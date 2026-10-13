నేడు "వరల్డ్ థ్రాంబోసిస్ డే" - మీలో ఈ "లక్షణాలు" కనిపిస్తే అలర్ట్ కావాల్సిందే!
-రక్తనాళాల్లో బ్లడ్ క్లాట్స్పై అవగాహన కల్పించేందుకు ప్రతి సంవత్సరం అక్టోబర్ 13న 'వరల్డ్ థ్రాంబోసిస్ డే' నిర్వహణ - దీని గురించి పూర్తి వివరాలు తెలుసుకోవాలని నిపుణుల సూచన!
Published : October 13, 2026 at 12:29 PM IST
Thrombosis Symptoms: దగ్గు, అలసట, కాళ్ల నొప్పులు, ఛాతీ నొప్పి వంటి సమస్యలను చాలా మంది లైట్ తీసుకుంటుంటారు. కానీ ఈ సమస్యల వెనుక ప్రాణాలకు ముప్పు కలిగించే జబ్బు ఉందని నిపుణులు చెబుతున్నారు. అదే 'థ్రాంబోసిస్'. ప్రపంచవ్యాప్తంగా గుండెపోటు, బ్రెయిన్ స్ట్రోక్ కారణంగా సంభవించే నాలుగు మరణాలలో ఒకదానికి ఈ బ్లడ్ క్లాట్సే కారణమని పలు నివేదికలు స్పష్టం చేస్తున్నాయి. అందుకే, ఈ సైలెంట్ కిల్లర్ పట్ల ప్రజల్లో అవగాహన పెంచేందుకు ప్రతి సంవత్సరం అక్టోబర్ 13న 'వరల్డ్ థ్రాంబోసిస్ డే' నిర్వహిస్తున్నారు. ఈ క్రమంలోనే అసలు థ్రాంబోసిస్ అంటే ఏమిటి? ఎన్ని రకాలు? లక్షణాలు? తీసుకోవాల్సిన జాగ్రత్తలు సహా మరిన్ని వివరాలు ఈ స్టోరీలో చూద్దాం.
థ్రాంబోసిస్ అంటే: మన శరీరంలో రక్తం ద్రవ రూపంలో ఉంటుంది. ఎప్పుడైనా మనకు దెబ్బ తగిలినప్పుడు, రక్తం గడ్డకట్టి (Blood clot) బ్లీడింగ్ను ఆపుతుంది. ఈ ప్రాసెస్ మన బాడీకి సర్వసాధారణం. చాలా అవసరం కూడా. అయితే, ఎటువంటి దెబ్బ తగలకుండా కూడా రక్త నాళాల్లో రక్తం గడ్డకడితే అది ప్రమాదకరమని.. దీనినే థ్రాంబోసిస్ అంటారని నిపుణులు చెబుతున్నారు. ఇలా రక్తం గడ్డ కట్టినప్పుడు బ్లడ్ సర్క్యులేషన్ ఆగిపోతుందని వివరిస్తున్నారు.
థ్రాంబోసిస్ రకాలు: రక్తం గడ్డకట్టే రక్తనాళం రకాన్ని బట్టి ఈ థ్రాంబోసిస్ను ప్రధానంగా రెండు రకాలుగా విభజించారని చెబుతున్నారు. అవే..
1. ఆర్టీరియల్ థ్రాంబోసిస్: ధమనుల లోపల రక్తం గడ్డకట్టడాన్ని 'ఆర్టీరియల్ థ్రాంబోసిస్' అంటారని నిపుణులు చెబుతున్నారు. ఇది గుండెపోటు, బ్రెయిన్స్ట్రోక్ వంటి ప్రాణాంతకమైన సమస్యలకు దారితీయవచ్చంటున్నారు. ఈ క్రమంలోనే ఈ లక్షణాలను గమనించాలని వివరిస్తున్నారు.
2. వీనస్ థ్రాంబోసిస్: సిరలలో రక్తం గడ్డకట్టడాన్ని 'వీనస్ థ్రాంబోసిస్' అంటారని.. ఇందులో రెండు అత్యంత ప్రమాదకరమైన పరిస్థితులు ఉన్నాయని నిపుణులు చెబుతున్నారు. అవే.. డీప్ వెేన్ థ్రాంబోసిస్ (DVT), పల్మనరీ ఎంబోలిజం (PE).
- డీప్ వెయిన్ థ్రాంబోసిస్ (DVT): డీప్ వెేన్ థ్రాంబోసిస్ అనేది సాధారణంగా కాళ్లలోని లోతైన సిరలలో రక్తం గడ్డకట్టే ఒక పరిస్థితి అని వివరిస్తున్నారు.
- పల్మనరీ ఎంబోలిజం (PE): డీప్ వెయిన్ థ్రాంబోసిస్ గడ్డలోని ఒక భాగం విడిపోయి ఊపిరితిత్తులకు ప్రయాణించినప్పుడు పల్మనరీ ఎంబోలిజం (PE) సంభవిస్తుందని, ఇది ప్రాణంతాకం కావొచ్చని హెచ్చరిస్తున్నారు.
రక్తం గడ్డకట్టడానికి కారణాలు: ఎలాంటి కదలికలు లేకుండా ఒకే దగ్గర ఎక్కువసేపు కూర్చోవడం, దూర ప్రయాణాలు చేయడం రక్తం గడ్డకట్టడానికి కారణాలుగా చెబుతున్నారు నిపుణులు. అంతేకాకుండా హైబీపీ, డయాబెటిస్, కొలెస్ట్రాల్ పేరుకుపోవడం వల్ల రక్తనాళాల లోపలి పొరలు దెబ్బతింటాయని, ఆ గాయపడిన చోట ప్లేట్లెట్స్ అతుక్కుపోయి బ్లడ్ క్లాట్స్ ఏర్పడతాయంటున్నారు.
"అంతర్గతంగా ఉండే సిరల్లో రక్తం గడ్డలు కట్టినప్పుడు డీప్ వేన్ థ్రాంబోసిస్ అంటాం. బాడీలో ఎక్కడయినా రావొచ్చు. కానీ.. ఎక్కువగా కాళ్లలోనే వస్తాయి. కాళ్ల నుంచే సిరలు రక్తాన్ని గుండెలోకి తీసుకెళ్తాయి. చెడు రక్తం గుండెలోకి వెళ్లకపోవడంతో లెగ్స్ దగ్గరే ఆగి గడ్డ కడుతుంది. బాడీలో రక్తం గడ్డ కట్టడం, పలుచన కావడం రెండు కూడా సమపాళ్లలో ఉండాలి. అందులో తేడా కారణంగానే రక్తం గడ్డ కడుతుంది" - డాక్టర్ గుమ్మడిదాల శ్రీనివాసరావు, ఎండో వాస్క్యులర్ సర్జన్
రక్తం గడ్డకట్టినప్పుడు కనిపించే లక్షణాలు:
- కాళ్లు లేదా చేతుల వాపు
- కాళ్లు, చేతుల్లో తిమ్మిర్లు
- రక్తం గడ్డకట్టిన ప్రాంతంలో నొప్పి
- చర్మం రంగు మారడం
- శ్వాస తీసుకోవడంలో ఇబ్బంది
- గుండె కొట్టుకోవడంలో ఇబ్బంది
- దగ్గినప్పుడు లేదా శ్వాస తీసుకున్నప్పుడు ఛాతీలో నొప్పి లేదా అసౌక్యంగా ఉండటం
- దగ్గినప్పుడు రక్తం పడటం
- బీపీ తగ్గడం, కళ్ల తిరగడం
- తిన్న తర్వాత తీవ్రమైన కడుపు నొప్పి
- కడుపు ఉబ్బరం, వికారం, వాంతులు
- రక్తంతో కూడిన విరేచనాలు,
- తిమ్మిరి లేదా సూదులతో గుచ్చినట్లు అనిపించడం
- స్కిన్ స్లఫింగ్
- పాలిపోయినట్లు కనిపించే చర్మం
- కండరాల ఇబ్బంది
- కొన్ని నిమిషాల కంటే ఎక్కువ సేపు ఉండే ఛాతీ నొప్పి
- మెడ, దవడ, వీపు భాగంలో నొప్పి, శ్వాస ఆడకపోవడం
- ముఖం, చేయి లేదా కాలులో ఆకస్మిక తిమ్మిరి
- మాట్లాడటంలో ఇబ్బంది, కళ్లు మసకబారడం, తీవ్రమైన తలనొప్పి
ఎవరికి ఎక్కువ ప్రమాదం: రక్తం గడ్డకట్టే ముప్పు అందరికీ ఒకేలా ఉండదని.. పలు అనారోగ్య సమస్యలు లేదా ఇతర సమస్యలు ఉన్న వారికి ఈ థ్రాంబోసిస్ వచ్చే అవకాశం ఎక్కువగా ఉంటుందని చెబుతున్నారు.
- 60 ఏళ్లు దాటిన వారు
- క్యాన్సర్
- కీమోథెరపీ చేయించుకున్నవారు
- డయాబెటిస్
- కుటుంబంలో ఎవరికైనా బ్లడ్ క్లాట్స్ సమస్య ఉంటే
- గంటల తరబడి ఒకే దగ్గర కూర్చోవడం
- సుదీర్ఘ ప్రయాణాలు చేసే వారికి
- నెలల తరబడి బెడ్ రెస్ట్లో ఉన్న వారు
- ఊబకాయం
- ఈస్ట్రోజెన్ కలిగిన గర్భనిరోధక మాత్రలు ఉపయోగించిన వారికి
- హార్మోన్ మందులు వాడటం
థ్రాంబోసిస్ నిర్థారణ ఎలా: పలు పరీక్షలు, లక్షణాల ద్వారా ఈ జబ్బును నిర్ధారిస్తారని నిపుణులు చెబుతున్నారు.
- కంప్యూటెడ్ టోమోగ్రఫీ (CT) స్కాన్లు
- మాగ్నెటిక్ రెసొనెన్స్ ఇమేజింగ్ (MRI)
- అల్ట్రాసౌండ్
- రక్తనాళాల ఎక్స్-రేలు
- రక్త పరీక్షలు
చికిత్సలు ఇవే: బాధితుడి పరిస్థితి, క్లాట్ ఎంత తీవ్రంగా ఉందనే దానిపై ఆధారపడి వైద్యులు చికిత్సా పద్ధతులను సూచిస్తారని చెబుతున్నారు.
- రక్తాన్ని పల్చగా మార్చే మందులు: ఈ మందులు రక్తం గడ్డకట్టకుండా చేస్తాయంటున్నారు. ఇందులో కూడా యాంటీ ప్లేట్లెట్, యాంటీకోయాగ్యులెంట్లు అంటు రెండు రకాలు ఉన్నాయని చెబుతున్నారు.
- థ్రాంబోలైటిక్ థెరపీ: రక్తపు గడ్డలను కరిగించడానికి థ్రాంబోలైటిక్ థెరపీ ఉపయోగిస్తారని వివరిస్తున్నారు.
- థ్రాంబెక్టమీ: సర్జరీ ద్వారా బ్లడ్ క్లాట్ను తొలగించే పద్ధతిని థ్రాంబెక్టమీ అంటారంటున్నారు.
తీసుకోవాల్సిన జాగ్రత్తలు: థ్రాంబోసిస్ లేదా బ్లడ్ క్లాట్స్ బారిన పడకుండా ఉండాలంటే కొన్ని జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలని నిపుణులు సూచిస్తున్నారు.
- కూర్చోని ఉద్యోగాలు చేసేవారు గంటల తరబడి ఒకే చోట కూర్చోవద్దంటున్నారు. ప్రతి గంటకు ఒకసారి కనీసం 5 నిమిషాలు నడవడం వంటివి చేస్తే బ్లడ్ క్లాట్స్ బారిన పడకుండా ఉండొచ్చని సూచిస్తున్నారు. ఇక లాంగ్ జర్నీలు చేసే సమయంలో కూడా కాళ్లను అటు ఇటు కదిలిస్తూ ఉండాలని చెబుతన్నారు
- శరీరంలో డీహైడ్రేషన్ పెరిగితే రక్తం చిక్కబడే అవకాశం ఉంటుందని నిపుణులు హెచ్చరిస్తున్నారు. అందుకే రోజూ తగినంత నీరు తీసుకోవాలని సూచిస్తున్నారు.
- ఊబకాయం వల్ల రక్తనాళాలపై ఒత్తిడి పెరుగుతుందని, ఈ సమస్య నుంచి బయట పడేందుకు బరువు అదుపులో ఉంచుకోవాలంటున్నారు.
పరిశోధనా మూలాలు:
https://www.cdc.gov/yellow-book/hcp/travel-air-sea/deep-vein-thrombosis-and-pulmonary-embolism.html
https://www.mayoclinic.org/diseases-conditions/deep-vein-thrombosis/symptoms-causes/syc-20352557
https://my.clevelandclinic.org/health/diseases/22242-thrombosis
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