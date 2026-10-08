షుగర్ పేషెంట్లకు అలర్ట్ - "డిన్నర్" టైంలో ఇవి చాలా ప్రమాదకరమట!
-డయాబెటిస్తో బాధపడుతున్నారా? - రోజూ ఈ చిట్కాలు పాటిస్తే అంతా సెట్ అంటున్న నిపుణులు!
Published : October 8, 2026 at 12:56 PM IST
Simple Ways to Prevent and Manage Diabetes : ఎంతో మందిని వేధించే ఆరోగ్య సమస్యల్లో డయాబెటిస్ ఒకటి. అయితే, దీని బారిన పడకుండా ఉండాలంటే కొన్ని జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలని నిపుణులు సూచిస్తున్నారు. మరి, అవేంటో ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం!
వ్యాయామం : కొంతమంది ఇల్లు, ఆఫీసు పనులతోనే రోజంతా గడిపేస్తుంటారు. ఎక్సర్సైజ్కి ఏ మాత్రం ప్రాధాన్యం ఇవ్వరు. అయితే ఇలాంటి లైఫ్స్టైల్ వల్ల డయాబెటిస్ వచ్చే అవకాశాలు ఎక్కువగా ఉంటాయని అంటున్నారు నిపుణులు. అందుకే, రోజులో కనీసం 40 నిమిషాలు ఎక్సర్సైజ్కి, 20 నిమిషాలు ప్రాణాయామం చేయడానికి కేటాయించాలని సూచిస్తున్నారు. ఇలా శరీరానికి శ్రమ కలిగించడం వల్ల రక్త ప్రసరణ మెరుగవ్వడంతో పాటు శరీరంలోని ప్రతి కణానికి సరిపడినంత ఆక్సిజన్ సరఫరా అవుతుందని తెలియజేస్తున్నారు. అలాగే, ఇన్సులిన్ కూడా అవసరమైనంత మేరకు ఉత్పత్తయ్యే అవకాశం ఉందని వివరిస్తున్నారు. అలాగే రాత్రి భోజనం తర్వాత 15 నిమిషాలు వాకింగ్ చేస్తే.. రక్తంలో చక్కెర స్థాయిలు కంట్రోల్లో ఉంటాయని diabetes journals పేర్కొంది. డయాబెటిస్ ఉన్నవారికి ఇది మరింత ముఖ్యమంటున్నారు.
అవి వద్దు : ఫ్రైడ్ చికెన్, సాస్, చీజ్ ఉపయోగించిన పదార్థాలను రాత్రివేళల్లో తీసుకుంటే వాటి వల్ల శరీరంలో కొవ్వు పేరుకుంటుందని.. దీని కారణంగా రక్తంలో షుగర్ స్థాయిలు వేగంగా పెరుగుతాయని Cleveland clinic తెలిపినట్లు నిపుణులు చెబుతున్నారు. ఈ క్రమంలో షుగర్, మైదా మొదలైన వాటిని తీసుకోకపోవడమే మంచిదని నిపుణులు చెబుతున్నారు. ఈ పదార్థాలకు డయాబెటిస్ తీవ్రతను పెంచే అవకాశం ఎక్కువగా ఉంటుందని అంటున్నారు. వీటికి బదులుగా సహజసిద్ధంగా లభించే పదార్థాలను ఆహారంలో భాగం చేసుకోవాలని పేర్కొంటున్నారు. అలాగే, రాగులు, జొన్నలు వంటి చిరుధాన్యాలను తగిన మోతాదులో ఆహారంలో భాగం చేసుకోవడం వల్ల పలు ప్రయోజనాలను సొంతం చేసుకోవచ్చని తెలియజేస్తున్నారు. నట్స్ను నేరుగా కాకుండా నానబెట్టి తీసుకోవడం మేలని సూచిస్తున్నారు. అలాగే, క్రోమియం, మెగ్నీషియం నోటి ద్వారా తీసుకునే సప్లిమెంటేషన్లు ఇన్సులిన్ నిరోధకతను మెరుగుపరుస్తుందని National Library of Medicine పేర్కొంది.
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డిన్నర్ త్వరగా : రక్తంలో గ్లూకోజ్ స్థాయిలు పెరగడం వల్లే డయాబెటిస్ వస్తుందన్న విషయం తెలిసిందే. అయితే, షుగర్ స్థాయిలను తగ్గించుకోవాలంటే రాత్రి భోజనాన్ని ఎంత తొందరగా ముగిస్తే అంత మంచిదని నిపుణులు సూచిస్తున్నారు.
వెంటనే వద్దు : కొందరు తిన్న వెంటనే నిద్ర పోవటానికి ప్రయత్నిస్తారు. ఈ అలవాటు ఆరోగ్యానికి ఏ మాత్రం మంచిది కాదని నిపుణులు చెబుతున్నారు. ముఖ్యంగా, డయాబెటిస్ ఉన్నవారు తిన్న వెంటనే పడుకోవడం వల్ల గ్లూకోజ్ స్థాయిలు పెరుగుతాయని అంటున్నారు. అందుకే, సాధ్యమైనంత వరకు తిన్న వెంటనే నిద్రపోకూడదని వివరిస్తున్నారు. రాత్రి భోజనం వీలైనంత త్వరగా తీసుకోవాలని సలహా ఇస్తున్నారు.
ఈ క్రమంలో కొంత మంది ఎలాగూ మందులు ఉన్నాయని డయాబెటిస్ని తేలిగ్గా తీసుకుంటారు. అయితే, ఈ సమస్యను నియంత్రించుకోవడానికి కేవలం మందులు మీదే ఆధారపడడం మంచిది కాదని సూచిస్తున్నారు. కాబట్టి, వీటితో పాటు కొన్ని జాగ్రత్తలను పాటించడం, ఆయా విషయాల్లో డాక్టర్లు సలహాలు తీసుకోవడం మంచిదని వివరిస్తున్నారు.
NOTE : డయాబెటిస్కు సంబంధించి ఇక్కడ మీకు అందించిన ఆరోగ్య సమాచారం, సూచనలు అన్నీ మీ అవగాహన కోసం మాత్రమే. శాస్త్ర పరిశోధనలు, అధ్యయనాలు, వైద్య, ఆరోగ్య నిపుణుల సూచనల ప్రకారమే మేము ఈ సమాచారాన్ని అందిస్తున్నాం. వీటిని పాటించే ముందు కచ్చితంగా మీ వ్యక్తిగత వైద్యుల సలహాలు తీసుకోవడమే మంచిది.
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