పలు సూచనలు
Published : November 30, 2025 at 12:18 PM IST
Winter Care Tips for Asthma Patients : దీర్ఘకాలిక శ్వాస సంబంధ రుగ్మతల్లో ఆస్తమా ఒకటి. దీన్నే ఉబ్బసం అని కూడా పిలుస్తారు. ఇది ఒకసారి వచ్చిందంటే లైఫ్ లాంగ్ కొనసాగుతుంది. ఈ వ్యాధి వల్ల కొన్ని సందర్భాల్లో శ్వాస తీసుకోవడంలో ఇబ్బంది, తీవ్రమైన అలసట, నిద్రలో అంతరాయం లాంటి సమస్యలతో ఇబ్బంది పడుతుంటారు. మిగతా కాలాలతో పోల్చినపుడు వింటర్లో ఉష్ణోగ్రతలు బాగా తగ్గిపోవడంతో వాతావరణం చాలా చల్లగా మారిపోతుంది. దీంతో ఆస్తమా ఉద్ధృతం అవుతుంది. ఫలితంగా ఊపిరి సరిగా అందక ఉక్కిరిబిక్కిరి అవుతుంటారు. ఈ క్రమంలో చలికాలంలో ఆస్తమా పేషెంట్స్ ఎలాంటి జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలో ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం!
చలికాలంలో ఆస్తమా పేషెంట్స్ అప్రమత్తంగా ఉండాలంటున్నారు నిపుణులు. ఉబ్బసం, ఆయాసం, సైనస్ సమస్యలతో సతమతమవుతున్నవారూ తగిన జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలని సూచిస్తున్నారు. చలి తీవ్రత కారణంగా దోమలు విస్తరించి జ్వరంతోపాటు జలుబు, తలనొప్పి లాంటి జబ్బులకు కారణమవుతాయని వివరిస్తున్నారు. ఈ క్రమంలో టైఫాయిడ్, మలేరియా లాంటి వ్యాధులు సంక్రమించే ఆస్కారముందని హెచ్చరిస్తున్నారు. ముఖ్యంగా వృద్ధులు, పిల్లలు తగిన జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలంటున్నారు. చల్లని గాలి లేదా వాయు కాలుష్యం వంటి పర్యావరణ ఎక్స్పోజర్లు ఆస్తమా లక్షణాలను లేదా తీవ్రతరం చేయడానికి కారణమవుతాయని National Library of Medicine అధ్యయనం పేర్కొంది.
ఆహార నియమాలు పాటించాలి : చాలామంది తెల్లవారుజామునే నిద్రలేస్తుంటారు. ఆస్తమా, ఆయాసం లాంటి సమస్యలున్నవారు ఎట్టి పరిస్థితుల్లోనూ అలా నిద్రలేవకూడదంటున్నారు నిపుణులు. ఒకవేళ నిద్రలేచినా బయటికి రావొద్దని చెబుతున్నారు. అలాగే, చలిని తట్టుకునే సాధనాలను శరీరానికి ఉపయోగించాలని పేర్కొంటున్నారు. తల, చెవులకు గాలి తగలకుండా తగిన జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలని తెలియజేస్తున్నారు.
ఆస్తమా ఒకరికి ఉన్నట్లు మరొకరి ఉండదు. వ్యక్తులను బట్టి మారుతూ ఉంటుంది. ఆహార విషయంలో కూడా శరీర తత్వాన్ని బట్టి మారుతూ ఉంటుంది. ముఖ్యంగా, చల్లగా, పుల్లగా, స్వీట్స్ లాంటి పదార్థాలు అనేవి ఎక్కువ మందికి పడటం లేదు. ఎవరికైతే, తీసుకున్న ఆహారం పదార్థాల వల్ల ఆస్తమా సింటమ్స్ ఎక్కువైతే, అలాంటి వారు వాటికి దూరంగా ఉండాలి. మెడిసన్ తగిన మోతాదులో ఎలా తీసుకుంటామో, అలాగే సీజనల్ అలర్జీలకు దూరంగా ఉండటం కూడా అంతే ముఖ్యం -డా. వి.వి రమణ ప్రసాద్, పల్మనాలజిస్ట్
గోరువెచ్చని నీటిని తాగడం : ఇన్హేలర్ వాడేవారు తప్పకుండా ఉదయం, సాయంత్రం సమయాల్లో ఆయాసం తీవ్రతను బట్టి వినియోగించాలంటున్నారు నిపుణులు. సాధ్యమైనంత వరకు ఉదయం ఎండ కాసే వరకు బయటికి రాకుండా ఉండాలని చెబుతున్నారు. సాయంత్రం కాగానే గదిలోకి వెళ్లటం మంచిదని సూచిస్తున్నారు. అలాగే, గోరువెచ్చని నీటిని తాగేందుకు ప్రయత్నించాలని సిఫార్సు చేస్తున్నారు.
శ్వాస వ్యాయామాలు : బ్రీతింగ్ ఎక్సర్సైజ్లు చేయడం ద్వారా శ్వాసకోశ సామర్థ్యాన్ని పెంచుకోవచ్చంటున్నారు నిపుణులు. ఇది చాలా ప్రయోజనకరంగా ఉంటుందని, నిర్లక్ష్యం చేయొద్దని చెబుతున్నారు.
ఆస్తమాకు ఇది వరకే మందులు వాడుతున్నట్లతే, చలికాలంలో కూడా రెగ్యులర్గా వాడుతూ ఉండాలి. మధ్యలో ఆపేద్దాం, తగ్గిపోయిందని మందులు మానేయవద్దు. బయటకి వెళ్లినప్పుడు చెవులకు, ముక్కుకు చల్లగాలి తగలకుండా తగిన జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలి. రాత్రిపూట చిన్నపిల్లలకు డబుల్ లేయర్ దుస్తులు వేయాలి -డా. తపశ్వి కృష్ణ, పల్మనాలజిస్ట్
వ్యక్తిగత పరిశుభ్రత : చలికాలంలో జలుబు, దగ్గు, ఫ్లూ వంటి ఇన్ఫెక్షన్లు త్వరగా వస్తాయి. ఇవి ఆస్తమాను మరింత తీవ్రతరం చేస్తాయంటున్నారు నిపుణులు. వైరల్ ఇన్ఫెక్షన్లను నివారించడానికి, జలుబు లేదా ఫ్లూ ఉన్నవారికి దూరంగా ఉండాలని, క్రిములను దూరంగా ఉంచడానికి తరచుగా చేతులు కడుక్కోవడం అలవాటు చేసుకోవాలని clevelandclinic అధ్యయనం పేర్కొంది.
టీ, కాఫీకి దూరంగా : చాలామంది ఉదయం లేవగానే టీ లేదా కాఫీలను తాగుతుంటారు. వీటిలో కెఫిన్ స్థాయి అధికంగా ఉండటం వల్ల నాడీ వ్యవస్థను ఉత్తేజపరుస్తుందని నిపుణులు అంటున్నారు. దీని వల్ల హృదయ స్పందన రేటు వేగంగా మారిపోవచ్చు, దీంతో శ్వాసకోశ సమస్యలు ఉన్నవారికి కెఫిన్ అనేది మరింత తీవ్రతరం చేయవచ్చని చెబుతున్నారు.
ఈ జాగ్రత్తలు కూడా :
- ఇంటి పరిసరాలను పరిశుభ్రంగా ఉంచుకోవాలి.
- పొగ, దుమ్ము, ధూళి వంటి కాలుష్యాలకు దూరంగా ఉండాలి.
- శీతల పానీయాలు, ధూమపానం వాటికి దూరంగా ఉండాలి.
- బయటకు వెళ్లే సమయంలో చల్లగాలికి మాస్కును ధరించాలి.
- ప్రాసెస్ చేసిన పదార్థాలు, ప్యాకింగ్ చేసిన ఫుడ్స్కి దూరంగా ఉండాలి.
- శ్వాసకోశ సమస్యలు ఎక్కువైతే వెంటనే డాక్టర్ను సంప్రదించడం మంచిది.
NOTE : ఇక్కడ మీకు అందించిన ఆరోగ్య సమాచారం, సూచనలు అన్నీ మీ అవగాహన కోసం మాత్రమే. శాస్త్ర పరిశోధనలు, అధ్యయనాలు, వైద్య, ఆరోగ్య, మానసిక నిపుణుల సూచనల ప్రకారమే మేము ఈ సమాచారాన్ని అందిస్తున్నాం. వీటిని పాటించే ముందు కచ్చితంగా మీ వ్యక్తిగత వైద్యుల సలహాలు తీసుకోవడమే మంచిది.
