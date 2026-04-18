ఒత్తిడితో ఇబ్బంది పడుతున్నారా? - ఈ చిన్న అలవాట్లతో తగ్గించుకోవచ్చు
- స్ట్రెస్ కంట్రోల్ మన చేతుల్లోనే ఉందంటున్న నిపుణులు - జీవనశైలి చాలా కీలకమని సూచన
Published : April 18, 2026 at 3:05 PM IST
Simple Ways to Reduce Stress Naturally in Daily Life : ప్రస్తుతం ఉరుకుల, పరుగుల ప్రపంచంలో ఒత్తిడి అనేది దైనందిన జీవితంలో ఒక సాధారణ భాగమైపోయింది. అప్పుడప్పుడూ ఒత్తిడి కలగడం సహజమే అయినప్పటికీ, దీర్ఘకాలిక ఒత్తిడి మానసిక, శారీరక ఆరోగ్యం రెండింటిపైనా ప్రభావం చూపుతుందంటున్నారు నిపుణులు. ఈ క్రమంలో ఒత్తిడిని తగ్గించుకోవడానికి మందులపై ఆధారపడకుండా, సరళమైన జీవనశైలి మార్పులు, సహజ పద్ధతులు ద్వారా ఒత్తిడిని సమర్థవంతంగా నిర్వహించవచ్చని సూచిస్తున్నారు. మరి, అవేంటో ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం!
లోతైన శ్వాసను ప్రాక్టీస్ చేయండి : లోతైన శ్వాస తీసుకునే వ్యాయామాలు నరాల వ్యవస్థను శాంతపరచడానికి, ఆందోళనను తగ్గించడానికి సహాయపడతాయంటున్నారు నిపుణులు. కొన్ని నిమిషాల పాటు నెమ్మదిగా, లోతైన శ్వాస తీసుకోవడం వల్ల హృదయ స్పందన రేటు తగ్గి, ఉపశమనం కలుగుతుందని చెబుతున్నారు. ఇది ఒత్తిడిని తగ్గించడానికి ఒక ప్రభావవంతమైన పద్ధతి అని సూచిస్తున్నారు. శ్వాస తీసుకుంటున్నప్పుడు, పరధ్యానానికి గురిచేసే ఆలోచనలు, అనుభూతుల నుంచి మనస్సును సున్నితంగా వేరు చేస్తాయని Harvard Health Publishing పేర్కొంది.
శారీరకంగా చురుగ్గా ఉండటం : నడక, యోగా లేదా తేలికపాటి వ్యాయామం వంటివి చేయడం వల్ల శరీరంలో 'ఎండార్ఫిన్లు' విడుదలవుతాయని నిపుణులు చెబుతున్నారు. రోజూ కేవలం 20 నుంచి 30 నిమిషాల పాటు కదలడం వల్ల ఒత్తిడి స్థాయిలు గణనీయంగా తగ్గుతాయని అంటున్నారు.
ఆరోగ్యకరమైన నిద్ర అలవాట్లు పాటించడం : మానసిక ఆరోగ్యానికి తగినంత నిద్ర కూడా అవసరమంటున్నారు నిపుణులు. ప్రతిరోజూ ఒకే సమయానికి నిద్రపోవడం, రాత్రిపూట 7 నుంచి 8 గంటల విశ్రాంతి తీసుకోవడం వల్ల శరీరం తిరిగి శక్తిని పుంజుకోవడమే కాకుండా, ఒత్తిడిని మెరుగ్గా ఎదుర్కోవడానికి సహాయపడుతుందని mayoclinic పేర్కొంది.
ప్రకృతితో మమేకం : పార్కులో లేదా తోటలో కాసేపు సమయం గడపడం వల్ల మనసు ప్రశాంతంగా ఉంటుందని నిపుణులు చెబుతున్నారు. ప్రకృతి ఒడిలో ఉండటం వల్ల శరీరంలో 'కార్టిసాల్' స్థాయిలు తగ్గి, మానసిక స్థితి మెరుగుపడుతుందని పేర్కొంటున్నారు.
స్క్రీన్ సమయాన్ని తగ్గించుకోవడం : డిజిటల్ పరికరాల వాడకాన్ని తగ్గించడం వల్ల అనేక ఆరోగ్య సమస్యలకు చెక్ పెట్టొచ్చంటున్నారు నిపుణులు. ధ్యానం వంటి మైండ్ఫుల్నెస్ పద్ధతులను అనుసరించడం వల్ల ఏకాగ్రత పెరగడంతో పాటు ఒత్తిడి తగ్గుతుందని చెబుతున్నారు. మొబైల్ స్క్రీన్లు నుంచి క్రమం తప్పకుండా విరామం తీసుకోవడం వల్ల మనసు ప్రశాంతంగా మారి, తిరిగి శక్తిని పుంజుకుంటుందని పేర్కొంటున్నారు.
ఇవి కూడా ముఖ్యమే :
- ఖాళీగా ఉంటే ఏవేవో ఆలోచనలతో మనసంతా గందరగోళంగా ఉంటుంది. ఇలాంటప్పుడు మనకు ఏ పనైతే ఇష్టంగా చేయాలనిపిస్తుందో ఆ పనిలో బిజీగా ఉండాలంటున్నారు నిపుణులు. దీంతో మనసు ప్రశాంతంగా ఉండడంతో పాటు ఏదో తెలియని సంతృప్తి కలుగుతుందని సూచిస్తున్నారు
- ఒత్తిడిగా అనిపించినప్పుడు కుటుంబ సభ్యులు, ఫ్రెండ్స్, మనసుకు నచ్చిన వారితో కాసేపు సమయం గడపడం వల్ల ఉపశమనం లభిస్తుందని సలహా ఇస్తున్నారు. బలమైన సామాజిక మద్దతు ఒత్తిడిని తట్టుకునే శక్తిని మెరుగుపరుస్తుందని American Psychological Association పేర్కొంది.
- ఇలా ఎన్ని ప్రయత్నాలు చేసినా ఒత్తిడి, ఆందోళనల నుంచి బయటపడట్లేదనిపిస్తే మాత్రం వెంటనే సంబంధిత డాక్టర్ను సంప్రదించడం మంచిదంటున్నారు. తద్వారా మొదట్లోనే సమస్య నుంచి బయటపడచ్చని పేర్కొంటున్నారు. తద్వారా ఇతర మానసిక, శారీరక సమస్యల్లోకి కూరుకుపోకుండా జాగ్రత్తపడచ్చని సూచిస్తున్నారు.
NOTE : ఇక్కడ మీకు అందించిన ఆరోగ్య సమాచారం, సూచనలు అన్నీ మీ అవగాహన కోసం మాత్రమే. శాస్త్ర పరిశోధనలు, అధ్యయనాలు, వైద్య, ఆరోగ్య నిపుణుల సూచనల ప్రకారమే మేము ఈ సమాచారాన్ని అందిస్తున్నాం. వీటిని పాటించే ముందు కచ్చితంగా మీ వ్యక్తిగత వైద్యుల సలహాలు తీసుకోవడమే మంచిది.
