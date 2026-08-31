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'విటమిన్ సప్లిమెంట్స్' వాడుతున్నారా? - ఈ విషయాలు తప్పక తెలుసుకోవాల్సిందే!

విటమిన్ టాబ్లెట్లు ఎవరికి అవసరం? - అవసరమైతేనే వాడండి, లేదంటే ప్రమాదమే!

Representational image
Representational image (Getty Images)
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By ETV Bharat Health Team

Published : August 31, 2026 at 4:32 PM IST

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Ways to Take Different Vitamins : ఈ రోజుల్లో ఐరన్, క్యాల్షియం, విటమిన్ సి, విటమిన్ డి, విటమిన్ బి12 వంటి పోషకాల మాత్రలను తీసుకోనివారు లేరంటే అతిశయోక్తి కాదేమో. ఆరోగ్యం మెరుగవుతుందనో, రోగ నిరోధక శక్తి పెరుగుతుందనో చాలామంది తమకు తామే రోజూ వేసుకోవటం చూస్తుంటాం. అయితే, ఆరోగ్యంగా ఉండేవారు ప్రత్యేకించి అదనంగా పోషకాలను తీసుకోవాల్సిన అవసరమేమీ లేదు. విటమిన్, ఖనిజ లవణాలు లోపం లేని వారికి పోషకాల మందులతో పెద్దగా ఉపయోగమేమీ ఉండదంటున్నారు నిపుణులు. గుండె జబ్బులు, క్యాన్సర్ల ముప్పేమీ తగ్గదంటున్నారు.

ఒమేగా 3 కొవ్వు ఆమ్లాలు రక్తంలో ట్రైగ్లిజరైడ్ల మోతాదులు తగ్గటానికి తోడ్పడతాయని పలు అధ్యయనాలు చెబుతున్నప్పటికీ ఈ మాత్రలతో గుండె జబ్బులు ముప్పు తగ్గుతున్నట్టు స్పష్టంగా బయటపడలేదు. సమతులాహారానికి పోషక మాత్రలు ఎప్పటికీ ప్రత్యామ్నాయం కాదని గుర్తించాలంటున్నారు నిపుణులు. అయితే, పోషకాల లోపం గల వారికి వీటిని అదనంగా తీసుకోవటం ఎంతో మేలు చేస్తుంది. ఈ పోషక మాత్రలను సొంతంగా కొనుక్కునే అవకాశం ఉన్నప్పటికీ ఎట్టి పరిస్థితుల్లోనూ వైద్యుల సిఫారసు లేకుండా తీసుకోవద్దు. ఇవి అవసరమైతే ఎప్పుడెలా వేసుకోవాలో తెలుసుకోవాలి.

పోషకాహార మాత్రలు ఎప్పుడు అవసరం? : రక్త పరీక్షలు, డాక్టర్లు సలహా మేరకు మాత్రమే పోషకాహార మాత్రలు వాడాలి.

గర్భధారణ సమయం : గర్భం దాల్చడానికి ముందు, గర్భధారణ ప్రారంభంలో మహిళల ఆరోగ్యానికి, బిడ్డ ఎదుగుదలకు ఫోలిక్ యాసిడ్ చాలా అవసరం.

శాకాహారులు : ఇలాంటి వారికి B12 లోపం వచ్చే అవకాశం ఎక్కువగా ఉంటుంది. వీరు డాక్టర్ సలహా మేరకు బి 12 మాత్రలను తీసుకోవచ్చు.

విటమిన్ డి : ఎల్లప్పుడూ ఇంటి లోపలే పని చేస్తూ, తగినంత ఎండ తగలని వారికి విటమిన్ డి లోపం ఏర్పడే అవకాశం ఉంది.

పోషకాహార సప్లిమెంట్స్ ఏ సమయంలో వేసుకోవాలనేది గడియార వేళలపై కాకుండా, మనం వాటిని ఏ ఆహారంతో లేదా పానీయంతో కలిపి తీసుకుంటున్నామనే దానిపైనే ఆధారపడి ఉంటుందని నిపుణులు చెబుతున్నారు.

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ఐరన్ సప్లిమెంట్స్ : వీటిని పరగడుపున తీసుకోవటం మంచిది. ఒకవేళ వికారం, కడుపులో తిప్పటం అనిపిస్తే భోజనంతో పాటు వేసుకోవచ్చు. విటమిన్ సి లభించే పదార్థాలతో ఐరన్ తీసుకుంటే శరీరం ఇంకా బాగా గ్రహించుకుంటుందని నిపుణులు చెబుతున్నారు. అయితే, క్యాల్షియం, ఐరన్ రెండింటిని ఒకేసారి తీసుకున్నప్పుడు మన శరీరం వాటిని సరిగ్గా గ్రహించలేదు. కాబట్టి, పాలు, కాఫీ/టీ, క్యాల్షియం మాత్రలతో కలిపి ఐరన్ తీసుకోవద్దు.

విటమిన్ డి : ఇది కొవ్వులో కరిగే విటమిన్. అందువల్ల దీన్ని పరగడపున తీసుకోవడం వల్ల ఎలాంటి ప్రయోజనం ఉండదు. ఆరోగ్యకరమైన కొవ్వు పదార్థాలతో పాటు తీసుకుంటే శరీరం బాగా శోషించుకుంటుంది.

క్యాల్షియం : క్యాల్షియంను ఒకేసారి పెద్ద మోతాదు కన్నా తక్కువ మోతాదుల్లో తీసుకుంటే మంచిదంటున్నారు నిపుణులు.

విటమిన్ బి12 మాత్రలు : ఎర్ర రక్తకణాల ఉత్పత్తికి, నరాల వ్యవస్థ సక్రమంగా పనిచేయడానికి విటమిన్ బి12 చాలా ముఖ్యమంటున్నారు నిపుణులు.

శాకాహారులు : సహజంగా విటమిన్ బి12 జంతు సంబంధిత ఆహారాలలోనే ఎక్కువగా ఉంటుంది. కాబట్టి, కేవలం శాకాహారమే తీసుకునే వారికి ఇది తగినంతగా లభించక, సప్లిమెంట్ల రూపంలో తీసుకోవాల్సి రావచ్చు.

మధుమేహం, అల్సర్ మందులు : మధుమేహం కోసం 'మెట్‌ఫార్మిన్' లేదా అసిడిటీ/అల్సర్ కోసం వాడే మందులు శరీరం బి12ను గ్రహించే శక్తిని తగ్గిస్తాయంటున్నారు నిపుణులు. ఫలితంగా, ఈ మందులను నిరంతరం వాడే వారిలో కాలక్రమేణా బి12 లోపం తలెత్తుతుంది.

ఐరన్, విటమిన్ డి, క్యాల్షియం, ఇతర పోషకాలు కావచ్చు. ఏవైనా వైద్యుల సిఫారసు చేసిన మోతాదుల్లోనే తీసుకోవాలంటున్నారు నిపుణులు. మరి, ఎక్కువ మోతాదుల్లో వేసుకుంటే హాని కలిగిస్తాయని చెబుతున్నారు.

ఎంత కాలం వాడాలి? : కొందరు పోషకాల మాత్రలను ఒకసారి మొదలెడితే ఏళ్ల కొద్దీ అలాగే వాడుతుంటారు. అందరికీ ఎక్కువ రోజులు వాడాల్సిన అవసరం లేదు. ఆయా పోషకాల లోపం తగ్గేంత వరకే తీసుకోవాలి. అయితే, పోషకాలను గ్రహించుకోవటంలో శరీరానికి ఇబ్బంది కలిగితే పేగుపూత, సీలియాక్ జబ్బులు గల వారికి, కొన్ని రకాల జీర్ణకోశ చికిత్సలు చేయించుకున్న వారికి, మధుమేహం వంటి జబ్బులకు మందులు వేసుకునే వారికి దీర్ఘకాలం అదనపు పోషకాలు అవసరమంటున్నారు నిపుణులు. అయినా కూడా వైద్యల పర్యవేక్షణలో మాత్రమే తీసుకోవాలి. పోషకాహార సప్లిమెంట్స్ మోతాదులు సరిపోతున్నాయో? లేదో? తెలుసుకోవటానికి, మరీ ఎక్కువ కాకుండా చూసుకోవటానికి అప్పుడప్పుడు రక్త పరీక్షలు చేయించుకోవాలి.

పరిశోధన మూలాలు :

https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1002/ajh.26987

https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC8515119/

https://jamanetwork.com/journals/jama/fullarticle/2793447

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