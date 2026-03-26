ఎండాకాలంలో చిన్నారుల సంరక్షణ - ఈ జాగ్రత్తలు తప్పనిసరంటున్న నిపుణులు!

- పసిపిల్లలకు ఎండ వేడి నుంచి ఎలా కాపాడుకోవాలి? - పలు సింపుల్ టిప్స్ సూచిస్తున్న నిపుణులు!

Summer Care Tips for Babies (Getty Images)
Published : March 26, 2026 at 2:06 PM IST

Summer Care Tips for Babies to Stay Safe from Heat : మండే ఎండలకు పెద్దవాళ్లే తట్టుకోలేకపోతుంటారు. ఇక చిన్నారుల సంగతి చెప్పనవసరం లేదు. ఎండ వేడికి, వడగాలులకు పసిపిల్లలు తాళలేరు. పైగా ఈ కాలంలో వీటితో పాటు వడదెబ్బ, చెమటకాయలు, విరేచనాలు, వాంతులు ఇలా రకరకాల ఆరోగ్య సమస్యలు చిన్నారుల్ని వేధిస్తుంటాయని నిపుణులు చెబుతున్నారు. వీటన్నింటి నుంచి చిన్నారులను సంరక్షించడం తల్లులకు కత్తి మీద సాము వంటిదే. అయితే, వేసవికాలంలో ఎదురయ్యే ఈ వేడి తీవ్రత నుంచి చిన్నారుల్ని కాపాడుకోవడానికి కొన్ని మార్గాలున్నాయంటున్నారు. మరి. అవేంటో ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం!

చెమట నుంచి : సమ్మర్​లో వేధించే ఆరోగ్య సమస్యల్లో అతి ప్రధానమైంది చెమట. దీనివల్ల చిన్నారుల్లో చెమటకాయలు, దద్దుర్లు వంటి చర్మ సంబంధిత సమస్యలు తలెత్తే అవకాశం ఉంటుందని నిపుణులు చెబుతున్నారు. ముఖ్యంగా, మెడ, చంకల కింది భాగంలో చెమట పేరుకుపోవడం వల్ల ఆ ప్రాంతాల్లో ఈ సమస్యలు ఎక్కువగా వచ్చే ప్రమాదం ఉంటుందని అంటున్నారు. కాబట్టి, స్నానం చేయించే క్రమంలో ఆయా భాగాల్లో మరింత శుభ్రంగా కడగడం ముఖ్యమని సూచిస్తున్నారు. ఆ తర్వాత మెత్తని కాటన్ వస్త్రంతో పొడిగా తుడవడం మర్చిపోకూడదని సలహా ఇస్తున్నారు. లేదంటే ఆ భాగాల్లో తడి అలాగే ఉండిపోయి, చర్మ సంబంధిత ఇన్ఫెక్షన్లకు దారితీసే ప్రమాదం ఉందని తెలియజేస్తున్నారు. శిశువులు, చిన్న పిల్లలు పెద్దల కంటే నెమ్మదిగా ఉష్ణోగ్రత మార్పులకు అలవాటు పడతారని unicef పేర్కొంది. అందువల్ల, వారు ఉష్ణగాలుల (Heatwaves) వంటి తీవ్రమైన వాతావరణ మార్పుల బారిన పడే అవకాశం ఎక్కువగా ఉంటుందని చెబుతుంది.

వదులుగా : పసిపిల్లలకు వేసవి కాలంలో వదులుగా ఉండే మెత్తని కాటన్ దుస్తులు వేయడం మంచిదట. ఎందుకంటే, ఇవి చర్మం నుంచి వెలువడే చెమటను సులభంగా పీల్చుకోవడంతోపాటు చర్మానికి గాలి తగిలేలా చేస్తాయంటున్నారు నిపుణులు. తద్వారా చెమటకాయలు రాకుండా జాగ్రత్తపడచ్చని సూచిస్తున్నారు. అలాగే, చిన్నారులను బయటికి తీసుకెళ్లినప్పుడు తలకి టోపీ, చేతులు, కాళ్లు కవరయ్యేలా ఉండే పొడవాటి కాటన్ దుస్తుల్ని వేయడం మంచిదని sciencedirect పేర్కొంది.

సమ్మర్​లో ట్రావెల్ చేయాలని అనుకున్నప్పుడు ఉదయం 10 గంటల నుంచి సాయంత్రం 5 గంటల సమయంలో ప్రయాణించకపోవడమే మంచిది. తప్పదు అనుకుంటే, చిన్నారుల తలకి టోపీ పెట్టడం, కాటన్ దుస్తులు వేయడం మంచిది. వీలైనంత వరకు ఈ సమ్మర్​లో స్కిన్​ కేర్ చేసేటప్పుడు ఆయిల్ మసాజ్ అనేది చేయకూడదు. ఒకవేళ చేయాలనుకుంటే కోకోనట్ ఆయిల్​తో లైట్​గా మసాజ్ చేయాలి. వీలైనంత వరకు పిల్లలకి హైడ్రేషన్ చాలా ముఖ్యం. అందుకు కోకోనట్ వాటర్, ఫ్రూట్స్ ఇవ్వచ్చు_డా. కె. శ్రీనివాస్, పీడియాట్రీషియన్

నిర్ణీత సమయాల్లో : ఎండాకాలంలో ఎన్ని నీళ్లు తాగినా దాహమేస్తుంటుంది. చిన్నారులకు కూడా అంతే. 6 ఏళ్లలోపు వయసున్న పిల్లలు తల్లిపాలపై ఆధారపడతారు. కాబట్టి, ప్రత్యేకంగా నీళ్లు తాగించాల్సిన పనిలేదని నిపుణులు చెబుతున్నారు. అయితే, పిల్లలకు సరిపడినన్ని పాలు పట్టడం మాత్రం మర్చిపోవద్దని సూచిస్తున్నారు. నిర్ణీత సమయానికి అనుగుణంగా పాపాయికి పాలివ్వాలని పేర్కొంటున్నారు.

చల్లటి ప్రదేశంలో : పిల్లల్ని ఉంచే ప్రదేశం మరీ వేడిగా కాకుండా, మరీ చల్లగా కాకుండా ఉండేలా చూసుకోవడం మేలని నిపుణులు చెబుతున్నారు. ఎందుకంటే, ఈ రెండిట్లో దేనికీ చిన్నారులు తట్టుకోలేరని అంటున్నారు. కాబట్టి, ఇంట్లోని వేడి గాలి బయటికి పోయేలా సాయంత్రం పూట కాసేపు కిటికీలు, తలుపులు తెరచి ఉంచడం మంచిదని సలహా ఇస్తున్నారు. ఒకవేళ ఏసీ ఉపయోగిస్తున్నట్లయితే 24 నుంచి 26 డిగ్రీల మధ్య ఉష్ణోగ్రత ఉండాలట.

NOTE : ఇక్కడ మీకు అందించిన ఆరోగ్య సమాచారం, సూచనలు అన్నీ మీ అవగాహన కోసం మాత్రమే. శాస్త్ర పరిశోధనలు, అధ్యయనాలు, వైద్య, ఆరోగ్య నిపుణుల సూచనల ప్రకారమే మేము ఈ సమాచారాన్ని అందిస్తున్నాం. వీటిని పాటించే ముందు కచ్చితంగా మీ వ్యక్తిగత వైద్యుల సలహాలు తీసుకోవడమే మంచిది.

