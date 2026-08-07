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అలర్ట్‌ : మీలో ఈ లక్షణాలు కనిపిస్తున్నాయా? - హై బ్లడ్ షుగర్ సంకేతాలు కావొచ్చట!

- బ్లడ్ షుగర్ లెవెల్స్ పెరిగాయా? - ఈ హెచ్చరిక సంకేతాలను నిర్లక్ష్యం చేయవద్దంటున్న నిపుణులు!

blood sugar
blood sugar (Getty Images)
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By ETV Bharat Health Team

Published : August 7, 2026 at 2:45 PM IST

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Signs your Blood Sugar is Too High : రక్తంలో చక్కెర స్థాయిలు పెరగడం అనేది చాలామంది అనుకునే దానికంటే అత్యంత సాధారణమైన సమస్య. ఇది తరచుగా ఎలాంటి ముందస్తు హెచ్చరికలు లేకుండా నిశ్శబ్దంగా పెరుగుతుందట. విపరీతమైన దాహం, అలసట, మసకబారిన దృష్టి వంటి ప్రారంభ లక్షణాలు చాలా సూక్ష్మంగా ఉంటాయని నిపుణులు చెబుతున్నారు. వీటిని రోజువారీ అలసటగా భావించి చాలామంది నిర్లక్ష్యం చేసే అవకాశం ఉందంటున్నారు.

అయితే, ఈ లక్షణాలను నిర్లక్ష్యం చేస్తే.. రక్తంలో నిరంతరం ఎక్కువగా ఉండే చక్కెర స్థాయిలు రక్తనాళాలను, నరాలను తీవ్రంగా దెబ్బతీస్తాయని పేర్కొంటున్నారు. ఇది దీర్ఘకాలంలో కిడ్నీ వ్యాధులు, గుండె సమస్యలు, చూపు కోల్పోవడం వంటి ప్రాణాంతక ఆరోగ్య సమస్యలకు దారితీస్తుందని హెచ్చరిస్తున్నారు. అందుకే, దీర్ఘకాలిక నష్టాన్ని నివారించడానికి ఈ సంకేతాలను ప్రాథమిక దశలోనే గుర్తించడం అత్యంత ఉత్తమమైన మార్గమని సూచిస్తున్నారు.

మూడ్ స్వింగ్స్ : రక్తంలో చక్కెర స్థాయిలకు, మానసిక స్థితికి మధ్య సంబంధం ఉందని American Diabetes Association సూచిస్తోంది. గ్లూకోజ్ స్థాయిలు అకస్మాత్తుగా పెరగడం వల్ల చిరాకు, బాధ లేదా కోపం రావచ్చని నిపుణులు చెబుతున్నారు. ముఖ్యంగా, టైప్ 2 డయాబెటిస్ ఉన్నవారిలో ఇది ఎక్కువగా కనిపిస్తుందంటున్నారు. సమతులాహారం తీసుకోవడం, క్రమం తప్పకుండా వ్యాయామం చేయడం, సరైన సమయానికి నిద్రపోవడం వల్ల రక్తంలో చక్కెర స్థాయిలను అదుపులో ఉంచవచ్చని పేర్కొంటున్నారు. ఇది మానసిక స్థితిలో వచ్చే మార్పులను తగ్గించడానికి సహాయపడుతుందని వివరిస్తున్నారు.

రక్తంలో చక్కెర స్థాయిలు ఎక్కువగా ఉన్నప్పుడు భోజనం తర్వాత తమ మూడ్​ చాలా వేగంగా మారుతుందని నిపుణులు చెబుతున్నారు. ఒకవేళ మీరు కూడా కారణం లేకుండానే ఇలాంటి మానసిక మార్పులను ఎదుర్కొంటుంటే.. మీ గ్లూకోజ్ స్థాయిలను ఒకసారి పరీక్షించుకోవాలని సూచిస్తున్నారు. టైప్ 2 డయాబెటిస్ ఉన్న వృద్ధ రోగులలో ఎక్కువగా కనిపించే హైపర్‌గ్లైసీమిక్ హైపర్‌ఆస్మోలార్ స్టేట్ (HHS), తీవ్రమైన నిర్జలీకరణం, మానసిక స్థితిలో మార్పులతో కనిపిస్తుందని National Library of Medicine పేర్కొంది.

అధిక దాహం : రక్తంలో చక్కెర స్థాయిలు పెరగడం ప్రాథమిక హెచ్చరిక సంకేతాలలో నిరంతరం దాహంగా అనిపించడం ఒకటని నిపుణులు చెబుతున్నారు. రక్తంలో చక్కెర స్థాయిలు పెరిగినప్పుడు.. అదనపు గ్లూకోజ్​ను వడపోసేందుకు మూత్రపిండాలు మరింత ఎక్కువగా శ్రమించాల్సి వస్తుందని అంటున్నారు. ఈ ప్రక్రియలో అవి శరీర కణజాలాల నుంచి నీటిని తీసుకుంటాయట. ఈ విధంగా నీరు కోల్పోవడం వల్ల శరీరం డీహైడ్రేషన్​కు గురవుతుందని తెలియజేస్తున్నారు. దీనివల్ల ఎంత నీరు తాగినా దాహం వేస్తుందని వివరిస్తున్నారు.

మీరు సాధారణం కంటే ఎక్కువగా నీరు తాగుతున్నప్పటికీ నోరు నిరంతరం ఎండిపోతూ ఇంకా దాహంగానే అనిపిస్తే నిర్లక్ష్యం చేయవద్దంటున్నారు నిపుణులు. అది మీ శరీరంలో గ్లూకోజ్ స్థాయిలు పెరిగాయనే దానికి సంకేతం కావచ్చని చెబుతున్నారు. అధిక దాహంతో పాటు తరచుగా మూత్రవిసర్జన కావడం, అలసట లేదా మనసబారిన దృష్టి వంటి లక్షణాలు ఉంటే.. మీ బ్లడ్ షుగర్ అదుపులో లేదని సూచిస్తుందట. కాబట్టి, సకాలంలో వైద్య పరీక్షలు చేయించుకోవడం ముఖ్యమని సూచిస్తున్నారు.

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తరచుగా మూత్ర విసర్జన కావడం : రక్తంలో చక్కెర స్థాయిలు పెరిగినప్పుడు కనిపించే మరో ముఖ్యమైన లక్షణం తరచుగా మూత్రవిసర్జనకు వెళ్లాల్సి రావడం. ముఖ్యంగా, రాత్రిపూట చాలాసార్లు నిద్రలేస్తూ ఉంటామని నిపుణులు చెబుతున్నారు. శరీరంలో ఎక్కువగా ఉన్న గ్లూకోజ్​ను బయటకు పంపడానికి మూత్రపిండాలు ప్రయత్నిస్తున్నప్పుడు, అవి శరీరం నుంచి నీటిని గ్రహించుకొని మూత్రం రూపంలో బయటకు పంపుతాయని చెబుతున్నారు. అప్పుడప్పుడు ఎక్కువసార్లు బాత్రూమ్​కు వెళ్లడం ఆందోళన కలిగించకపోవచ్చట. కానీ, దాహంతో పాటు ఈ సమస్య నిరంతరాయంగా పెరుగుతుంటే మాత్రం మీ రక్తంలో చక్కెర స్థాయిలు చాలా ఎక్కువగా ఉన్నాయని తెలియజేస్తున్నారు.

vHYPERGLYCEMIA symptoms
HYPERGLYCEMIA symptoms (clevelandclinic)

అధిక ఆకలి : తగినంత ఆహారం తీసుకున్నప్పటికీ.. రక్తంలో చక్కెర స్థాయిలు ఎక్కువగా ఉండటం వల్ల సాధారణం కంటే ఎక్కువ ఆకలి వేస్తుందని నిపుణులు చెబుతున్నారు. రక్తంలో ప్రవహిస్తున్న చక్కెర శరీర కణాలకు సమర్థవంతంగా చేరకపోవడం వల్ల ఈ సమస్య ఎదురవుతుందని అంటున్నారు. దీనివల్ల కణాలకు తగినంత శక్తి లభించక అవి శక్తి కోసం శరీరానికి సంకేతాలను పంపుతుందని తెలియజేస్తున్నారు. ఈ సమయంలో ఎక్కువ పిండి పదార్థాలు తీసుకోవడం వల్ల సమస్య మరింత తీవ్రమవుతుందని వివరిస్తున్నారు. ఇది రక్తంలో చక్కెర స్థాయిలు పెరగడం, నిరంతరం ఆకలి వేయడం అనే ఒక విషవలయానికి దారితీస్తుందని హెచ్చరిస్తున్నారు.

మసకబారిన దృష్టి : ముఖ్యంగా, భోజనం చేసిన తర్వాత మీ దృష్టి మసకబారుతున్నట్లు గమనిస్తే.. అది రక్తంలో చక్కెర స్థాయిలు పెరగడానికి సంకేతం కావచ్చని నిపుణులు చెబుతున్నారు. శరీరంలో ఎక్కువగా ఉన్న గ్లూకోజ్ మీ కంటి లెన్స్​లతో సహా ఇతర శరీర కణజాలాల నుంచి ద్రవాలను గ్రహిస్తుందని అంటున్నారు. దీనివల్ల కంటి లెన్స్ ఆకృతి మారి, వస్తువులపై దృష్టి కేంద్రీకరించే సామర్థ్యం దెబ్బతింటుందని తెలియజేస్తున్నారు. ఈ మార్పు సాధారణంగా తాత్కాలికమే అయినప్పటికీ, రక్తంలో చక్కెర స్థాయిలు నిరంతరం ఎక్కువగా ఉంటే కళ్లలోని చిన్న రక్తనాళాలు దెబ్బతింటాయని తెలియజేస్తున్నారు. ఇది కాలక్రమేణా 'డయాబెటిక్ రెటినోపతి' వచ్చే ప్రమాదాన్ని పెంచుతుందని వివరిస్తున్నారు.

అలసట : సాధారణం కంటే ఎక్కువగా అలసిపోయినట్లు అనిపించడం మరొక ప్రమాద సంకేతమంటున్నారు నిపుణులు. మామూలుగా శరీర కణాలు శక్తి కోసం గ్లూకోజ్​ను గ్రహిస్తాయని చెబుతున్నారు. అయితే, చక్కెర కణాలలోకి వెళ్లకుండా రక్త ప్రవాహంలోనే ఉండిపోయినప్పుడు శరీరానికి అవసరమైన శక్తిని అది ఉత్పత్తి చేయలేదని వివరిస్తున్నారు. ముఖ్యంగా, ఎక్కువ పిండి పదార్థాలు ఉన్న ఆహారం తీసుకున్న తర్వాత కూడా చాలా బద్ధకంగా లేదా నీరసంగా ఉంటుందని పేర్కొంటున్నారు. నిరంతరాయంగా ఉండే అలసట అనేది రక్తంలో చక్కెర స్థాయిలు ఎక్కువగా ఉంటాయని చెబుతున్నారు.

ఇన్ఫెక్షన్లు : రక్తంలో చక్కెర స్థాయిలు ఎక్కువగా ఉండటం వల్ల శరీర రోగనిరోధక శక్తి బలహీనపడుతుందని నిపుణులు చెబుతున్నారు. దీనివల్ల ఇన్ఫెక్షన్లు వచ్చే అవకాశం పెరుగుతుందంటున్నారు. కొన్ని రకాల బ్యాక్టీరియా, ఫంగస్ చక్కెర ఎక్కువగా ఉండే వాతావరణంలో వేగంగా పెరుగుతాయట. అందుకే, మధుమేహం సరిగ్గా అదుపులో లేని వారిలో 'ఈస్ట్ ఇన్ఫెక్షన్లు' ఎక్కువగా కనిపిస్తాయని వివరిస్తున్నారు.

ముఖ్యంగా, మహిళల్లో యోని ఈస్ట్ ఇన్ఫెక్షన్లు పదే పదే వచ్చే అవకాశం ఉందంటున్నారు నిపుణులు. చర్మ ఇన్ఫెక్షన్లు, మూత్రనాళ ఇన్ఫెక్షన్లు (UTI), గాయాలు త్వరగా మానకపోవడం కూడా రక్తంలో చక్కెర స్థాయిలు చాలా ఎక్కువగా ఉన్నాయని చెప్పడానికి హెచ్చరిక సంకేతాలని చెబుతున్నారు.

చర్మ సమస్యలు : చర్మం పొడిబారడం, నిరంతరం దురదగా అనిపించడం లేదా గాయాలు మానడానికి చాలా సమయం పట్టడం వంటివన్నీ హైపర్​గ్లైసీమియాతో ముడిపడి ఉన్న సమస్యలే అంటున్నారు నిపుణులు. హైపర్‌గ్లైసీమియా ఉన్నవారిలో చర్మ వ్యాధులు వస్తాయని clevelandclinic పేర్కొంది.

కడుపు నొప్పి : దీర్ఘకాలికంగా రక్తంలో చక్కెర స్థాయిలు ఎక్కువగా ఉండటం వల్ల కడుపులోని నరాలు దెబ్బతింటాయని నిపుణులు చెబుతున్నారు. ఇది 'గాస్ట్రోపరేసిస్' అనే పరిస్థితికి దారితీస్తుందంటున్నారు. ఇది జీర్ణక్రియను మందగించేలా చేస్తుందట. దీనివల్ల వికారం, కడుపుబ్బరం, కడుపు నొప్పి వస్తాయట.

తీవ్రమైన సందర్భాల్లో కడుపులో అసౌకర్యం అనేది 'డయాబెటిక్ కీటోయాసిడోసిస్' లక్షణం కావచ్చని నిపుణులు చెబుతున్నారు. ఇది ఒక ప్రాణాంతక సమస్య కావచ్చట. ఈ పరిస్థితిలో శరీరం ప్రమాదకరమైన స్థాయిలో రక్త ఆమ్లాలను ఉత్పత్తి చేస్తుందని అంటున్నారు. వాంతులు, పండ్ల వాసన వచ్చే శ్వాస లేదా వేగంగా శ్వాస తీసుకోవడం వంటి లక్షణాలు కనిపిస్తాయని mayoclinic పేర్కొంది.

అనుకోకుండా బరువు తగ్గడం : ఎలాంటి ప్రయత్నం చేయకుండానే బరువు తగ్గడం అనేది ఆందోళనకరమైన సంకేతమంటున్నారు నిపుణులు. టైప్ 1 డయాబెటిస్ ఉన్నవారిలో ఇది తరచుగా జరుగుతుందని చెబుతున్నారు. ఎందుకంటే, శరీరం శక్తి కోసం చక్కెరను ఉపయోగించుకోలేక, దానికి బదులుగా కండరాలను, కొవ్వును కరిగించడం ప్రారంభిస్తుందని పేర్కొంటున్నారు. ముఖ్యంగా, పిల్లలు, యువకులలో ఈ సమస్య వచ్చే ప్రమాదం ఎక్కువగా ఉంటుందట. కాబట్టి, కారణం లేకుండా బరువు తగ్గుతుంటే వెంటనే వైద్య పరీక్షలు చేయించుకోవడం అవసరమని సూచిస్తున్నారు.

తిమ్మిరి : కాలక్రమేణా రక్తంలో చక్కెర స్థాయిలు ఎక్కువగా ఉండటం వల్ల నరాలు దెబ్బతింటాయని నిపుణులు చెబుతున్నారు. ముఖ్యంగా చేతులు, పాదాలు, కాళ్లలోని నరాలపై ఇది ప్రభావం చూపుతుందని అంటున్నారు. ఈ పరిస్థితిని పెరిఫెరల్ న్యూరోపతి అంటారు. దీని లక్షణాలలో కాళ్లు, చేతుల చివరల్లో సూదులు గుచ్చినట్లు అనిపించడం, మంటలు, నొప్పి లేదా తిమ్మిరి రావడం వంటివి ఉంటాయని వివరిస్తున్నారు. దీనిని అదుపు చేయకుండా వదిలేస్తే.. నరాలు దెబ్బతినడం మరింత తీవ్రమై పాదాలలో పూతలు, ఇన్ఫెక్షన్లు వచ్చే ప్రమాదాన్ని పెంచుతుందని తెలియజేస్తున్నారు. నరాల ఆరోగ్యాన్ని కాపాడుకోవడానికి రక్తంలో చక్కెర స్థాయిలను క్రమం తప్పకుండా పర్యవేక్షించడం, ముందుగానే చికిత్స తీసుకోవడం చాలా ముఖ్యమట.

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