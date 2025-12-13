Telangana Panchayat Elections Results2025

ఆహారం ఎన్నిసార్లు నమలాలి? - తినేటప్పుడు ఎలాంటి జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలి?

- ఏదో ఒకటి తినేస్తామంటే కుదరదంటున్న నిపుణులు - ఏం తింటున్నారో.. ఎలా తింటున్నారో తెలుసుకోవాలని సూచన!

Tips for Healthy Eating
Tips for Healthy Eating (Getty Images)
Published : December 13, 2025 at 3:23 PM IST

Tips for Healthy Eating : ఏం తినాలో, ఎంత తినాలో, ఎప్పుడు తినాలో తెలియాలంటున్నారు నిపుణులు. ఆహారం ఎలా తినాలో కూడా తెలిస్తేనే ఆరోగ్యంగా ఉంటారట. కానీ.. నూటికి 90 మంది ఆహార సూత్రాల విషయంలో అలసత్వం వహిస్తున్నారని చెబుతున్నారు. అందుకే, భోజనం చేసేటప్పుడు ఎలాంటి జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలో సూచిస్తున్నారు.

ఎక్కడ కూర్చుంటున్నాం? : తినడంలో క్రమశిక్షణ చాలా అవసరం. ప్రస్తుతం చాలా మంది ఫోన్, టీవీ, ల్యాప్​టాప్ చూస్తూ, లేదంటే వేరే పని చేసుకుంటూ తింటున్నారు. ఇలా ఆదరాబాదరగా లాగించడం ఏ మాత్రం మంచిది కాదంటున్నారు. ఆహారాన్ని ప్రశాంతంగా, ఆస్వాదిస్తూ తినాలని చెబుతున్నారు. మన పూర్వీకులు నేల మీద కూర్చొని తినే వాళ్లు. తర్వాత పీట, ఆ తర్వాత డైనింగ్ టేబుల్, ఇప్పుడు నుంచొని తినడానికి అలవాటుపడ్డారు. ఇది ఆరోగ్యానికి మంచిది కాదని నిపుణులు సూచిస్తున్నారు. నేల మీద కూర్చున్నప్పుడు ముద్ద నోట్లో పెట్టుకోవడానికి ముందుకు వంగినప్పుడు.. పొట్టపై కొంత ఒత్తిడిపడి తిన్నది సరిపోయిందా లేదా అనేది శరీరం చేప్పేస్తుందని తెలియజేస్తున్నారు. అలాగే, కింద కూర్చోవడం వల్ల కాళ్లపై ఒత్తిడి పడి పొట్టకు రక్త సరఫరా పెరుగుతుందని, జీర్ణశక్తి మెరగవుతుందని వివరిస్తున్నారు.

పొట్టను నింపేయొద్దు! :

  • జీర్ణాశయాన్ని మూడు భాగాలుగా భావించి రెండు భాగాలే ఆహారం తీసుకోవాలంటున్నారు నిపుణులు. మిగతాది ఖాళీగా ఉంచాలని సూచిస్తున్నారు.
  • చాలామంది భోజనం చేసిన వెంటనే మళ్లీ ఏదో ఒక చిరుతిండి తింటారు. ఇలా చేయడం ఉడుకుతున్న అన్నంలో బియ్యం వేయడం లాంటిదని పేర్కొంటున్నారు.
  • కొందరు అన్నం పూర్తిగా తిన్నాక ఒకేసారి నీళ్లు తాగుతుంటారు. దానికన్నా భోజనం చేసేటప్పుడు కొద్దికొద్దిగా నీళ్లు తాగడం మేలని సూచిస్తున్నారు.
  • భోజనం చేసిన తర్వాత 3-4 గంటల విరామం ఇవ్వాలి. ఆ తర్వాతే మళ్లీ ఏదో ఒకటి తినాలని సలహా ఇస్తున్నారు.
  • రాత్రి భోజనాన్ని వీలైనంత త్వరగా ముగించాలని అంటున్నారు.
  • సమయానికి ఆకలి, దాహం, రుచి లేని తేన్పులు రావటం, మల విసర్జన సాఫీగా కావడం.. ఈ లక్షణాలన్నీ ఆహారం సరిగా జీర్ణమవుతోందనడానికి సూచనలని చెబుతున్నారు.

మనలో ఎక్కువ మంది పెద్ద ప్లేట్​లో అన్నం పెట్టుకుని ఏదో ఓ మూల కొంచెం కూర వేసుకుంటాం. అలాకాకుండా కంచాన్ని నాలుగు భాగాలు చేసుకోవాలి. 50% కూరగాయలు, ఆకుకూరలు, సలాడ్​లు ఉండాలి. మిగతా 25% ప్రొటీన్, 15% కార్బోహైడ్రేట్లు ఉండేలా చూసుకోవాలి. అప్పుడే, దాన్ని హెల్దీ ప్లేట్ అంటారు- వినీత మామిళ్ల, పోషకాహార నిపుణురాలు

గుటుక్కుమనించొద్దు : ముద్ద పెట్టుకోగానే చాలామంది గుటుక్కున మింగుతారు. అలా కాకుండా కనీసం 15-20 సార్లు నమిలి మింగాలంటున్నారు నిపుణులు. అలాగని లెక్కపెట్టుకోలేమనుకుంటే, ఆహారం ద్రవరూపంలోకి మారే దాకా నమలాలని చెబుతున్నారు. ఇలా చేస్తే సగం నోట్లోనే జీర్ణమయ్యి పొట్ట మీద భారం తగ్గుతుందని పేర్కొంటున్నారు. సరిగ్గా నమలకపోవడం వల్ల తిన్నది జీర్ణం కావడానికి చాలా సమయం పడుతుందని తెలియజేస్తున్నారు. కచ్చాపచ్చాగా నమిలిన ఆహారం ఎక్కువ సేపు కడుపులో ఉండటంతో పుల్లటి తేన్పులు, గ్యాస్ట్రిక్ సమస్యలు వస్తాయని హెచ్చరిస్తున్నారు. చాలా వేగంగా తినడం వల్ల అజీర్ణం, గుండెల్లో మంట కూడా వస్తుందని clevelandclinic అధ్యయనం పేర్కొంది. వేగంగా తినడం వల్ల గాలి మింగడం జరుగుతుందని, దీనివల్ల ఉబ్బరం, గ్యాస్, అసౌకర్యం కలుగుతాయని పేర్కొంది.

NOTE : ఇక్కడ మీకు అందించిన ఆరోగ్య సమాచారం, సూచనలు అన్నీ మీ అవగాహన కోసం మాత్రమే. శాస్త్ర పరిశోధనలు, అధ్యయనాలు, వైద్య, ఆరోగ్య, మానసిక నిపుణుల సూచనల ప్రకారమే మేము ఈ సమాచారాన్ని అందిస్తున్నాం. వీటిని పాటించే ముందు కచ్చితంగా మీ వ్యక్తిగత వైద్యుల సలహాలు తీసుకోవడమే మంచిది.

