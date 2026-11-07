పిల్లల్లో పెరుగుతున్న 'టైప్ 1 డయాబెటిస్' - ఈ 4 లక్షణాలు కనిపిస్తే అలర్ట్ కావాల్సిందే!
Diabetes Issue in Children : చిన్నారుల్లో ఆందోళన కలిగిస్తున్న టైప్ 1 డయాబెటిస్ - ముందుగా గుర్తించి సరైన చికిత్స అందించకపోతే ఆరోగ్యంపై తీవ్ర ప్రభావం చూపుతుందంటున్న వైద్యులు!
Published : November 7, 2026 at 8:01 AM IST
మారుతున్న కాలంతో పాటు ఆహారపు అలవాట్లలోనూ మార్పులు చోటుచేసుకున్నాయి. పైగా శారీరక శ్రమ లోపించడంతో అనేక అనారోగ్య సమస్యలు వెంటాడుతున్నాయి. ఈ నేపథ్యంలోనే అనేక మంది మధుమేహం బారిన పడుతున్నారు. అయితే పెద్దల్లో ఈ సమస్య కనిపించడం సహజమే అయినా చిన్నారులూ ఈ వ్యాధికి గురికావడం ఆందోళన కలిగిస్తోంది.
చిన్న వయసులోనే పిల్లలు మధుమేహంతో బాధపడుతుండటంతో తల్లిదండ్రులు ఆందోళన వ్యక్తం చేస్తున్నారు. ఈ వ్యాధిని గుర్తించడానికి కేంద్ర ఆరోగ్య మంత్రిత్వ శాఖ ఏడాది క్రితం అనేక సూచనలు చేసింది. చికిత్స అందించడానికి పలు విధానాలను వెల్లడించింది. కానీ క్షేత్రస్థాయిలో పెద్దగా రక్త పరీక్షలు నిర్వహించకపోవడంతో వ్యాధుల నిర్ధారణ ఆలస్యమవుతోంది.
విద్యార్థులకు మధుమేహం
- ఓ గురుకుల పాఠశాలలో చదువుతున్న నేరెల్లకు చెందిన ఎనిమిదో తరగతి విద్యార్థిని సెలవుల్లో ఇంటికి వచ్చింది. అకస్మాత్తుగా వాంతులు కావడం, శ్వాస తీసుకోవడంలో ఇబ్బంది పడటంతో ఆమెను ఆసుపత్రికి తరలించారు. అయితే ఆమెను పరీక్షించిన వైద్యులు విద్యార్థినికి మధుమేహం ఉన్నట్లు వెల్లడించారు.
- ఉమ్మడి కరీంనగర్ జిల్లాలోని ధర్మపురికి చెందిన విద్యార్థిని ఒక హాస్టల్లో ఉంటూ తొమ్మిదో తరగతి చదువుతోంది. ఆమె అకస్మాత్తుగా కింద పడిపోవడంతో వైద్య పరీక్షల కోసం ఆసుపత్రికి తరలించారు. వైద్యులు ఆమెకు పరీక్షలు చేసి, టైప్ 1 మధుమేహం ఉన్నట్లు నిర్ధారించారు.
విద్యార్థులందరికీ ప్రతి ఏటా వైద్య పరీక్షలు
ఉమ్మడి కరీంనగర్ జిల్లాలో రాష్ట్రీయ బాలస్వస్థ్య కార్యక్రమంలో భాగంగా ప్రభుత్వ పాఠశాలల్లో చదువుతున్న విద్యార్థులందరికీ ప్రతి సంవత్సరం హిమోగ్లోబిన్తో పాటు ఇతర పరీక్షలు నిర్వహిస్తున్నారు. ఈ పరీక్షల ఆధారంగా మధుమేహ వ్యాధిగ్రస్తులను గుర్తిస్తున్నారు. ప్రైవేట్ పాఠశాలలు, హాస్టళ్లలోని అనేక మంది విద్యార్థులు వ్యాధి బారిన పడినప్పటికీ ఆ సంఖ్య తెలియడం లేదు.
"పిల్లలను జంక్ ఫుడ్స్కు దూరంగా ఉంచాలి. సమతుల్య ఆహారాన్ని అందించాలి. చక్కెర ఎక్కువగా ఉండే శీతల పానీయాల వంటి పదార్థాలను సేవించకుండా జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలి. శారీరక శ్రమతో కూడిన ఆటలు ఆడేలా పిల్లలను ప్రోత్సహించాలి" - డా. శ్రీనివాస్, డిప్యూటీ జిల్లా వైద్య ఆరోగ్య అధికారి, జగిత్యాల
చిన్నారుల ఆరోగ్యంపై ప్రభావం
టైప్-1 డయాబెటిస్ శరీరంలో ఇన్సులిన్ ఉత్పత్తిని తగ్గించి రక్తంలో చక్కెర స్థాయిని పెంచుతుందని వైద్యులు చెబుతున్నారు. ఈ వ్యాధిని ముందుగా గుర్తించి సరైన చికిత్స అందించకపోతే అది కిడ్నీ దెబ్బతినడంతో పాటు దృష్టి లోపానికి దారితీస్తుందని వైద్యులు అంటున్నారు.
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