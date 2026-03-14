ప్రెగ్నెన్సీ టైమ్లో ఒత్తిడి పెరుగుతోందా? - ఈ చిట్కాలు పాటిస్తే మేలంటున్న నిపుణులు!
- ఒత్తిడి, ఆందోళనతో నిద్రలేమి సమస్యలు వస్తాయంటున్న నిపుణులు - కొన్ని టిప్స్ పాటించాలని సూచన
Published : March 14, 2026 at 2:43 PM IST
Stress Management During Pregnancy : గర్భధారణ శారీరకంగానే కాదు, మానసికంగానూ ఒత్తిడికి గురిచేస్తుంది. దీని మూలంగా కొంతమంది ఆందోళనకూ గురవుతుంటారు. ఈ క్రమంలో గర్భధారణ సమయంలో నిరంతర ఒత్తిడి వల్ల నిద్రలేమి, అధిక రక్తపోటు, ఆకలి తగ్గడం వంటి సమస్యలు తలెత్తుతాయంటున్నారు నిపుణులు. ఇది అకాల ప్రసవాలకు, శిశువు తక్కువ బరువుతో పుట్టడానికి కూడా దారితీస్తుందని హెచ్చరిస్తున్నారు. ఈ ఒత్తిడిని తగ్గించుకోవడానికి కొన్ని జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలని సూచిస్తున్నారు. మరి, అవేంటో ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం!
గర్భధారణ సమయంలో ఒత్తిడి కలగడం సహజం. శారీరక మార్పులు, హార్మోన్ల హెచ్చుతగ్గులు, శిశువు ఆరోగ్యం, ప్రసవం, కొత్త బాధ్యతల పట్ల ఆందోళన వంటివి ఒత్తిడికి ప్రధాన కారణాలు. ఈ క్రమంలో పుట్టబోయే బిడ్డ కోసం సిద్ధమవ్యడం ఎంత ముఖ్యమో, మిమ్మల్ని మీరు జాగ్రత్తగా చూసుకోవడం అంతే అవసరమంటున్నారు నిపుణులు. అధిక ఒత్తిడి వల్ల మీకు నిద్ర పట్టకపోవడం, తలనొప్పి, ఆకలి లేకపోవడం లేదా అతిగా తినే ధోరణి ఏర్పడవచ్చని, ఇవన్నీ మీకు, పుట్టబోయే బిడ్డకు హానికరమని NIH పేర్కొంది.
"కడుపుబ్బరం, అజీర్తి"తో బాధపడుతున్నారా? - 'ఇవి' సహజసిద్ధంగా పనిచేస్తాయంటున్న నిపుణులు
ఒత్తిడి వల్ల కలిగే ప్రభావాలను అర్థం చేసుకోవడం : దీర్ఘకాలిక ఒత్తిడి వల్ల శరీరంలో కార్టిసాల్, అడ్రినలిన్ వంటి హార్మోన్లు విడుదలవుతాయంటున్నారు నిపుణులు. ఇవి తల్లిపై ప్రభావం చూపడమే కాకుండా, పరోక్షంగా పిండం అభివృద్ధిని కూడా దెబ్బ తీస్తాయని National Library of Medicine పేర్కొంది. ఈ హార్మోన్లు అధిక మోతాదులో విడుదల అవ్వడం వల్ల నిద్రలేమి, అధిక రక్తపోటు, ఆకలి మందగించడం వంటి సమస్యలు తలెత్తుతాయని హెచ్చరిస్తున్నారు. అందుకే ఒత్తిడిని తగ్గుంచుకోవడానికి వాకింగ్, యోగా, ధ్యానం వంటివి అలవాటు చేసుకోవాలని సూచిస్తున్నారు.
ప్రశాంతంగా నిద్రపోవడం : అలసట పెరిగే కొద్దీ ఒత్తిడి స్థాయి కూడా పెరుగుతుంది. ఈ క్రమంలో రాత్రిపూట 7 నుంచి 9 గంటలు నిద్రపోవాలని నిపుణులు చెబుతున్నారు. అలాగే, పగటిపూట చిన్నపాటి కునుకు తీయడం వల్ల అలసట తగ్గుతుందని అంటున్నారు. ఈ క్రమంలో నిద్రపోయే ముందు మనసును ప్రశాంతంగా ఉంచుకునే అలవాట్లను అలవరచుకోవడం చాలా మంచిదట. నిద్రపోయే ముందు సోడా, కాఫీ, టీ వంటి పానీయాలను తగ్గించుకోవడం లేదా పరిమితం చేసుకోవాలని medlineplus పేర్కొంది.
సమతుల్య పోషకాహారం తీసుకోవడం : రక్తంలో చక్కెర స్థాయిలు స్థిరంగా ఉండటం వల్ల మానసిక స్థితి, శక్తి స్థాయిలు కూడా స్థిరంగా ఉంటాయని నిపుణులు చెబుతున్నారు. ఒత్తిడి హార్మోన్లు పెరగడానికి కారణమయ్యే చిరాకు, బలహీనతను నివారించడానికి.. ప్రొటీన్లు, ధాన్యాలు, పండ్లు, ఆరోగ్యకరమైన కొవ్వులు అధికంగా ఉండే ఆహారాన్ని తక్కువ మొత్తంలో ఎక్కువ సార్లు తీసుకోవాలని సూచిస్తున్నారు.
శారీరక శ్రమ : నడక, ప్రినేటల్ యోగా (గర్భధారణ సమయంలో చేసే యోగా), స్ట్రెచింగ్ వంటి వ్యాయామాలు డాక్టర్లు సూచన మేరకు చేస్తే తల్లీబిడ్డలిద్దరికీ మంచిదంటున్నారు నిపుణులు. దీంతో రక్తప్రసరణ మెరుగుపడుతుందట. ఇవి ఎండార్ఫిన్లను విడుదల చేయడం ద్వారా గర్భధారణ సమయంలో కలిగే ఆందోళనను తగ్గిస్తాయని National Library of Medicine పేర్కొంది.
ఫ్యామిలీ సపోర్ట్ : భాగస్వామి, కుటుంబం లేదా వైద్యులతో మనసు విప్పి మాట్లాడటం వల్ల మానసిక ఒత్తిడి తగ్గుతుందంటున్నారు నిపుణులు. ప్రసవం, శరీరంలో వచ్చే మార్పులు, పిల్లల పెంపకం గురించి మీకు ఏవైనా భయాలు ఉంటే సంకోచించకుండా కుటుంబ సభ్యులతో పంచుకోవాలని చెబుతున్నారు.
NOTE : ఇక్కడ మీకు అందించిన ఆరోగ్య సమాచారం, సూచనలు అన్నీ మీ అవగాహన కోసం మాత్రమే. శాస్త్ర పరిశోధనలు, అధ్యయనాలు, వైద్య, ఆరోగ్య నిపుణుల సూచనల ప్రకారమే మేము ఈ సమాచారాన్ని అందిస్తున్నాం. వీటిని పాటించే ముందు కచ్చితంగా మీ వ్యక్తిగత వైద్యుల సలహాలు తీసుకోవడమే మంచిది.
మీలో ఈ లక్షణాలు కనిపిస్తున్నాయా? - ఫ్యాటీ లివర్ సమస్య కావొచ్చట!
రాత్రి నిద్రపట్టడం లేదా? - హార్మోన్ల అసమతుల్యతే కారణం కావచ్చట!