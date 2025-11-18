ETV Bharat / health

"బ్యాక్ పెయిన్" మీకు వెన్నులో నొప్పిగా ఉందా? - డాక్టర్​ దగ్గరికి ఎప్పుడు వెళ్లాలో తెలుసా?

వెన్నెముక డిస్కు ఎందుకు జారుతుంది? - శస్త్ర చికిత్సే మార్గమా? - నిపుణులు ఏమంటున్నారంటే!

Slipped Disc in Spine
Slipped Disc in Spine (Getty Images)
author img

By ETV Bharat Health Team

Published : November 18, 2025 at 5:26 PM IST

3 Min Read
Slipped Disc in Spine and Suffering from Back Pain : మనం ఏ పని చేయాలన్నా, అందుకు మన వెన్నెముక సహకరించాలి. నిలబడాలన్నా, కూర్చోవాలన్నా, బరువులు ఎత్తాలన్నా ఇలా ఏ పని చేయాలన్నా మన వెన్నెముక దృఢంగా ఉండాలి. కానీ, మారిన జీవనశైలి, ఆహారపు అలవాట్లు మూలంగా ఇవాళ మన వెన్నెముకపై ఒత్తిడి పెరిగి, రోజురోజుకూ బలహీనంగా మారుతోంది. ఈ క్రమంలో చాలామంది వెన్నెముక డిస్కు జారిందని, నడుం నొప్పితో బాధపడుతున్నామని చెబుతుంటారు. ఇంతకీ డిస్కు అంటే ఏమిటి? ఇదెందుకు జారుతుందో ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం!

వెన్నెముక పూసల మధ్య మందంగా, దృఢంగా రబ్బరులాంటి భాగాలుంటాయి. వీటినే డిస్కులు అంటారు. వంగటం, పక్కలకు తిరగటం వంటివి చేసినప్పుడు వెన్నుపూసలు మృదువుగా కదలటానికి తోడ్పడుతాయంటున్నారు నిపుణులు. వీటి మధ్య భాగంలో చిక్కటి ద్రవం, చుట్టూ గట్టి పీచులాంటి పదార్థం ఉంటాయని చెబుతున్నారు. ఇవి క్షీణించినా, దెబ్బతిన్నా వెలుపలి భాగం బలహీనమై చిట్లిపోవచ్చని హెచ్చరిస్తున్నారు. దీంతో లోపలున్న పదార్థాలు తోసుకురావొచ్చు, లీక్ కావొచ్చని, దీన్నే డిస్కు జారటం, ఉబ్బటం, చిట్లటం, ముందుకు పొడుచురావటం అంటున్నారు. ఇది వెన్ను మధ్యలో ఉండే నాడులను నొక్కటం వల్ల నడుం నొప్పి తలెత్తుతుందని, కాళ్లలోకి నొప్పి పాకుతున్నట్టుగానూ (సయాటికా) అనిపించొచ్చని తెలియజేస్తున్నారు. ఏ నాడి ప్రభావితమైందనే దాన్ని బట్టి మొద్దుబారటం, పొడుస్తున్నట్లు అనిపించటం, కండరం బలహీనం కావటం వంటివీ ఉంటాయని పేర్కొంటున్నారు. కొందరికి నొప్పి స్వల్పంగానే ఉంటే, మరికొందరికీ చాలా తీవ్రంగా వేధించొచ్చని వెల్లడిస్తున్నారు. అరుదైన సందర్భాల్లో, ఇది పక్షవాతం, కాళ్ళలో జలదరింపు లేదా మూత్రాశయం లేదా ప్రేగు సమస్యలను కూడా కలిగిస్తుందని National Library of Medicine అధ్యయనం పేర్కొంది.

Disc in Spine
వెన్నెముక డిస్కు (Getty Images)

నివారించుకోవటమెలా? : క్రమం తప్పకుండా వ్యాయామం చేయటం, బరువులు సక్రమంగా ఎత్తటం, ఆరోగ్యకరమైన జీవనశైలి అలవాట్లతో డిస్కు జారిపోకుండా చూసుకోవచ్చని నిపుణులు చెబుతున్నారు. నడక, ఈత, పరుగు వంటి వ్యాయామాల వల్ల వెన్నెముక మృదువుగా కదలటానికి, బలంగా ఉండటానికి తోడ్పడతాయంటున్నారు. అడ్డదిడ్డంగా బరువులు ఎత్తొద్దని తెలియజేస్తున్నారు. అదిరినట్టుగా పక్కలకు తిరగొద్దని పేర్కొంటున్నారు. ఎలాపడితే అలా జారగిల్లొద్దని, ఏ పనిచేస్తున్నా శరీర భంగిమ సరిగా ఉంచుకోవటానికి ప్రయత్నించాలని వివరిస్తున్నారు.

ఎక్కువసేపు కూర్చొని పనులు చేసేవారు మధ్యమధ్యలో కుర్చీలోంచి లేచి, కాసేపు అటూ, ఇటూ నడవాలని నిపుణులు చెబుతున్నారు. బరువు అదుపులో ఉంచుకుంటే డిస్కుల మీద భారం పడకుండా చూసుకోవచ్చని అంటున్నారు. సిగరెట్లు అలవాటుంటే మానెయ్యాలని సూచిస్తున్నారు. ఎందుకంటే పొగలోని నికొటిన్ డిస్కు కణజాలాన్ని బలహీనం చేస్తుందని చెబుతున్నారు. చురుగ్గా ఉండటం, నొప్పి నివారణ మందులు తీసుకోవడం వల్ల జారిన డిస్క్ వల్ల కలిగే నొప్పి తగ్గుతుందని nhs.uk అధ్యయనం పేర్కొంది.

back pain
నడుం నొప్పి (Getty Images)

జీవనశైలి, చిట్కాలతో ఉపశమనం : డిస్కు జారిందనగానే సర్జరీ తప్పదని చాలామంది అపోహ పడుతుంటారు. కానీ, ఇది నిజం కాదంటున్నారు నిపుణులు. 90 శాతం మందికి తగినంత విశ్రాంతి, మందులు, ఫిజియోథెరపీ వ్యాయామాలతోనే మంచి ఫలితం కనిపిస్తుందని చెబుతున్నారు. ఈ క్రమంలో నొప్పి ఉన్నప్పుడు కొద్దిరోజులు విశ్రాంతి తీసుకోవటం మంచిదని తెలియజేస్తున్నారు. వేడి కాపు, ఐస్ అద్దటం, నెమ్మదిగా సాగదీయటం ఉపయోగపడతాయని వివరిస్తున్నారు. ఇలాంటి సమయంలో పూర్తిగా మంచానికే అతుక్కుపోవాల్సిన పనిలేదని, నడుం మీద ఎక్కువ భారం పడకుండా తేలికపాటి వ్యాయామాలు, నడక, ఈత వంటివి చేయాలని సలహా ఇస్తున్నారు. అలాగే, డాక్టర్లు సలహా మేరకు నొప్పిని తగ్గించే మందులు వేసుకోవాలని సూచిస్తున్నారు. అంతేకాకుండా, శరీర భంగిమ సరిగా ఉండేలా చూసుకోవటం, వెన్నుకు దన్నుగా ఉండే కుర్చీలు వాడుకోవటం వంటివి నొప్పి నుంచి త్వరగా కోలుకోవటానికి తోడ్పడతాయని పేర్కొంటున్నారు. నడుస్తున్నప్పుడు, కూర్చున్నప్పుడు, నిలబడినప్పుడు, నిద్రపోతున్నప్పుడు శరీర భంగిమను ఎలా మెరుగుపరచుకోవాలో తెలుసుకోవాలని, మంచి భంగిమ వెన్నెముకపై ఒత్తిడిని తగ్గిస్తుందని clevelandclinic అధ్యయనం పేర్కొంది.

walking
నడవటం (Getty Images)

డాక్టర్ వద్దకు ఎప్పుడు : రెండు, మూడు వారాలు దాటినా నొప్పి తగ్గకపోతే, నొప్పి మాత్రలతో ఉపశమనం కలగకపోతే, రోజువారీ పనులు చేసుకోలేనంతగా నొప్పి వేధిస్తుంటే నిర్లక్ష్యం చేయకుండా వైద్యులను సంప్రదించాలంటున్నారు నిపుణులు. ఈ నేపథ్యంలో బలహీనత ఎక్కువ కావటం, సరిగి నడవలేకపోవటం వంటి తీవ్ర లక్షణాలు కనిపిస్తే అసలే నిర్లక్ష్యం చేయొద్దని, త్వరగా చికిత్స తీసుకుంటే దీర్ఘకాల దుష్ప్రభావాలను తప్పించుకోవచ్చని తెలియజేస్తున్నారు.

NOTE : ఇక్కడ మీకు అందించిన ఆరోగ్య సమాచారం, సూచనలు అన్నీ మీ అవగాహన కోసం మాత్రమే. శాస్త్ర పరిశోధనలు, అధ్యయనాలు, వైద్య, ఆరోగ్య నిపుణుల సూచనల ప్రకారమే మేము ఈ సమాచారాన్ని అందిస్తున్నాం. వీటిని పాటించే ముందు కచ్చితంగా మీ వ్యక్తిగత వైద్యుల సలహాలు తీసుకోవడమే మంచిది.

