నిద్ర ఎక్కువైనా అనర్థమే - రోజుకు ఎన్ని గంటలు నిద్రించాలి? - పరిశోధనలు ఏం చెప్తున్నాయంటే!
9 గంటల కంటే ఎక్కువ నిద్రపోతున్నారా? - ఇలా చేయాలంటున్న నిపుణులు!
Published : January 15, 2026 at 12:57 PM IST
Oversleeping Health Problems : ఆరోగ్యం, మానసిక స్థిరత్వానికి నిద్ర చాలా అవసరం. నిద్ర లేకపోవడం ఆరోగ్యానికి హానికరం అని చాలా మందికి తెలుసు. కానీ, అతిగా నిద్రపోవడం కూడా ఆరోగ్య సమస్యలకు సంకేతం కావచ్చంటున్నారు నిపుణులు. ఈ క్రమంలో తొమ్మిది గంటల కంటే ఎక్కువ సమయం నిద్రపోయే వ్యక్తులకు అనారోగ్య సమస్యలు వచ్చే ప్రమాదం ఎక్కువగా ఉంటుందని, వారు అకాల మరణం పొందే అవకాశం కూడా ఉందని పలు అధ్యయనాల్లో వెల్లడైంది. అయితే, ఎక్కువ సమయం నిద్రపోవడమే ఆరోగ్య సమస్యలకు ప్రత్యక్ష కారణమా లేక శరీరంలో ఉన్న ఇతర శారీరక, మానసిక సమస్యల వల్ల ఇలా జరుగుతుందో ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం!
కుంగుబాటు, దీర్ఘకాలిక వ్యాధులు, మందుల వాడకం, శారీరక శ్రమ లేకపోవడం వంటి కారణాల వల్ల నిద్ర సమయం పెరుగుతుంది. ఈ క్రమంలో అతిగా నిద్రపోవడం లేదా రాత్రికి 9 గంటల కంటే ఎక్కువ నిద్రపోవడం కూడా కార్డియోమెటబాలిక్ సిండ్రోమ్, గట్టిపడిన ధమనులు, స్ట్రోక్ లేదా గుండె జబ్బు లేదా స్ట్రోక్ వల్ల మరణించే ప్రమాదం పెరగడంతో ముడిపడి ఉంటుందని American Heart Association అధ్యయనం పేర్కొంది.
"డయాబెటిక్ ఫుట్" బాధితుల కాళ్లకు రక్షణ - సరికొత్త AI సాధనం సిద్ధం!
ఆరోగ్య సమస్యలు : క్రమం తప్పకుండా తగినంత నాణ్యమైన నిద్ర లేకపోవడం వల్ల అనేక వ్యాధులు, రుగ్మతలు వచ్చే ప్రమాదం పెరుగుతుందని, ఇవి గుండె జబ్బులు, స్ట్రోక్ నుంచి ఊబకాయం, చిత్తవైకల్యం వరకు ఉంటాయని News in Health అధ్యయనం పేర్కొంది. అయితే, ఎనిమిది నుంచి తొమ్మిది గంటల కంటే ఎక్కువ నిద్రపోవడం వల్ల మరణాల రేటు పెరుగుతుందని గణాంకాలు చెబుతున్నాయి. కొన్ని అధ్యయనాల ప్రకారం, ఎక్కువ సమయం నిద్రపోయే వారు, 7-8 గంటలు నిద్రపోయే వారి కంటే 30-50% ఎక్కువగా మరణించే అవకాశం ఉంది. అయితే, ఎక్కువ నిద్రపోవడమే నేరుగా వ్యాధులకు కారణమని చెప్పడానికి తగిన ఆధారాలు లేవు. ఇతర ఆరోగ్య సమస్యలే నిద్ర అలవాట్లపై ప్రభావం చూపుతున్నాయని పరిశోధనలు సూచిస్తున్నాయి. ఆరోగ్యవంతుల్లో రాత్రిపూట కనీసం 7 గంటల నిద్ర అవసరమని Harvard Health Publishing అధ్యయనం పేర్కొంది.
డిప్రెషన్ : డిప్రెషన్ ఉన్న 15% మందిలో అతిగా నిద్రపోవడం ఒక లక్షణం అని clevelandclinic అధ్యయనం పేర్కొంది. డిప్రెషన్తో బాధపడేవారు తరచుగా నిద్రపోవడానికి ఇబ్బంది పడతారు లేదా అతిగా నిద్రపోతారు. ఎందుకంటే, డిప్రెషన్ తరచుగా అలసటకు కారణమవుతుంది, ఇది వివిధ మార్గాల్లో నిద్రకు అంతరాయం కలిగిస్తుందని University of Colorado Boulder అధ్యయనం పేర్కొంది.
అంతర్లీన ఆరోగ్య సమస్యలు : అనేక దీర్ఘకాలిక వ్యాధుల వల్ల శరీరం ఎక్కువ విశ్రాంతిని కోరుకుంటుంది. ఎక్కువ సమయం నిద్రపోయే వారిలో ఆరోగ్య సమస్యలు ఉండే అవకాశం ఉందని hopkinsmedicine అధ్యయనం పేర్కొంది.
- టైప్ 2 డయాబెటిస్
- గుండె జబ్బులు
- ఊబకాయం
- డిప్రెషన్
- తలనొప్పి
శరీరం దీర్ఘకాలిక వ్యాధులతో పోరాడుతున్నప్పుడు, కోలుకోవడానికి ఎక్కువ నిద్ర అవసరమవుతుంది. కాబట్టి, ఎక్కువ నిద్ర అనేది అనారోగ్యానికి ఒక 'సంకేతం' మాత్రమే తప్ప, అది స్వయంగా అనారోగ్యాన్ని కలిగించకపోవచ్చని పరిశోధకులు చెబుతున్నారు.
జీవనశైలి అలవాట్లు: మితంగా కెఫీన్ తీసుకోవడం, క్రమం తప్పకుండా వ్యాయామం చేయడం వల్ల నిద్ర సమయం తగ్గే అవకాశం ఉందని నిపుణులు సూచిస్తున్నారు. మరోవైపు, శారీరక శ్రమ తక్కువగా ఉండటం, క్రమశిక్షణ లేని దినచర్య వల్ల నిద్ర సమయం పెరుగుతుందట. ఆల్కహాల్ కూడా నిద్రపై తీవ్ర ప్రభావాన్ని చూపుతుంది.
అతిగా నిద్రపోవడం అనేది నేరుగా ఒక వ్యాధి కాకపోవచ్చు, కానీ అది శరీరంలో దాగి ఉన్న ఇతర ఆరోగ్య సమస్యలకు ఒక హెచ్చరిక సంకేతం. కుంగుబాటు, దీర్ఘకాలిక వ్యాధులు, మందుల ప్రభావం లేదా సామాజిక ఒంటరితనం వంటివి నిద్ర సమయాన్ని పెంచుతాయి. కేవలం నిద్రపోయే గంటల మీద మాత్రమే దృష్టి పెట్టకుండా, మన శారీరక, మానసిక ఆరోగ్య పరిస్థితిని కూడా గమనించుకోవడం చాలా ముఖ్యం. దీనివల్ల సమస్యలను ముందుగానే గుర్తించి తగిన వైద్య చికిత్స పొందే అవకాశం ఉంటుందంటున్నారు నిపుణులు.
NOTE : ఇక్కడ మీకు అందించిన ఆరోగ్య సమాచారం, సూచనలు అన్నీ మీ అవగాహన కోసం మాత్రమే. శాస్త్ర పరిశోధనలు, అధ్యయనాలు, వైద్య, ఆరోగ్య నిపుణుల సూచనల ప్రకారమే మేము ఈ సమాచారాన్ని అందిస్తున్నాం. వీటిని పాటించే ముందు కచ్చితంగా మీ వ్యక్తిగత వైద్యుల సలహాలు తీసుకోవడమే మంచిది.
తరచూ కాళ్లలో "తిమ్మిర్లు" వస్తున్నాయా? - మీ శరీరంలో ఏం జరుగుతుందో తెలుసా?
మధ్యవయసు కుంగుబాటుతో "డిమెన్షియా" రిస్క్ - తాజా పరిశోధనలో కీలక విషయాలు!