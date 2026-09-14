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రాత్రిళ్లు నిద్ర పట్టడం లేదా? - మీ రోజువారీ అలవాట్లే కారణం కావొచ్చట!

మీ నిద్రను పాడుచేస్తున్న ఆ చిన్న చిన్న పొరపాట్లు ఇవే!

రాత్రిళ్లు నిద్ర పట్టడం లేదా?
రాత్రిళ్లు నిద్ర పట్టడం లేదా? (Getty Images)
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By ETV Bharat Lifestyle Team

Published : September 14, 2026 at 3:40 PM IST

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Things Stop Doing Better Sleep : మంచి ఆరోగ్యంలో నిద్ర ఒక ముఖ్యమైన భాగమనే విషయం అందరికీ తెలిసిందే. కానీ, ఆధునిక ప్రపంచంలో బిజీ జీవనశైలి కారణంగా తగినంత నిద్ర పొందడం కష్టంగా మారుతోంది. చాలా మందికి తాము చేసే చిన్న చిన్న పొరపాట్లు లేదా అలవాట్లు తమ నిద్ర నాణ్యతను ఎలా పాడుచేస్తున్నాయో తెలియడం లేదు. మరి, ఆ అలవాట్లు ఏంటో ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం!

ఫోన్​ చూడటం : ఫోన్ స్క్రోల్ చేయడం ఒక అలవాటు లేదా వ్యసనంగా మారినప్పటికీ, స్క్రీన్ నుంచి వచ్చే బ్లూ లైట్ నిద్రను ఎంతగా పాడు చేస్తుందో చాలా మందికి తెలియదు. ఫోన్ నుంచి వచ్చే బ్లూ లైట్ అనేది నిద్రను ప్రేరేపించే మెలటోనిన్ హార్మోన్ ఉత్పత్తిని అడ్డుకుంటుంది. దీనివల్ల మెదడు ఇంకా పగలే అని భ్రమిస్తుంది. కాబట్టి, రాత్రి ప్రశాంతమైన నిద్ర కోసం పడుకోవడానికి కనీసం 60 నిమిషాల ముందే మొబైల్, ల్యాప్‌టాప్ వంటి స్క్రీన్‌లకు దూరంగా ఉండాలి.

సాయంత్రం 4 గంటల తర్వాత కాఫీ తాగడం : కాఫీ, టీలలో ఉండే కెఫీన్ శరీరంలో చాలా గంటల పాటు నిలిచి ఉంటుంది. అర్ధరాత్రి దాటిన తర్వాత కూడా నిద్రరాక ఇబ్బంది పడటానికి, సాయంత్రం పూట తాగే చాయ్ లేదా కాఫీనే ప్రధాన కారణం కావచ్చని నిపుణులు చెబుతున్నారు. కాబట్టి ప్రశాంతమైన నిద్ర కోసం మధ్యాహ్నం లేదా సాయంత్రం 4 గంటల తర్వాత కెఫీన్ కలిగిన పానీయాలకు దూరంగా ఉండటం మంచిది.

మధ్యాహ్నం పూట ఎక్కువసేపు నిద్రపోవడం : మధ్యాహ్నం పూట కునుకు తీయడం హాయిగా అనిపించినప్పటికీ, ఎక్కువసేపు నిద్రపోవడం రాత్రి నిద్ర చక్రానికి ఇబ్బంది కలిగిస్తుంది. 20 నుంచి 30 నిమిషాల చిన్నపాటి కునుకు మీకు రోజంతా ఉత్సహాన్నిస్తుంది. కానీ, మధ్యాహ్నం పూట 2 నుంచి 3 గంటల పాటు నిద్రపోతే మాత్రం అది రాత్రి నిద్రను పూర్తిగా నాశనం చేస్తుంది.

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పడుకునే ముందు ఎక్కువగా నీళ్లు తాగడం : శరీరాన్ని హైడ్రేడెడ్​గా ఉంచుకోవడం మంచి అలవాటే. కానీ పడుకునే ముందు అతిగా నీళ్లు తాగడం వల్ల రాత్రి పూట 2-3 సార్లు వాష్​రూమ్​కు వెళ్లాల్సి వస్తుంది. ఇది నిద్ర చక్రాన్ని భంగపరుస్తుంది.

క్రమం లేని నిద్రవేళలు : ఒక రోజు రాత్రి 10 గంటలకి పడుకుని, మరుసటి రోజే అర్ధరాత్రి 2 గంటలకి పడుకుంటే, మనస్సు, శరీరం గందరగోళానికి గురవుతాయని నిపుణులు చెబుతున్నారు. పడుకోవడానికి ఒక నిర్దిష్ట సమయాన్ని ఫిక్స్ చేసుకుని, ప్రతిరోజూ అదే సమయానికి లేవడం, పడుకోవడం లాంటివి చేయాలని సూచిస్తున్నారు.

కారంగా లేదా చక్కెర ఎక్కువగా ఉండే రాత్రి భోజనం : రాత్రి ఆలస్యంగా కారంగా ఉండే ఆహారాలు లేదా చక్కెర ఎక్కువగా ఉండే పదార్థాలను తింటే, శరీరం విశ్రాంతి తీసుకుని నిద్రపోయే బదులు ఆ ఆహారాన్ని అరిగించడానికే ఎక్కువ శ్రమిస్తుంది. దీనివల్ల నిద్రకు భంగం కలుగుతుంది. కాబట్టి, పడుకోవడానికి కనీసం 2-3 గంటల ముందే తేలికపాటి రాత్రి భోజనాన్ని ముగించడం మంచిది.

బెడ్​పైనే పనిచేయడం లేదా తినడం : మంచమే వర్క్​ టేబుల్​గా, డైనింగ్ టైబుల్​గా మారిపోతే, ఆ అలవాటును ఇప్పుడే మార్చుకోవాలంటున్నారు నిపుణులు. పడకపై కూర్చుని పనులు చేయడం వల్ల మెదడు గందరగోళానికి గురవుతుంది. ఎందుకంటే, మన మెదడు మంచాన్ని కేవలం విశ్రాంతికి చిహ్నంగానే గుర్తించాలి. కానీ, పని చేసే స్థలంగా కాదు. కాబట్టి, ప్రశాంతమైన నిద్ర కోసం పడకను కేవలం పడుకోవడానికి మాత్రమే పరిమితం చేయాలి.

పదే పదే సమయాన్ని చూసుకోవడం : నిద్రపోవడానికి ప్రయత్నిస్తున్నప్పుడు పదే పదే గడియారం వైపు చూడటం వల్ల ఆందోళన పెరుగుతుంది. 'ఇంకా నిద్ర పట్టలేదే ' అనే కంగారు వల్ల నిద్రపోవడం మరింత కష్టంగా మారుతుంది. కాబట్టి, పడుకున్నాక పక్కన ఉన్న ఫోన్ లేదా గడియారాన్ని మాటిమాటికీ చూడటం ఆపేయాలని నిపుణులు చెబుతున్నారు.

పరిశోధన మూలాలు :

https://www.sleepfoundation.org/sleep-hygiene

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/35185434/

https://www.health.harvard.edu/healthy-aging-and-longevity/sleep-hygiene-simple-practices-for-better-rest

https://www.thensf.org/the-benefits-of-napping/

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