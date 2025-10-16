కీళ్ల వాపుతో బాధపడుతున్నారా? - తీసుకోవాల్సిన జాగ్రత్తలు ఇవేనట!
Published : October 16, 2025 at 3:40 PM IST
Solutions to Arthritis Problems: కూర్చోవటం, లేవటం, నడవటం, పరుగెత్తటం, మెట్లు ఎక్కటం, వస్తువులు పట్టుకోవడం వంటి పనులన్నీ తేలికగా చేస్తున్నామంటే అంతా కీళ్ల చలవే. ఇవి ఎముకలు ఒకదాంతో మరోటి రాసుకోకుండా ఉండటం వల్ల మనం హాయిగా కదలగలుగుతున్నాం. కానీ, ప్రస్తుతం చాలా మంది ఆర్థరైటిస్ సమస్యలతో ఇబ్బంది పడుతున్నారు. వృద్ధుల కీళ్లను కలుక్కుమనిపించే ఆస్టియో ఆర్థ్రరైటిస్ దగ్గరి నుంచి చిన్నవయసులో వేళ్లను కట్టిడి చేసే రుమటాయిడ్ ఆర్థరైటిస్ వంటి సమస్యలు ఎక్కువ అవుతున్నాయి. ఈ క్రమంలో డయాబెటిస్, అధిక రక్తపోటు మాదిరిగా ఇదీ దీర్ఘకాల సమస్య కావటం గమనార్హం. దీన్ని పూర్తిగా నయం చేయలేం కానీ, నియంత్రణలో ఉంచుకోవచ్చని నిపుణులు చెబుతున్నారు. మరీ ముదిరితే మోకాలు మార్పిడితో శాశ్వతంగానూ పరిష్కరించుకోవచ్చని అంటున్నారు. అదెలాగో ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం!
మోకాళ్లు, మోచేతులు, భుజాలు, తుంటి, వేళ్ల వంటి భాగాల్లో ఎముకలు కలిసే చోట, మధ్యలో కార్టిలేజ్ (మృదులాస్థి) ఉంటుంది. మందంగా, దృఢంగా ఉండే ఇది కుషన్లాగా పనిచేస్తూ ఎముకలు ఒకదాంతో మరోటి రుద్దుకోకుండా కాపాడుతుందని డా. టి. దశరథరామ రెడ్డి చెబుతున్నారు. దీనికి తోడుగా మృదులాస్థి వంటి చుట్టుపక్కల కణజాలాలకు పోషకాలు అందించే సైనోవియల్ ఫ్లూయిడ్ (జిగురుద్రవమూ) కీళ్లు ఒరుసుకుపోకుండా చూస్తుందని తెలియజేస్తున్నారు. ఇవి దెబ్బతినటమే ఆర్థ్రయిటిస్కు దారితీస్తుందని mayoclinic అధ్యయనం పేర్కొంది.
చికిత్స ఏంటి?: సాధారణంగా కీళ్లనొప్పి వస్తే, చాలా మంది మాత్రలేసుకొని అదే తగ్గుపోతుందిలే అని అనుకుంటుంటారు. కానీ, ఆర్థరైటిస్ నయమయ్యేది కాదని డా.దశరథరామ రెడ్డి అంటున్నారు. ఎందుకంటే, ఒకసారి మృదులాస్థి దెబ్బతింటే తిరిగి మామూలు స్థితికి రావటం అసాధ్యమని, కానీ నియంత్రణలో ఉంచుకోవచ్చని చెబుతున్నారు. అయితే, ముందుగా ఏ రకం ఆర్థరైటిసో గుర్తించాలని తెలియజేస్తున్నారు. మన దగ్గర వయసు మీద పడుతున్న కొద్ది కీళ్లు అరగటం, కీళ్లవాతం ఎక్కువని వివరిస్తున్నారు. కీళ్లవాతానికి చికిత్స తీసుకుంటే నొప్పి తగ్గుతుందని, కీళ్లు అరిగితే రకరకాల మందులు, చికిత్స పద్ధతులు అందుబాటులో ఉన్నాయని పేర్కొంటున్నారు.
మందులు: నొప్పి మామూలుగా ఉంటే పారాసిటమాల్, ఎన్ఎస్ఏఐడీ రకానికి చెందిన ఐబూప్రొఫెన్ వంటి నొప్పి మాత్రలతోనే ఉపశమనం కలుగుతుందని డా. దశరథరామ రెడ్డి చెబుతున్నారు. అయితే, నొప్పి మాత్రలను ఎక్కువగా వాడితే కిడ్నీలు, కాలేయం దెబ్బతినే ప్రమాదముందని, కొన్ని మాత్రలతో బరువూ పెరగొచ్చని హెచ్చరిస్తున్నారు. దీంతో నొప్పి మరింత ఎక్కువవుతుందని తెలియజేస్తున్నారు.
- మృదులాస్థి త్వరగా అరగకుండా చూసే గ్లూకోజమైన్, కొల్లాజెన్ పెప్టైడ్ మాత్రలు, కుర్క్యుమిన్, రోజ్హిప్ పువ్వు సారం, కోడిగుడ్డు సొన మెంబ్రేన్తో చేసిన మందులూ ఉన్నాయని డా. దశరథరామ రెడ్డి చెబుతున్నారు. కాకపోతే ఇవి తొలినాళ్లలోనే బాగా పనిచేస్తాయని పేర్కొంటున్నారు.
- వేడి కాపుతోనూ ఉపశమనం లభిస్తుందని సూచిస్తున్నారు.
- కీలులోకి ఇచ్చే ల్యూబ్రికెంట్, స్టిరాయిడ్ ఇంజెక్షన్లూ ఉన్నాయని, వీటిని అదేపనిగా తీసుకోవద్దని వివరిస్తున్నారు. వీటితో దీర్ఘకాలంలో కీలు కుళ్లిపోయే ప్రమాదముందని, మున్ముందు శస్త్రచికిత్స చేయటానికీ అనువుగానూ ఉండకపోవచ్చని అంటున్నారు.
వ్యాయామాలు: కండర బంధనాలు, తొడ కండరాలు బలోపేతం కావటానికి తోడ్పడే వ్యాయామాలు మేలు చేస్తాయని సలహా ఇస్తున్నారు. అంతేకాకుండా, అల్ట్రాసౌండ్, ఐఎఫ్టీ వంటి ఫిజియోథెరపీ పద్ధతులూ ఉన్నాయంటున్నారు.
మోకాళ్ల వాపు తీవ్రమై, ఇతరత్రా చికిత్సలేవీ పనిచేయనప్పుడు టోటల్ నీ రిప్లేస్మెంట్ ఒక్కటే పరిష్కారం. మెడిసిన్ పనిచేయనప్పుడు, ఒకవేళ వేసుకున్నా కొద్దిసేపే ఉపశమనం కలుగుతున్నప్పుడు, నడవటానికి చాలా కష్టపడు తున్నప్పుడు, కుర్చీకే పరిమితమైనప్పుడు మోకాలి మార్పిడిని సూచిస్తాం. ఇందులో మోకాలు మీద 7-10 సెం.మీ కోత పెట్టి పాడైన మృదులాస్థి, ఎముకను తీసేస్తాం. దాని స్థానంలో లోహం, ప్లాస్టిక్ భాగాలతో కూడిన కృత్రిమ మోకాలును అమర్చి, సిమెంట్తో అతికిస్తాం. ఇది సహజ కీలు మాదిరిగానే పనిచేస్తుంది- డా. దశరథరామ రెడ్డి, చీఫ్ ఆర్థోపెడిక్ సర్జన్
మోకాలి మార్పిడి అనంతం : ఆపరేషన్ చేసిన 24 గంటల తర్వాత అంతా బాగుంటే ముందు కూర్చోబెడతారని డా. దశరథరామ రెడ్డి అంటున్నారు. కొన్ని వ్యాయామాలతో మోకాలు సర్దుకునేలా సిద్ధం చేస్తారని, అప్పుడు కాస్త నొప్పి కలుగుతుందని చెబుతున్నారు. నొప్పి తగ్గాక వాకర్ సాయంతో నడిపిస్తారని తెలియజేస్తున్నారు. ఆసుపత్రిలో రెండు నుంచి మూడు రోజులుంటే సరిపోతుందని పేర్కొంటున్నారు. ఆపరేషన్ జరిగిన తర్వాత 6 నుంచి 8 వారాల్లో మామూలుగా పనులు చేసుకోవచ్చని వివరిస్తున్నారు.
జాగ్రత్తలు అవసరం : మోకాళ్లు దెబ్బతినకుండా ఉండటానికి కొన్ని జాగ్రత్తలు తీసుకోవటం మంచిదంటున్నారు నిపుణులు. ఇవి నొప్పితో బాధపడుతున్నవారికీ మేలు చేస్తాయని సూచిస్తున్నారు.
- అతిగా వ్యాయామం, శక్తికి మించిన పనులు చేయవద్దు. థ్రెడ్మీల్పై నడవటం, పరుగెత్తటం, మెట్లు, గుట్టలు, కొండలు ఎక్కటం వల్ల శరీర సామర్థ్యం పెరుగుతుంది, కానీ మోకాళ్లు అరిగిపోయే ప్రమాదం ఉంది. మోకాళ్లు నొప్పులు మొదలైనట్టు గుర్తించగానే ఇలాంటి పనులు ఆపాలని.. బలవంతంగా చేయొద్దని అంటున్నారు.
- కింద కూర్చోవడం, బాసింపట్టు వేసుకోవడం, మెత్తటి సోఫా వాడడం లాంటివి చేయవద్దు.
- ర్యాంపులు, మెట్లు నెమ్మదిగా ఎక్కి, దిగాలి.
- ఒబెసిటీని తగ్గించుకోవాలి.
- ఆర్థ్రయిటిస్ 33% వరకూ వంశపారంపర్యంగా రావొచ్చు. కాబట్టి, తల్లిదండ్రులకు ఈ సమస్య ఉన్నట్టయితే ముందుగానే డాక్టర్ను సంప్రదించి, తగిన జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలి.
- రోజుకు కనీసం 30 నిమిషాల పాటు శరీరానికి ఎండ తగిలేలా చూసుకోవాలి.
- గౌట్, కీళ్లవాతం, సోరియాసిస్ వంటి సమస్యలు ఉన్నట్లేతే మందులు వాడుతూ, నియంత్రణలో ఉంచుకోవాలి.
NOTE : ఇక్కడ మీకు అందించిన ఆరోగ్య సమాచారం, సూచనలు అన్నీ మీ అవగాహన కోసం మాత్రమే. శాస్త్ర పరిశోధనలు, అధ్యయనాలు, వైద్య, ఆరోగ్య నిపుణుల సూచనల ప్రకారమే మేము ఈ సమాచారాన్ని అందిస్తున్నాం. వీటిని పాటించే ముందు కచ్చితంగా మీ వ్యక్తిగత వైద్యుల సలహాలు తీసుకోవడమే మంచిది.
