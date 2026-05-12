ముందే హెచ్చరించే "చిన్న పక్షవాతం" - లక్షణాలు ఎలా ఉంటాయంటే!
ట్రాన్సియెంట్ ఇస్కిమిక్ అటాక్ అంటే?- లైట్ తీసుకుంటే ప్రమాదమే అంటున్న నిపుణులు
Published : May 12, 2026 at 3:58 PM IST
Transient Ischemic Attack : బ్రెయిన్ స్ట్రోక్ అన్నిసార్లూ తీవ్రంగానే రాకపోవచ్చు. కొన్నిసార్లు చిన్నగానే రావచ్చు. దీన్నే ట్రాన్సియెంట్ ఇస్కిమిక్ అటాక్ (TIA) అంటారు. దీనికి కారణం బ్రెయిన్లో తాత్కాలికంగా రక్త ప్రసరణకు అడ్డంకి ఏర్పడటం. ఇందులోనూ మాట తత్తర, చేయి బలహీనం వంటి లక్షణాలు కనిపిస్తాయంటున్నారు నిపుణులు. కాకపోతే, ఇవి కొద్ది నిమిషాల్లోనే తగ్గిపోతాయని చెబుతున్నారు. అందుకే చాలా మంది ఈ లక్షణాలను పెద్దగా పట్టించుకోరట. కానీ, ఇది దీర్ఘకాలంలో అసలు స్ట్రోక్ కు కారణమవుతుందట. ఈ క్రమంలో TIA స్ట్రోక్లో ఎలాంటి లక్షణాలు కనిపిస్తాయో తెలుసుకుందాం!
TIAను చిన్న స్ట్రోక్ అనటం కన్నా పక్షవాతం హెచ్చరిక అనటమే సమంజసం. ఇది దీర్ఘకాలంలో అసలు పక్షవాతానికి దారితీస్తుందని నిపుణులు హెచ్చరిస్తున్నారు. మరి, TIA బారినపడ్డ వారిలో సుమారు ప్రతి ఐదుగురిలో ఒకరికి మూడు నెలల లోపు స్ట్రోక్ వస్తున్నట్టు పలు అధ్యయనాల్లో వెల్లడైంది. తొలి 48 గంటల్లో దీని ముప్పు మరింత ఎక్కువగా ఉంటుందట. కొంతమంది స్ట్రోక్ను TIAగా పొరపాటు పడుతుంటారు. చిన్న స్ట్రోక్గా అనుమానించిన వారి బ్రెయిన్ను స్కాన్ చేస్తే ప్రతి ఐదుగురిలో ఇద్దరికి అసలు పక్షవాతం వచ్చినట్టు పరిశోధనల్లో తేలింది. అందువల్ల లక్షణాల పట్ల అప్రమత్తంగా ఉండటం, తక్షణం చికిత్స తీసుకోవడం మంచిదని నిపుణులు సూచిస్తున్నారు.
లక్షణాలు ఇవీ : బ్రెయిన్లో వేర్వేరు భాగాలు వేర్వేరు పనుల్లో పాలు పంచుకుంటాయి. కాబట్టి, TIA లేదా పక్షవాతం మూలంగా బ్రెయిన్లో ఏ భాగానికి రక్త సరఫరా అస్తవ్యస్తమైనదనే దాన్ని బట్టి లక్షణాలు కనిపిస్తుంటాయంటున్నారు నిపుణులు. వీటిని తేలికగా గుర్తించడానికి F- Face, A- Arm, S- Speech అనే అక్షరాలకు T- time జోడించి FAST అనే పదాన్ని అమెరికాన్ స్ట్రోక్ అసోసియేషన్ ప్రాచుర్యంలోకి తీసుకొచ్చింది. దీనికి ముందు B- Balance, E-Eye అనే మరో రెండు అక్షరాలనూ జోడించాల్సిన అవసరముందని తర్వాత గ్రహించారు. ఇవన్నీ కలిపితే 'BE FAST' అనే పదం ఏర్పడుతుంది. సత్వం ప్రతిస్పందించాలన్నదే ఈ పదం అర్థం. ఇవన్నీ TIA లక్షణాలను సూచించేవే.
బ్యాలెన్స్ : స్ట్రోక్లో ఒక లక్షణం శరీరం తూలటం లేదా తల తేలిపోవటం. అయితే, రక్తంలో షుగర్ లెవల్స్ పడిపోవటం, లోపలి చెవి సమస్యలూ దీనికి కారణం కావొచ్చు. TIAతో తలెత్తే బ్యాలెన్స్ సమస్యలతో లేచి నిల్చోవటం కష్టమవుతుందని నిపుణులు చెబుతున్నారు. దీంతో పాటు తత్తర, చూపు సమస్యల వంటివీ కనిపిస్తుంటాయని అంటున్నారు.
ఐస్ : దృష్టి లోపం రకరకాలుగా ఉండొచ్చు. అన్నింటి కన్నా ఎక్కువగా కనిపించేది ఒక కంట్లో గానీ, రెండు కళ్లలో కానీ చూపు తగ్గిపోతుందని mayoclinic పేర్కొంది. చూపులో సగాన్ని లేదా మొత్తాన్ని ఏదో బూడిద రంగు మూసేస్తోందని చాలామంది అనుకుంటారు. కొంతమంది చూపు సమస్యగా భావించి సంబంధింత డాక్టర్నూ సంప్రదిస్తుంటారు.
ముఖం : ఫేస్ ఒక పక్కకు వాలిపోవటం మరో ముఖ్య లక్షణం. మాములుగా, నోరు ఒక మూల నుంచి కిందికి జారుతుంటుంది. దీంతో మాట్లాడటం, నవ్వలేకపోతుంటారు.
ఆర్మ్ లేదా లెగ్స్ : స్ట్రోక్ లక్షణాల్లో చేతులు, కాళ్లు బలహీనం కావటం తరచూ గమినిస్తుంటాం. చాలామందిలో కాళ్ల కన్నా చేతులు, మరి ముఖ్యంగా శరీరంలో ఒకవైపున ఎక్కువగా బలహీనమవుతాయని నిపుణులు చెబుతున్నారు. బ్రెయిన్ స్ట్రోక్ బాధితులు దీన్ని బలహీనత కన్నా మొద్దుబారినట్టు లేదా సూదులు పొడిచినట్టు అనిపిస్తోందని పేర్కొంటున్నారు. కొన్నిసార్లు బాడీలో ఒకవైపు మొత్తం బలహీనమవ్వచ్చట.
స్పీచ్ : మాట తత్తర పోవటం, ముద్ద ముద్దగా మాట్లాడటం మరో ముఖ్య లక్షణమంటున్నారు నిపుణులు. అయితే, కొంతమందిలో మాట్లాడేటప్పుడు పదాలు తట్టకపోవటం, ఇతరులు మాట్లాడేది అర్ధం చేసుకోలేకపోవటమూ కనిపిస్తుందని చెబుతున్నారు. టైప్ చేయడం, రాయటానికి ఇబ్బంది పడొచ్చట. ఇది శరీర పనితీరుకు సంబంధించిన సమస్య కాదని, బ్రెయిన్లో భాషతో ముడిపడిన భాగానికి రక్తం సరఫరా కాకపోవటమే దీనికి కారణం కావొచ్చు.
టైమ్ : ఇది చాలా కీలకమైంది. స్ట్రోక్ లక్షణాలు కనిపిస్తే, వీలైనంత త్వరగా అత్యవసర చికిత్స కేంద్రానికి తరలించటం లేదా వెళ్లటం మేలని ఇది సూచిస్తుంది. లక్షణాలు తగ్గుముఖం పట్టినా ఇది తప్పనిసరంటున్నారు నిపుణులు. బ్రెయిన్, మెడ భాగాన్ని స్కాన్ చేస్తే రక్త ప్రసరణ తీరు తెన్నులు బయటపడతాయట. అది TIAనా? ఇతరత సమస్యలు కారణమవుతున్నాయా? అనేది తెలుసుకోవటానికి రక్తంలో షుగర్ లెవల్స్ తెలుసుకోవడానికి పరీక్షల వంటివీ అవసరం. చిన్న స్ట్రోక్ అయితే మరిన్ని పరీక్షలు చేయాల్సి ఉంటుంది. తగు చికిత్స తీసుకుంటే మున్ముందు అసలు స్ట్రోక్ బారినపడకుండా జాగ్రత్తలు తీసుకోవచ్చు.
NOTE : ఇక్కడ మీకు అందించిన ఆరోగ్య సమాచారం, సూచనలు అన్నీ మీ అవగాహన కోసం మాత్రమే. శాస్త్ర పరిశోధనలు, అధ్యయనాలు, వైద్య, ఆరోగ్య నిపుణుల సూచనల ప్రకారమే మేము ఈ సమాచారాన్ని అందిస్తున్నాం. వీటిని పాటించే ముందు కచ్చితంగా మీ వ్యక్తిగత వైద్యుల సలహాలు తీసుకోవడమే మంచిది.
