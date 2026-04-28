నోటి ఆరోగ్యంపై "మధుమేహం" ఎఫెక్ట్! - ఈ సమస్యలకూ కారణమవుతుందట!
"ఈటీవి భారత్" ఇంటర్వ్యూలో ప్రముఖ వైద్యులు "రితేశ్ కలస్కర్" - కీలక సూచనలు చేసిన మధుమేహ నిపుణులు
Published : April 28, 2026 at 6:12 PM IST
The Connection Between Diabetes and Dental Health : డయాబెటిస్ ప్రాణాంతక వ్యాధిగా పరిణమిస్తోంది. ఒకసారి షుగర్ వ్యాధి నిర్ధారణ అయ్యిందంటే చాలు.. చాలా రకాల అనారోగ్య సమస్యలు ఒకదాని వెంట మరొకటి శరీరాన్ని చుట్టుముట్టేస్తుంటాయి. ఈ క్రమంలో మధుమేహం ప్రతికూల ప్రభావాలు కేవలం కిడ్నీలు, కాలేయం, కళ్లపైనే కాకుండా నోటి ఆరోగ్యంపై కూడా ప్రభావం చూపిస్తాయి. తద్వారా దంతాలు బలహీనపడటం, చిగుళ్ల వాపు లాంటి సమస్యలు వస్తాయట. ఈ క్రమంలో మధుమేహం దంతాలు, చిగుళ్లపై ఎలాంటి ప్రభావం చూపుతుంది? అనే విషయాల గురించి మహారాష్ట్రకు చెంది ప్రభుత్వ దంత కళాశాలకు చెందిన ప్రొఫెసర్ డాక్టర్ రితేశ్ కలస్కర్ "ఈటీవీ భారత్"కు ఇచ్చిన ఇంటర్వ్యూలో వివరించారు. ఆ వివరాలు ఆయన మాటల్లోనే చూద్దాం.
మధుమేహం నియంత్రణలో లేకపోతే అది దంతాలు, చిగుళ్ల ఆరోగ్యాన్ని తీవ్రంగా దెబ్బతీస్తుంది. దీంతో దంతాలు వదులు కావడం లేదా బలహీనంగా తయారవుతాయి. ఈ క్రమంలో నోటి లోపల దంతాలను పట్టి ఉంచే ఎముక నిర్మాణం క్రమంగా బలహీనపడుతుంది. దీనివల్ల దంతాలు వదులవడం ప్రారంభమవుతుంది. ఫలితంగా, దంతాలు వాటంతట అవే ఊడిపోవచ్చు. కొన్ని సార్లు విపరీతమైన నొప్పితో బాధపడటం లేదా దంత వైద్యుని వద్దకు వెళ్లి వాటిని తొలగించుకోవాల్సిన పరిస్థితి ఏర్పడవచ్చు. కాబట్టి, మధుమేహంతో బాధపడే రోగులు నోటి పరిశుభ్రతకు ప్రాధాన్యం ఇస్తూ రక్తంలో గ్లూకోజ్ స్థాయిలను అదుపులో ఉంచుకోవడం చాలా ముఖ్యం.
"మధుమేహం - ఇది గ్రామాల్లో కూడా వేగంగా వ్యాపిస్తోంది"
పదేపదే చిగుళ్ల వాపు : మధుమేహం నియంత్రణలో లేకపోతే, చిగుళ్లకు సంబంధించిన సమస్యలు తలెత్తే ప్రమాదం ఉంది. రక్తంలో గ్లూకోజ్ లెవల్స్ పెరగడం వల్ల ఇన్ఫెక్షన్లతో పోరాడే శక్తి తగ్గుతుంది. దీనివల్ల నోటిలో బ్యాక్టీరియా విపరీతంగా వృద్ధి చెందుతుంది. ఫలితంగా, చిగుళ్లు ఎర్రబడటం, వాపు వంటి సమస్యలు తరచుగా తలెత్తుతాయి.
నోరు పొడిబారడం : మధుమేహ రోగులలో నోరు పొడిబారడం అనేది చాలా సాధారణంగా కనిపించే సమస్య. ఈ పరిస్థితిని 'జిరోస్టోమియా' అని పిలుస్తారు. రక్తంలో గ్లూకోజ్ స్థాయిలు పెరగడం వల్ల తరుచూ మూత్రవిసర్జన జరుగుతుంది. దీనివల్ల శరీరం అధిక మొత్తంలో నీటిని కోల్పోతుంది. ఫలితంగా, శరీరం, నోటిలో తేమ స్థాయి తగ్గిపోవడం వల్ల.. లాలాజల ఉత్పత్తి తగ్గిపోతుంది. అంతేకాకుండా, లాలాజల గ్రంథులు సరిగ్గా పనిచేయకపోవడం వల్ల నోటిలో లాలాజలం తక్కువగా తయారవుతుంది. ఫలితంగా, నోరు పొడిబారుతుంది.
ఆలస్యంగా గాయాలు మానడం : మధుమేహ వ్యాధిగ్రస్తులలో నోటి లోపల గాయాలు చాలా నెమ్మదిగా మానిపోతాయి. రక్తంలో చక్కెర స్థాయిలు ఎక్కువగా ఉండటం వల్ల రక్త ప్రసరణ దెబ్బతింటుంది. ఫలితంగా, గాయం అయిన చోటికి ఆక్సిజన్, పోషకాలు తగినంత పరిమాణంలో అందవు. దీనివల్ల నోరు, చిగుళ్లలో ఏర్పడే గాయాలు చాలా నెమ్మదిగా మానుతాయి.
రోగనిరోధక శక్తి తగ్గిపోవడం : రక్తంలో గ్లూకోజ్ స్థాయిలు నియంత్రణలో లేకపోతే..శరీరంలో రోగనిరోధక శక్తి కూడా బలహీనపడుతుంది. ఇది ఇన్ఫెక్షన్లతో పోరాడే శరీర సామర్థ్యాన్ని తగ్గిస్తుంది. తద్వారా, బ్యాక్టీరియా, ఫంగల్ ఇన్ఫెక్షన్లు పెరగడానికి దారితీస్తుంది. నోటిలో సూక్ష్మజీవులు సంఖ్య పెరగడం వల్ల గాయాలు నిరంతరం ఇన్ఫెక్షన్కు గురవుతుంటాయి.
పిల్లలలో చిగుళ్ల వాపు (జింజివైటిస్) : మధుమేహం ఉన్న పిల్లలలో ఈ సమస్య కనిపిస్తుంది. గణాంకాల ప్రకారం.. మధుమేహం ఉన్న పిల్లలలో 50 శాతం నుంచి 90 శాతం మందికి చిగుళ్ల వాపు ఉంటుంది. సాధారణ పిల్లలతో పోలిస్తే.. మధుమేహం ఉన్న పిల్లలకు చిగుళ్ల వ్యాధి వచ్చే అవకాశం 2 నుంచి 3 రెట్లు ఎక్కువగా ఉంటుంది. ముఖ్యంగా 10 శాతం నుంచి 30 శాతం మంది పిల్లలలో చాలా తీవ్రమైన చిగుళ్ల వ్యాధి ఉన్నట్లు కనుగొనబడింది.
పీరియాంటైటిస్ : టైప్ 1 డయాబెటిస్ ఉన్న పిల్లలలో 73 శాతం మందికి చిగుళ్ల వాపు ఉండగా, 27 శాతం మందికి పీరియాంటైటిస్తో బాధపడే అవకాశం ఉంది. పీరియాంటైటిస్ అనేది చిగుళ్లకు సోకే ఒక తీవ్రమైన ఇన్ఫెక్షన్. మధుమేహం లేనివారితో పోలిస్తే.. వీరికి తీవ్రమైన పీరియాంటైటిస్ వచ్చే ముప్పు ఎక్కువగా ఉంటుంది. మధుమేహానికి సంబంధించిన అధ్యయనాల ప్రకారం.. 71.11 శాతం మందిలో చిగుళ్ల నుంచి రక్తస్రావం, 64.44 శాతం మందిలో పీరియాంటైటిస్ సమస్యలు కనిపించాయి. జనాభాలో 10 - 15 శాతం మంది తీవ్రమైన పీరియాంటైటిస్కు గురవుతున్నారు.
ఎలాంటి జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలి : మధుమేహ రోగులు కొన్ని నిర్దిష్ట నివారణ చర్యలను పాటించడం ద్వారా నోటి సమస్యలను సమర్థవంతంగా అరికట్టవచ్చు.
- ప్రతిరోజూ ఉదయం, రాత్రి పడుకునే ముందు బ్రష్ చేయాలి.
- బ్రష్ చేసేటప్పుడు.. వేళ్లతో చిగుళ్లను సున్నితంగా మసాజ్ చేయాలి. దీనివల్ల రక్త ప్రసరణ మెరుగుపడుతుంది.
- ప్రతి ఆరు నెలలకు ఒకసారి దంత వైద్యుని సంప్రదించాలి.
NOTE : ఇక్కడ మీకు అందించిన ఆరోగ్య సమాచారం, సూచనలు అన్నీ మీ అవగాహన కోసం మాత్రమే. శాస్త్ర పరిశోధనలు, అధ్యయనాలు, వైద్య, ఆరోగ్య నిపుణుల సూచనల ప్రకారమే మేము ఈ సమాచారాన్ని అందిస్తున్నాం. వీటిని పాటించే ముందు కచ్చితంగా మీ వ్యక్తిగత వైద్యుల సలహాలు తీసుకోవడమే మంచిది.
