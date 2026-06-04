మీ కళ్లు తరచూ పొడిబారుతున్నాయా? - ఈ జాగ్రత్తలు పాటించాలంటున్న నిపుణులు!
- కళ్లు పొడిబారడానికి పలు కారణాలు - ఇలా సెట్ చేసుకోవాలంటున్న నిపుణులు!
Published : June 4, 2026 at 5:30 PM IST
Simple Relief Tips for Dry Eyes : కళ్లు మంటగా అనిపించడం, ఎర్రగా మారడం, మసకబారడం, మూసుకుపోవడం, దురద పెట్టడం, ఉబ్బడం, కన్నీళ్లు రాకపోవడం ఇవన్నీ కళ్లు పొడిబారుతున్నాయని తెలిపే లక్షణాలంటున్నారు నిపుణులు. ఈ సమస్యను ప్రారంభంలోనే గుర్తించి తగిన జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలని సూచిస్తున్నారు. లేకపోతే దీర్ఘకాలంలో మరిన్ని కంటి సమస్యలు తప్పవని పేర్కొంటున్నారు. ఈ క్రమంలో కళ్లు పొడిబారకుండా ఎలాంటి జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలో ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం!
ఎందుకు వస్తుందంటే : కళ్లు పొడిబారడానికి చాలా కారణాలు ఉన్నాయట. A విటమిన్ లోపించడం, హార్మోన్ల అసమతుల్యత, థైరాయిడ్, మొబైల్స్ లేదా కంప్యూటర్లు ముందు ఎక్కువ సేపు గడపడం, వివిధ రకాల అలర్జీలు, వృద్ధాప్యం, దుమ్ము, ధూళి తదితర కారణాల వల్ల కళ్లు పొడిబారతాయని mayoclinic పేర్కొంది. ఇక కంటి ఆరోగ్యంలో లాక్రిమల్ గ్రంథి ప్రధాన పాత్ర పోషిస్తుందని నిపుణులు చెబుతున్నారు. దీని నుంచి ఉత్పత్తయ్యే ద్రవాలే ఎప్పటికప్పుడు కళ్లను శుభ్రపరచి కాపాడుతుంటాయని పేర్కొంటున్నారు. అయితే, కళ్లు పొడిబారినప్పుడు కంటి ఉపరితలం డీహైడ్రేటెడ్గా మారుతుందని వివరిస్తున్నారు. తద్వారా చికాకు, దురద వంటివి ఇబ్బంది పెడతాయంటున్నారు. ఈ క్రమంలో చాలామంది కళ్లకు వేసుకునే మేకప్ను తొలగించుకోవడంలో నిర్లక్ష్యం ప్రదర్శిస్తుంటారట. ఇది కూడా కళ్లు పొడిబారడానికి కారణమవుతుందని వివరిస్తున్నారు.
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ఇలా ఉపశమనం పొందవచ్చు :
- గ్యాడ్జెట్స్ను ఉపయోగిస్తున్నప్పుడు చాలామంది కనురెప్ప వేయకుండా కళ్లు పెద్దవి చేసి మరీ స్క్రీన్ వైపు చూస్తుంటారు. ఇలా చేయడం వల్ల కళ్లు పొడిబారి, బాగా మంట పెడతాయంటున్నారు నిపుణులు. అందుకే, వీటిని సాధ్యమైనంత దూరంగా ఉంటూనే.. ఉపయోగిస్తున్నప్పుడూ తరచుగా రెప్పలు వాల్చుతూ ఉండాలని సూచిస్తున్నారు. ఎల్లప్పుడూ శరీరం హైడ్రేటెడ్గా, స్క్రీన్ను ఉపయోగించేటప్పుడు కళ్లను ఆర్పుతూ ఉండాలని, పొడి వాతావరణంలో రక్షణ కళ్లద్దాలను వినియోగించాలని nih.gov పేర్కొంది.
- మొబైల్స్ లేదా కంప్యూటర్లు వంటివి ఉపయోగిస్తున్నప్పుడు మధ్య మధ్యలో కాస్త విశ్రాంతి తీసుకోవాలని సలహా ఇస్తున్నారు.
- కళ్లలోని లాక్రిమల్ గ్రంథులు సమర్ధంగా పనిచేయాలంటే ఎక్కువ మొత్తంలో నీళ్లు తాగాలంటున్నారు నిపుణులు. అదే విధంగా నీటి శాతం ఎక్కువగా ఉండే కీరా, స్ట్రాబెర్రీ, పుచ్చకాయం లాంటి పండ్లను ఆహారంలో చేర్చుకోవాలని చెబుతున్నారు.
- పొడి కళ్ల నుంచి ఉపశమనం పొందాలంటే ఒమేగా -3 ఫ్యాటీ ఆమ్లాలు సప్లిమెంట్లను తీసుకోమని clevelandclinic పేర్కొంది. వీటితో పాటు వాల్నట్స్, బాదం, అరటి పండ్లు, ఎండు ద్రాక్ష, అవకాడోలను తరచూ తీసుకోవాలని పేర్కొంటున్నారు.
- ఏసీలు, కూలర్లు, హీటర్లు, హెయిర్ డ్రయర్స్ నుంచి వచ్చే గాలులు నేరుగా కళ్లపై పడకుండా జాగ్రత్త పడాలని సలహా ఇస్తున్నారు. ఎందుకంటే, ఏసీ వల్ల కంటి దురద, కళ్లు పొడిబారడం, ఎరుపు కూడా ఉంటాయని annallergy.org పేర్కొంది.
- డాక్టర్లు సంప్రదించకుండా డ్రాప్స్, మందులు వంటివి ఉపయోగించకూడదని సూచిస్తున్నారు.
- గ్యాడ్జెట్స్ నుంచి వచ్చే నీలి కాంతి నుంచి రక్షణ పొందడానికి బ్లూ లైట్ ఫిల్టర్ గ్లాసెస్ వాడడం మంచిదట.
- కంప్యూటర్ లేదా లాప్టాప్పై ఎక్కువ సమయం పనిచేసే వారు కాంటాక్ట్ లెన్సులను ఉపయోగించకపోవడం మంచిదంటున్నారు. ఎందుకంటే, వాటివల్ల కళ్లు పొడిబారే ప్రమాదం ఉందని తెలియజేస్తున్నారు. అలాగే, ప్రతి 20 నిమిషాలకు, సుమారు 20 అడుగుల ముందున్న వస్తువు వైపు 20 సెకన్ల పాటు చూడాలని cdc పేర్కొంది.
- కళ్లకు మేకప్ వేసుకునే అలవాటు ఉన్నవారు తప్పనిసరిగా కనురెప్పలు, కనుబొమ్మలు, కళ్ల చుట్టు పక్కల చర్మాన్ని మంచి నీటితో శుభ్రం చేసుకోవాలని సూచిస్తున్నారు. అలాగే, పడుకునే ముందు మేకప్ను తొలగించుకోవడం తప్పనిసరంటున్నారు.
- బయటకు వెళ్లే సమయంలో సన్గ్లాసెస్ ధరించడం మంచిదంటున్నారు నిపుణులు. దీనివల్ల దుమ్ము, ధూళి, కాలుష్యం నుంచే కాకుండా సూర్యుని నుంచి వెలువడే అతినీలలోహిత కిరణాల నుంచి కూడా కళ్లను కాపాడుకోవచ్చని తెలియజేస్తున్నారు.
- పని చేయడానికి చీకటిగా ఉన్న, ఏసీ గదుల్ని కాకుండా గాలి, వెలుతురు బాగా వచ్చే ప్రదేశాలను ఎంపిక చేసుకోవాలని సలహా ఇస్తున్నారు.
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