"షుగర్, బరువు" కంట్రోల్లో ఉండాలా? - అన్నం తినడానికి సరైన టైం ఇదే!

అన్నం ఏ సమయంలో తినాలి? - రాత్రిపూట తినకూడదా?

By ETV Bharat Health Team

Published : May 19, 2026 at 3:18 PM IST

Eating Rice at Lunch is Better for Weight Loss and Blood Sugar Control : చాలామంది బరువు, రక్తంలో చక్కెర స్థాయిలను అదుపులో ఉంచుకోవడానికి విశ్వప్రయత్నాలు చేస్తుంటారు. ఈ విషయంలో అన్నం తినే సమయం కూడా కీలక పాత్ర పోషిస్తుంది. శరీర జీవక్రియ, ఇన్సులిన్ సెన్సిటివిటీ పగటిపూట చాలా చురుగ్గా ఉంటాయట. అందుకే, మధ్యాహ్నం భోజనంలో రైస్ తినడం వల్ల రక్తంలో చక్కెర స్థాయిలు అకస్మాత్తుగా పెరగవు. శక్తి కూడా బాగా అందుతుంది. కొవ్వు కరగడానికి సహాయపడుతుంది. అదే రాత్రిపూట అన్నం తినడం వల్ల కొవ్వు పేరుకుపోవడం, జీర్ణ సమస్యలు వస్తాయి. ఈ క్రమంలో బరువు తగ్గడానికి, రక్తంలో చక్కెర నియంత్రణకు మధ్యాహ్నమే ఎందుకు? ఎలా తినాలో ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం!

మధ్యాహ్నం అన్నం ఎందుకు మంచిది? : పగటిపూట శరీరం కార్బోహైడ్రేట్లను సమర్థవంతంగా ప్రాసెస్ చేస్తుంది. రాత్రిపూట ఇన్సులిన్ సెన్సిటివిటీ తక్కువగా ఉండటం వల్ల బరువు పెరిగే ప్రమాదం ఉందంటున్నారు నిపుణులు. ఈ క్రమంలో రాత్రితో పోలిస్తే పగటిపూట అన్నం తినడం వల్ల గ్లూకోజ్ నియంత్రణ మెరుగ్గా ఉంటుందని the American Journal of Clinical Nutrition పేర్కొంది.

ఎప్పుడు, ఎలా తింటే మంచిది : అన్నం తినడానికి మధ్యాహ్న సమయం ఉత్తమని నిపుణులు చెబుతున్నారు. నార్మల్​ రైస్​ కన్నా బ్రౌన్​రైస్, రెడ్ రైస్ వంటివి ఎంచుకుంటే ఇంకా మంచిదని అంటున్నారు.

రాత్రిపూట భారీగా తినొద్దు : రాత్రిపూట అన్నం పరిమాణం తగ్గించి, దానితో పాటు ఎక్కువ కూరగాయలు, ప్రొటీన్లు చేర్చుకోవాలట

డయాబెటిస్ పేషెంట్స్ అన్నం ఎలా తినాలి? :

తక్కువ గ్లైసెమిక్ ఇండెక్స్ రకాలు : బ్రౌన్​రైస్, రెడ్ రైస్, బ్లాక్ రైస్ లేదా బాస్మతి బియ్యాన్ని ఎంచుకోమంటున్నారు నిపుణులు. ఇవి చక్కెర స్థాయిలను నెమ్మదిగా పెంచుతాయట. తెల్ల బియ్యం తినడం వల్ల టైప్ 2 డయాబెటిస్ వచ్చే ప్రమాదం ఎక్కువగా ఉంటుంది, బ్రౌన్ రైస్ తినడం వల్ల తక్కువ ప్రమాదం ఉంటుందని Harvard Health Publishing పేర్కొంది.

అన్నాన్ని చల్లార్చి, మళ్లీ వేడి చేయడం : అన్నం వండిన తర్వాత కొన్ని గంటలు చల్లార్చి మళ్లీ వేడి చేసి తినడం వల్ల అందులో రెసిస్టెంట్ స్టార్చ్ పెరుగుతుంది. ఇది బ్లడ్ షుగర్ పెరగకుండా చేస్తుందంటున్నారు నిపుణులు

ప్రొటీన్ : అన్నంతో పాటు చేపలు, చికెన్, గుడ్లు, టోఫు లేదా నట్స్, ఆలివ్ ఆయిల్ వంటివి కలిపి తింటే జీర్ణక్రియ నెమ్మదించి షుగర్ కంట్రోల్​లో ఉంటుందంటున్నారు నిపుణులు.

కూరగాయలు ఎక్కువగా తినడం : భోజనంలో మొదటగా ఆకుకూరలు, బ్రోకలీ లేదా సలాడ్లు తినండి. ఇందులోని ఫైబర్ వల్ల బ్లడ్ షుగర్ అకస్మాత్తుగా పెరగదని నిపుణులు చెబుతున్నారు.

పరిమాణ నియంత్రణ : ఒకపూట భోజనానికి అరకప్పు ఉడికించిన అన్నం మాత్రమే తినడం అలవాటు చేసుకోండి.

నిమ్మరసం : అన్నంలో కొద్దిగా నిమ్మరసం లేదా వినెగర్ కలుపుకోవడం వల్ల గ్లైసెమిక్ ఇండెక్స్ ప్రభావం తగ్గుతుంది.

బరువు తగ్గడానికి :

రైస్ రకం : ఫైబర్ ఎక్కువగా ఉండే, పాలిష్ చేయని బియ్యాన్ని ఎంచుకోండి.

సరైన సమయం : అన్నంను పగటిపూట మాత్రమే తినడానికి ఎక్కువ ప్రాధాన్యం ఇవ్వండి.

కొలత : అరకప్పు ఉడికించిన అన్నం మాత్రమే తినండి.

వీటితో కలిపి : అన్నంను ఎప్పుడూ కూరగాయలు, ప్రొటీన్లతో కలిపి తీసుకోండి.

స్టార్చ్ మార్పు : అన్నంను వండాక చల్లార్చి తినడం ద్వారా రెసిస్టెంట్ స్టార్చ్​ను పెరుగుతుంది. దీనివల్ల బరువు నియంత్రణలో ఉంటుంది.

NOTE : ఇక్కడ మీకు అందించిన ఆరోగ్య సమాచారం, సూచనలు అన్నీ మీ అవగాహన కోసం మాత్రమే. శాస్త్ర పరిశోధనలు, అధ్యయనాలు, వైద్య, ఆరోగ్య నిపుణుల సూచనల ప్రకారమే మేము ఈ సమాచారాన్ని అందిస్తున్నాం. వీటిని పాటించే ముందు కచ్చితంగా మీ వ్యక్తిగత వైద్యుల సలహాలు తీసుకోవడమే మంచిది.

