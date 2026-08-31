‘కాఫీ’ మీ కాలేయానికి బెస్ట్ ఫ్రెండ్! - అధ్యయనాలు ఏం చెబుతున్నాయంటే!
కాఫీతో ఎన్నో ఆరోగ్య ప్రయోజనాలు! - మితంగా తీసుకోవాలని సూచన!
Published : August 31, 2026 at 4:37 PM IST
Coffee Morning Benefits Health : కాఫీ-కాలేయ ఆరోగ్యంపై కొన్నేళ్లుగా విస్తృతంగా పరిశోధనలు జరుగుతున్నాయి. ఉదయపు కాఫీ కేవలం తక్షణ శక్తిని ఇవ్వడమే కాకుండా, అంతకంటే ఎక్కువే మేలు చేస్తుందని అధ్యయనాలు సూచిస్తున్నాయి. చాలామంది తమ రోజును ప్రారంభించడానికి కాఫీపైనే ఆధారపడతారు. అయితే, కాలేయ పనితీరును మెరుగుపరచడంలో కూడా ఇది సానుకూల పాత్ర పోషిస్తుందని నిపుణులు చెబుతున్నారు. ఈ నేపథ్యంలో క్రమం తప్పకుండా కాఫీ తాగడం వల్ల కాలేయ ఆరోగ్యం మెరుగుపడటమే కాకుండా, కొన్ని రకాల కాలేయ వ్యాధుల ముప్పు కూడా తగ్గుతుందని అంటున్నారు.
కాఫీ ఆరోగ్యంగా : కాఫీ తాగడం వల్ల కలిగే అతి పెద్ద ప్రయోజనాల్లో ఒకటి, ఇది దీర్ఘకాలిక కాలేయ ఆరోగ్యానికి తోడ్పడుతుందని నిపుణులు చెబుతున్నారు. దీన్ని క్రమం తప్పకుండా కాఫీ తాగడం వల్ల 'లివర్ సిరోసిస్' వచ్చే ప్రమాదం తగ్గుతుందని పలు అధ్యయనాల్లో వెల్లడైంది.
సిరోసిస్ అనేది ఒక తీవ్రమైన కాలేయ వ్యాధి. దీనివల్ల ఆరోగ్యకరమైన కాలేయ కణజాలం క్రమంగా మచ్చల కణజాలంగా మారుతుందని నిపుణులు చెబుతున్నారు. ఫలితంగా, శరీరంలోని విషపదార్థాలను వడపోయడం, పోషకాలను ప్రాసెస్ చేయడం వంటి ముఖ్యమైన విధులను కాలేయం సరిగ్గా నిర్వహించలేకపోతుందని అంటున్నారు. సాధారణంగా దీర్ఘకాలికంగా మద్యం సేవించడం, దీర్ఘకాలిక హెపటైటిస్ ఇన్ఫెక్షన్లు, ఫ్యాటీ లివర్ వ్యాధి వంటి కారణాల వల్ల సిరోసిస్ సంభవిస్తుంది.
అయితే, క్రమం తప్పకుండా కాఫీ తాగే వారికి ఈ సిరోసిస్ వచ్చే ప్రమాదం చాలా తక్కువగా ఉంటుందని పలు అధ్యయనాల్లో వెల్లడైంది. కాలేయ రక్షణకు అత్యంత ప్రభావవంతంగా పనిచేసే పానీయాలలో కాఫీ ఒకటిగా నిలిచింది.
కాలేయ ఎంజైమ్ స్థాయిలను మెరుగుపరుస్తుంది : ఉదయం తాగే కాఫీ కాలేయ ఎంజైమ్ మార్కర్లపై కూడా సానుకూల ప్రభావాన్ని చూపుతుంది. కాలేయ ఆరోగ్యాన్ని అంచనా వేయడానికి డాక్టర్లు ప్రధానంగా ఈ ఎంజైమ్ స్థాయిలనే పరిశీలిస్తారు.
కాలేయం దెబ్బతిన్నప్పుడు లేదా వాపునకు గురైనప్పుడు సాధారణంగా పెరిగే ALT (అలనైన్ ట్రాన్స్ అమినేస్), AST (ఆస్పర్టేట్ ట్రాన్స్ అమినేస్) అనే రెండు ముఖ్యమైన ఎంజైమ్ల స్థాయిలను తగ్గించడంలో క్రమం తప్పకుండా కాఫీ తాగడం సహాయపడుతుందని నిపుణులు చెబుతున్నారు. ఈ ఎంజైమ్ స్థాయిలు ఆరోగ్యకరమైన పరిమితిలో ఉండటం వల్ల కాలేయం మరింత మెరుగ్గా పనిచేస్తోందని, ఆ అవయవంపై ఒత్తిడి తగ్గుతుందని అంటున్నారు. ఈ క్రమంలో కాఫీ అనేది కాలేయ వ్యాధులకు పూర్తి చికిత్స కానప్పటికీ, ఆరోగ్యకరమైన కాలేయ ఎంజైమ్ స్థాయిలను నిర్వహించడంలో ఇది చూపే సానుకూల ప్రభావం చూపుతుందని పేర్కొంటున్నారు.
ఫ్యాటీ లివర్ సమస్యను తగ్గించుకోవచ్చా? : ఫ్యాటీ లివర్ వ్యాధి ఉన్నవారిలో కాలేయ ఆరోగ్యానికి మద్ధతు ఇవ్వడానికి బలమైన వైద్యపరమైన ఆధారాలు ఉన్నాయని నిపుణులు చెబుతున్నారు. ఈ క్రమంలో కాఫీ ఒక్కటే NAFLDని పూర్తిగా నిరోధించలేకపోయినా లేదా నయం చేయలేకపోయినా, దీన్ని క్రమం తప్పకుండా తీసుకునే వారికి ఈ వ్యాధి వల్ల కలిగే తీవ్రమైన కాలేయ నష్టం జరిగే అవకాశం తక్కువగా ఉంటుందని పలు అధ్యయనాల్లో వెల్లడైంది. కాబట్టి, సమతుల్య ఆహారం, క్రమబద్ధమైన వ్యాయామంతో పాటు కాఫీని కూడా తమ దినచర్యలో భాగం చేసుకుంటే, కాలేయ ఆరోగ్యం మరింత మెరుగవుతుందని నిపుణులు చెబుతున్నారు.
డీకాఫ్ కాఫీ : కాఫీ అందించే ప్రయోజనాలు కేవలం కెఫిన్ వల్లనే కాకుండా, దానిలో సహజంగా లభించే పాలిఫెనాల్స్ అనే మొక్కల సమ్మేళనాల వల్ల ఎక్కువగా లభిస్తాయని నిపుణులు చెబుతున్నారు. ఈ యాంటీ ఆక్సిడెంట్లు కాలేయ ఆరోగ్యాన్ని దెబ్బతీసే ఆక్సిడేటివ్ స్ట్రెస్, వాపుతో పోరాడటానికి సహాయపడతాయంటున్నారు.
సాధారణ కాఫీ తాగే వారిలాగే, డీకాఫీన్ చేసిన కాఫీ తాగే వారిలో కూడా కాలేయ ఎంజైమ్ స్థాయిలు మెరుగైనట్లు పలు అధ్యయనాల్లో వెల్లడైంది. కాబట్టి, కాఫీలో కేవలం కెఫిన్ మాత్రమే కాకుండా ఇతర ప్రయోజనకరమైన పదార్థాలు కూడా ఉన్నాయని నిపుణులు చెబుతున్నారు.
ఎంత కాఫీ తాగడం ఆరోగ్యకరం? : కాఫీ అనేక ఆరోగ్య ప్రయోజనాలను అందించినప్పటికీ, దానిని పరిమితంగా తీసుకోవడం చాలా ముఖ్యం. చాలామంది ఆరోగ్యవంతులు రోజుకు 3-4 కప్పుల కాఫీని సురక్షితంగా తీసుకోవచ్చని నిపుణులు చెబుతున్నారు. కొన్ని రకాల అనారోగ్య సమస్యలు ఉన్నవారు, గర్భిణులు లేదా కెఫిన్ పడని వారు తమ కాఫీ వినియోగాన్ని పెంచే ముందు ఆరోగ్య నిపుణుల నుంచి వ్యక్తిగత సలహా తీసుకోవాలని అంటున్నారు.
పరిశోధన మూలాలు :
https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC9623052/
https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC5440772/#:~:text=According%20to%20a%20meta%2Danalysis,risk%20factors%20to%20develop%20HCC.
https://bmjopen.bmj.com/content/7/5/e013739
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