సంపూర్ణ ఆరోగ్యానికి 'స్టోన్ ఫ్రూట్స్' - ఎన్ని లాభాలో తెలుసా?

స్టోన్‌ ఫ్రూట్స్​లో ఔషధ గుణాలెన్నో - రోగ నిరోధక శక్తికీ ప్రత్యామ్నాయం

By ETV Bharat Health Team

Published : June 1, 2026 at 4:58 PM IST

Stone Fruits Health Benefits : కొన్ని పండ్లలో గింజలు ఉండడం మనకు తెలిసిందే. అయితే, కొన్ని పండ్లలో వీటిని కప్పి ఉంచే ఒక చిన్న రాయి లాంటి దృఢమైన నిర్మాణం ఉంటుంది. దాని చుట్టూ పండు గుజ్జు ఉంటుంది. ఇలాంటి పండ్లనే 'స్టోన్ ఫ్రూట్స్' అని పిలుస్తారు. ఇలాంటి కోవలోకి మామిడి, పీచ్, ఆప్రికాట్స్, ప్లమ్స్, చెర్రీస్ వంటి పండ్లు వస్తాయంటున్నారు నిపుణులు. ఇవి వివిధ అనారోగ్యాల నుంచి సంరక్షించే ఔషధ గుణాలు వీటిలో పుష్కలంగా ఉంటాయని చెబుతున్నారు. ఈ క్రమంలో ఇలాంటి పండ్ల వల్ల ఎలాంటి ఆరోగ్య ప్రయోజనాలు ఉన్నాయో ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం!

రోగనిరోధక శక్తికి : సీజన్ మారే కొద్దీ వివిధ ఆరోగ్య సమస్యలు చుట్టుముడుతుంటాయి. అయితే, వీటిని ఎదుర్కొనే రోగనిరోధక శక్తిని పెంపొందించుకోవాలంటే స్టోన్ ఫ్రూట్స్ అందుకు చక్కటి ప్రత్యామ్నాయని National Library of Medicine పేర్కొంది. వీటిలో విటమిన్ సి, యాంటీ ఆక్సిడెంట్లు పుష్కలంగా ఉంటాయంటున్నారు నిపుణులు. తద్వారా ఈ పండ్లు ఫ్రీరాడికల్స్ నుంచి శరీరానికి రక్షణ కల్పిస్తాయట. అలాగే, శరీరం వివిధ రకాల ఇన్ఫెక్షన్లు, అలర్జీలను ఎదుర్కోవడంలో కీలక పాత్ర పోషిస్తాయని పేర్కొంటున్నారు.

జీర్ణక్రియ మెరుగుదల : మామిడి, పీచ్, ప్లమ్స్, ఆప్రికాట్ వంటి స్టోన్ ఫ్రూట్స్ జీర్ణవ్యవస్థను శుభ్రపరచడానికి, జీర్ణక్రియను వేగవంతం చేయడానికి అద్భుతంగా సహాయపడతాయంటున్నారు నిపుణులు. ఈ పండ్లలో కరిగే, కరగని పీచు పదార్థాలు సమానంగా ఉంటాయట. ఈ క్రమంలో కరిగే పీచు జీర్ణకోశంలో జెల్ లాగా మారి, ఆహారం సులభంగా ముందుకు సాగేలా చేస్తుందని చెబుతున్నారు. అలాగే, కరగని పీచు పేగుల కదలికలను సులభతరం చేస్తుందని పేర్కొంటున్నారు. దీనివల్ల మలబద్ధకం సమస్య పూర్తిగా తొలగిపోతుందట.

అలసట లేకుండా : ఎలాంటి కారణం లేకుండా, అప్పుడప్పుడూ అలసట, నీరసం వస్తుంటుంది. అయితే, వీటి నుంచి విముక్తి పొంది నరాలు, కండరాలు రిలాక్స్ కావాలంటే స్టోన్ ఫ్రూట్స్ తీసుకోవడం చక్కటి మార్గమని నిపుణులు సూచిస్తున్నారు. ముఖ్యంగా, పీచ్, ప్లమ్ వంటి పండ్లలో పొటాషియం స్థాయిలు అధికంగా Colorado State University పేర్కొంది. వీటిని తీసుకోవడం వల్ల అలసట, నీరసం వంటివి దూరమవుతాయట.

ఆ ముప్పును తగ్గించాలంటే : శారీరక శ్రమ తగ్గిపోవడం, అధిక స్క్రీన్ టైం, పని ఒత్తిడి అనేవి వివిధ రకాల ఆరోగ్య సమస్యలకు కారణమవుతున్నాయని పలు అధ్యయనాల్లో పేర్కొంది. ఈ క్రమంలో స్టోన్ ఫ్రూట్స్​ని ఆహారంలో చేర్చుకోవాలని నిపుణులు చెబుతున్నారు. వీటిలోని ఫైటోకెమికల్స్, యాంటీ ఆక్సిడెంట్లు పలు ఆరోగ్య సమస్యల నుంచి కాపాడతాయని తెలియజేస్తున్నారు.

క్యాన్సర్లను అడ్డుకుంటాయి : జీవనశైలి, ఆహారపు అలవాట్లు వివిధ రకాల క్యాన్సర్లకు కారణమవుతున్నాయి. అలాగే, కొంతమందిలో వంశపారంపర్యంగా కూడా ఈ సమస్యలు వచ్చే ప్రమాదం ఉందంటున్నారు నిపుణులు. ఈ క్రమంలో క్యాన్సర్ బారిన పడకుండా ఉండాలంటే ముందుగా జాగ్రత్తగా స్టోన్ ఫ్రూట్స్​ని ఆహారంలో చేర్చుకోవాలని సూచిస్తున్నారు. వీటిలోని ఫైటో కెమికల్స్ వంటివి కణాలు డ్యామేజ్ కాకుండా రక్షణ కల్పిస్తాయట. తద్వారా క్యాన్సర్ ముప్పు నుంచి తప్పించుకోవచ్చని పేర్కొంటున్నారు.

NOTE : ఇక్కడ మీకు అందించిన ఆరోగ్య సమాచారం, సూచనలు అన్నీ మీ అవగాహన కోసం మాత్రమే. శాస్త్ర పరిశోధనలు, అధ్యయనాలు, వైద్య, ఆరోగ్య నిపుణుల సూచనల ప్రకారమే మేము ఈ సమాచారాన్ని అందిస్తున్నాం. వీటిని పాటించే ముందు కచ్చితంగా మీ వ్యక్తిగత వైద్యుల సలహాలు తీసుకోవడమే మంచిది.

