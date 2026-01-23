ప్రశాంతమైన నిద్ర కావాలంటే - ఇలా చేయాలంటున్న నిపుణులు!
- స్లీప్ ఆప్టిమైజేషన్ తో సమస్యకు చెక్ పెట్టొచ్చని సూచన - క్వాలిటీ నిద్రకోసం పలు టిప్స్ పాటించాలంటున్న ఎక్స్పర్ట్స్
Sleep Optimization : ఆరోగ్యానికి, మానసిక ఉల్లాసానికి మంచి నిద్ర ఎంతో అవసరం. క్రమం తప్పకుండా వ్యాయామం, పోషకాహారం తీసుకోవడం ఎంత ముఖ్యమో, రాత్రిపూట గాఢనిద్ర కూడా అంతే ముఖ్యం. కానీ, చాలా మందికి నిద్రలేమి అనేది ఒక పెద్ద సమస్యగా మారింది. చదువులు, ఉద్యోగాలు, వ్యాపారాలు, ఇతర సమస్యలతో ఒత్తిడికి గురవుతుండటం వల్ల నిద్రకు దూరమవుతూ అనారోగ్యం పాలవుతున్నారు. ఈ క్రమంలో ఇప్పుడు స్లీప్ ఆప్టిమైజేషన్ అనేది కేవలం ఒక అలవాటుగా మాత్రమే కాకుండా, "స్లీప్ ఫిట్నెస్" గా మారింది. మరి, ఇంతకీ స్లీప్ ఆప్టిమైజేషన్ అంటే ఏమిటో తెలుసుకుందాం!
నిద్ర, పనితీరు : మన మెదడు నిద్ర లేకుండా పనిచేయలేదు. తక్కువ నిద్రతో మెదడును ఎక్కువ సేపు పని చేయించే మార్గాలు ఏవీ లేవు. చివరికి కెఫిన్ (కాఫీ/టీ) కూడా నిద్రకు ప్రత్యామ్నాయం కాదంటున్నారు నిపుణులు. ఈ క్రమంలో నిద్ర అనేది మెదడుకు ఒక ఆయుధం లాంటిదని చెబుతున్నారు. మనం ఎంత ఎక్కువ నిద్రపోతే, మెదడు అంత చురుగ్గా పనిచేస్తుందని పేర్కొంటున్నారు. ప్రశాంతమైన నిద్ర వల్ల మెదడు సమర్థవంతంగా ఆలోచించగలదని తెలియజేస్తున్నారు. తగినంత నిద్ర లేని వారు చురుగ్గా ఉండలేరని, ఉత్సాహంగా పని చేయలేరని వివరిస్తున్నారు.
స్లీప్ ఆప్టిమైజేషన్ : నిద్ర నాణ్యతను, సమయాన్ని మెరుగుపరుచుకోవడానికి మన అలవాట్లు, పరిసరాలు, జీవనశైలిలో చేసుసుకునే మార్పులనే 'స్లీప్ ఆప్టిమైజేషన్' అంటారు. ప్రశాంతమైన నిద్రకు అవసరమైన అనుకూల పరిస్థితులను సృష్టించడానికి వివిధ పద్ధతులు, వ్యూహాలను అమలు చేయడం ఇందులో భాగంగా ఉంటుందని నిపుణులు చెబుతున్నారు. దీనివల్ల శారీరక, మానసిక, భావోద్వేగ ఆరోగ్యం మెరుగుపడుతుందని అంటున్నారు. ఈ క్రమంలో క్రమబద్ధమైన నిద్ర వేళలను పాటించడం, నిద్రకు అనుకూలమైన వాతావరణాన్ని ఏర్పరచుకోవడం, ఒత్తిడిని తగ్గించుకోవడం, మంచి నిద్రను ప్రోత్సహించే ఆరోగ్యకరమైన జీవనశైలి అలవాట్లను అలవరుచుకోవడం వంటివి స్లీప్ ఆప్టిమైజేషన్లో భాగమని పేర్కొంటున్నారు.
మూలం : స్లీప్ ఆప్టిమైజేషన్ అనే భావన 20వ శతాబ్దంలో నిద్రపై జరిగిన శాస్త్రీయ పరిశోధనల నుంచి వచ్చింది. మానవ ఆరోగ్యం, మెదడు పనితీరులో నిద్ర ఎంత కీలకమో పరిశోధకులు గుర్తించడంతో దీనిపై ఆసక్తి మొదలైంది. 1970వ దశకంలో నిద్రలో ఉండే వివిధ దశలను శాస్త్రవేత్తలు కనుగొన్నారు. కేవలం ఎన్ని గంటలు పడుకున్నామన్నది మాత్రమే కాకుండా, నిద్ర ఎంత క్వాలిటీగా(Quality) ఉందన్నది ముఖ్యమని ఈ ఆవిష్కరణలు నిరూపించాయి. అలాగే, నిద్ర తక్కువైతే గుండె జబ్బులు, మధుమేహం, ఒత్తిడి, పని సామర్థ్యం తగ్గడం వంటి తీవ్రమైన సమస్యలు వస్తాయని తేలింది. దీనితో నిద్రను ఎలా మెరుగుపరుచుకోవాలి అనే అంశంపై వ్యూహాలు మొదలయ్యాయి.
స్లీప్ డెట్ : రోజుకు 7-8 గంటల కంటే తక్కువ నిద్రపోవడాన్ని 'స్లీప్ డెట్' అంటారు. ఇది పనితీరును, మెదడు చురుగ్గా ఉండటాన్ని తగ్గిస్తుందంటున్నారు నిపుణులు. ఈ డెట్ను తీర్చడానికి ఉన్న ఏకైక మార్గం సరైన సమయానికి నిద్ర పోవడమే అని చెబుతున్నారు. నిద్ర తక్కువైన వారు పనులను పూర్తి చేయడానికి ఎక్కువ సమయం తీసుకుంటారని, పొరపాట్లు చేసే అవకాశం ఎక్కువగా ఉంటుందని హెచ్చరిస్తున్నారు.
నిద్రను మెరుగుపరుచుకోవడానికి మార్గాలు :
బెడ్రూం వాతావరణం :
- చీకటిగా, నిశ్శబ్దంగా, చల్లగా, సౌకర్యవంతంగా గది వాతావరణం ఉండాలని cdc అధ్యయనం పేర్కొంది.
- గదిలోకి కాంతి రాకుండా తలుపులు, కిటికీలు మూసి ఉంచాలి లేదా ఐ-మాస్క్ ధరించాలి.
- సౌకర్యవంతమైన పరుపు, దిండ్లను ఉపయోగించాలి.
క్రమబద్ధమైన దినచర్య :
- ప్రతిరోజూ ఒకే సమయానికి పడుకోవడం, నిద్రలేవడం అలవాటు చేసుకోవాలని sleepfoundation అధ్యయనం పేర్కొంది.
- పగటిపూట నిద్రను ఒక గంట లోపు పరిమితం చేయాలి. సాయంత్రం వేళల్లో నిద్రపోకూడదు. మధ్యాహ్నం 3 గంటల తర్వాత నిద్రపోవడం వల్ల రాత్రి బాగా నిద్రపోవడం కష్టమవుతుందని mayoclinic అధ్యయనం పేర్కొంది.
నైట్ టైం:
- రాత్రిపూట ఆలస్యంగా భోజనం చేయకూడదు. మరీ ఎక్కువగా ఆహారం తీసుకోవద్దు. ఇది జీర్ణక్రియకు ఆటంకం కలిగించి నిద్రను పాడు చేస్తుంది.
- పడుకోవడానికి 3-4 గంటల ముందు మద్యం సేవించడం మానుకోవాలి. ఎందుకంటే ఇది గురక, శ్వాస సమస్యలను పెంచుతుంది. అధిక మొత్తంలో మద్యం సేవించే వ్యక్తుల్లో నిద్ర నాణ్యత తక్కువగా ఉంటుందని National Library of Medicine అధ్యయనం పేర్కొంది.
సూర్యరశ్మి :
- ఉదయాన్నే కనీసం 30 నిమిషాల పాటు సూర్యరశ్మి తగిలేలా చూసుకోవాలి. ఇది శరీర సిర్కాడియన్ రిథమ్ను క్రమబద్ధీకరిస్తుంది.
- చీకటి పడగానే మన శరీరంలో మెలటోనిన్ అనే హార్మోన్ ఉత్పత్తి అవుతుంది, ఇది మనం నిద్రపోవడానికి సహాయపడుతుంది.
వ్యాయామం :
- శారీరక శ్రమ వల్ల మెలటోనిన్ ఉత్పత్తి పెరిగి, వేగంగా నిద్ర పట్టేలా చేస్తుంది.
- వ్యాయామం ఒత్తిడిని తగ్గిస్తుంది. మానసిక స్థితిని మెరుగుపరుస్తుంది. ఇది మంచి నిద్రకు దారితీస్తుంది.
NOTE : ఇక్కడ మీకు అందించిన ఆరోగ్య సమాచారం, సూచనలు అన్నీ మీ అవగాహన కోసం మాత్రమే. శాస్త్ర పరిశోధనలు, అధ్యయనాలు, వైద్య, ఆరోగ్య నిపుణుల సూచనల ప్రకారమే మేము ఈ సమాచారాన్ని అందిస్తున్నాం. వీటిని పాటించే ముందు కచ్చితంగా మీ వ్యక్తిగత వైద్యుల సలహాలు తీసుకోవడమే మంచిది.
