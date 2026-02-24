ETV Bharat / health

"బ్రేక్‌ ఫాస్ట్" మానేస్తున్నారా? - ప్రమాదం పొంచి ఉందంటున్న నిపుణులు!

మార్నింగ్ తినడం తప్పనిసరి - బ్రేక్ ఫాస్ట్ స్కిప్ చేస్తే అనారోగ్య సమస్యలు!

Breakfast (Getty Images)
By ETV Bharat Health Team

Published : February 24, 2026 at 3:00 PM IST

Skipping Breakfast : బిజీ షెడ్యూల్స్ వల్లనో, ఇంటర్మిటెంట్ ఫాస్టింగ్ ట్రెండ్స్ వలలో లేదా భోజనం మానేస్తే బరువు తగ్గుతామనే నమ్మకంతోనో చాలామంది బ్రేక్​ ఫాస్ట్​ను స్కిప్ చేస్తున్నారు. అయితే, క్రమం తప్పకుండా అల్పాహారం మానేయడం వల్ల తీవ్రమైన ఆరోగ్య సమస్యలు వస్తాయంటున్నారు నిపుణులు. వాటిలో చాలా వరకు మనం గమనించలేమని హెచ్చరిస్తున్నారు. ఈ క్రమంలో బ్రేక్​ ఫాస్ట్​ను స్కిప్ చేస్తే ఎలాంటి ఆరోగ్య సమస్యలు వస్తాయో ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం!

మెటబాలిజం, గుండె ఆరోగ్యం నుంచి మానసిక ఏకాగ్రత, దీర్ఘకాలిక వ్యాధుల ముప్పు వరకు ఉదయం పూట ఆహారం తీసుకోకపోవడం అనేది మనకు తెలియకుండానే శరీరంపై అనేక రకాలుగా ప్రభావం చూపుతాయంటున్నారు నిపుణులు.

mental problems (Getty Images)

మెటబాలిజం : ఉదయం నిద్రలేచిన తర్వాత, జీవక్రియ ప్రారంభించడానికి శరీరానికి శక్తి అవసరం. ఈ నేపథ్యంలో అల్పాహారాన్ని మానేయడం వల్ల శరీరం శక్తిని పొదుపు చేసుకోవడానికి ప్రయత్నిస్తుందని నిపుణులు చెబుతున్నారు. దీనివల్ల మెటబాలిక్ ప్రక్రియ నెమ్మదిస్తుందట. ఇది రోజంతా అలసట, నీరసం, తక్కువ కేలరీలు ఖర్చవడానికి దారితీస్తుంది. అల్పాహారం మానేసే వ్యక్తులు తరచుగా శక్తిని కోల్పోయి నీరసపడిపోతారని, దీనివల్ల ఉదయం వేళల్లో చురుగ్గా ఉండటం లేదా ఉత్పాదకతను ప్రదర్శించడం కష్టమవుతుందని పరిశోధనలు వెల్లడిస్తున్నాయి. అల్పాహారం దాటవేయడం వల్ల మెటబాలిజం సిండ్రోమ్ ప్రమాదం పెరుగుతుందని Harvard Health Publishing అధ్యయనం పేర్కొంది.

బరువు పెరిగే అవకాశం : సాధారణంగా అల్పాహారం మానేయడం వల్ల బరువు తగ్గుతారని చాలా మంది అనుకుంటారు. నిజానికి, ఇది విరుద్ధమైన ఫలితాన్ని ఇస్తుంది. ఉదయం అల్పాహారం మానేయడం వల్ల ఆ రోజంతా విపరీతమైన ఆకలి వేస్తుంది. దీనివల్ల అతిగా తినడం లేదా కేలరీలు ఎక్కువగా ఉండే ప్రాసెస్డ్ ఫుడ్స్ తినే ప్రమాదం ఉందంటున్నారు నిపుణులు. అల్పాహారం మానేసే వ్యక్తులు మితిమీరిన స్నాక్స్ తినడానికి, మధ్యాహ్నం, రాత్రి భోజనాల్లో పెద్ద మొత్తంలో ఆహారాన్ని తీసుకోవడానికి ఎక్కువ అవకాశం ఉందని International Journal of Community Medicine And Public Health జర్నల్ ప్రచురించింది. ఇది కాలక్రమేణా బరువు పెరిగే ముప్పును పెంచుతుందట.

రక్తంలో చక్కెర స్థాయిలు : అల్పాహారం మానేయడం వల్ల రక్తంలోని చక్కెర స్థాయిలలో తీవ్రమైన హెచ్చుతగ్గులు ఏర్పడతాయంటున్నారు నిపుణులు. ముఖ్యంగా, ఇన్సులిన్ నిరోధకత లేదా మధుమేహం ఉన్నవారిలో ఇది ఎక్కువగా కనిపిస్తుందని చెబుతున్నారు. ఈ క్రమరహిత మార్పులు దీర్ఘకాలంలో టైప్ 2 డయాబెటిస్ వచ్చే ప్రమాదాన్నిపెంచుతాయట.

heart (Getty Images)

గుండె ఆరోగ్యంపై ప్రభావం : అల్పాహారం మానేస్తే గుండె ఆరోగ్యంపై కూడా ప్రభావం చూపుతుందంటున్నారు నిపుణులు. దీనివల్ల కొలెస్ట్రాల్ స్థాయిలు పెరగడం, రక్తపోటు అధికమవ్వడం, గుండె సంబంధిత వ్యాధుల ముప్పు పెరుగుతాయని చెబుతున్నారు. అల్పాహారం దాటవేసే వ్యక్తులలో ఊబకాయం, అధిక రక్తపోటు, అననుకూలమైన లిపిడ్ ప్రొఫైల్స్, డయాబెటిస్, మెటబాలిక్ సిండ్రోమ్ వంటి కార్డియోమెటబాలిక్ ప్రమాద కారకాలు ఉన్నట్లు National Library of Medicine అధ్యయనం పేర్కొంది.

మెదడు పనితీరు : మెదడు చురుగ్గా పనిచేయడానికి గ్లూకోజ్ చాలా అవసరం. అల్పాహారం మానేయడం వల్ల ఏకాగ్రత, జ్ఞాపకశక్తి, అప్రమత్తత తగ్గుతాయంటున్నారు నిపుణులు. ముఖ్యంగా ఉదయం వేళల్లో ఈ ప్రభావం ఎక్కువగా ఉంటుంది.

మానసిక ఏకాగ్రతపై ప్రభావం: అల్పాహారం తీసుకోని విద్యార్థులు, ఉద్యోగులు తరచుగా ఏకాగ్రత దెబ్బతినడం, స్పందించే వేగం తగ్గడం, చిరాకు పెరగడం వంటి సమస్యలను ఎదుర్కొంటున్నట్లు నివేదికలు చెబుతున్నాయి. ఈ కారకాలు వారి పనితీరును, సరైన నిర్ణయాలు తీసుకునే సామర్థ్యాన్ని ప్రభావితం చేస్తాయంటున్నారు నిపుణులు.

Weight (Getty Images)

హార్మోన్ల సమతుల్యతను దెబ్బతీస్తుంది : క్రమం తప్పకుండా అల్పాహారం మానేయడం వల్ల ఆకలిని, ఒత్తిడిని నియంత్రించే కార్టిసాల్, గ్రెలిన్ వంటి హార్మోన్ల పనితీరులో అంతరాయం కలుగుతుందంటున్నారు నిపుణులు. ఉదయాన్నే ఒత్తిడిని పెంచే హార్మోన్లు అధికమవ్వడం వల్ల ఆందోళన, మూడ్ స్వింగ్స్, ఆ తర్వాత ఏదో ఒకటి తినాలనే విపరీతమైన కోరికలు కలగవచ్చు. కాలక్రమేణా, ఈ హార్మోన్ల అసమతుల్యత వల్ల ఆరోగ్యకరమైన ఆహారపు అలవాట్లను కొనసాగించడం, మానసిక ప్రశాంతతను కాపాడుకోవడం కష్టతరమవుతుంది.

ఆరోగ్యకరమైన అల్పాహారం :

  • ప్రోటీన్ : గుడ్లు, పెరుగు, గింజలు
  • ఫైబర్ : తృణధాన్యాలు, తాజా పండ్లు, కూరగాయలు
  • ఆరోగ్యకరమైన కొవ్వులు : విత్తనాలు , నట్ బటర్

మెటబాలిజం, మెదడు పనితీరు, గుండె ఆరోగ్యానికి తోడ్పడటానికి సమతుల్యమైన కొద్దిపాటి ఆహారం తీసుకున్నా సరిపోతుందంటున్నారు నిపుణులు.

ఎవరు అల్పాహారాన్ని అస్సలు మానేయకూడదు? :

  • మధుమేహం లేదా రక్తంలో చక్కెర స్థాయిల సమస్యలు ఉన్నవారు
  • పిల్లలు, కౌమారదశలో ఉన్నవారు
  • గర్భిణులు
  • అధిక ఒత్తిడి ఎదుర్కొనేవారు
  • శారీరక శ్రమ ఎక్కువగా చేసేవారు

ఇలాంటి వారు సమతుల్యమైన అల్పాహారం తీసుకోవడం వల్ల వారి శక్తి స్థాయిలు స్థిరంగా ఉండటమే కాకుండా మొత్తం ఆరోగ్యం మెరుగుపడుతుందని నిపుణులు చెబుతున్నారు.

NOTE : ఇక్కడ మీకు అందించిన ఆరోగ్య సమాచారం, సూచనలు అన్నీ మీ అవగాహన కోసం మాత్రమే. శాస్త్ర పరిశోధనలు, అధ్యయనాలు, వైద్య, ఆరోగ్య నిపుణుల సూచనల ప్రకారమే మేము ఈ సమాచారాన్ని అందిస్తున్నాం. వీటిని పాటించే ముందు కచ్చితంగా మీ వ్యక్తిగత వైద్యుల సలహాలు తీసుకోవడమే మంచిది.

