ETV Bharat / health

ఆటలతో రొమ్ము క్యాన్సర్ నివారణ! - తాజా అధ్యయనంలో కీలక విషయాలు!!

శారీరక శ్రమతో రొమ్ము క్యాన్సర్ ప్రమాదాన్ని 20 శాతం తగ్గించుకోవచ్చట - సృష్టం చేసిన తాజా అధ్యయనం!

Breast Cancer
Breast Cancer (Getty Images)
author img

By ETV Bharat Health Team

Published : January 20, 2026 at 3:32 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

Physical Activity and Biomarkers of Breast Cancer Risk : రొమ్ము క్యాన్సర్, ఒకప్పుడు ఇది కాస్త వయసు పైబడిన వారిలోనే ఎక్కువగా వచ్చేది. కానీ, ఇప్పుడు యుక్త వయసులో ఉన్న మహిళలూ ఈ మహమ్మారి బారిన పడుతున్నట్లు గణాంకాలు సృష్టం చేస్తున్నాయి. అయితే, యుక్తవయస్సులో క్రమం తప్పకుండా వ్యాయామం చేయడం వల్ల రొమ్ము క్యాన్సర్ ప్రమాదాన్ని 20% వరకు తగ్గించుకోవచ్చని తాజా అధ్యయనాలు వెల్లడించాయి. మరి, అదెలాగో ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం!

ఆటల్లో చురుకుగా ఉండే యుక్తవయసు మహిళల రొమ్ములో నీరు అధికంగా చేరదని, వారి రొమ్ము సాంద్రత తక్కువగా ఉండటమే కాక ఒత్తిడి కారణంగా తలెత్తే జీవక్రియ సంబంధ రుగ్మతల సూచికలు తక్కువ స్థాయిలో ఉంటాయని తాజా అధ్యయనంలో వెల్లడైంది. బాలికల్లో రొమ్ము అభివృద్ధి చెందే యవ్వన దశలో శారీరక శ్రమతో కూడిన కార్యకలాపాల్లో పాల్గొంటే దీర్ఘకాలంలో రొమ్ము క్యాన్సర్‌ వచ్చే అవకాశాలను తగ్గించవచ్చని బ్రెస్ట్‌ క్యాన్సర్‌ రిసెర్చ్‌లో తేలింది. దీన్ని BMC Journal ప్రచురించింది.

Physical Activity
Physical Activity (ETV Bharat)

ఆటపాటల్లోని శారీరక శ్రమ : యువతుల్లో శారీరక శ్రమతో కూడిన ఆటపాటలు తగ్గిపోతుండటానికి క్యాన్సర్‌ అవకాశాలు పెరిగిపోతుండటానికి ఉన్న సంబంధాన్ని బ్రెస్ట్‌ క్యాన్సర్‌ రిసెర్చ్‌ అధ్యయన నివేదిక స్పష్టం చేసింది. అమెరికాలోనే కాక ప్రపంచం మొత్తంలో పరిస్థితి ఇదే విధంగా ఉందని తెలిపింది. ఆటపాటల్లోని శారీరక శ్రమ రొమ్ము కణజాల నిర్మాణాన్ని నిర్దేశిస్తుందని యూనివర్సిటీ ఆఫ్‌ కొలంబియాలోని స్కూల్‌ ఆఫ్‌ పబ్లిక్‌ హెల్త్‌కు చెందిన రెబెకా కెహ్మ్‌ చెబుతున్నారు. శరీరంలో కొవ్వు ఏ మేరకు ఉందన్న విషయంతో ప్రమేయం లేకుండా నేటి యువతుల్లో మెబాలిజంతో (జీవక్రియ) సంబంధ క్యాన్సర్‌ కారకాల నియంత్రణకు ఆటపాటలు కారణమవుతాయని వివరిస్తున్నారు.

నిద్ర ఎక్కువైనా అనర్థమే - రోజుకు ఎన్ని గంటలు నిద్రించాలి? - పరిశోధనలు ఏం చెప్తున్నాయంటే!

Physical Activity
Physical Activity (ETV Bharat)

వారానికి రెండు గంటలకన్నా : యుక్తవయసులో బాలికలు తీరిక సమయాల్లో ఆటల్లో పాల్గొనడం ద్వారా శారీరకంగా హుషారుగా ఉండటం, జిమ్, డాన్స్‌, యోగా వంటి కార్యకలాపాల్లో పాల్గొనడం రొమ్ము క్యాన్సర్‌ వచ్చే అవకాశాలను తగ్గిస్తుందని తాజా అధ్యయనంలో స్పష్టమైంది. ఈ అధ్యయనం కోసం దాదాపు 200 మంది యవ్వన దశలో ఉన్న అమ్మాయిలను ఎంచుకొన్నారు. అధ్యయనం నిర్వహించడానికి వారం ముందు ఎన్ని గంటల పాటు వారు ఆటల్లో పాల్గొన్నారన్న అనే సమాచారం సేకరించారు. వారి రక్త, మూత్ర నమూనాలు సేకరించడంతో పాటు రొమ్ము కణజాలాన్ని విశ్లేషించారు. సాధారణంగా, కణజాలంలో ఎక్కువ నీరు, కొల్లాజెన్ అంటే అధిక సాంద్రత, ఇది జీవితంలో తరువాతి కాలంలో క్యాన్సర్ వచ్చే ప్రమాదం ఎక్కువగా ఉందని సూచిస్తుంది. ఈ క్రమంలో శారీరక శ్రమ అవసరమైన ఆటల్లో వారానికి రెండు గంటలకన్నా ఎక్కువ సమయం పాల్గొన్న బాలికల రొమ్ములో తక్కువ శాతం నీరు ఉన్నట్లు ఈ అధ్యయనంలో గుర్తించారు.

ఇతర ప్రయోజనాలు : క్రీడల వల్ల శరీరంలోని కేలరీలు ఎక్కువగా ఖర్చవుతాయని, ఇది అధిక బరువును తగ్గించుకోడానికి, ఒబెసిటీని అరికట్టడానికి సహాయపడుతుందంటున్నారు నిపుణులు. అలాగే, ఆటలు ఒత్తిడిని, ఆందోళనను తగ్గిస్తాయట. మెదడులో 'ఎండార్ఫిన్లు' విడుదల కావడంతో మనసు ఉల్లాసంగా ఉంటుందట. అంతేకాదు, ఆటల వల్ల ఏకాగ్రత పెరుగుతుంది. ఓటమిని తట్టుకోవడం, జట్టుగా పని చేయడం, క్రమశిక్షణ వంటి లక్షణాలు అలవడుతాయి. ఈ క్రమంలో ఆరోగ్యంగా ఉండటానికి ప్రతిరోజూ కనీసం 30 నిమిషాల పాటు ఏదో ఒక ఆట ఆడటం మంచిది.

NOTE : ఇక్కడ మీకు అందించిన ఆరోగ్య సమాచారం, సూచనలు అన్నీ మీ అవగాహన కోసం మాత్రమే. శాస్త్ర పరిశోధనలు, అధ్యయనాలు, వైద్య, ఆరోగ్య నిపుణుల సూచనల ప్రకారమే మేము ఈ సమాచారాన్ని అందిస్తున్నాం. వీటిని పాటించే ముందు కచ్చితంగా మీ వ్యక్తిగత వైద్యుల సలహాలు తీసుకోవడమే మంచిది.

తక్కువ టైంలో ఎక్కువగా నీరు తాగుతున్నారా? - ఇలా తాగితే ఏమవుతుందో తెలుసా?

యువతలో పెరుగుతున్న 'ఒత్తిడి'? - ఈ చిన్న అలవాట్లతో తగ్గించుకునే ప్రయత్నం చేయండి!

TAGGED:

PHYSICAL ACTIVITY AND BREAST CANCER
EXERCISE REDUCE BREAST CANCER
TEEN GIRLS PLAYING SPORTS BENEFITS
DO SPORTS REDUCE BREAST CANCER RISK
BREAST CANCER

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.