విప్పపువ్వులో పోషకాలెన్నో - మేడారం జాతరలోనూ "విప్పపువ్వు లడ్డూ" ఇవ్వాలనుకున్నాం!
"విప్పపువ్వు"లో ఐరన్ సహా అనేక పోషకాలు - తెలంగాణ స్త్రీ, శిశు సంక్షేమ శాఖ మంత్రి దన్సరి అనసూయ(సీతక్క)
Published : January 23, 2026 at 12:05 PM IST
Mahua flower laddus at the Medaram Jathara festival : "మహిళలు, చిన్నారుల సంక్షేమానికి ప్రాధాన్యమిస్తున్నాం, అంగన్వాడీ కేంద్రాల బలోపేతం చేస్తున్నాం, మహిళల ఆర్థికాభివృద్ధికి బాటలు వేస్తున్నాం, ఆరోగ్యం, ఆనందం, ఆదాయమే లక్ష్యంగా కార్యాచరణ అమలు చేస్తున్నాం" అని స్త్రీ, శిశు సంక్షేమ శాఖ మంత్రి దన్సరి అనసూయ (సీతక్క) పేర్కొన్నారు. ఈటీవీ భారత్ చేపట్టిన "ఫిట్ హోగా భారత్" నేపథ్యంలో ఆమె ప్రత్యేకంగా మాట్లాడారు. చిన్నారుల్లో పోషకాహార లోపం లేకుండా చూస్తున్నామని, మహిళలకు అడుగడుగునా ప్రోత్సాహమిస్తూ ఆర్థికంగా చేయూత అందిస్తున్నామని అన్నారు.
మహిళాభివృద్ధి, స్త్రీ, శిశు సంక్షేమంపై ప్రభుత్వం తీసుకుంటున్న చర్యలు ఆమె మాటల్లోనే "పిల్లలు, గర్భిణులు, బాలింతలకు పోషకాహారం, మహిళల ఆర్థికాభ్యున్నతి లక్ష్యంగా, వారు స్వశక్తిపై ఎదిగేలా సహకరిస్తున్నాం. ఈ క్రమంలో అంగన్వాడీ కేంద్రాల ద్వారా గర్భిణులు, పిల్లలకు గుడ్లు, పాలు నిరంతరాయంగా సరఫరా చేస్తున్నాం. ఆదివాసీ, గిరిజన ప్రాంతాల చిన్నారులకు చిక్కీలు తయారు చేయించి అందిస్తున్నాం. ఆటపాటలతో పాటు అంగన్వాడీ కేంద్రాల్లో నర్సరీ ఎడ్యుకేషన్ కూడా ప్రారంభించి ఆడుతూ, పాడుతూ చదువుకునేలా వస్తు, క్రీడా సామగ్రి ఏర్పాటు చేశాం. పైలట్ ప్రాజెక్ట్ గా ములుగు జిల్లా ఎంచుకుని అంగన్వాడీ చిన్నారులకు పాలు, ఎగ్ బిర్యానీ, కిచిడీ, ఇన్స్టెంట్ బ్రేక్ఫాస్ట్ పోషకాహారం అందిస్తున్నాం. అటవీ, మారుమూల ప్రాంతాలైన గొత్తికోయగూడేల్లోనూ అంగన్ వాడీ కేంద్రాలు నిర్వహించేలా చర్యలు తీసుకుంటున్నాం.
బాలామృతంలో మార్పులు చేస్తాం
ప్రస్తుతం అందిస్తున్న బాలామృతంలో స్వీట్ కంటెంట్ ఎక్కువగా ఉన్నట్లు గుర్తించి పిల్లలకు అందించే ఆహారంలో చక్కెర శాతం తగ్గించి గోధుమలు, ఇతర పోషకాహారాన్ని అందించేలా మార్పులు చేస్తున్నాం. ఏజెన్సీ ప్రాంతాల్లో వారానికోసారి పర్యవేక్షణ చేపట్టి పిల్లలు, గర్భిణులు, బాలింతలు గుడ్లు సకాలంలో అందేలా చర్యలు తీసుకుంటున్నాం. గుడ్లు, పోషకాహారం పక్కదారి పట్టకుండా కఠిన చర్యలకు ఏమాత్రం రాజీపడడం లేదు. అంగన్వాడీల బలోపేతానికి త్వరలోనే 14వేల పోస్టులు భర్తీ చేస్తాం. మేడారం జాతర ముగిసిన వెంటనే నోటిఫికేషన్ ఇచ్చి ఖాళీల భర్తీలో కారుణ్య నియామకాలకు ప్రాధాన్యమిస్తాం.
విప్పపువ్వు లడ్డూ సేల్స్ పెరిగాయి
ఆదివాసీ, గిరిజన ప్రాంతాల్లో ప్రతి ఒక్కరి ఆరోగ్యాన్ని కాపాడేందుకు చర్యలు తీసుకుంటున్నాం. మహిళలు, గర్భిణుల్లో రక్తహీనత సమస్య అధిగమించడానికి విప్ప పువ్వు లడ్డూ ఇస్తున్నాం. విప్పపువ్వులో ఐరన్ శాతం అధికంగా ఉండడం వల్ల మంచి ఫలితాలు వస్తున్నాయి. విప్ప పువ్వుకు మార్కెటింగ్ అవకాశం తీసుకువచ్చాం. మా బాల్యంలో విప్పపువ్వు కుడుము తయారు చేసుకునే వాళ్లం. ప్రస్తుతం విప్పపువ్వులను వేయించి లడ్డూ తయారీ బాధ్యతలను గోండు వాసి జంగూభాయి మహిళా సంఘానికి అప్పగించాం. హైదరాబాద్లోని శిల్పారామంలో షాపులో కరకరలాడే విప్పపువ్వు లడ్డూ సేల్స్ ఎంతో పెరగడం ఆనందంగా ఉంది.
మేడారం జాతరలో ప్రసాదం
విప్పపువ్వు లడ్డూను మేడారం జాతరలోనూ ప్రసాదంలా ఇవ్వాలనుకున్నాం. విప్పపూలలో లభించే ఐరన్, పోషకాలకు తోడు లడ్డూ టెక్చర్ రావడానికి జిగురు కోసం కాస్త బెల్లం, పల్లీలు, నువ్వులు కలిపి లడ్డూ తయారు చేసి జాతరలో ప్రమోట్ చేస్తున్నాం. మహిళలకు సహజసిద్ధమైన ఉత్పత్తులు అందించి ఉపాధి కల్పించాలనుకున్నాం. అమ్మచేతి వంట మాదిరిగా అక్క చెల్లెళ్ల ద్వారా క్యాంటీన్లు పెట్టించాలనే ఆలోచన కూడా ఉంది.
గతంలో 18 నుంచి 60 ఏళ్ల లోపు వయస్సు వారికే మహిళా సంఘాల్లో అవకాశం ఉండగా ప్రస్తుతం 16-65సంవత్సరాల వారిని సైతం చేర్చుకుని సామాజిక బంధాన్ని ఏర్పర్చుతున్నాం. ఇలాంటి అవకాశాలు ఒంటరి మహిళకు సైతం ఊరట, మానసిక ఉత్సాహాన్నిస్తాయి. మహిళా సంఘాల్లో ఆర్థిక లావాదేవీలు ఎక్కువగా జరుగుతోంది తెలంగాణలోనే. రీపేమెంట్ శాతం కూడా ఇక్కడే అధికంగా 99శాతం ఉంది. కేరళ తరహాలో "అత్యంత పేదరికం" గైడ్లైన్స్ తయారు చేయించి ఆయా కుటుంబాలకు సహాయ, సహకారాలు అందిస్తాం." అని మంత్రి సీతక్క వెల్లడించారు.
