బీపీ అదుపు తప్పుతోందా? - ఈ టిప్స్ పాటించాలంటున్న నిపుణులు!
- జీవనశైలి, ఆహార అలవాట్లలో పలు మార్పులు చేసుకోవాలని సూచన
Published : September 3, 2026 at 5:37 PM IST
Simple Tips to Control High BP : మన దేశంలో చాలామంది ఎదుర్కొంటున్న ఆరోగ్య సమస్యల్లో అధిక రక్తపోటు ఒకటి. దీని బారిన పడుతున్న వారి సంఖ్య ఏటా పెరుగుతూనే ఉంది. అధిక రక్తపోటుతో గుండె జబ్బులు, బ్రెయిన్ స్ట్రోక్ వంటి ప్రమాదకరమైన వ్యాధుల ముప్పు పొంచి ఉందని నిపుణులు చెబుతున్నారు. కాబట్టి, అధిక రక్తపోటుని అదుపులో ఉంచుకోవడం చాలా ముఖ్యమంటున్నారు. అయితే, దీని బారిన పడిన వెంటనే అందరూ మందులు వాడటం మొదలు పెడతారట. కేవలం, మందులతోనే కాకుండా జీవనశైలిని మార్చుకోవడం ద్వారా కూడా హైబీపీని అదుపులో ఉంచుకోవచ్చని సూచిస్తున్నారు. మరి, అదెలాగో ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం!
- అధిక రక్తపోటుతో బాధపడుతున్నవారు ప్రతి రోజు కనీసం అరగంట వాకింగ్ చేయడం మంచిదంటున్నారు నిపుణులు. స్ట్రెచ్చింగ్ వ్యాయామాలు చేయాలట. రక్తపోటు అదుపులోకి వచ్చేందుకు ఇవి సహాయపడతాయని చెబుతున్నారు.
- ప్రతిరోజూ డార్క్ చాక్లెట్ కొద్ది మోతాదులో తీసుకునేందుకు ప్రయత్నించాలంటున్నారు నిపుణులు. దీంట్లో ఫ్లేవనాయిడ్లు ఉంటాయని చెబుతున్నారు.
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బ్లడ్ ప్రెషర్లో సిస్టోలిక్ కొంచెం ఎక్కువ ఉన్నా నార్మల్ ఉందని అనుకోవచ్చు. కానీ, డయాస్టోలిక్ మాత్రం కొంచెం మెయింటైన్ చేస్తూ ఉండాలి. ఎందుకంటే, శరీరం రెస్ట్లో ఉన్నప్పుడు రక్తపోటు ఎలా ఉంది అన్న విషయం అనేది డయాస్టోలిక్ మీద ఆధారపడి ఉంటుంది. సిస్టోలిక్ 100 -120 వరకు ఉంటే రక్తపోటు నార్మల్గా ఉంది. అదే, డయాస్టోలిక్ 80 దాటితే కొంచెం జాగ్రత్తగా ఉండాలి. శారీరక శ్రమ తక్కువగా ఉండే వారిలో, మానసికంగా ఎక్కువగా ఒత్తిడి ఉన్నవాళ్లు, అధిక బరువు ఉన్నవాళ్లులో బీపీ అనేది చాలా ఎక్కువగా వస్తుంది.-డా. అంజలీ దేవి, పోషకాహార నిపుణులు
- అలాగే, ఎండలో కాసేపు గడపటం ఆరోగ్యానికి మంచిదట. ఈ క్రమంలో సూర్యరశ్మికి రక్తపోటుకు మధ్య అనుబంధం ఉంటుందని నిపుణులు చెబుతున్నారు. యూవీ కిరణాలు అరగంట పాటు శరీరంపై పడితే రక్తపోటు సగటున 4.9 మి.మీ మెర్క్యూరీ తగ్గుతుందని ఓ అధ్యయనంలో వెల్లడైంది.
- బీట్రూట్, ఆపిల్ రసం తాగడం ఆరోగ్యానికి ఎంతో మంచిదంటున్నారు నిపుణులు. అలాగే, టీ, కాఫీలకు బదులుగా మందార టీ తాగితే రక్తపోటు త్వరగా అదుపులో వస్తుందని చెబుతున్నారు. బీట్రూట్ జ్యూస్ వల్ల రక్తపోటు నియంత్రణలో ఉంటుందని National Library of Medicine పేర్కొంది.
కూరగాయలు, ఆకుకూరలు, పండ్లు ఎక్కువగా తీసుకోవాలి. షుగర్ లేని వాళ్లందరూ ఎన్ని రకాల పండ్లలైనా తినొచ్చు. ఆహారంలో భాగంగా ఆకుకూరలు ఎక్కువగా తింటే ఇంకా మంచిది. ఇలా లో క్యాలరీ ఫుడ్స్ తినడం వలన బరువు పెరగరు. అంతేకాదు, బీపీ కూడా కంట్రోల్లో ఉంటుంది. అలాగే, ఫ్రై చేసిన ఆహారపదార్థాలకు దూరంగా ఉండటం మంచిది. ముఖ్యంగా, ఆకుకూరలను నూనెలో ఎక్కువగా వేయిస్తే అందులో ఉన్న పోషక విలువలన్నీ నశించిపోతాయి. అందుకే, వీటిని ఉడకబెట్టి తినడం మేలు.-డా. అంజలీ దేవి, పోషకాహార నిపుణులు
ఆహార అలవాట్లలో మార్పులు : అధిక రక్తపోటుతో బాధపడుతున్నవారు ఆహారంలో కూడా కొన్ని మార్పులు చేసుకోవాలంటున్నారు నిపుణులు. ముఖ్యంగా వంటలో ఉప్పును తగ్గించుకోవాలని సూచిస్తున్నారు. పొటాషియం అధికంగా ఉండే అరటి పండ్లు, నారింజ, పాలకూర, కందగడ్డ వంటివి తినాలని చెబుతున్నారు. పుట్టగొడుగులు, బ్రోకలీ, అవకాడో, బాదం, పిస్తా వంటివి రెగ్యులర్గా తీసుకోవాలని అంటున్నారు. బయటి ఆహారాలకు ఎంత దూరంగా ఉండే అంత మంచిదని సూచిస్తున్నారు. నిల్వ చేసిన ఆహారాలను తినకూడదట. ఈ జాగ్రత్తలు తీసుకుంటే హైబీపీ అదుపులో ఉండేందుకు చాలా తోడ్పడతాయని పేర్కొంటున్నారు.
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