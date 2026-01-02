'స్మైలింగ్ డిప్రెషన్' కారణాలు ఇవే - ఇలా చేస్తే తరిమికొట్టొచ్చంటున్న నిపుణులు!
- ముఖంపై చిరునవ్వు, మనసులో బాధతో ఇబ్బంది పడుతున్న నేటితరం - ఈ సమస్య నుంచి బయట పడడానికి కొన్ని ట్రిప్స్ ట్రై చేయాలంటున్న ఎక్స్పర్ట్స్
Published : January 2, 2026 at 2:32 PM IST
Smiling Depression : కొంతమంది అందరితోనూ సరదాగా, చలాకీగా ఉంటారు. ముఖంపై ఎప్పుడూ చిరునవ్వు చెరగనివ్వరు. కానీ, ఒక్కసారి వారిని కదిలిస్తే, వాళ్లు లోలోపల ఎంత బాధపడుతున్నారో తెలుస్తుంది! 'అనుకున్న లక్ష్యం సాధించలేకపోయాం, ప్రాణం కన్నా ఎక్కువగా ప్రేమించినవారు వదిలేసి వెళ్లిపోయారు, భాగస్వామి అనుమానంతో సూటిపోటి మాటలతో హింసించడం' ఇలా కారణం ఏదైనా వారి బాధ, దుఃఖం బయటకు కనిపించకుండా.. నవ్వుతూ ఉంటారు. ఇలా మానసికంగా లోలోపలే ఇబ్బంది పడుతూ పైకి నవ్వుతూ కనిపించడాన్ని 'స్మైలింగ్ డిప్రెషన్' అంటారు. దీన్ని ‘హై ఫంక్షనింగ్ డిప్రెషన్’ అని కూడా పిలుస్తారు. మరి, దీన్నుంచి ఎలా బయటపడాలో ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం!
ప్రతిఒక్కరికీ జీవితంలో ఎన్నో కష్టాలు ఎదురవుతుంటాయి. వాటన్నింటినీ అధిగమిస్తూ ముందుకువెళ్లడమే అసలైన జీవితం. కొంతమంది వాటిని తట్టుకోలేక మానసికంగా కుంగిపోతుంటారని మానసిక నిపుణులు చెబుతున్నారు. జీవితంపై విరక్తి చెంది ఆత్మహత్య వరకూ వెళ్తారని అంటున్నారు. కొందరు సమాజంలో ఇమడలేక ఇంట్లో నాలుగు గోడల మధ్య కుమిలిపోతుంటారని చెబుతున్నారు. ఇలాంటి వారిలో చాలా మందిని వారి ముఖం చూసి గుర్తించవచ్చు. కానీ, నేటి యువ తరంలో చాలామంది తమ స్మైల్తో బాధను కవర్ చేస్తున్నారట. ‘స్మైలింగ్ డిప్రెషన్’తోనే కుటుంబ బాధ్యతలను మోస్తున్నారట. ఇదొక మానసిక ఆరోగ్య సమస్యగా నిపుణులు చెబుతున్నారు. ఇటీవల కాలంలో దీని బాధితులు విపరీతంగా పెరిగిపోతున్నారట. ఈ డిప్రెషన్ నుంచి బాధితులు వారంతటవారే బయట పడకపోతే ఆరోగ్యానికి తీవ్ర నష్టం వాటిల్లుతుందని హెచ్చరిస్తున్నారు.
సమస్యలు అనేకం : ఈ రకం డిప్రెషన్లో భావోద్వేగాలను బలవంతంగా నియంత్రించుకుంటారు. సంతోషంగా ఉన్నామని నిరూపించుకోవడం కోసం ప్రయత్నిస్తూ లోలోపల మరింత సంఘర్షణకు గురవుతారని మానసిక నిపుణులు చెబుతున్నారు. ఈ క్రమంలో మానసిక పరిస్థితి మరింత దిగజారుతుందని హెచ్చరిస్తున్నారు. పైకి నవ్వుతూ కనిపించినా సామాజిక సంబంధాలను కొనసాగించడంలో ఇబ్బంది పడతారని తెలియజేస్తున్నారు. ఒత్తిళ్లు, భయాందోళనలు వెంటాడుతాయని పేర్కొంటున్నారు. బాగానే ఉన్నట్లున్నా తరచూ సహనం కోల్పోతారని, దేనిపైనా ఆసక్తి ఉండదని వివరిస్తున్నారు. అలాగే, జ్ఞాపకశక్తి తగ్గుతుందంటున్నారు. నిరంతర ఒత్తిడి, ఆందోళన, పనిచేయడంలో ఇబ్బంది, అపరాధ భావన, నిద్రలేమి లాంటివి కారణమవుతాయని ijpsjournal ప్రచురించింది.
కనిపెట్టడం కష్టమే : స్మైలింగ్ డిప్రెషన్తో ఉన్నవారిని గుర్తించడం కాస్త కష్టమే అంటున్నారు మానసిక నిపుణులు. ఈ డిప్రెషన్తో ఉన్నవాళ్లు లోపల ఎంత బాధ ఉన్నా ఎప్పుడూ నవ్వుతూ కనిపిస్తారని చెబుతున్నారు. ఉద్యోగ ప్రదేశంలో, కుటుంబ సభ్యులతో, స్నేహితులతో సమయం గడపుతున్న సమయంలోనూ స్మైలింగ్ ఫేస్తో ఉంటారని చెబుతున్నారు. దీంతో వాళ్లని చూస్తే లోపల బాధపడుతున్నారనే విషయం ఎదుటివారికి అర్థం కాదని అంటున్నారు. కానీ, కొంచెం దృష్టిపెడితే అలాంటివారిని కనిపెట్టవచ్చని చెబుతున్నారు.
ఇలాంటి డిప్రెషన్తో బాధపడుతున్న వారిలో ఆత్మవిశ్వాసం లోపిస్తుందని చెబుతున్నారు. ప్రతి చిన్న విషయంలోనూ సందేహపడుతుంటారని అంటున్నారు. మార్పులను అంత తొందరగా స్వీకరించలేరని, మానసిక, ఆరోగ్య సమస్యలకు సంబంధించి ఎవరైనా సాయం చేయడానికి ముందుకొస్తే నిరాకరిస్తారని తెలియజేస్తున్నారు. నలుగురిలో ఎంత నవ్వుతూ కనిపించినా ఒంటరిగా ఉన్నప్పుడు మానసికంగా తీవ్ర ఒత్తిడి, అసంతృప్తికి గురవుతుంటారని వివరిస్తున్నారు.
సమాజమే ప్రధాన కారణం : జీవితంలో అనుకున్నది సాధించకపోవడం, కుటుంబ కలహాలు, చెప్పుకోలేని ఆరోగ్య సమస్యలు, ప్రియమైన వ్యక్తులను కోల్పోవడం, ప్రేమ విఫలమవడం, దారుణమైన వ్యక్తిగత అనుభవాలు వంటివి వీరిని మానసికంగా కుంగదీస్తాయంటున్నారు. విద్యార్థులు కూడా తల్లిదండ్రుల బలవంతంతో నచ్చని కోర్సుల్లో చేరి ఇబ్బంది పడుతుంటారని చెబుతున్నారు. ఎవరికీ చెప్పుకోలేక, తల్లిదండ్రులను బాధ పెట్టలేక తమలో తామే కుమిలిపోతుంటారని తెలియజేస్తున్నారు. ఈ క్రమంలో మానసిక కుంగుబాటుకి గురవుతారని పేర్కొంటున్నారు. అయితే, ఇప్పుడు సమాజంలో మానసిక చికిత్సపై సరైన అభిప్రాయం లేదని అంటున్నారు. దీంతో సమాజంలో అందరిలా కనిపించేందుకు వారి భావోద్వేగాలు, బాధను అణిచివేసుకొని పైకి సాధారణంగా ఉండేందుకు ప్రయత్నిస్తారని వివరిస్తున్నారు.
బాధను పంచుకుంటే చాలు : ఈ స్మైలింగ్ డిప్రెషన్ నుంచి బయటపడాలంటే, దీన్ని అధిగమించాలనే సంకల్పం ఉండాలంటున్నారు మానసిక నిపుణులు. తాము అనుభవిస్తున్న బాధను కుటుంబసభ్యులు, స్నేహితులతో పంచుకోవడం ప్రారంభిస్తే ఈ బాధ నుంచి క్రమంగా ఉపశమనం పొందుతారని పేర్కొంటున్నారు. పరిస్థితి మరీ తీవ్రమైతే, సమాజం గురించి ఆలోచించకుండా మానసిక ఆరోగ్య నిపుణులను సంప్రదించాలని సూచిస్తున్నారు. డిప్రెషన్, ఆందోళనను కౌన్సిలింగ్, మందుల ద్వారా కూడా పరిష్కరించుకోవచ్చని సలహా ఇస్తున్నారు. సామాజిక సంబంధాలను పెంపొందించుకునేలా ప్రోత్సహించడం, తద్వారా స్నేహితులు, ప్రియమైన మాట్లాడటం, వారు అర్థం చేసుకోవడం లాంటి చర్యలు ఉపశమనాన్ని కలిగిస్తాయని National Alliance on Mental Illness అధ్యయనం పేర్కొంది.
NOTE : ఇక్కడ మీకు అందించిన ఆరోగ్య సమాచారం, సూచనలు అన్నీ మీ అవగాహన కోసం మాత్రమే. శాస్త్ర పరిశోధనలు, అధ్యయనాలు, వైద్య, ఆరోగ్య నిపుణుల సూచనల ప్రకారమే మేము ఈ సమాచారాన్ని అందిస్తున్నాం. వీటిని పాటించే ముందు కచ్చితంగా మీ వ్యక్తిగత వైద్యుల సలహాలు తీసుకోవడమే మంచిది.
