గురక పెడుతున్నారా? - ఇది చిన్న సమస్య కాదంటున్న నిపుణులు!

- ఆరోగ్యానికి ముప్పు కలిగే అవకాశం - ఈ జాగ్రత్తలు పాటించాలని సూచన!

Snoring Causes Health Issues
Snoring Causes Health Issues (Getty Images)
By ETV Bharat Health Team

Published : December 13, 2025 at 3:33 PM IST

Snoring Causes Health Issues : 'గురక పెట్టి నిద్రపోతున్నాడు, ఎంత అదృష్టవంతుడో' అంటుంటారు చాలామంది. ఎందుకంటే.. గురకను గాఢనిద్రకు సూచనగా భావిస్తారు. డీప్​ స్లీప్​లో ఉన్నప్పుడు లైట్​గా గురకపెట్టే మాట నిజమే కానీ.. గురకలన్నీ మంచి నిద్రకు సూచిక కాదంటున్నారు నిపుణులు. ఇది "స్లీప్ అప్నియా" వల్ల వచ్చే గురక కావచ్చంటున్నారు! మరి, దీని ద్వారా ఎలాంటి ఆరోగ్య సమస్యలు వస్తాయో ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం!

మాములు గురక : నిద్ర పోతున్నప్పుడు పై శ్వాస కోశ వ్యవస్థలో (ముక్కు నుంచి స్వరపేటిక వరకు) పాక్షికంగా అడ్డంకి తలెత్తినప్పుడు పుట్టుకొచ్చే చప్పుడే గురక. లోపలికి సుడి తిరుగుతూ వచ్చే గాలి ప్రవాహానికి అంగిలి, కొండనాలుక ప్రకంపించటం వల్ల ఇది పుట్టుకొస్తుందని నిపుణులు చెబుతున్నారు. ఇదేమీ ప్రమాదకరమైందని కాదని, పక్కవాళ్లకు మాత్రం ఇబ్బంది కలిగిస్తుందని పేర్కొంటున్నారు.

స్లీప్ అప్నియా : ఇది మాత్రం సాధారణమైన విషయం కాదని. ఇదొక తీవ్రమైన పరిస్థితిగా చెబుతున్నారు. దీని వల్ల నిద్రలో శ్వాస చాలాసార్లు ఆగిపోతుందని mayoclinic అధ్యయనం పేర్కొంది.

అబ్​స్ట్రక్టివ్ స్లీప్ అప్నియా : నిద్రిస్తున్న సమయంలో ఎగువ శ్వాస ద్వారాలు మూసుకొనిపోవడం వల్ల కలిగే ఇబ్బందిని అబ్​స్ట్రక్టీవ్ స్లీప్ ఆప్నియా అంటారు. గొంతులోని సున్నితమైన కండరాలు శ్వాసమార్గాన్ని అడ్డుకున్నప్పుడు ఈ పరిస్థితి సంభవిస్తుందంటున్నారు నిపుణులు. తద్వారా నిద్ర మధ్యలోనే శ్వాస హఠాత్తుగా ఆగిపోవడంతో ఆకస్మాత్తుగా మెలకవ వస్తుందని పేర్కొంటున్నారు. ఇలా శ్వాస సరిగా అందకపోవడంతో శరీరంలో ఆక్సిజన్ స్థాయిలు తగ్గిపోతాయంటున్నారు. ఇది ఒక్కోసారి ప్రాణాంతకంగా మారుతుందని హెచ్చరిస్తున్నారు. ఈ వ్యాధి ఉన్నవారు నాణ్యమైన నిద్రపోలేరని చెబుతున్నారు.

అయితే.. గురక పెట్టే వారందరికీ అబ్​స్ట్రక్టివ్ స్లీప్ అప్నియా (ఓఎస్​వో) ఉన్నట్లు కాదంటున్నారు. ముక్కు రంధ్రాలు మూసుకుపోవడం, లేదంటే వేరే కారణాలతో కొందరిలో గురక వస్తుందంటున్నారు నిపుణులు. దీనివల్ల ఎలాంటి ప్రమాదమూ లేదంటున్నారు. కానీ, ఒక్కోసారి ఒత్తిడి, ఆందోళన వల్ల కూడా గురక వస్తుందని పేర్కొంటున్నారు.

గుండెపై ప్రభావం : గుండె సంబంధిత సమస్యలు ఉన్నవారికి గురక వస్తే హార్ట్ స్ట్రోక్ వచ్చే అవకాశాలూ ఉన్నాయని హెచ్చరిస్తున్నారు. అనారోగ్యాలతో సంబంధం లేకుండా హృదయ సంబంధ వ్యాధులకు గురక ఒక ప్రమాద కారకంగా ఉండవచ్చని nature జర్నల్ ప్రచురించింది.

క్యాన్సర్ల ముప్పు : గురక మూలంగా శ్వాస సాఫీగా తీసుకోకపోవటం లేదా మొత్తానికే ఆగటం వల్ల రక్తంలో ఆక్సిజన్ మోతాదులు తగ్గుతాయంటున్నారు నిపుణులు. దీంతో డీఎన్​ఏను దెబ్బతీసే కారకాలు పుట్టుకొస్తాయని చెబుతున్నారు. ఇవి డీఎన్​ఏలో హానికర మార్పులకు కారణమవుతాయని తెలియజేస్తున్నారు. ఫలితంగా క్యాన్సర్ల ముప్పు పెరుగుతుందని హెచ్చరిస్తున్నారు. ఇలా గురక పరోక్షంగా కొన్ని ఇతర ఆరోగ్య సమస్యలతోపాటు క్యాన్సర్​ అభివృద్ధి చెందే ప్రమాదాన్ని పెంచుతుందని కొన్ని పరిశోధనలు సూచిస్తున్నాయి.

ఎముకకు శాపం : గురకను తేలికగా తీసుకోవద్దని, ఇది ఎముకలనూ కూడా దెబ్బతీస్తుందని నిపుణులు అంటున్నారు. నిద్రలో ఉన్నట్టుండి కాసేపు శ్వాస ఆగిపోయే మహిళలకు ఎముకలు విరిగే ముప్పు 2 రెట్లు ఎక్కువగా ఉంటుందని పలు అధ్యయనాల్లో వెల్లడైంది. స్లీప్ అప్నియా శరీరంలో తక్కువ ఆక్సిజన్ స్థాయిలు, వాపును ప్రేరేపిస్తుందని.. ఇది ఎముక విచ్ఛిన్నం, పునరుద్ధరణ ప్రక్రియకు ఆటంకం కలిగిస్తుందని Harvard Health Publishing పరిశోధకులు తెలిపారు. ఇది చివరికి ఎముక సాంద్రత స్థాయిలను తగ్గిస్తుందని, ఎముకలు విరిగిపోయే ప్రమాదాన్ని పెంచుతుందని, దంతాలు వదులుగా మారడానికి కూడా కారణమవుతుందని పేర్కొంది. కాబట్టి, గురక వస్తుంటే ఎముకల ఆరోగ్యం గురించి డాక్టర్​తో చర్చించటం మంచిదని సూచిస్తున్నారు.

రక్తపోటు : ఆక్సిజన్ స్థాయిలు తగ్గిన ప్రతిసారీ శరీరం ఒత్తిడికి లోనై, రక్తపోటు పెరుగుతుందంటున్నారు నిపుణులు. ఇది అధిక రక్తపోటును మరింత తీవ్రతరం చేస్తుందని లేదా కొత్తగా రక్తపోటు రావడానికి కారణమవుతుందని చెబుతున్నారు. స్లీప్ అప్నియాకు సంబంధించిన గురక ప్రమాదకరమైన పగటిపూట మగతతో పాటు హృదయ సంబంధ సమస్యలు, అధిక రక్తపోటు, మధుమేహం, స్ట్రోక్, నిరాశ వంటి తీవ్రమైన ఆరోగ్య పరిస్థితులతో ముడిపడి ఉంటుందని sleepfoundation అధ్యయనం పేర్కొంది.

డయాబెటిస్ : స్లీప్ అప్నియా వల్ల కలిగే నిద్రలేమి, ఒత్తిడి హార్మోన్లు శరీరంలో ఇన్సులిన్ నిరోధకతను పెంచుతాయంటున్నారు నిపుణులు. దీంతో శరీరం ఇన్సులిన్‌ను సరిగ్గా ఉపయోగించుకోలేదని, దీనివల్ల రక్తంలో చక్కెర స్థాయిలు పెరిగి మధుమేహం నియంత్రణ కోల్పోతుంది లేదా మధుమేహం వచ్చే ప్రమాదం పెరుగుతుందని పేర్కొంటున్నారు.

NOTE : ఇక్కడ మీకు అందించిన ఆరోగ్య సమాచారం, సూచనలు అన్నీ మీ అవగాహన కోసం మాత్రమే. శాస్త్ర పరిశోధనలు, అధ్యయనాలు, వైద్య, ఆరోగ్య నిపుణుల సూచనల ప్రకారమే మేము ఈ సమాచారాన్ని అందిస్తున్నాం. వీటిని పాటించే ముందు కచ్చితంగా మీ వ్యక్తిగత వైద్యుల సలహాలు తీసుకోవడమే మంచిది.

