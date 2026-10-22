పిల్లల్లో ఈ లక్షణాలు డయాబెటిస్కు సంకేతమట! - ఈ జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలని సూచన!
-చిన్నారులనూ పట్టిపీడిస్తోన్న మధుమేహ మహమ్మారి - అసలు పిల్లలకు ఎందుకు వస్తుంది? కారణాలు సహా మరిన్ని వివరాలు మీ కోసం!
Published : October 22, 2026 at 12:29 PM IST
Symptoms of Type 2 Diabetes in Children: మనిషి జీవితంలో చదువు, ఆటపాటలు తప్ప ఏ ఒత్తిడి లేని దశ బాల్యం. అందుకే చాలామంది సరదాకైనా ఒకసారి బాల్యం తిరిగి రావాలని కోరుకుంటారు. కానీ బాల్యం అనే మాటకు ఇప్పుడు అర్థం మారుతోంది. సాధారణంగా పెద్దవారికి మాత్రమే వచ్చే షుగర్ వ్యాధి చిన్నారులనూ పట్టిపీడిస్తోంది. ఆటపాటలతో సాగాల్సిన బాల్యాన్ని అవస్థలకు గురిచేస్తోంది. దేశంలో 3 నుంచి 18 ఏళ్ల లోపు పిల్లల్లో 8.40 శాతం మంది మధుమేహంతో.. 12.40 శాతం మంది అధిక బరువుతో బాధపడుతున్నట్లు అధ్యయనాలు చెబుతున్నాయి. ఈ క్రమంలో పిల్లలకు డయాబెటిస్ ఎందుకు వస్తుంది? ఎలాంటి లక్షణాలు ఉంటాయి? తీసుకోవాల్సిన జాగ్రత్తలు? సహా మరిన్ని వివరాలు ఈ స్టోరీలో చూద్దాం.
పిల్లల్లో టైప్ 2 డయాబెటిస్ ఎందుకు వస్తుంది?: పిల్లల్లో మధుమేహం రావడానికి ప్రధాన కారణం శరీరం ఇన్సులిన్ హార్మోన్ను సరిగ్గా ఉపయోగించుకోలేకపోవడం, రక్తంలో గ్లూకోజ్ స్థాయిలు విపరీతంగా పెరిగిపోవడం అంటున్నారు నిపుణులు. అంటే పిల్లల శరీర కణాలు ఇన్సులిన్ హార్మోన్కు సరిగ్గా స్పందించవని, దీనివల్ల మనం తినే ఆహారం నుంచి వచ్చే గ్లూకోజ్ కణాల్లోకి వెళ్లకుండా రక్తంలోనే పేరుకుపోతుందని.. ఫలితంగా ఇన్సులిన్ పనితీరు లోపించడం వల్ల పిల్లల్లో టైప్ 2 డయాబెటిస్ వస్తుందంటున్నారు.
లక్షణాలు ఏంటి: పిల్లలలో టైప్ 2 డయాబెటిస్ చాలా నెమ్మదిగా అభివృద్ధి చెందుతుందని.. దీనివల్ల ప్రారంభంలో ఎలాంటి లక్షణాలు కనిపించకపోవచ్చంటున్నారు నిపుణులు. అయితే రక్తంలో చక్కెర స్థాయిలు బాగా పెరిగినప్పుడు ఈ క్రింది లక్షణాలు కనిపిస్తాయని వివరిస్తున్నారు. అవేంటంటే..
- తరచూ మూత్రవిసర్జన: తరచూ యూరిన్కు వెళ్తుంటే పిల్లల్లో డయాబెటిస్ ఉన్నట్లు భావించాలని నిపుణులు చెబుతున్నారు. ఎందుకంటే రక్తంలో చక్కెర అధికంగా ఉన్నప్పుడు.. దానిని బయటకు పంపడానికి శరీరం ప్రయత్నిస్తుందని, ఫలితంగా పిల్లలు తరచూ మూత్రానికి వెళ్తుంటారని చెబుతున్నారు.
- అధిక దాహం: మామూలు పిల్లలతో పోలిస్తే డయాబెటిస్కు గురైన పిల్లలకు దాహం ఎక్కువగా ఉంటుందని చెబుతున్నారు. ఎందుకంటే ఎక్కువసార్లు మూత్రవిసర్జన చేయడం వల్ల డీహైడ్రేషన్కు గురవుతారని, దీని వల్ల దాహాం ఎక్కువగా ఉంటుందని చెబుతున్నారు.
- అలసట : శరీరం రక్తంలోని చక్కెరను సమర్థవంతంగా ఉపయోగించుకోనప్పుడు, పిల్లలలో అలసట కనిపించవచ్చని.. ఇది కూడా ఓ లక్షణమే అంటున్నారు.
- చూపు మసకబారడం: రక్తంలో గ్లూకోజ్ స్థాయిలు పెరగడం వల్ల కంటి లెన్స్ల నుంచి ద్రవాలు బయటకి రావడం వల్ల చూపు మసకబారుతుందని చెబుతున్నారు.
- చర్మం నల్లబడటం: చర్మం రంగు మారినా డయాబెటిస్గా అనుమానించాలని నిపుణులు చెబుతున్నారు. ఎందుకంటే ఇన్సులిన్ రెసిస్టెన్స్ వల్ల అకాంతోసిస్ నిగ్రికాన్స్ అనే చర్మ వ్యాధి వచ్చే అవకాశం ఉందని, దీని వల్ల చర్మంలోని కొన్ని ప్రాంతాల్లో ముఖ్యంగా మెడ చుట్టూ, చంకలలో లేదా గజ్జల్లో చర్మం మందంగా మారి, నల్లటి లేదా ముదురు గోధుమ రంగు మచ్చలు ఏర్పడుతాయంటున్నారు.
- అకస్మాత్తుగా బరువు తగ్గడం: ఎలాంటి ప్రయత్నం చేయకపోయినా పిల్లలు బరువు తగ్గిపోవడం కూడా డయాబెటిస్ కిందకే వస్తుందంటున్నారు. అయితే ఇది టైప్ 1 డయాబెటిస్తో పోలిస్తే టైప్ 2 లో కొంచెం తక్కువగా కనిపిస్తుందని వివరిస్తున్నారు.
- గాయాలు నెమ్మదిగా మానడం: అధిక బ్లడ్ గ్లూకోజ్ లెవల్స్ వల్ల పుండ్లు, గాయాలు, చర్మ ఇన్ఫెక్షన్లు మానడానికి ఎక్కువ సమయం పట్టవచ్చని.. ఇలాంటివి గమనించినప్పుడు కూడా అప్రమత్తం కావాలంటున్నారు.
ఎవరికి ఎక్కువ వచ్చే అవకాశం: పిల్లల్లో టైప్ 2 మధుమేహం రావడానికి వివిధ కారణాలు ఉన్నప్పటికీ, కొన్ని అంశాలు పిల్లలలో ఈ వ్యాధి వచ్చే ముప్పును తీవ్రంగా పెంచుతాయని నిపుణులు హెచ్చరిస్తున్నారు. అవేంటంటే..
- అధిక బరువు ఉన్న పిల్లలకు టైప్ 2 డయాబెటిస్ వచ్చే ముప్పు ఎక్కువని నిపుణులు చెబుతున్నారు. ఎందుకంటే పిల్లలలో కొవ్వు కణజాలం ఎంత ఎక్కువగా ఉంటే, కణాలు ఇన్సులిన్ను అంత ఎక్కువగా నిరోధిస్తాయని.. ఇది ప్రధానంగా పొట్ట చుట్టూ ఉన్న కండరాలు, చర్మం లోపల, వాటి మధ్య ఉండే కొవ్వు కణజాలానికి వర్తిస్తుందంటున్నారు.
- పిల్లలు ఎంత తక్కువ చురుకుగా ఉంటే, వారికి టైప్ 2 డయాబెటిస్ వచ్చే ప్రమాదం అంత ఎక్కువగా ఉంటుందంటున్నారు.
- రెడ్ మీట్, ప్రాసెస్ చేసిన ఆహారాలు, సంతృప్త కొవ్వు, చక్కెరను ఎక్కువగా తినడం వల్ల డయాబెటిస్ వచ్చే ప్రమాదం ఎక్కువగా ఉంటుందని హెచ్చరిస్తున్నారు.
- తల్లిదండ్రులు, తోబుట్టువులు, తాతనానమ్మలు, అత్తమామలు ఇలా కుటుంబసభ్యులకు టైప్ 2 డయాబెటిస్ ఉంటే, పిల్లలకు ఆ వ్యాధి వచ్చే ప్రమాదం పెరుగుతుందని వివరిస్తున్నారు.
- తక్కువ బరువుతో పుట్టిన పిల్లలకు టైప్ 2 డయాబెటిస్ వచ్చే ప్రమాదం ఎక్కువగా ఉంటుందని నిపుణులు చెబుతున్నారు. అలాగే నెలల నిండకుండా పుట్టినవారికి ఈ సమస్య ఉంటుందని వివరిస్తున్నారు.
పిల్లల్లో డయాబెటిస్ నివారణ ఎలా: ఆరోగ్యకరమైన జీవనశైలి ఎంపికలు పిల్లలలో టైప్ 2 మధుమేహాన్ని నివారించడంలో సహాయపడతాయని నిపుణులు చెబుతున్నారు. ఈ క్రమంలోనే
- ఆరోగ్యకరమైన బరువును మెయింటైన్ చేయడం వల్ల దీనిని నివారించవచ్చని చెబుతున్నారు.
- అధిక చక్కెరలు, ప్రాసెస్డ్ ఫుడ్స్, కార్బోహైడ్రేట్లు కలిగిన ఫుడ్స్కు దూరంగా ఉండి, ఆకుకూరలు, తృణధాన్యాలు వంటి సమతుల్య ఆహారం తీసుకోవాలని సూచిస్తున్నారు.
- వ్యాయామం చాలా మంది ప్రక్రియ అంటున్నారు నిపుణులు. రోజూ కనీసం గంట పాటు పిల్లలు ఫిజికల్ యాక్టివిటీ కలిగే ఆటలు ఆడేలా చూడాలంటున్నారు.
పరిశోధనా మూలాలు:
https://www.mayoclinic.org/diseases-conditions/type-2-diabetes-in-children/symptoms-causes/syc-20355318
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK431046/
https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC5154306/
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