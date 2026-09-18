కంటినిండా నిద్ర కావాలా? - ఈ కిట్లు ఉపయోగపడతాయట!
- మనిషికి ప్రశాంతమైన నిద్ర చాలా అవసరం! - అయితే క్వాలిటీ నిద్ర కావాలంటే కొన్ని టిప్స్ పాటించాలని నిపుణుల సూచన!
Published : September 18, 2026 at 6:52 PM IST
Solutions for Insomnia : ఆరోగ్యకరమైన జీవనశైలికి రోజూ 8-9 గంటల నిద్ర అవసరమని అందరికి తెలిసిందే. మరి, ఈ ఉరుకుల పరుగుల జీవితంలో అది సాధ్యమేనా అంటే కష్టమనే చెప్పాలి. ఎందుకంటే, స్క్రీన్ టైమ్ పెరిగిపోవడం వల్ల చాలా మంది మానసిక ఒత్తిడి, ఆందోళనలతో కంటి నిండా నిద్రలేక ఇబ్బంది పడుతున్నారు. దీంతో దీర్ఘకాలిక వ్యాధులు వెంటాడుతున్నాయి. అయితే మంచి నిద్ర కావాలంటే మార్కెట్లో లభించే స్లీపింగ్ కిట్స్ మంచి ఎంపిక అంటున్నారు. ఈ క్రమంలోనే ఎలాంటి ఎంపిక చేసుకోవాలి? అసలు ఇవి ఎంతవరకు నిద్రలేమికి పరిష్కారం చూపుతున్నాయి? అనే వివరాలు ఈ స్టోరీలో చూద్దాం.
మార్కెట్లో లభించే స్లీపింగ్ కిట్స్:
ఐ మాస్క్ : గదిలో కొద్దిపాటి వెలుతురున్నా చాలు కొంతమందికి నిద్ర పట్టదు. దీనికి ఐ మాస్క్లు ఉపయోగించమంటున్నారు నిపుణులు. అయితే, కాటన్తో చేసిన మాస్క్లు ఎంచుకుంటేనే ఫలితం ఉంటుందని అంటున్నారు. మెత్తగా ఉండి వెలుతురుని అడ్డుకునేందుకు సహాయపడతాయని తెలియజేస్తున్నారు.
ఇయర్ ప్లగ్స్ : ఎంత గాఢ నిద్రలో ఉన్నా సరే, చిన్న శబ్దం కాగానే కొంతమందికి మెలుకవ వచ్చేస్తుంది. ఇక ఒక్కసారి నిద్ర చెడిందంటే మళ్లీ నిద్రరాదు. అయితే అలాంటి వాళ్లకి ఇవి బాగా ఉపయోగపడతాయని చెబుతున్నారు. ఇవి బయట నుంచి వచ్చే శబ్దాలను తగ్గించి మనసుకూ, శరీరానికి హాయిని అందిస్తాయని పేర్కొంటున్నారు.
పిల్లో మిస్ట్ : లావెండర్ లేదా చామంతి వంటి సువాసనలు నరాలను శాంతపరుస్తాయంటున్నారు నిపుణులు. అందుకే, వీటి కోసం ప్రత్యేకంగా పిల్లో స్ప్రేలు వస్తున్నాయట. ఇవి నాడీ వ్యవస్థకు అరోమాథెరఫీలా పనిచేసి మంచి నిద్రపట్టేలా చేస్తాయని చెబుతున్నారు.
బరువుగా ఉండే బ్లాంకెట్లు : మందంగా ఉండే దుప్పట్లు శరీరంపై తేలికపాటి ఒత్తిడి కలిగిస్తూ భద్రతా భావాన్ని కలిగించి త్వరగా నిద్ర పట్టేలా చేస్తాయని నిపుణులు చెబుతున్నారు. అయితే, ఇవన్నీ వెలుతురు, శబ్దాలు, ఇతర ఆలోచనల్ని తగ్గించి నిద్రపోవడానికి అనుకూలమైన వాతావరణాన్ని మాత్రమే కల్పిస్తాయని అంటున్నారు. కానీ, నిద్రలేమిని నయం చేయలేవని తెలియజేస్తున్నారు.
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నిద్ర రాకపోవడం : రాత్రివేళల్లో పదే పదే మెలకువ వస్తుంటే స్లీప్ ఆప్నియాగా గుర్తించాలంటున్నారు నిపుణులు. ఒకవేళ ఇది ప్రారంభంలోనే ఉందనిపిస్తే ఇంట్లోనే స్లీప్ రొటీన్ అలవాటు చేసుకుంటే మంచిదని సూచిస్తున్నారు.
ఏం చేయాలంటే :
- పడుకునే ముందు పాదాలకు నువ్వులు, కొబ్బరి నూనెతో మర్దన చేసుకోవాలని నిపుణులు చెబుతున్నారు
- నిద్రకు కనీసం గంట ముందు టీవీ, ఫోన్లకు దూరంగా ఉండాలని అంటున్నారు.
- రోజూ ఒకే సమయానికి పడుకోవటం, లేవటం అలవాటు చేసుకోవాలని sleepfoundation పేర్కొంది.
- పడుకున్న 20 నిమిషాలలోపు నిద్ర పట్టకపోతే, పడకగది నుంచి బయటకు వచ్చి పుస్తకాలు చదవడం లేదా మనసుకు హాయినిచ్చే సంగీతం వినడం లాంటివి చేయాలని mayoclinic పేర్కొంది.
- బెడ్ షీట్ ఇంకా పిల్లో కవర్లు, కాటన్ లేదా శాటిన్ క్లాత్తో ఉన్నవి ఎంచుకుంటే మేలని పేర్కొంటున్నారు.
- కెఫెన్ ఎక్కువగా ఉండే టీ, కాఫీలకు దూరంగా ఉంటూనే క్రమం తప్పకుండా వ్యాయామం చేయాలని సూచిస్తున్నారు.
- పడకగదిలో డిమ్ లైట్లు ఉండటం మంచిదని సలహా ఇస్తున్నారు.
- రాత్రి భోజనాన్ని నిద్రపోయే సమయానికి కనీసం మూడు గంటల ముందు తీసుకోవాలని Harvard Health Publishing పేర్కొంది.
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