మధ్యవయసు కుంగుబాటుతో "డిమెన్షియా" రిస్క్ - తాజా పరిశోధనలో కీలక విషయాలు!
డిప్రెషన్ లక్షణాల్లో ఆరింటితో కుంగుబాటు ముప్పు - సృష్టం చేసిన తాజా అధ్యయనం
Published : January 13, 2026 at 12:10 PM IST
Depressive Symptoms Midlife Linked Increased Dementia Risk : ఇతరులతో చెప్పుకోవడానికి ఇష్టపడని ఆరోగ్య సమస్యల్లో డిప్రెషన్ ఒకటి. దీని బారిన పడిన వారు బయటపడడం అంత ఈజీ కాదు. ఆత్మహత్యకు దారి తీసే ముఖ్య కారణాల్లో డిప్రెషన్ కూడా ఒకటని నిపుణులు చెబుతున్నారు. ఈ క్రమంలో మధ్యవయసులో డిప్రెషన్ బారినపడ్డవారికి తీవ్ర మతిమరుపు తలెత్తే అవకాశం ఉందని తాజా అధ్యయనంలో వెల్లడైంది. మరి, డిప్రెషన్కు, డిమెన్షియా మధ్య సంబంధం ఏంటో ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం!
డిప్రెషన్(కుంగుబాటు) లక్షణాలను తేలికగా తీసుకోకండి. మధ్యవయసులో దీని బారినపడ్డవారికి దీర్ఘకాలంలో తీవ్ర మతిమరపు తలెత్తే అవకాశం అధికంగా ఉంటున్నట్టు యూనివర్సిటీ కాలేజ్ లండన్ అధ్యయనంలో వెల్లడైంది. సుమారు 6 వేలమందిని ఎంచుకొని, వారు 40 ఏళ్లు ఉన్నప్పటి నుంచి రెండు దశాబ్దాలకు పైగా పరిశోధకులు పరిశీలించారు. ఇందులో మొత్తంగా డిప్రెషన్ కన్నా ఏయే లక్షణాలతో కుంగుబాటు ముప్పు ఎక్కువగా ఉంటోందో గుర్తించటానికి ప్రాధాన్యం ఇచ్చారు. మొత్తం 30 వేర్వేరు డిప్రెషన్ లక్షణాల్లో ఆరింటితో కుంగుబాటు ముప్పు ఎక్కువగా ఉంటున్నట్టు గుర్తించారు. అవేంటంటే :
- తమ మీద తాము నమ్మకం, విశ్వాసం కోల్పోవటం
- సమస్యలను ఎదుర్కోలేకపోవటం
- ఏకాగ్రత చూపటంలో ఇబ్బంది పడటం
- ఇతరుల పట్ల దయ, సానుభూతి చూపలేకపోవటం
- ఎల్లప్పుడూ నిరాశ, దిగులుతో బాధ పడటం
- అనుకున్నట్టుగా పనులు పూర్తయినా సంతృప్తి చెందకపోవటం
చెవిలో అదే పనిగా 'మోత' మోగుతోందా? - ఇలా చేస్తే మంచిదంటున్న నిపుణులు!
వీటిల్లో ఆత్మ విశ్వాసం తగ్గటం, సమస్యలను ఎదుర్కోలేకపోవటంతో డిమెన్షియా ముప్పు ఎక్కువగా ఉంటున్నట్టు తాజా అధ్యయనంలో తేలింది. ఒక్కో దానితో 50 శాతం ముప్పు పెరుగుతున్నట్టు వెల్లడైంది. జన్యువులు, పొగ, మద్యం తాగటం లాంటి జీవనశైలి అంశాలతో పాటు డయాబెటిస్, అధిక కొలెస్ట్రాల్ వంటి డిమెన్షియా ముప్పు కారకాలతో సంబంధం లేకుండా ఈ లక్షణాలు సమస్యకు దారితీస్తుండటం గమనించదగ్గ విషయం. డిప్రెషన్ గలవారిలో ఎవరికి డిమెన్షియా ముప్పు ఎక్కువగా ఉంటుందో తెలుసుకోవటానికిది తోడ్పడగలదని పరిశోధకులు అంటున్నారు.
మానసిక ఆరోగ్యం ముఖ్యం : మధ్యవయసులో ఆత్మ విశ్వాసం సన్నగిల్లటం వంటివి కేవలం డిప్రెషన్ లక్షణాలు కాదని, మెదడులో తలెత్తుతున్న డిమెన్షియా (మతిమరుపు) సంబంధ మార్పులకు తొలి సంకేతాలు కావొచ్చని ఈ అధ్యయన ఫలితాలు తెలియజేస్తున్నాయి. మానసిక ఆర్యోగం మీద, ముఖ్యంగా మధ్య వయసులో దృష్టి పెట్టటం అవసరమని సృష్టం చేస్తున్నాయి. తాము లేదా కుటుంబ సభ్యులు ఇలాంటి లక్షణాలను ముందే గుర్తించి, తగు చికిత్స తీసుకుంటే దీర్ఘకాలంలో మెదడు ఆరోగ్యాన్ని కాపాడుకోవచ్చని సూచిస్తున్నాయి. ఈ క్రమంలో ఇది పరిశీలనాత్మక అధ్యయనం మాత్రమే, డిప్రెషన్ లక్షణాలు డిమెన్షియాకు దారితీస్తున్నట్టు రుజువు చేయటం లేదు. అయినప్పటికీ, డిమెన్షియా నివారణ మార్గాలకు ఒక దారి చూపుతోంది. తీవ్ర మతిమరుపు ముప్పు గలవారిని గుర్తించటానికి డాక్టర్లు మున్ముందు ఈ సమాచారాన్ని వాడుకునే అవకాశం లేకపోలేదు. మెదడు ఆరోగ్యాన్ని బలోపేతం చేయటానికి ఆయా వ్యక్తులకు అనుగుణమైన చికిత్సలను రూపొందించటానికీ వీలు కల్పించగలదని పరిశోధకులు భావిస్తున్నారు.
NOTE : ఇక్కడ మీకు అందించిన ఆరోగ్య సమాచారం, సూచనలు అన్నీ మీ అవగాహన కోసం మాత్రమే. శాస్త్ర పరిశోధనలు, అధ్యయనాలు, వైద్య, ఆరోగ్య నిపుణుల సూచనల ప్రకారమే మేము ఈ సమాచారాన్ని అందిస్తున్నాం. వీటిని పాటించే ముందు కచ్చితంగా మీ వ్యక్తిగత వైద్యుల సలహాలు తీసుకోవడమే మంచిది.
బరువు తగ్గాలని మందులు వాడుతున్నారా? - ప్రమాదం పొంచి ఉందంటున్న నిపుణులు!
చలికాలంలో ఆరోగ్యంగా ఉండాలా? - ఆహారం విషయంలో ఈ పొరపాట్లు వద్దంటున్న నిపుణులు!