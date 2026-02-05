యువతలో లక్షణాలు లేకుండా హార్ట్ ఎటాక్ - ఎందుకు వస్తుంది?
- రోజురోజుకూ పెరుగుతున్న గుండెపోటు మరణాలు - కారణాలు ఇవే కావచ్చంటున్న నిపుణులు!
Published : February 5, 2026 at 12:23 PM IST
Sudden Heart Attack at Young Age : తేజేశ్వర్ స్నేహితులతో కలిసి క్రికెట్ ఆడడానికి గ్రౌండ్కు వెళ్లాడు. అక్కడ ఫీల్డింగ్ చేస్తుండగా ఒక్కసారిగా కుప్పకూలిపోయాడు. ఇంతలో తోటి క్రీడాకారులు పరుగున వెళ్లి పరిశీలించి, ఆసుపత్రికి తరలించారు. అక్కడ వైద్యులు పరిశీలించి గుండె ఆగిపోవడంతో మరణించాడని నిర్ధారించారు.
హరీశ్ అనే యువకుడు ఫ్రెండ్స్తో పార్టీకి వెళ్లాడు. అక్కడ అందరితో సంతోషంగా, సరదాగా గడిపాడు. తోటి స్నేహితులతో కలిసి డీజే ముందు డ్యాన్స్ చేశాడు. ఇక ఆ శబ్దానికి తట్టుకోలేక ఒక్కసారిగా కుప్పకూలిపోయాడు. దీంతో తోటి స్నేహితులు అతడిని ఆస్పత్రికి తరలించారు. అప్పటికే, అతడు చనిపోయినట్లు వైద్యులు ధ్రువీకరించారు.
సురేశ్ హెల్త్ విషయంలో చాలా జాగ్రత్తగా ఉంటాడు. ఉప్పు, షుగర్ కంటెంట్ ఎక్కువగా పదార్థాలు, జంక్ఫుడ్స్కు దూరంగా ఉంటాడు. సమతులాహారం తీసుకుంటూ, క్రమం తప్పకుండా వ్యాయామం చేస్తాడు. ఎలాంటి ఒత్తిడి, ఆందోళనా లేకుండా ఉంటాడు. కానీ, ఒకరోజు హఠాత్తుగా కుప్పకూలిపోయాడు. హాస్పిటల్కు తీసుకువెళ్లితే గుండెపోటుతో మరణించారని డాక్టర్లు తెలియజేశారు.
ఇలాంటి సంఘటనలు ఎక్కువగా 30 పదుల వయస్సు కూడా దాటని వారిలో కనిపిస్తుండడం ఆందోళనకరం. ఆరోగ్యంపై శ్రద్ధ తీసుకోని వారితోపాటు జాగ్రత్తలు పాటించే వారి విషయంలోనూ ఇలాంటి సంఘటనలు జరుగుతూనే ఉన్నాయి. ఈ క్రమంలో సడన్ హర్ట్ ఎటాక్ ఎందుకు వస్తుంది? ఇది ఎక్కువగా యువతలోనే ఎందుకు సంభవిస్తోంది? ఎలాంటి జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలి? అనే విషయాలపై నిపుణులు పలు సూచనలు చేస్తున్నారు. అవేంటో ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం!
కార్డియాక్ అరెస్ట్ vs గుండెపోటు :
- గుండెకు సంబంధించిన సహజమైన లయను వేగవంతమైన లేదా అసాధారణమైన విద్యుత్ ప్రేరణలు అధిగమించినప్పుడు కార్డియాక్ అరెస్ట్ సంభవిస్తుందంటున్నారు నిపుణులు. ఇది ప్రాథమికంగా గుండెలోని విద్యుత్ వ్యవస్థకు సంబంధించిన సమస్య.
- గుండెకు రక్తాన్ని సరఫరా చేసే ధమనిలో అడ్డంకులు ఏర్పడి, రక్త ప్రవాహం నిలిచిపోయినప్పుడు గుండెపోటు సంభవిస్తుంది. కార్డియాక్ అరెస్ట్ కలగడానికి గుండెపోటు ఒక సాధారణ కారణం.
గుండె ఆరోగ్యం కోసం - ఈ జాగ్రత్తలు తప్పనిసరంటున్న నిపుణులు!
ఆటలు, డ్యాన్స్, వ్యాయామ సమయంలో హార్ట్ ఎటాక్ ఎందుకు వస్తుంది :
- ఎండలో క్రికెట్ ఆడుతున్నప్పుడు లేదా వ్యాయామం చేస్తున్నప్పుడు అధికంగా చెమట పట్టడం వల్ల శరీరంలోని పొటాషియం, సోడియం, మెగ్నీషియం వంటి లవణాలు తగ్గిపోతాయంటున్నారు నిపుణులు. ఇది గుండె లయ తప్పడానికి, కార్డియాక్ అరెస్ట్కు దారితీస్తుందంటున్నారు నిపుణులు.
- విపరితీమైన వ్యాయామం చేస్తే గుండె మీద తీవ్రమైన ఒత్తిడి పడొచ్చంటున్నారు. ఈ సమయంలో గుండె వేగం పెరిగి, లయ, అస్తవ్యస్తం కావచ్చని చెబుతున్నారు. దీంతో గుండెలోని విద్యుత్ వ్యవస్థ విపరీతంగా ప్రభావితమై హఠాత్తుగా గుండె ఆగిపోవచ్చని పేర్కొంటున్నారు. తీవ్రమైన వ్యాయామం వల్ల కలిగే సాధారణ శారీరక మార్పులు, అంటే డీహైడ్రేషన్, అడ్రినర్జిక్ సర్జ్ (హార్మోన్ల పెరుగుదల), ఎలక్ట్రోలైట్ అసమతుల్యత, యాసిడ్/బేస్ మార్పులను, గుండె సంబంధిత సమస్యలు ఉన్న క్రీడాకారులు తట్టుకోలేకపోవచ్చని National Library of Medicine అధ్యయనం పేర్కొంది. దీనివల్ల ప్రాణాంతకమైన గుండె లయ తప్పడం జరగవచ్చని తెలిపింది.
- అలవాటు లేని వారు హఠాత్తుగా ఎక్కువ సేపు లేదా వేగంగా డ్యాన్స్ చేసినప్పుడు రక్తపోటు, హృదయ స్పందన రేటు విపరీతంగా పెరుగుతాయంటున్నారు నిపుణులు. ఇది రక్తనాళాల్లోని బ్లాకేజీలు చిట్లి హార్ట్ ఎటాక్కు దారితీసే ప్రమాదం ఉందని హెచ్చరిస్తున్నారు. అంతేకాదు, అతి పెద్ద శబ్దంతో కూడిన డీజే సంగీతం వల్ల గుండెపోటు వచ్చే అవకాశాన్ని పెంచుతుందని పేర్కొంటున్నారు.
డీజే వంటి అతి పెద్ద శబ్దాలతో ఒత్తిడి, రక్తపోటు, గుండె కొట్టుకోవడం అమాంతం పెరుగుతాయి. బీపీ పెరిగి మెదడులోని నరాలు చిట్లి బ్రెయిన్ స్ట్రోక్తో చనిపోయే ప్రమాదం ఉంది. నరాలు దెబ్బతిని పక్షవాతం రావచ్చు. బైపాస్ సర్జరీ చేయించుకున్న వారు, స్టంట్స్ వేయించుకున్న వారికి కార్డియాక్ అరెస్ట్ రావచ్చు - డాక్టర్ జి.వి.రెడ్డి, విశాఖ కేజీహెచ్ గుండె వ్యాధుల విభాగ విశ్రాంత ఆచార్యులు
సడన్గా హార్ట్ ఎటాక్ కారణాలు :
జెనెటిక్ సమస్యలు : లాంగ్ QT సిండ్రోమ్, ARVC (Arrhythmogenic Right Ventricular Cardiomyopathy), హైపర్ట్రోఫిక్ కార్డియోమయోపతి(HCM) వంటివి ఇందులో ప్రధానమైనవి. ఇవి గుండె కొట్టుకునే రేటును అసాధారణంగా మార్చి ఆకస్మిక మరణానికి దారితీస్తాయంటున్నారు నిపుణులు. ఇలాంటి కేసులు యంగ్ స్పోర్ట్స్ పర్సన్స్లో ఎక్కువగా కనిపిస్తున్నాయని వివరిస్తున్నారు. జన్యుపరమైన, పుట్టుకతో వచ్చే నిర్మాణాత్మక గుండె సంబంధిత రుగ్మతలు సాధారణంగా యువ అథ్లెట్లలో సడన్ హార్ట్ ఎటాక్కి కారణమవుతాయని European Society of Cardiology అధ్యయనం పేర్కొంది.
వైరల్ ఇన్ఫెక్షన్ ప్రభావం : కొవిడ్ 19 తర్వాత ఈ సమస్య ఎక్కువ అయినట్లు పలు అధ్యయనాల్లో వెల్లడైంది. ఎందుకంటే, వైరస్ గుండెను బలహీనపరుస్తుందని నిపుణులు చెబుతున్నారు. దీంతో అరిథ్మియాస్కు దారితీసే ప్రమాదం ఉందని హెచ్చరిస్తున్నారు.
ఎలక్ట్రికల్ డిజార్డర్స్ : వోల్ఫ్ పార్కిన్సన్ వైట్ (WPW) సిండ్రోమ్, బ్రుగడా సిండ్రోమ్ లాంటి ఎలక్ట్రికల్ సమస్యలు గుండె కొట్టుకోవడాన్ని అస్తవ్యస్తంగా మారుస్తాయని నిపుణులు చెబుతున్నారు. ఇది యువతలో సడన్ హార్ట్ అటాక్కి కారణం అవుతుందంటున్నారు.
జీవనశైలి మార్పు : ఫోన్, కంప్యూటర్ స్క్రీన్ ముందు ఎక్కువ సేపు కూర్చోవడం, ఫాస్ట్ ఫుడ్ ఎక్కువగా తినడంతో పాటు శారీరక శ్రమ తగ్గిపోవడంతో సడన్ హార్ట్ సమస్యలు ఎక్కువగా వస్తున్నాయని నిపుణులు పేర్కొంటున్నారు. దీంతో పాటు పొగాకు వాడకం, మద్యం, ఎనర్జీ డ్రింక్స్ ఎక్కువగా తాగడం, డీహైడ్రేషన్, డ్రగ్స్, ఎక్స్ట్రీమ్ ఫిజికల్ యాక్టివిటీ వంటివి కూడా ఈ సమస్యకు దారితీస్తాయట. అనారోగ్యకరమైన ఆహారం, పొగాకు వినియోగం, మద్యపానం, తక్కువ శారీరక శ్రమతో కూడిన జీవనశైలి హృదయ సంబంధ వ్యాధులకు ప్రధాన పాత్ర పోషిస్తాయని National Library of Medicine అధ్యయనం పేర్కొంది.
ఇవి కూడా కారణమే :
- హైబీపీ
- అధిక కొలెస్ట్రాల్
- అధిక గ్లూకోజ్
- దీర్ఘకాలిక ఒత్తిడి
గుర్తించే లక్షణాలు : గుండె పోటు అనేది చాలా సార్లు ఎలాంటి సంకేతాలూ లేకుండా వస్తుంది. కానీ, కొన్ని విషయాలను గమనిస్తే ముందుగానే చెక్ చేయించుకోవచ్చనని నిపుణులు చెబుతున్నారు. వ్యాయామం చేసేటప్పుడు ఊపిరి ఆడకపోవడం, అసాధారణ ఫీలింగ్, ఎక్కువ అలసట, ఛాతీ నొప్పి, గుండె వేగంగా కొట్టుకోవడం వంటివి ఉంటే అలర్ట్ అవ్వాలని mayoclinic అధ్యయనం పేర్కొంది. ఇలాంటి లక్షణాలు కనిపిస్తే వెంటనే డాక్టర్ను సంప్రదించడం మంచిదట.
నివారణ చర్యలు : సడన్ హార్ట్ ఎటాక్ ప్రమాదాన్ని తగ్గించడానికి కొన్ని ఆరోగ్యపరమైన జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలని నిపుణులు చెబుతున్నారు. రెగ్యులర్ హెల్త్ చెకప్స్, జెనెటిక్ టెస్టింగ్ చేయించుకోవడం చాలా ముఖ్యమని సలహా ఇస్తున్నారు. కుటుంబంలో ఎవరైనా గుండె జబ్బుల సమస్యతో బాధపడిన వారు ఉంటే జాగ్రత్తగా ఉండాలని అంటున్నారు. సీపీఆర్ (CPR), ఏఈడీ (AED)ట్రైనింగ్ తీసుకోవడం వల్ల ఎమర్జెన్సీ టైంలో ప్రాణాలు కాపాడొచ్చని సూచిస్తున్నారు. స్టిమ్యులెంట్స్ తగ్గించుకోని, హైడ్రేటెడ్గా ఉండటం కూడా గుండె ఆరోగ్యానికి మంచిదట.
NOTE : ఇక్కడ మీకు అందించిన ఆరోగ్య సమాచారం, సూచనలు అన్నీ మీ అవగాహన కోసం మాత్రమే. శాస్త్ర పరిశోధనలు, అధ్యయనాలు, వైద్య, ఆరోగ్య నిపుణుల సూచనల ప్రకారమే మేము ఈ సమాచారాన్ని అందిస్తున్నాం. వీటిని పాటించే ముందు కచ్చితంగా మీ వ్యక్తిగత వైద్యుల సలహాలు తీసుకోవడమే మంచిది.
