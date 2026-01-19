చర్మం పొడిబారడం, జుట్టు రాలిపోవడం! - ఈ లక్షణాలు కనిపిస్తే అలర్ట్ కావాలంటున్న నిపుణులు
- హైపో థైరాయిడిజంతో శరీరంలో కీలక మార్పులు చోటు చేసుకుంటాయని హెచ్చరిక - తగిన జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలని సూచన
Published : January 19, 2026 at 4:03 PM IST
Hypothyroidism warning Signs in Skin : మన జీవనం సాఫీగా సాగాలంటే, శరీరంలో జీవక్రియలన్నీ సవ్యంగా జరగాలి. ప్రధానంగా థైరాయిడ్ గ్రంథి సక్రమంగా పనిచేస్తుండాలి. దీనికి సంబంధించిన హార్మోన్ సరిగా విడుదలైనప్పుడే శరీరంలో ప్రతి కణమూ సరిగ్గా పనిచేసి, జీవక్రియల పనితీరు బాగుంటుంది. ఒకవేళ థైరాయిడ్ హార్మోన్ విడుదలలో ఎప్పుడైతే అసమతుల్యత ఏర్పడుతుందో అప్పట్నుంచి సమస్యలు తప్పవంటున్నారు నిపుణులు.
థైరాయిడ్ గ్రంథి తక్కువగా పనిచేసే స్థితిని "హైపో థైరాయిడిజం" అంటారు. ప్రపంచవ్యాప్తంగా అత్యంత సాధారణ హార్మోన్ల రుగ్మతలలో ఒకటిగా హైపోథైరాయిడిజం ఉంది. అలసట, బరువు పెరగడం, చలిని తట్టుకోలేకపోవడం వంటివి దీని లక్షణాలు. వీటితోపాటు చర్మంపైనా కనిపించే మార్పులు కనిపిస్తుంటాయి. ఇవి మొదటి, ఇంకా స్పష్టమైన హెచ్చరిక సంకేతాలుగా నిపుణులు చెబుతున్నారు. మరి, అవేంటో ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం!
పొడిబారడం, పాలిపోవడం : హైపో థైరాయిడిజంలో చర్మం పాలిపోయినట్లు కనిపిస్తుందని mayoclinic అధ్యయనం పేర్కొంది. అరచేతులు, అరికాళ్లు, ముక్కు భాగంలో చర్మం రంగు మారడం గమనించవచ్చని నిపుణులు చెబుతున్నారు.
చర్మంపై గడ్డలు: థైరాయిడ్ సమస్యల వల్ల చర్మంపై నొప్పి లేని గడ్డలు లేదా మచ్చలు ఏర్పడవచ్చు. ఇవి గట్టిగా, మైనంలా అనిపిస్తాయి. హైపో థైరాయిడిజం వల్ల దీర్ఘకాలిక దద్దుర్లు కూడా రావచ్చు. ఇవి ముఖ్యంగా ముఖంపై దురదతో కూడిన పింక్ కలర్ వాపుల్లా కనిపిస్తాయంటున్నారు నిపుణులు.
దురద : థైరాయిడ్ హార్మోన్లు తక్కువగా ఉన్నప్పుడు మెటబాలిజం నెమ్మదిస్తుందని నిపుణులు చెబుతున్నారు. దీనివల్ల స్వేద గ్రంథులు, నూనె ఉత్పత్తి చేసే గ్రంథులు సరిగ్గా పనిచేయవు. ఫలితంగా, చర్మం పొడిబారి, పొలుసులుగా మారి దురద పుడుతుందట.
జుట్టు రాలడం : చర్మ లక్షణాలతోపాటు జుట్టులో కూడా మార్పులు వస్తాయంటున్నారు నిపుణులు. జుట్టు విపరీతంగా పల్చబడటంతో పాటు, కనుబొమ్మల చివరన జుట్టు రాలిపోవడం దీని ప్రధాన సంకేతంగా చెబుతున్నారు. తీవ్రమైన, దీర్ఘకాలిక హైపో థైరాయిడిజం వల్ల జుట్టు పల్చబడుతుందట. థైరాయిడ్ హార్మోన్లు జుట్టు పెరగడానికి అవసరమైన మూలాలను ప్రేరేపిస్తాయి. ఈ హార్మోన్లు తక్కువగా ఉన్నప్పుడు జుట్టు రాలిపోయే అవకాశం ఎక్కువగా ఉంటుందట.
ముఖంపై వాపు : థైరాయిడ్ హార్మోన్ల ప్రభావం వల్ల ముఖం ఉబ్బినట్లుగా ఉండటం లేదా కళ్లు ఉబ్బి ముందుకు వచ్చినట్లుగా కనిపిస్తుందట. కనురెప్పలు వాలిపోవడం, కళ్లు చుట్టూ వాపు కనిపిస్తుందని clevelandclinic అధ్యయనం పేర్కొంది.
గాయాలు నెమ్మదిగా మానడం : థైరాయిడ్ సమస్య ఉన్నప్పుడు శరీరంలో కణాల పునరుత్పత్తి ప్రక్రియ మందగిస్తుంది. దీనివల్ల దెబ్బలు లేదా గాయాలు మానడానికి ఎక్కువ సమయం పడుతుంది.
వైద్యుడిని ఎప్పుడు సంప్రదించాలి? : కేవలం చర్మ మార్పులే హైపోథైరాయిడిజం అని నిర్ధారించలేవు. కానీ, చర్మ సమస్యలతో పాటు అలసట, బరువు పెరగడం, మలబద్ధకం, మానసిక కుంగుబాటు లేదా చలిని తట్టుకోలేకపోవడం వంటి లక్షణాలు కనిపిస్తాయని NIH అధ్యయనం పేర్కొంది. ఇలాంటి లక్షణాలు ఏవైనా కనిపిస్తే వెంటనే వైద్యుడిని సంప్రదించాలని నిపుణులు సూచిస్తున్నారు. థైరాయిడ్ హార్మోన్ స్థాయిలను కొలిచే టీసీహెచ్, టీ3, టీ4 పరీక్షలు చేయించాలి.
NOTE : ఇక్కడ మీకు అందించిన ఆరోగ్య సమాచారం, సూచనలు అన్నీ మీ అవగాహన కోసం మాత్రమే. శాస్త్ర పరిశోధనలు, అధ్యయనాలు, వైద్య, ఆరోగ్య నిపుణుల సూచనల ప్రకారమే మేము ఈ సమాచారాన్ని అందిస్తున్నాం. వీటిని పాటించే ముందు కచ్చితంగా మీ వ్యక్తిగత వైద్యుల సలహాలు తీసుకోవడమే మంచిది.
యువతలో పెరుగుతున్న 'ఒత్తిడి'? - ఈ చిన్న అలవాట్లతో తగ్గించుకునే ప్రయత్నం చేయండి!