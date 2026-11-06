అన్నం చల్లార్చి తింటే 'షుగర్' తగ్గుతుందా? - పరిశోధనల్లో ఆసక్తికరమైన విషయం వెల్లడి!
Sugar Control Foods : షుగర్ తగ్గాలంటే ఏం చేయాలి? - ఆహారపు అలవాట్లలో ఈ మార్పులు చేసుకోవాలంటున్న నిపుణులు!
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : November 6, 2026 at 3:53 PM IST
డయాబెటిస్తో ఇబ్బందిపడేవారిని సాధారణంగా వైట్ రైస్ను వీలైనంత తగ్గించి తీసుకోవాలని చెప్తారు డాక్టర్లు. అందుకే, చాలా మంది షుగర్ పేషెంట్స్ రైస్ను అవాయిడ్ చేస్తారు. నిజానికి అన్నంలో చక్కెర నిల్వలు ఎక్కువే. కాబట్టి రైస్ను ఎక్కువ మొత్తంలో తీసుకుంటే షుగర్ లెవల్స్ పెరిగిపోయే ఛాన్స్ ఉంటుంది. కానీ, మీకు తెలుసా? అన్నాన్ని బాగా చల్లార్చి తింటే షుగర్ పెరగదనే నమ్మకం ఇటీవల బాగా ప్రచారంలోకి వచ్చింది. చల్లార్చిన అన్నంలో రెసిస్టెంట్ స్టార్చ్ అనేది ఎక్కువగా ఉంటుందని, ఇది షుగర్ పెరగనీయకుండా అడ్డుకుంటుందని బలంగా నమ్ముతున్నారు. అసలు, ఈ నమ్మకంలో నిజమెంత? దీనిపై ఆరోగ్య నిపుణులు ఏం చెప్తున్నారో ఈ స్టోరీలో తెలుసుకుందాం.
మధుమేహాన్ని అదుపులో ఉంచుకునే విషయంలో మన దగ్గర చాలా నమ్మకాలే కనిపిస్తాయి. వండిన అన్నంను బాగా చల్లార్చి తింటే షుగర్ తగ్గుతుందనే నమ్మకం ఒకటి బాగా ప్రచారంలో ఉంది. ఈ ప్రచారంలో అసలు నిజమెంత? నిజానికి మనం వేడి వేడిగా తినే అన్నం మన పొట్టలో త్వరగా అరిగిపోయి అంతే త్వరగా గ్లూకోజ్గా మారి రక్తంలోకి వేగంగా కలిసిపోతుంది. కానీ, వండిన అన్నాన్ని 24 గంటల పాటు చల్లార్చడం లేదా ఫ్రిడ్జ్లో ఉంచడం వల్ల అందులోని పిండి పదార్థాల నిర్మాణంలో 'రెట్రో గ్రేడేషన్' అనే రసాయన మార్పు జరుగుతుందంటున్నారు ఆరోగ్య నిపుణులు. దీనివల్ల సాధారణ స్టార్చ్ కాస్త రెసిస్టెన్స్ స్టార్చ్గా మారుతుందంటున్నారు. ఈ రెసిస్టెన్స్ స్టార్చ్ మన చిన్న పేగుల్లో త్వరగా జీర్ణం కాకుండా పీచు పదార్థంలా పనిచేస్తుంది. సైన్స్ ప్రకారం, ఇది నిజమైనప్పటికీ సామాజిక మాధ్యమాల్లో చెప్తున్నట్లుగా ఇది డయాబెటిస్ని శాశ్వతంగా నయం చేసే అద్భుత నివారణి మాత్రం కాదని సూచిస్తున్నారు. షుగర్ ఉన్నవారు ఈ విషయాన్ని సరిగ్గా అర్థం చేసుకోకుండా అంత చల్లారిన అన్నం అయినా ప్లేటు నిండా తినేస్తే రక్తంలో చక్కెర స్థాయిలు కొండెక్కి కూర్చోవడం ఖాయమని చెబుతున్నారు వైద్య నిపుణులు.
అన్నం వండే పద్ధతులు రెండు రకాలు ఉంటుంది. ఒకటేమో గంజి వార్చి వండుతుంటాం. రెండోది ఏమో స్టీమ్ కుక్. ఈ రెండింట్లో ఏదైనా గంజి వార్చినప్పుడు చాలా వరకు పోషక పదార్థాలన్నీ అందులోకి పోయి, మిగిలిన అన్నంలో పిండి పదార్థాలు తప్ప ఇంకేమి మిగలవు. నీటిలో కరిగే విటమిన్ ఏ, డి వంటివి ఉంటే ఉంటాయి. బి కాంప్లెక్స్ విటమిన్స్ మొత్తం గంజిలోనే పోతాయి. ప్రెషర్ కుక్కర్లో వండుతున్నాం కదా అంటే అది కూడా హైహీట్ మీద పెడతాం సో ఆ వేడికి బి కాంప్లెక్స్ విటమిన్స్ అన్ని నశించిపోతాయంటున్నారు. కాబట్టి, అన్నం వండే పద్ధతి కూడా ముఖ్యమంటున్నారు పోషకాహార నిపుణురాలు డాక్టర్ అంజలీ దేవి.
కూటి కోసం కోటి విద్యలు అన్నారు పెద్దలు. కానీ, డయాబెటిస్ బాధితులకు మాత్రం ఆ తిండే పెద్ద సమస్యగా మారుతుంది. తాజా 'పరిశోధనల' ప్రకారం, వండిన వేడి అన్నంలో కంటే ఫ్రిడ్జ్లో చల్లార్చిన అన్నంలో రెసిస్టెన్స్ స్టార్చ్ దాదాపు రెండింతలు పెరుగుతుంది. నార్మల్గా వైట్ రైస్ గ్లైసమిక్ ఇండెక్స్ చాలా ఎక్కువగా ఉంటుంది. దీంతో క్లోమ గ్రంథిపై ఒక్కసారిగా ఇన్సులిన్ ఉత్పత్తి ఒత్తిడి పెరుగుతుంది. కానీ, రెసిస్టెన్స్ స్టార్చ్ పెరిగినప్పుడు ఆ అన్నం నెమ్మదిగా జీర్ణమై గ్లూకోజ్ను చిన్న మోతాదులో రక్తంలోకి విడుదల చేస్తుంది. ఇది పెద్ద పేగులోని మంచి బ్యాక్టీరియాకు ఆహారంగా మారి ఇన్సులిన్ సున్నితత్వాన్ని పెంచుతుందంటున్నారు నిపుణులు. అయితే ఇక్కడ ఆశ్చర్యకరమైన విషయమేమిటంటే, ఈ చల్లారిన అన్నాన్ని మళ్లీ వేడి చేసి తిన్నా కూడా అందులోని రెసిస్టెన్స్ స్టార్చ్ గుణాలు తగ్గవని అధ్యయనాలు స్పష్టం చేస్తున్నాయి. అయినా సరే చల్లారిన అన్నాన్ని రోజుకు ఒక పూట అది కూడా ఒక చిన్న కప్పు మోతాదులోనే తీసుకుంటే మంచిదంటున్నారు డాక్టర్లు.
ఈ జాగ్రత్తలతో షుగర్ అదుపులో!
షుగర్ జబ్బును దరిచేరనియకుండా ఉండేందుకు, ఇప్పటికే ఉన్న డయాబెటిస్ను అదుపులో ఉంచుకునేందుకు ఆహార పళ్లెంలో ఏం తింటున్నాం, ఎలా తింటున్నాం అన్నది చాలా కీలకం. కేవలం చల్లారిన అన్నం ఒక్కటే మనల్ని కాపాడలేదు. అన్నంతో పాటు ఎక్కువ మోతాదులో ఆకుకూరలు, కూరగాయల సలాడ్లు, పప్పు, పెరుగు, గుడ్డు లేదా చేపల వంటి ప్రోటీన్లను కలిపి తిన్నప్పుడు జీర్ణక్రియ నెమ్మదిగా ఉండి షుగర్ స్పైక్స్ రాకుండా ఉంటాయి. ఆకుకూరలు, కూరగాయలను ఎక్కువగాను, అన్నం, మైదా, తియ్యటి జ్యూసులు, బేకరీ ఉత్పత్తులను పరిమితంగా లేదా దూరంగా ఉంచడమే సరైన మార్గమని సూచిస్తున్నారు. ఇక నిత్యం అరగంట పాటైనా వ్యాయామం చేయాలి. ఒత్తిడి లేకుండా చూసుకోవాలి. చాలినంత నిద్ర ఉండేలా చూసుకోవాలి. అలాగే, తరచూ HbA1c రక్త పరీక్షను చేయించుకుంటూ ఉండాలి. ఈ జాగ్రత్తలు రక్తంలో గ్లూకోజును స్థిరంగా, చక్కగా అదుపులో ఉంచుతాయని సూచిస్తున్నారు వైద్య నిపుణులు.
పరిశోధనలు :
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/26693746/
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